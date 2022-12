Legenda jménem GTA slaví 25 let! Opravdu za její zrod může dinosaurus?

Původní Grand Theft Auto vyšlo v listopadu, respektive prosinci 1997

Série ve své historii několikrát redefinovala žánr her s otevřeným světem

Titulům se však nevyhýbala ani kontroverze

Ať už patříte mezi pravidelné hráče či hrami naprosto nepolíbené, jistě jste někdy narazili na písmena GTA. Za nimi se ukrývá zkratka Grand Theft Auto a označuje jednu z nejpopulárnějších a nejvýdělečnějších herních sérií na světě. Ta nedávno oslavila 25. leté výročí od vydání první hry, která sice byla 2D změtí pixelů z top-down pohledu, ale už v té době zvládla vyvolávat kontroverze. Ostatně ty k sérii patří stejně neodmyslitelně, jako přejíždění prostitutek v rychle jedoucím vozidle.

Jak to všechno začalo

První GTA se na svět dostalo 28. listopadu 1997. Na začátky série zavzpomínal pro BBC sám jeden z jejich tvůrců Colin Macdonald a nutno podotknout, že zmínil hned několik zajímavých informací. Vývoj prvního titulu trval přibližně tři a půl roku, přičemž nebylo jisté, zda bude mít hra úspěch – hře nedávali mnoho šancí ani sami její vývojáři. Jejich predikce se naštěstí nepotvrdila a po prvním dílu jej následoval o dva roky později pokračování, které spoléhalo na stejné zbraně, ale doznalo celé řady vylepšení.

Podle prvních prototypů se nicméně nezdálo, že by oním úspěšným receptem měl být právě gangster plnící mise pro kriminální živly. Macdonald v rozhovoru pro BBC dokonce tvrdil, že hlavní postavou měl být dinosaurus, který by rozséval chaos po virtuálním městě. To nicméně později dementoval jeho kolega Mark Dailly, který uvedl na pravou míru, že hře se sice přezdívalo dino, avšak důvod byl mnohem prozaičtější – ranný kód v programovacím jazyce C totiž vycházel z dinosauří hry a některé soubory tak zůstaly pojmenovány.

Zlom ve vývoji nastal s přidáním automobilů a přejmenováním na Race’n’Chase. Záhy ale tvůrci přidali volný pohyb po městě a loupeže, čímž vznikl základ pro úspěšnou sérii. Se spoustou nových funkcí a překotnými změnami bylo poměrně obtížné se vyrovnat z hlediska stability kódu, což vedlo k celé řadě chyb. Sám Macdonald tvrdí, že hru se týmu podařilo dát dohromady až během posledních šesti měsíců vývoje.

Zásadní zlom nastal po přechodu do 3D

Přelom nastal v roce 2001, kdy se na světlo světa dostal třetí díl s nemluvným protagonistou Claudem Speedem. Ten způsobil revoluci především v tom, že hru přesunul z 2D prostředí do kompletně 3D vymodelovaného světa, čímž de facto ustanovil nový žánr městských snadbox akcí, kterému kraluje dodnes. Z pohledu českého hráče je vydání GTA III přeci jen o něco pikantnější, neboť o necelý rok později se na trh dostala legendární česká hra Mafia. Kdyby to tenkrát Dan Vávra a Illusion Softworks stihli o něco dříve, mohla žánr městských akcí definovat hra pocházející z Brna.

Pokračování Vice City, které vyšlo o rok později, sklidilo rovněž nadšené kritiky, nejen díky svému zasazení do města inspirovaného Miami, ale také díky inspiraci mafiánskými filmy jako Scarface či seriálem Miami Vice. Za další zlomový díl se ovšem považuje až San Andreas z roku 2004, která hráčům zprostředkovala problematiku afroamerických gangů na obrovské ploše tří měst – Los Santos, San Fierro a Las Venturas, které mohli hráči znát z prvních dílů.

Grand Theft Auto: The Trilogy – The Definitive Edition Trailer

Watch this video on YouTube

Po San Andreas si vývojáři z Rockstar North dali na čas a v roce 2008 ukázali další díl, tentokrát s číslovkou 4 a s hlavním protagonistou Nico Bellicem, pocházejícím ze Srbska. V rámci tohoto dílu tvůrci se zaměřili problematiku východoevropských imigrantů, kteří přichází do Spojených států hledat americký sen a také novinku pro celou sérii – multiplayer. Za dalších pět let studio dokončilo prozatím poslední velký díl s číslovkou 5, který představil dosud nejpropracovanější svět, tři hlavní hrdiny a mnohem větší důraz kladli také na hru pro více hráčů, která je stále populární i devět let po vydání a díky které si GTA V mohou hráči užívat rovnou na třech generacích konzolí.

Za zmínku stojí také drobné odbočky od hlavních dílů, jako je dvojice Liberty City Stories a Vice City Stories původně určených pro kapesní konzoli PlayStation Portable či Chinatown Wars, která se prosadila na Nintendu DS. Oceňovanými přídavky byly také datadisky ke GTA IV s názvem The Lost and Damned a především The Ballad of Gay Tony, jenž je mnohými považován za nejlepší a nejvtipnější přídavek do série.

Kontroverze provází GTA od nepaměti

Byla by chyba opomenout kontroverze, které ke hrám ze série GTA neodmyslitelně patří. Když pomineme zákazy prodeje v některých státech, jako je například Austrálie, patří k nejvýznamnějším bojovníkům proti GTA právník Jack Thompson, který neváhal hraní videoher propojit s reálným násilím. Prudérní americkou společnost zvedla ze židle modifikace s názvem Hot Coffee pro GTA: San Andreas, ve kterém jste se svými virtuálními přítelkyněmi mít sex, proti čemuž se ohradila mimo jiné také Hillary Clinton.

Aktuálně už téměř dekádu pracuje studio Rockstar Notrh na šestém pokračování Grand Theft Auto, které by podle jejich slov mělo být posledním. Ještě před vydáním začala hra sbírat kontroverze a lákat na příběh inspirovaný drogovou tematikou a Pablem Escobarem, přičemž očekávání nenarušil ani masivní únik dat. Kdy se dočkáme poslední hry legendární série je zatím ve hvězdách, nicméně spekuluje se o vydání v roce 2024.

