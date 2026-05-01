Finanční výsledky z říše snů. Samsung vydělává hlavně na čipové krizi

- Samsung má za sebou nejúspěšnější čtvrtletí v historii
- Tržby meziročně narostly o 43 procent, zisk dokonce o 753 procent
- Samsung za první letošní kvartál vydělal víc než za celý loňský rok dohromady
Samsung zveřejnil výsledky svého hospodaření za první čtvrtletí letošního roku. Už první odhady publikované na začátku měsíce naznačovaly ohromný nárůst tržeb i zisku, nyní Samsung tato čísla potvrdil v kompletní finanční zprávě.
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Zisk narostl o neskutečných 753 procent
Samsung v uplynulém čtvrtletí vykázal rekordní tržby ve výši 133,9 bilionu wonů (asi 1,89 bilionu korun), což je meziroční nárůst o 43 procent. Provozní zisk se pak zvýšil o neuvěřitelných 753 procent na 57,2 bilionu wonů (asi 810 miliard korun). Toto číslo je téměř třikrát vyšší, než byl dosavadní rekord z minulého kvartálu, a co víc – za uplynulé tři měsíce dokázal Samsung vygenerovat vyšší zisk než za celý loňský rok.
Tahounem finančních výsledků se staly polovodiče. Boom umělé inteligence a zvýšený zájem o drahé čipy do datových center přinesl divizi Device Solutions rekordní tržby ve výši 81,7 bilionu wonů. Samsung je pionýrem ve výrobě pokročilých AI pamětí typu HMB4 a SOCAMM2 pro platformu Nvidia Vera Rubin, kromě toho také Korejci splnili plán v zahájení výroby rychlých SSD komunikujících skrze sběrnici PCIe Gen 6. Vysokou poptávku po paměťových čipech Samsung očekává i ve zbytku letošního roku, přičemž ještě v aktuálním kvartálu má uvést pokročilejší generaci čipů HBM4E.
Mobilní divizi se dařilo výrazně méně, nedávno se dokonce objevily informace o tom, že Samsung vůbec poprvé v historii na prodeji telefonů prodělá. To se ve finančních výsledcích neukázalo, nicméně divize MX, do které smartphony patří, vygenerovala o 34,88 procenta nižší zisk než loni, a to navzdory znatelně vyšším tržbám.
Samsung přiznal, že prvotní zájem o vlajkové smartphony Galaxy S26 opadl a že v druhém kvartálu budou příjmy z telefonů i nadále klesat. Prodejními trháky mají být telefony střední třídy Galaxy A, o čtvrtletí později se k nim přidají letošní skládačky.