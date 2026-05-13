Zpěvačka Dua Lipa jde tvrdě proti Samsungu. Za nedovolené použití fotografie chce přes 300 milionů

Jakub Fišer 13. 5. 18:00
  • Zpěvačka Dua Lipa zažalovala Samsung kvůli údajnému zneužití své fotografie
  • Snímek měl skončit na obalech televizí Crystal UHD po celém světě
  • Firma se brání, že na použití fotky měla výslovné právo dle licence

Tohle si korejský výrobce televizí a mobilních telefonů za rámeček nedá, doslova. Britská popová ikona Dua Lipa podala na Samsung žalobu u kalifornského soudu kvůli tomu, že měl bez jejího svolení použít její fotografii na obalech televizí řady Crystal UHD. Samsung se brání, že nedošlo ke zneužití duševního vlastnictví, protože na fotografii měl práva dle nakoupené licence.

Dua Lipa na obalu televizí

Podle podání u kalifornského soudu se jedná o snímek pořízený v zákulisí festivalu Austin City Limits Festival v roce 2024. Fotografie zachycuje zpěvačku v detailním portrétu a Samsung ji měl od roku 2025 tisknout na kartonové krabice televizí prodávaných v kamenných obchodech i ne e-shopech po celém světě. Je dobře možné, že i vy jste si v posledních dvou letech zakoupili televizi s touto fotkou na obalu.

Dua Lipa tvrdí, že se o použití fotografie dozvěděla v červnu loňského roku. Její právníci následně Samsungu poslali několik výzev s žádostí o okamžité ukončení používání fotografie. Firma ale podle žaloby nereagovala a problematické obaly jsou údajně stále v oběhu i nyní. Právníci zpěvačky staví případ na několika bodech. Kromě porušení autorských práv jde také o neoprávněné komerční využití její podoby a jména. Právě poslední bod je podle amerických médií pro Samsung nejproblematičtější.

Samsung: Řešíme to, ale máme licenci

Kalifornské zákony totiž chrání takzvané „right of publicity“, tedy právo veřejně známé osoby kontrolovat komerční využití svého vzhledu či identity. Pokud soud uzná, že Samsung fotografii použil vědomě bez souhlasu, navíc za účelem vlastního obohacení, mohou se škody vyšplhat velmi vysoko. Žaloba proto požaduje odškodné ve výši 15 milionů dolarů, v přepočtu zhruba 310 milionů korun.



O případu informovala v pondělí agentura Reuters, která později přinesla i vyjádření zástupců korejské firmy. Ti se brání, že nejde o zneužití, protože fotografii si pořídili od databáze obrázků s licencí pro komerční využití. „Tento obrázek byl použit až poté, co jsme od partnera poskytujícího obsah obdrželi výslovné ujištění, že bylo získáno povolení, a to i pro maloobchodní balení,“ stojí v oficiálním vyjádření. Samsung ještě dodal, že je v kontaktu s právním týmem zpěvačky, aby došlo k mimosoudnímu vyřešení.

Novinář, fanoušek moderních technologií, letních měsíců a asijského jídla. Mám rád filmy od Lynche, obrazy od Pollocka, french house a fotbalový klub Arsenal. Ve volném čase hraju na PlayStationu a chodím běhat.

