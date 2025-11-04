Apple Intelligence postavená na Googlu? Nová Siri má využívat i model Gemini

- Apple plánuje už v březnu nebo dubnu příštího roku spustit vylepšenou Siri
- K překvapení mnohých poběží z velké části na jazykových modelech Gemini od Googlu
Apple už pravděpodobně doladil poslední detaily a chystá se během jara příštího roku naplno spustit očekávané funkce Apple Intelligence, v čele s chytřejší Siri, která bude komunikovat s uživatelem jako klasický chatbot typu ChatGPT nebo Claude. Jak ale upozornil insider Mark Gurman, notná část Apple Intelligence za tímto účelem poběží na jazykových modelech konkurence, konkrétně Googlu.
Apple Intelligence vstoupí do nové etapy
Už na jaře příštího roku by měla přijít nová etapa AI sady Apple Intelligence. Hlavní novinkou bude vylepšená Siri, která zvládne na zařízení suplovat ChatGPT a další jazykové modely, protože bude umět s uživatelem plynule komunikovat, vyhledávat informace, ale zároveň úzce pracovat s daty, která se svým zařízením sdílíte.
Uvedení by mělo proběhnout s aktualizací iOS 26.4, která je v plánu na jaro příštího roku, zhruba na březen nebo duben. Přestože Apple na tomto ambiciózním projektu pracuje nejpozději od léta loňského roku, sám nedokáže doručit to, co slíbil. Pro chod těchto AI novinek tedy z velké části využije jazykové modely konkurenčního Googlu.
Nová Siri už v dubnu
Jak informoval Mark Gurman ve svém nejnovějším reportu Power On, nová architektura Siri bude mít tři odlišné komponenty: plánovač dotazů, systém vyhledávání a sumarizátor. Přitom modely Google Gemini budou běžet na serverech Apple a budou poskytovat funkce plánovače a sumarizátoru. Komponenta pro vyhledávání znalostí může být také poháněna pomocí modelů Gemini. Umožní Siri „porozumět“ světovým tématům a triviálním informacím a umožní hlasovému asistentovi Apple odpovídat na obecnější znalostní otázky.
It’s making the rounds again because of my mention in Power On but I’ve been reporting since August that the new Siri will lean on a custom Gemini model running on Apple’s cloud. https://t.co/RzHQRDIkTh
— Mark Gurman (@markgurman) November 3, 2025
Nabízí se otázka bezpečnosti, kterou kritici vytahovali už když Apple oznámil, že bude možné Apple Intelligence vylepšit o chatboty třetích stran, například ChatGPT od OpenAI. Soukromí uživatelů má být zachováno díky spuštění modelů Google na serverové infrastruktuře Apple bez jakéhokoli externího sdílení dat. Osobní údaje v zařízeních budou pravděpodobně zpracovávány pomocí vlastních modelů Apple Foundation Models.