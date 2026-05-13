Opravdu je to novinka? Oslavovanou funkci sluchátek AirPods jsme vyzkoušeli už před rokem

- Gigant z Cupertina se dnes pochlubil možností využívat AirPods jakožto naslouchátko
- Nejedná se ale o žádnou novinku, takto můžete sluchátka od Applu využívat už delší dobu i v Česku
- Sami jsme tuto funkci vyzkoušeli ve spolupráci s naším čtenářem už před rokem
Zařízení od společnosti Apple jsou u lidí s nějakým tím handicapem poměrně populární. Není se co divit vzhledem k tomu, že Apple na handicapované myslí a snaží se jim technologii maximálně přizpůsobit, přičemž pro řadu jiných výrobců se v tomto ohledu stal vzorem. Výjimkou nejsou ani sluchátka AirPods, která mohou fungovat jakožto naslouchátka pro lidi s vadou sluchu, což jistě přijde vhod. Apple nyní o této funkci oficiálně informoval českou veřejnost prostřednictvím tiskové zprávy, nicméně o úplnou novinku se nejedná.
AirPods jako naslouchátko? Žádná novinka
Ačkoli to pro některé bude velkým překvapením, funkce naslouchátka u sluchátek AirPods funguje v našem prostředí už bezmála rok, minimálně pro uživatele s betou iOS. Ostatně takřka přesně před rokem jsme tuto funkci otestovali s naším čtenářem Honzou, který trpí problémy se sluchem a sluchátka AirPods Pro 2 používá částečně jako náhradu za své klinicky certifikované naslouchátko. Doktoři mu diagnostikovali středně těžké poškození sluchu v řečovém pásmu – to znamená, že má problém pochytat konverzaci s jedním či více lidmi v jen mírně hlučném prostředí.
V praxi na tom nejsou AirPody v režimu naslouchátka vůbec špatně a dokonce snesou srovnání i s profesionálními zařízeními, která patří ke špičce v oboru. Na úrovni bez větších rozdílů fungují při zesilování konverzací – v některých případech dokonce AirPods excelují víc než profesionální naslouchátka. „Třeba na koncertě vážné hudby v Rudolfinu jsem si poslech s AirPods v uších užil vlastně víc než v minulosti s profi naslouchátkem,“ vysvětlil čtenář Honza.
Pakliže by vás zajímal detailní pohled na to, jak sluchátka fungují jakožto zdravotnická pomůcka, můžete si přečíst náš detailní test v loňském článku. V něm se zaměřujeme nejen na funkční stránku, ale také například na estetickou, která rovněž může hrát roli. A pokud se o všech novinkách v technologickém světě chcete dozvědět včas, nezapomeňte sledovat SMARTmanii nejen u nás na webu, ale také na našich sociálních sítích.