Hacker odhalil GTA 6 v předstihu! Ukázal desítky záběrů a tvrdí, že odhalí víc

Patrně není v rámci herní komunity více rozebíraná série, než Grand Theft Auto. Ta se snad již brzy dočká dalšího přírůstku, což s sebou nese zvýšenou pozornost nejen ze strany hráčů, ale také ze strany médií. Vzhledem k tomu, že Rockstar je znám pro své velmi pečlivé utajování informací o chystaných projektech, nejeden fanoušek si nedělal plané naděje, že by se nějaké střípky informací mohly dostat na veřejnost.

Již dříve nejen nás překvapily poměrně detailní informace o příběhu GTA 6 a jeho ústředních protagonistech. Nyní se však celá informační zeď Rockstaru rozpadla pod rukama – na internet totiž unikl obří balík dat vztahující se právě k jedné z nejočekávanějších her posledních let. Uživatel s přezdívkou teapotuberhacker je zveřejnil na fórech GTA a konkrétně se jedná o balík o velikosti 3 GB, který obsahuje 90 videí.

Zatím není známo, jak se hacker k informacím dostal, avšak slibuje, že brzy začne zveřejňovat další data týkající se GTA 5 a 6, včetně zdrojových kódů, assetů a testovacích buildů. Na videích se nachází například ženská hlavní protagonistka, která přepadává restauraci a následně z místa činu ujíždí. Nutno podotknout, že ze záběrů je patrné, že se na hře teprve pracuje a rozhodně se nejedná o hotové ukázky. Podle serveru The Verge běží buildy na grafických kartách RTX 3060 Ti a RTX 3080, což znamená, že záznamy nebudou starší než dva roky.

Not that there was much doubt, but I’ve confirmed with Rockstar sources that this weekend’s massive Grand Theft Auto VI leak is indeed real. The footage is early and unfinished, of course. This is one of the biggest leaks in video game history and a nightmare for Rockstar Games

— Jason Schreier (@jasonschreier) September 18, 2022