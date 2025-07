Parádní anime ze světa Cyberpunku se vrací! Na Netflix míří druhá série Edgerunners

Fanoušci Cyberpunku mají v posledních měsících hned několik důvodů k radosti. Už v květnu jsme se dozvěděli, že přípravy druhého dílu zdárně pokračují a hra se čerstvě nachází ve fázi předprodukce. V přípravě je také nová bezplatná aktualizace s označením 2.3. Aby toho ale náhodou nebylo málo, nyní přichází z veletrhu Anime Expo 2025 další dobrá zpráva – oblíbený anime spin-off od Netflixu s názvem Edgerunners dostane druhou sérii. Tvůrci lákají na zbrusu nový příběh, nové postavy a ještě syrovější pohled na Night City – nejnebezpečnější město v temné budoucnosti.

Režie nové sezóny se ujme Kai Ikarashi, který vedl natáčení šesté epizody první sezóny s názvem „Girl on Fire“, která podle fanoušků patří k těm nejpovedenějším. Termín premiéry zatím neznáme, tvůrci už však zveřejnili první plakát a přibližně minutový teaser trailer, který potvrzuje slova tvůrců o ještě temnější a krvavější podívané než posledně. Na druhé řadě opět pracuje japonské animační studio Trigger.

💥Cyberpunk: Edgerunners 2 is in production! 💥

It presents a new standalone 10-episode story from the world of Cyberpunk 2077— a raw chronicle of redemption and revenge.

❓When the world is blinded by spectacle, what extremes do you have to go to make your story matter? 👀… pic.twitter.com/jTMA89N1zK

— Cyberpunk: Edgerunners (@edgerunners) July 4, 2025