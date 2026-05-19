TOPlist

Používáte bezplatnou verzi Gemini? Google zavedl přísnější limity, tady je můžete sledovat

Tomáš Zenkl
Tomáš Zenkl 19. 5. 16:30
0
Umělá inteligence Google Gemini ((ilustrační obrázek)
  • Umělá inteligence se stala již nedílnou součástí našich životů
  • Spousta z nás ji využívá na denní bázi a takřka každá platforma nabízí základní model zdarma
  • Google nově výrazně omezil limity v rámci svého modelu Gemini

Rozmach umělé inteligence je, zdá se, k nezastavení a různé nástroje AI na nás vyskakují opravdu na každém kroku. Uživatelé si zvykli na to, že se vlastně jedná o docela fajn pomocníka, který umí výrazně zpříjemnit a usnadnit každodenní nudnou agendu a k těmto základním úkonům většinou stačí bezplatné verze. Ty nabízí všechny hlavní AI platformy, nicméně Google nyní aplikoval pro svou Gemini v tomto směru zásadní změny.

Google upravuje limity v Gemini

Gemini patří mezi nejpopulárnější AI platformy, což je samozřejmě dáno částečně i tím, že ji najdeme prakticky na každém novém telefonu s Androidem. Mimo to je ale opravdu schopná a Google ji neustále vylepšuje. V základu je samozřejmě k dispozici zdarma, ale pokud chtějí uživatelé využít její potenciál naplno, musí si zaplatit.

Bezplatná verze je nicméně pro méně náročné uživatele ve většině případů postačující a její limity fungují na denní bázi. To znamená, že když přes den přesáhnete maximum vygenerovaných obrázků nebo vyčerpáte množství tokenů, které jsou bezplatné verzi vyhrazeny, dojde v určený čas k obnovení a další den máte limity opět na nule. Respektive, tak to fungovalo až doposud.



Aplikace Gmail



Nepřehlédněte

Google zvažuje omezení cloudového úložiště: přijdeme o štědrých 15 GB zdarma?

Denní limity Gemini se mění na týdenní

Google u Gemini výrazně změnil limity a přešel z denní báze na týdenní. Tato změna již byla aplikována a některým uživatelům se začala v aplikaci objevovat. Nové limity fungují trochu odlišně, jsou založeny na výpočetní síle a neobnovují se jednou za den, ale každých 5 hodin. A právě v tom je zakopáno jádro pudla.

Google Gemini
Google mění limity v rámci Gemini na týdenní, sledovat je můžete přímo ve svém účtu

Limity se obnovují každých 5 hodin, dokud není vyčerpán stanovený týdenní limit a ten se obnoví po týdnu. Výpočet využití limitu zohledňuje složitost dotazů, funkce, které uživatel používá, a také celkovou délku chatu. Týdenní limity se vztahují i na placené verze Gemini, ale jsou výrazně vyšší – 2× vyšší u tarifu AI Plus, 4× u AI Pro a 20× u AI Ultra.

Kompletní přehled limitů pro bezplatný i všechny placené tarify Gemini si můžete prohlédnout v dokumentaci Googlu.

Kde najdu informace o limitech?

Pokud chcete vědět, kolik máte z aktuálního i týdenního limitu v rámci Gemini vyčerpáno, klikněte ve webovém rozhraní na ozubené kolečko vlevo dole (Nastavení a nápověda) a poté na volbu Limity využití, případně můžete rovnou kliknout na tento odkaz. Zde získáte přehled o aktuálním i týdenním vyčerpání limitů a také informaci, kdy dojde k jejich obnově. Pokud nabídku ještě nevidíte, nebo vás odkaz přesměrovává na hlavní obrazovku Gemini, Google vás zatím ještě na nový systém nepřevedl.

Vstoupit do diskuze
Zdroj článku
Autor článku Tomáš Zenkl
Tomáš Zenkl
V technologiích se pohybuji již přes 20 let a pořád mě to baví. Nejraději se motám okolo telefonů a počítačů, ale zároveň i aktivně sportuji, když to čas umožní. Ve volném čase si rád zahraju na konzoli / počítači.

Další dnešní články

Rodina zařízení Samsung Galaxy S26
Galaxy S26 jen za 399 Kč. V Česku odstartoval nejlevnější pronájem vlajkových Samsungů
PR článek
PR článek PR článek 16:03
Chytré hodinky Apple Watch Ultra 3
Velká změna pro Apple Watch Ultra: letošní model má dostat nový design a měření tlaku
Jakub Karásek
Jakub Karásek J. Karásek 15:00
0
Propagační snímek ke hře Grand Theft Auto VI
GTA 6 na chvíli vstoupilo do prodeje: fanoušci šílí, ale všechno je nakonec úplně jinak
Dominik Vlasák
Dominik Vlasák D. Vlasák 12:00
0
Mobilní aplikace YouTube na chytrém telefonu v rukou uživatele (ilustrační obrázek)
Konec vašich AI klonů na YouTube! Platforma s nimi rázně zatočila novou funkcí
Dominik Vlasák
Dominik Vlasák D. Vlasák 9:00
0

Kapitoly článku