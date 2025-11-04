TOPlist

Apple Intelligence postavená na Googlu? Nová Siri má využívat i model Gemini

Jakub Fišer
Jakub Fišer 4. 11. 18:00
0
Nová podoba Siri
  • Apple plánuje už v březnu nebo dubnu příštího roku spustit vylepšenou Siri
  • K překvapení mnohých poběží z velké části na jazykových modelech Gemini od Googlu

Apple už pravděpodobně doladil poslední detaily a chystá se během jara příštího roku naplno spustit očekávané funkce Apple Intelligence, v čele s chytřejší Siri, která bude komunikovat s uživatelem jako klasický chatbot typu ChatGPT nebo Claude. Jak ale upozornil insider Mark Gurman, notná část Apple Intelligence za tímto účelem poběží na jazykových modelech konkurence, konkrétně Googlu.

Apple Intelligence vstoupí do nové etapy

Už na jaře příštího roku by měla přijít nová etapa AI sady Apple Intelligence. Hlavní novinkou bude vylepšená Siri, která zvládne na zařízení suplovat ChatGPT a další jazykové modely, protože bude umět s uživatelem plynule komunikovat, vyhledávat informace, ale zároveň úzce pracovat s daty, která se svým zařízením sdílíte.

Uvedení by mělo proběhnout s aktualizací iOS 26.4, která je v plánu na jaro příštího roku, zhruba na březen nebo duben. Přestože Apple na tomto ambiciózním projektu pracuje nejpozději od léta loňského roku, sám nedokáže doručit to, co slíbil. Pro chod těchto AI novinek tedy z velké části využije jazykové modely konkurenčního Googlu.

Nová Siri už v dubnu

Jak informoval Mark Gurman ve svém nejnovějším reportu Power On, nová architektura Siri bude mít tři odlišné komponenty: plánovač dotazů, systém vyhledávání a sumarizátor. Přitom modely Google Gemini budou běžet na serverech Apple a budou poskytovat funkce plánovače a sumarizátoru. Komponenta pro vyhledávání znalostí může být také poháněna pomocí modelů Gemini. Umožní Siri „porozumět“ světovým tématům a triviálním informacím a umožní hlasovému asistentovi Apple odpovídat na obecnější znalostní otázky.

Nabízí se otázka bezpečnosti, kterou kritici vytahovali už když Apple oznámil, že bude možné Apple Intelligence vylepšit o chatboty třetích stran, například ChatGPT od OpenAI. Soukromí uživatelů má být zachováno díky spuštění modelů Google na serverové infrastruktuře Apple bez jakéhokoli externího sdílení dat. Osobní údaje v zařízeních budou pravděpodobně zpracovávány pomocí vlastních modelů Apple Foundation Models.



Apple Intelligence na iPhonu 15 Pro Max



S AI vám ještě vytřeme zrak, slibuje Tim Cook. Apple Intelligence dostane spojence
Jakub Fišer
Jakub Fišer
Novinář, fanoušek moderních technologií, letních měsíců a asijského jídla. Mám rád filmy od Lynche, obrazy od Pollocka, french house a fotbalový klub Arsenal. Ve volném čase hraju na PlayStationu a chodím běhat.

