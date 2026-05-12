Discord Nitro vylepšuje nabídku: k předplatnému Xbox Game Pass jako bonus

Jakub Karásek 12. 5. 12:00
Ovladač herní konzole Xbox
Microsoft chce vrátit značku Xbox zpátky na výsluní. Minulý měsíc redmondští představili novou strategii, která má v blízké budoucnosti učinit z ekosystému Xbox středobod zábavy, a zároveň zlevnili několik úrovní předplatného Game Pass. K dosavadním plánům navíc přibývá ještě jeden, který vznikl exkluzivně ve spolupráci se službou Discord.

Spolupráce značek Xbox a Discord funguje již nějakou dobu – v roce 2022 nejprve došlo k integraci hlasových služeb Discord do prostředí konzolí Xbox, poté bylo zprovozněno živé streamování her přímo na Discord servery. Z Discordu se tak postupně stala jedna z klíčových sociálních služeb, která na konzolích Xbox rozvíjí hraní komunitním směrem a stává se hlavním komunikačním multiplatformním mostem.

Předplatitelé Discord Nitro dostávají vlastní Xbox Game Pass

Že Microsoft myslí spolupráci s Discordem vážně, potvrzuje i nový bonus v rámci služby Discord Nitro. Kromě stávajících benefitů (zvýšený limit pro upload, větší přizpůsobitelnost profilu, streamování v HD, delší zprávy, přístup k více serverům a ke dvěma serverovým boostům apod.) nyní předplatitelé Discord Nitro získávají zdarma speciální předplatné Xbox Game Pass nazvané Starter Edition.

V rámci tohoto předplatného získávají předplatitelé přístup ke knihovně víc než 50 her pro Xbox a PC (např. Fallout 4, Stardew Valley či DayZ) a až 10 hodin cloudového hraní každý měsíc. Hrát přitom můžete jakoukoliv hru, kterou uvidíte například u kamaráda. Mimo to uživatelé získají slevu na herní příslušenství od Logitechu, SteelSeries nebo KontrolFreek, a každý měsíc jim bude na jejich Discord účet připsáno 250 orbů.

Xbox Game Pass

Předplatné Discord Nitro integrací služby Game Pass nezdražilo – stále stojí 9,99 eur (asi 250 korun) měsíčně, tedy podobně jako základní tarif Xbox Game Pass Essential. Ten rovněž nabízí přístup ke knihovně 50 her, avšak v jeho případě je streamování her časově neomezené. Záleží tedy, co využijete víc.

