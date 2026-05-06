Aplikace Gemini má nový design, novinek je nečekaně mnoho

Dominik Vlasák 6. 5. 19:00
Gemini s Desktop Intelligence na počítači Mac
  • Používáte mobilní aplikaci Gemini? Možná jste si již všimli nového vzhledu
  • Google vzal redesign z gruntu a změnil toho opravdu hodně
  • Někteří uživatelé už mají k novému vzhledu přístup, jiní si ještě chvíli počkají
  • Dostupnost nové verze prostředí už potvrzují i někteří uživatelé v České republice

Gemini od Googlu patří mezi nejlepší a nejoblíbenější umělé inteligence na trhu. Na vrcholu se gigant z Mountain View drží nejen skrze technologickou převahu, ale také neustálými investicemi do uživatelského zážitku. Google v posledních měsících pracoval na přepracování aplikace Gemini, a jak se zdá, konečně je hotovo. Co se změnilo?



Redesign aplikace Gemini vylepšuje řadu drobností

Na úvodní stránce se Gemini zobrazuje v podobě okénka ve tvaru pilulky. Vpravo jsou k dispozici hlasové ovládání a Gemini Live, jinak je zde pouze tlačítko plus. Jeho stisknutím se otevře spodní panel s karuselem, který umožňuje otevřít fotky, spustit fotoaparát a prohlížet si poslední snímky. Ve spodní části panelu najdete položky soubory, poznámky a další nahrané soubory. V následujícím seznamu jsou uvedeny nástroje s popisy, kupříkladu obrázky, videa či hudba. Google tento jednotný přístup testuje na platformě Android a v desktopové verzi webu, zatímco v aplikaci Gemini pro Mac je již k dispozici pro uživatele.

Jinde na úvodní stránce se nyní zobrazuje pozdrav „Ahoj [jméno], co máš na srdci?“ Je vycentrován a těsně nad ním je ikona Gemini. Výraznou změnou je barevné, pulzující pozadí s přechodovým efektem. Google se vrátil k umístění výběru modelů do levého horního rohu v podobě rozbalovacího menu. Používá se také aktualizovaná sada ikon, která upřednostňuje tenké, zaoblené obrysy. Naproti tomu najdete pouze tlačítko pro dočasný chat. Google přesunul přepínač účtů do spodní části navigační lišty, což představuje podstatnou změnu oproti ostatním aplikacím technologického giganta.



Jak je u Googlu zvykem, ne všichni mohou změny v aplikaci vidět okamžitě a může chvíli trvat, než změna vzhledu dorazí také k vám, ať už používáte Gemini v rámci aplikace na chytrém telefonu s Androidem či iOS, nebo se spoléháte na desktopovou aplikaci.

Nadšený redaktor, bláznivý cestovatel, fanoušek technologií a umělé inteligence, Star Wars a dobré kávy.

