Samsung trhá rekordy: zisk za první čtvrtletí překoná celý loňský rok

- Samsung zveřejnil odhad finančních výsledků za první kvartál letošního roku
- Korejci očekávají nejlepší výsledek v historii
- Provozní zisk má být téměř třikrát vyšší než dosavadní rekord
Ceny pamětí vyletěly za poslední rok do nebývalých výšin a jejich výrobci mají žně. Důkazem je i čerstvě vydaný odhad kvartálních výsledků Samsungu, který se naprosto vymyká všem předchozím všem předchozím rokům. Korejský gigant předpokládá, že zisk v prvním letošním čtvrtletí překoná zisk celého loňského roku.
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Nejlepší čtvrtletí v historii. Doslova o parník
Samsung očekává, že za první letošní čtvrtletí vykáže rekordní tržby ve výši 133 bilionu wonů (asi 1,88 bilionu korun), což je o 68,5 procenta víc než ve stejném období o rok dříve. Mnohem působivější je ale nárůst provozního zisku – zatímco loni Korejci zaznamenali zisk 6,69 bilionu wonů (asi 95 miliard korun), letos to má být 57,2 bilionu wonů (asi 810 miliard korun), tedy víc než osminásobek. Dosud byl přitom rekordní zisk Samsungu 20,1 bilionu wonů, což znamená, že korejský obr dokázal tento rekord téměř ztrojnásobit.
Za růstem tržeb i zisku pochopitelně nejvíce stojí úspěchy polovodičové divize. Samsung sice zatím neprozradil, jakým dílem se na celkových číslech podílela, předpokládáme však, že to bude vysoké procento. Samsung je jedním z největších producentů HMB čipů pohánějících AI datacentra hlavních globálních hráčů, jako jsou Google, Meta, Amazon nebo Microsoft.
Po HBM čipech je obrovská poptávka a hlavně na nich mají výrobci výrazně vyšší marže než na DRAM a NAND do mobilních zařízení. Přeorientování výroby na HMB čipy navíc způsobuje nedostatek DRAM a NAND čipů na globálním trhu, a tedy i jejich masivní zdražování. A protože Samsung tyto paměti rovněž vyrábí, může se radovat hned dvakrát.
Za paměti se zkrátka na začátku roku 2026 platí zlatem a zdá se, že tento trend ještě nějakou chvíli vydrží. Analytici odhadují, že díky tomu by mohl Samsung za celý letošní rok vykázat neskutečný zisk 220 miliard dolarů (asi 4,6 bilionu korun), příští rok dokonce 330 miliard USD (asi 6,9 bilionu korun).