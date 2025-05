Cyberpunk 2 hlásí důležitý posun ve vývoji, Zaklínač 3 pokořil obří milník

Polské studio CD Projekt Red zveřejnilo finanční výsledky za první kvartál 2025

Tvůrci mají důvod k radosti – Zaklínač 3 pokořil hranici 60 milionů prodaných kopií

Cyberpunk 2 hlásí důležitý posun ve vývoji, z koncepční fáze zamířil do preprodukce

V polském CD Projektu Red nevzniká pouze již oficiálně oznámený Zaklínač 4, ale souběžně běží práce také na pokračování Cyberpunku 2077. To bylo doposud známé pod kódovým označením Project Orion, avšak v nejnovější zprávě o finančních výsledcích polského studia už jej tvůrci označují jako Cyberpunk 2. Možná i proto, že očekávaný druhý díl oficiálně opustil koncepční fázi a směle vykročil do fáze předprodukce.

Cyberpunk 2 už za pět let?

O oficiální název se ale nejedná. Hotová hra nakonec ponese jiné jméno, jak pro magazín The Verge potvrdila PR manažerka studia Ola Sondej, podle níž aktuální označení chystaného projektu pouze symbolizuje, že jde o další hru z univerza Cyberpunku. Posun do předprodukční fáze navíc neznamená, že by se hra blížila dokončení. Generální ředitel CD Projektu Michał Nowakowski ostatně uvedl, že od začátku předprodukce zbývá do vydání čtyři až pět let.

To by znamenalo, že na pultech obchodů by se nový Cyberpunk mohlo objevit někdy kolem roku 2030. Koresponduje to s dřívějšími prohlášeními zástupců polského studia, kteří by rádi zkrátili dobu mezi jednotlivými hrami. Připomeňme, že Zaklínače 3 a Cyberpunk 2077 od sebe dělilo pět let, byť druhý jmenovaný titul vyšel na konci roku 2020 ve velmi špatném technickém stavu.

Obří úspěch Zaklínače 3

S vydáním čtvrtého Zaklínače se podle dřívějších zákulisních informací počítá na rok 2027 nebo 2028. Obě chystané hry by tak v ideálním případě dělily zhruba tři roky. Většina zaměstnanců (celkem 422 z 730) aktuálně pracuje právě na novém Zaklínači, zatímco 96 má na starost pokračování Cyberpunku.

Zástupci CD Projektu se rovněž pochlubili pokořením významného milníku. Zaklínač 3 má totiž po deseti letech od vydání přes 60 milionů prodaných kopií, což jej řadí těsně za desítku nejprodávanějších videoher všech dob. Daří se i rozšíření pro Cyberpunk s názvem Phantom Liberty, které čerstvě pokořilo hranici 10 milionů prodaných kopií.

