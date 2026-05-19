Používáte bezplatnou verzi Gemini? Google zavedl přísnější limity, tady je můžete sledovat

- Google nově výrazně omezil limity v rámci svého modelu Gemini
Rozmach umělé inteligence je, zdá se, k nezastavení a různé nástroje AI na nás vyskakují opravdu na každém kroku. Uživatelé si zvykli na to, že se vlastně jedná o docela fajn pomocníka, který umí výrazně zpříjemnit a usnadnit každodenní nudnou agendu a k těmto základním úkonům většinou stačí bezplatné verze. Ty nabízí všechny hlavní AI platformy, nicméně Google nyní aplikoval pro svou Gemini v tomto směru zásadní změny.
Google upravuje limity v Gemini
Gemini patří mezi nejpopulárnější AI platformy, což je samozřejmě dáno částečně i tím, že ji najdeme prakticky na každém novém telefonu s Androidem. Mimo to je ale opravdu schopná a Google ji neustále vylepšuje. V základu je samozřejmě k dispozici zdarma, ale pokud chtějí uživatelé využít její potenciál naplno, musí si zaplatit.
Bezplatná verze je nicméně pro méně náročné uživatele ve většině případů postačující a její limity fungují na denní bázi. To znamená, že když přes den přesáhnete maximum vygenerovaných obrázků nebo vyčerpáte množství tokenů, které jsou bezplatné verzi vyhrazeny, dojde v určený čas k obnovení a další den máte limity opět na nule. Respektive, tak to fungovalo až doposud.
Denní limity Gemini se mění na týdenní
Google u Gemini výrazně změnil limity a přešel z denní báze na týdenní. Tato změna již byla aplikována a některým uživatelům se začala v aplikaci objevovat. Nové limity fungují trochu odlišně, jsou založeny na výpočetní síle a neobnovují se jednou za den, ale každých 5 hodin. A právě v tom je zakopáno jádro pudla.
Limity se obnovují každých 5 hodin, dokud není vyčerpán stanovený týdenní limit a ten se obnoví po týdnu. Výpočet využití limitu zohledňuje složitost dotazů, funkce, které uživatel používá, a také celkovou délku chatu. Týdenní limity se vztahují i na placené verze Gemini, ale jsou výrazně vyšší – 2× vyšší u tarifu AI Plus, 4× u AI Pro a 20× u AI Ultra.
Kompletní přehled limitů pro bezplatný i všechny placené tarify Gemini si můžete prohlédnout v dokumentaci Googlu.
Kde najdu informace o limitech?
Pokud chcete vědět, kolik máte z aktuálního i týdenního limitu v rámci Gemini vyčerpáno, klikněte ve webovém rozhraní na ozubené kolečko vlevo dole (Nastavení a nápověda) a poté na volbu Limity využití, případně můžete rovnou kliknout na tento odkaz. Zde získáte přehled o aktuálním i týdenním vyčerpání limitů a také informaci, kdy dojde k jejich obnově. Pokud nabídku ještě nevidíte, nebo vás odkaz přesměrovává na hlavní obrazovku Gemini, Google vás zatím ještě na nový systém nepřevedl.