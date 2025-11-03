TOPlist

S AI vám ještě vytřeme zrak, slibuje Tim Cook. Apple Intelligence dostane spojence

Dominik Vlasák
Dominik Vlasák 3. 11. 10:30
Apple Intelligence na iPhonu 15 Pro Max
  • Apple Intelligence chce dohnat svou ztrátu na konkurenční řešení
  • Jednou z možností je navázání dalších partnerství, podobných tomu s OpenAI
  • Tuto strategii potvrdil sám generální ředitel Applu Tim Cook

Umělá inteligence je v rámci Applu bolestivým tématem. Zatímco na jedné straně se na jeho bedra valí kritika ze všech stran, že „zaspal dobu“ a „ujel mu vlak“, na druhou stranu si ani konkurence neví s AI příliš rady a i když představuje funkce jak na běžícím pasů, podle nejednoho průzkumu umělá inteligence většinu lidí stále příliš nezajímá.

To ale nic nemění na skutečnosti, že gigant z Cupertina představil řadu ambiciózních slibů, které nakonec nezvládl naplnit. S oznámením pozitivních finančních výsledků se ale generální ředitel Tim Cook na toto téma trochu více rozpovídal.

AI od Applu má dostat výrazné vylepšení

Po úspěšném čtvrtém čtvrtletí, ve kterém Apple zaznamenal tržby ve výši 102,5 miliardy dolarů (cca 2,1 bilionu korun), hovořil generální ředitel Tim Cook se stanicí CNBC o výkonnosti společnosti a jejích budoucích cílech. Cook prozradil, že navzdory silné poptávce čelil Apple omezeným dodávkám několika modelů iPhone 17 a loňské řady 16. Cook také potvrdil, že Cupertino plánuje příští rok vydat dlouho očekávanou a odloženou verzi své umělou inteligencí vylepšené Siri.

Apple Intelligence na různých zařízeních
Apple Intelligence prozatím není konkurenceschopná

Apple měl aktualizovanou Siri představit již na začátku tohoto roku, ale její uvedení na trh se opět zpozdilo. Nejnovější spekulace naznačují, že bude uvedena na trh v březnu 2026. Apple také plánuje navázat spolupráci s dalšími poskytovateli umělé inteligence pro svou verzi AI s názvem Apple Intelligence, a to v návaznosti na dohodu s OpenAI z roku 2024. Cook neposkytl podrobnosti o konkrétních firmách či umělých inteligencích, ale potvrdil záměr Apple uzavřít nové partnerství v oblasti AI.

Podle známého novináře Marka Gurmana z Bloombergu vykopne Apple své snahy skrze novou Siri, která by měla mít premiéru v březnu příštího roku. Nová verze Siri se zřejmě bude opírat o Gemini a bude zahrnovat funkci vyhledávání na webu založenou na umělé inteligenci. Gurman varoval, že „není žádná záruka, že ji uživatelé přijmou, že bude fungovat bez problémů nebo že dokáže napravit špatnou reputaci Siri“. Apple údajně zaplatí Googlu za vytvoření vlastního modelu založeného na Gemini, který bude fungovat na privátních serverech. Neznamená to však, že Siri bude zahrnovat služby Google nebo funkce Gemini.



Siri na chytrém telefonu iPhone ve verzi iOS 18



Nepřehlédněte

Přepracovaná Siri dělá Applu vrásky, nevěří jí ani vlastní zaměstnanci

Jakým směrem se Apple se svou umělou inteligencí vydá je prozatím otázkou. Pro firmu, kde je soukromí uživatelů na vysokých příčkách důležitosti, se umělá inteligence, jež spoléhá na sběr co možná největšího množství (osobních) údajů, vyvíjí poměrně obtížně. Jedním z řešení by mohlo být rozdělení Apple Intelligence na dva okruhy – jeden, který bude mít pod svou správou a vývojem Apple a který nabídne personalizované, avšak ne tak dokonalé, výsledky, zatímco uživatelé budou moci využít také služby třetích stran, kde důraz na ochranu soukromí nebude tak velký. Jak nakonec Apple svůj „AI problém“ vyřeší se teprve ukáže.

