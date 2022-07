GTA VI budí kontroverze ještě před vydáním. Hráčům se nelíbí jedna z postav

Herní série Grand Theft Auto je známá nejen pro svou obrovskou popularitu mezi hráči, ale také pro celou řadu kontroverzí. Ty provází v podstatě všechny tituly studia Rockstar. Zatímco většina snah o zakázání či omezení přístupu ke hře působí spíše úsměvným dojmem, tentokrát si Rockstar zvládl znepřátelit skupinu svých nejvěrnějších. A to přitom ještě GTA s číslovkou šest na konci nespatřilo světlo světa.

Trnem v oku některých fanoušků je rozhodnutí Rockstaru mít jako jednu z hratelných postav ženu a pak také nedávno nastolený nový kurz uvnitř firmy, který má za cíl omezit drsný humor na účet menšin a celkově více přemýšlet o dopadu rozhodnutí při vývoji her na občanskou společnost. To se pochopitelně příznivcům nekorektního humoru i zapřisáhlým odpůrcům politické korektnosti nelíbí a nebojí se to dát hlasitě najevo na sociálních sítích.

Jeden z uživatelů Twitteru například vyjádřil své obavy, že „Grand Theft Auto 6 nebude stát za nic a bude plné antikonzervativního, protirepublikánského a levičáckého ‚humoru‘“. Výjimkou ale nejsou ani ti, kteří na studio sprostě nadávají či si z nového směru firmy dělají legraci. „Rockstar: budete se k ženám a lidem odlišné barvy pleti chovat s úctou… zatímco je přejedete tankem,“ uvedl jeden z glosátorů.

Ne všem se ale nový směr nelíbí. „Můj bratr v Kristu Rockstar vytvořil jednu z nejlepších postav ve hrách, Sadie Adler. Tím tvůrci prokázali, že umí napsat propracované ženské postavy,“ pronesl na obranu vývojářů fanoušek. Vzhledem k tomu, že o hře prozatím nemáme prakticky žádné oficiální informace a do vydání je ještě daleko, je však poměrně předčasné kvality hodnotit.