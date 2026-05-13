Steam Controller ukrývá úžasný easter egg. Po pádu na vás začne křičet jako ve Star Wars

- Majitelům nového Steam Controlleru se podařilo objevit úžasný easter egg
- Při pádu z výšky občas ovladač začne křičet jako nebozí Stormtroopeři ve Star Wars
- Můžete se o tom přesvědčit i sami, ovladači však raději dopřejte přistání do měkkého
Nový Steam Controller se může pochlubit celou řadou praktických vychytávek, ať už jde o dvojici touchpadů ze Steam Decku, ovládání pomocí gyroskopu, nebo speciální analogové páčky, které jsou odolné vůči nechvalně proslulému driftování. Že se na novém ovladači inženýři z Valve opravdu vyřádili, potvrzuje i čerstvě objevený easter egg, k jehož aktivaci může dojít i nechtěně. To bychom vám však rozhodně nepřáli – ovladač na vás totiž při pádu z výšky začne velice povědomě křičet.
Wilhelm scream
Na skrytou funkci jako první upozornil uživatel Redditu s přezdívkou RF3D19, který na sociální síti uvedl, že ovladač při pádu na zem občas přehraje ikonický Wilhelmův výkřik. Jde o nezaměnitelný zvukový efekt, který pochází z amerického westernu Distant Drums z roku 1951, ale obrovskou popularitu získal až o 26 let později, když se objevil v prvních Hvězdných válkách. Od té doby se Wilhelmovo zoufalé zvolání pravidelně objevuje v různých filmech nebo počítačových hrách.
Jak easter egg aktivovat?
Uživatel RF3D19 své tvrzení doložil krátkým videem a přidal i několik praktických instrukcí – ovladač musí být při pádu v režimu Big Picture, křičí jenom někdy a po každém výkřiku se zřejmě aktivuje přibližně minutový časový limit, aby si ovladač nevykřičel hlas, tedy reproduktory (a hlavně aby s ním hráči neustále neházeli). To nejdůležitější na konec – pokud chcete easter egg vyzkoušet, tak pouze na vlastní nebezpečí, a hlavně do měkkého, například na postel nebo do polštářů.
Ostatní uživatelé byly vůči objevu zprvu spíše skeptičtí – napodobit známý zvukový efekt ve třívteřinovém videu ostatně není dneska nic složitého. Některým zvědavcům to ale nedalo a pustili se do vlastního testování. A opravdu, i na ně začal ovladač při pádu křičet. A jak to vlastně celé funguje? Steam Controller nemá žádný zřetelný přední reproduktor, například jako DualSense pro PS5, ale jeho výrazné haptické motory zřejmě mohou být naprogramovány tak, aby přehrávaly prakticky jakýkoli zvuk.