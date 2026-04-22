JBL Quantum 950 Wireless recenze: stoprocentní náhrada za reproduktory

- Herní sluchátka za 8 790 Kč zní na první dobrou tak trochu jako úlet
- Funkcí je ale hromada: ANC, duální připojení či třeba sledování pohybu hlavy
- Zaměření na hry je hlavní výhodou i nevýhodou zároveň
Jsou věci, které bych si sám asi nepořídil. Třeba herní sluchátka za necelých 9 tisíc. Pokud je ale možnost si něco takového vyzkoušet, neodmítnu. Zajímá mě, jestli za takovou částku dostanu adekvátní přínos, ať už v podobě kvality zvuku nebo funkcí. Recenzovat headset JBL Quantum 950 Wireless jsem tudíž nedokázal odmítnout.
Design a zpracování8.3/10
Kvalita zvuku8.0/10
Výdrž baterie9.5/10
Funkce a výbava9.5/10
Pohodlí nošení9.1/10
Klady
- velmi slušné basy
- prostorový zvuk se sledováním hlavy
- duální připojení (PC+mobil)
- masivní konstrukce
- systém nabíjení
Zápory
- mikrofon se musí odpojit, nejde schovat do sluchátek
- hudba nejde ovládat sluchátky
- vyšší cena
- hudbu si musíte doladit
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Nejsem doma sám, takže reproduktory nejde vždycky použít. Hrát bez zvuků nebo pracovat bez hudby je však pro mě jak jíst řízky bez salátu. A aktivní potlačení okolního zvuku je ve společnosti dětí (a vlastně i kolegů v práci) leckdy nutnost. Že by tedy ta investice byla oprávněná?
Obsah balení
Krabice od JBL Quantum je jak kouzelnický klobouk. Taháte z ní další a další věci, skládáte je na stůl a u některých se i ptáte, k čemu slouží. Nestává se mi často, že bych hledal i manuál, ale tentokrát jsem byl rád, že mi prozradil, k čemu to všechno budu potřebovat.
Sluchátka identifikujete bez pochybností, připojitelný mikrofon a molitanový návlek proti funění taky uhodnete. Kabelů je ale ve škatuli víc, než je běžné, a ještě vypadají jinak – jejich oranžová v kombinaci s modrou poslouží na stole perfektně k tomu, abyste nemuseli hledat mezi pěti černými dráty ten pravý.
Kabel s USB-C na obou koncích poslouží pro nabíjení a datové spojení, ale pravděpodobně ho jedním koncem zapojíte do počítače a druhým do základnové stanice s bezdrátovým vysíláním. To je ten černý válec, který na stole mění barvy podle způsobu připojení, stavu nabíjení nebo funkce. Neslouží však jen pro připojení samotné, k tomu by stačil i Bluetooth. Za prvé dokáže ovládat hlasitost a ztišení, za druhé na zadní straně odhalíte šachtu obdélníkového tvaru, do které zapadne jedna ze dvou baterek v krabici.
Zatímco běžná bezdrátová sluchátka lze nabíjet jen po drátě a v nejnevhodnější chvíli během pařby musíte přežít kabel visící od ucha, JBL preferuje jeden akumulátor v headsetu a druhý v nabíječce. Připojení kabelem lze v nouzi použít též, ale proč se zbytečně ochuzovat o pohodlí, že?
V balení dále najdete látkový přepravní pytlík, propojovací kabel s USB-C a 3,5mm jackem, a kalibrační mikrofon. Ten má jen velmi tenký kablík, což však má svůj důvod: musí projít mezi hlavou a náušníky, abyste si skrz test vlastního sluchu vytvořili osobní zvukový profil.
Design sluchátek
Už z odpojitelného mikrofonu jste asi poznali, že JBL moc nemyslelo na připojení k telefonům. Ne, že by se Quantum 950 připojit nedaly – jde to a velmi snadno. Ale nosit je na ulici se šlahounem před pusou chtít nebudete.
Druhý aspekt, svědčící o jejich zaměření, je samotná konstrukce. Je masivní. Hodně. Váží 398 gramů a je znát, že materiálem se nešetřilo. Hlavní roli hrají sice plasty, ale posuvný mechanismus je vyroben z kovu. Aretaci poloh sice nemá, ale kvůli kulatému profilu umožňuje mírné pootočení oběma směry. Tuto volnost podmiňuje propojovací kabel, který nejlépe popisuje spojení fialová tkanička. Ta ústí do hlavového mostu kousek od snímatelného textilního pásku, který rozkládá váhu sluchátek přes temeno hlavy.
Samotné mušle uzavřených sluchátek na první dojem vypadají jednoduše, druhý pohled však odhalí řadu tlačítek a designových specialitek. Třeba pěnové náušníky pokryté koženkou obklopují poloprůhlednou blánu, skrz kterou je vidět mřížka chránící měniče uvnitř. Navíc se dají magneticky od sluchátek odpojit.
Dalším magnetickým specifikem jsou krytky z vnější strany. Z jedné strany chrání slot pro baterii, z druhé jen schovávají názvy technologií napsané na těle sluchátek. JBL si ale dobře pohlídalo polaritu magnetů, takže jdou krytky zaklapnout jediným způsobem – trochu to připomíná kola Rolls-Royce, u kterých automobilka taky nedovoluje otočit znáček nesprávným směrem.
I ovládacích prvků je na sluchátkách Quantum 950 víc než požehnaně, zejména pokud jste zvyklí na obyčejnou kombinaci on/off a ovládání hlasitosti. Tady je i samotný vypínač dvoupolohový. Šoupnutím doprostřed se sluchátka zapnou, dalším posunutím se přechází mezi Bluetooth připojením a klasickým 2,4GHz bezdrátem, což indikuje jak dioda na sluchátkách, tak na základně.
Dále po obvodu narazíte na kolečko sloužící jako balancer mezi dvěma zvukovými vstupy. Představte si, že ze hry vám do uší zní bitevní vřava, zatímco z Discordu vám parťák posílá povely. Balancerem můžete přesouvat hlasitost mezi oběma zdroji a vyvažovat je tak, abyste slyšeli oba tak akorát. Zbývajícím tlačítkem na levém uchu je vypínač prostorového zvuku.
Na pravé straně hlavy je sestava tlačítek podobná. Na místě hlavního vypínače je vstup pro USB-C, vedle kterého se mačká ztlumení mikrofonu. O kus výš je ovládání celkové hlasitosti a ANC, které podporuje tři profily: tlumení okolních ruchů, vysoká propustnost a vypnutí, kterým ušetříte cca dvě hodiny z celkových až 50 hodin poslechu na jedno nabití.
Jak se sluchátka nosí?
Měl jsem obavu, jestli ta váha nebude na hlavě znát, případně jestli nebudou sluchátka spoléhat na to, že na hlavě drží díky přítlaku. Naštěstí tomu tak není, hlavním stabilizačním prvkem je již zmíněný elastický pásek přes hlavu a pěnové náušníky, které obklopí uši ze všech stran.
Při vydatném máchání hlavou je znát, že JBL Quantum 950 nejsou určené na sport. Tancovat v nich nedoporučuji, ale s výjimkou parných letních měsíců, kdy uši pod koženkou nevyvětráte, bude hlava v maximálním pohodlí.
Oceňuji rovněž možnost pověšení na krk. Dvojnásob proto, že tlačítka jsou umístěna tak, abyste si do nich nehrábli omylem, až za ně budete tahat. Celé to funguje naprosto intuitivně: ukazováček trefí otvor na horní straně, čímž se celá ruka zorientuje. Prostředníček se zapře na druhé straně hlavového mostu a palec s prsteníčkem jim vytvoří protiváhu. Zní to jako hloupost, ale jinak používám sluchátka SteelSeries Arctis Nova 4P, která mají vespod ovládání hlasitosti, a už několikrát jsem si po opětovném nasazení pustil hudbu nepříjemně nahlas, protože jsem o volume zavadil.
Jestli mi nějaká součástka na JBL vadila, byl to mikrofon. Drží na 2,5mm jacku na levé mušli a stabilizuje ho samotný tvar vstupního otvoru. Samotná nožička je spíš pružná než tvárná. Rozsah poloh je proto omezený a při každém pokusu mikrofon ohnout se ptáte, jestli už se nezlomí. Rovněž není možné mikrofon někam schovat nebo odklopit, takže může překážet v zorném poli (nebo v cestě jídla do pusy:-)
Software JBL QuantumENGINE
Je dobrým zvykem k lepším periferiím přidávat i software na úpravu funkcí, v případě sluchátek pak zejména ekvalizér a zvukové profily. Už ne tak dobrým zvykem je, když bez instalace dalšího programu nemůžete hardware plnohodnotně používat. Ono to zní jako marnivost, vždyť 500 MB na další aplikaci se na disk vejde. Jenže pokud se nedržíte jedné značky, znamená to jeden program pro klávesnici, druhý pro myš, třetí pro sluchátka…
Naštěstí u JBL se bez aplikace QuantumENGINE obejdete, i když by byla škoda ji aspoň nevyzkoušet. Dle očekávání nabízí ekvalizér, ale i přeprogramování ovládacích tlačítek, podsvícení, tóny doprovázející jednotlivé změny a hlavně prostorový zvuk.
Ten je jednou z hlavních zbraní sluchátek.Představte si, že ve hře jdete dlouhou chodbou. Klasický prostorový zvuk vám dokáže zprostředkovat zvuk plížící se za vámi. To samozřejmě JBL zvládnou taky. Ale pokud natočíte hlavu, abyste lépe slyšeli, skutečně se váš sluch zlepší! Quantum 950 sledují pohyb hlavy a audio na to pružně reaguje! Jedná se sice o iluzi, ale funguje docela přesvědčivě a lze ji aktivovat, i když zdroj je klasické stereo – klidně si efekt můžete vyzkoušet i na starých empétrojkách.
Zvuk a ANC
Konečně se dostávám k důvodům, kvůli kterým dávají drahá sluchátka smysl i doma, kde by se našlo místo pro pořádné reproduktory.
Tím hlavním je ANC. Mezi aktivním tlumením a režimem propustnosti je propastný režim, zejména hluboké tóny tlumí sluchátka velmi účinně. Ale ať si to představíte: pokud chci slyšet okolní zvuky, psaní na mechanické klávesnici je poměrně hlasité a zřetelně slyším a dokážu identifikovat, že metr ode mě hučí ventilátory z počítače. Pokud ANC vypnu, hmota sluchátek utiší 90 % zvuku z chlazení a zvuk klávesnice ztratí ostré hrany. Pokud noise cancelling zapnu, ventilátory utichnou úplně a úroveň hluku z klávesnice klesne na úroveň lehkého klepání nehtem na stůl. Doporučuji si něco takového vyzkoušet nanečisto, ať po večerech při online seancích nekřičíte na celý dům jen proto, že sami sebe neslyšíte tak nahlas, jak jste zvyklí.
Další devízou JBL Quantum 950 jsou basy. Jedná se o herní sluchátka, takže se počítá s poměrně častými explozemi. Dostane se vám jich vrchovatými hrstmi. Momentálně jsem zažraný do Division 2, kde (velmi příhodně a velmi realisticky) každá místnost oplývá několika benzínovými kanystry a acetylenových lahví ve Washingtonu je, jak kdyby každý druhý domorodec pracoval jako svářeč nebo zámečník. A každý zásah znamená výbuch, takže detonace slyšíte každých pár vteřin. Na ulici, v tunelu, v hale a vždycky to zní trochu jinak.
Klíčové vlastnosti
- 50mm dynamické měniče s karbonovou vrstvou
- Frekvenční rozsah: 20 Hz – 40 kHz, Impedance: 32 Ohm
- Citlivost: 101 dB SPL @ 1 kHz / 1 mW, podpora ANC
- Podpora prostorového zvuku JBL QuantumSPHERE 360 a QuantumSpatial 360
- Integrovaná technologie sledování pohybu hlavy Head Tracking
- Odnímatelný 6mm kardioidní boom mikrofon s potlačením okolního hluku
- Duální bezdrátové připojení: Wi-Fi 2,4 GHz a Bluetooth 5.3
- Kabelové připojení: USB-C nebo 3,5mm jack
- Výdrž baterie: až 50 hodin díky systému dvou vyměnitelných akumulátorů
- Doba nabíjení: méně než 3 hodiny
- Možnost baterie za provozu (Hot-Swap) bez přerušení zvuku
- Hmotnost: 398 gramů
- Hlavový most s prodyšnou síťovinou v designu Hammock
- Náušníky z paměťové pěny potažené koženkou
- Certifikace pro komunikační platformy Zoom a Discord
- Možnost podrobného nastavení a kalibrace v softwaru JBL QuantumENGINE
- Přizpůsobitelné RGB podsvícení a ekvalizér
- Modulární konstrukce s vyměnitelnými náušníky a polstrováním mostu
Stejně intenzivní zážitek dokážou JBL vyčarovat i u filmů. Hutné dunění, tepání lopatek rotorů helikoptér, atmosférické ozvěny, to všechno zprostředkovala sluchátka v mohutnosti blízce podobné kinu. Pusťte si soundtrack k filmu Sicario, představte si, jak vás tóny od Jóhanna Jóhannssona obklopí a pak si ten dojem přeneste do obýváku.
Jak asi tušíte, Quantum 950 jsou v basech extrémně silné. Bohužel výšky a zejména středy už tak sebevědomé nejsou. Sluchátka je zvládnou, ale je potřeba si patřičně nastavit ekvalizér – jeho předdefinované profily jsou však předurčené pro hry, např. GTA 5, Escape from Tarkov nebo Valorant. Klasické presety podle hudebních žánrů pak úplně chybí.
U hudby nutnost ekvalizéru vzroste násobně. Basové linky jsou sice příjemné, v případě presetu Bass Boost už umí přelézt i snesitelnou intenzitu, ale zbytek skladeb už působí ploše a trochu jako kdybyste poslouchali v dešti.
Pokud vypnete prostorový zvuk, celé zastření zmizí. Osvědčilo se mi pak nechat výšky na výchozí hladině, středy posílit o cca 3 dB a basy o 4-6 dB. Rázem se všechny písničky zaostřily, přitom ale živé nástroje v nich se zjemnily a přestaly znít synteticky. Vychází mi z toho, že JBL Quantum 950 zvládnou hudbu velmi dobře, ale nepatří mezi sluchátka, která připojíte a všechno zní skvěle na první dobrou. Sice tomuto přístupu vyloženě neholduji, ale jsem rád, že sluchátka za osm a půl tisíce na hudbu naladit jdou.
Závěrečné hodnocení
Říct, že za osm a půl tisíce dostanete jen docela dobrá sluchátka, by bylo nespravedlivé. Za tuto cenu bych čekal perfektní podání jak u her, tak u hudby. U her to platí, hudba už tak dokonale nezní, nicméně i tak je výsledek nadpůrměrný. Zároveň ale získáváte funkční izolaci od okolí. Dostáváte reproduktory, které neslyší nikdo kromě vás. Dáváte si na hlavu zařízení, které může fungovat nonstop a ještě se kamarádit s mobilem i počítačem. Ba co víc! Nedostáváte k němu přebujelý software, který se stará primárně o blikání LEDek, a stejně příjemné je i ovládání tlačítky.
Cena 8 790 Kč je ovšem extrémní. Prostorový zvuk lépe vyzní na papíře než do uší, sledování pohybu hlavy je spíš ukázka možností než zásadní přínos. Basy ve hrách jsou sice perfektní, ale stále neobhájí vynaložené prostředky. Kvůli tomu jsou JBL Quantum 950 extrémním řešením pro extrémně omezenou cílovku.