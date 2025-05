AirPods Pro jako naslouchátko: jak je používá člověk, který skutečně neslyší?

Víte o tom, že AirPods Pro disponují funkcí sluchové asistence?

Díky tomu mohou hendikepovaným uživatelům posloužit jako kompenzační pomůcka

Vyzkoušeli jsme je s člověkem, který skutečně trpí středně těžkým poškozením sluchu

Sluchátka AirPods Pro 2. generace nabízí funkci naslouchátka pro uživatele, kteří jsou tímto způsobem hendikepovaní, či mají jakýkoliv problém se sluchem. Vychází to ze snahy společnosti Apple nabídnout své produkty všem, včetně jakkoliv smyslově či fyzicky postižených uživatelů – a zároveň jim od jejich problémů pomoci. Vyzkoušeli jsme tuto funkci na vlastní kůži a podělíme se s vámi i o dojmy reálného uživatele, který díky AirPodům částečně nahradil své naslouchátko.

AirPods jako naslouchátko

Pokud patříte k uživatelům sluchátek AirPods Pro 2. generace, nejspíš jste už v nastavení odhalili funkci zvanou Sluchadla. Jde o vychytávku pro sluchově hendikepované, o které Apple sám tvrdí, že jde o „funkci klinické úrovně pro lehkou až středně těžkou ztrátu sluchu“.

Princip fungování je podobný klasickému naslouchátku: vestavěné mikrofony v AirPods Pro zachytávají zvuky z okolí, které jsou následně zpracovány a zesíleny pomocí interních algoritmů. Zesílený zvuk je pak přehráván přímo do uší uživatele prostřednictvím měničů ve sluchátkách. Klíčový je sluchový profil, který si uživatel vytvoří pomocí sluchového testu v aplikaci Zdraví. Podle něj se zvuk v reálném čase přizpůsobuje potřebám uživatele, tedy konkrétní úrovni nedoslýchavosti.

Po vytvoření testu (o kterém si více povíme za chvíli) následuje další úprava samotného režimu sluchové asistence. Poměrně specificky si můžete nastavit hlasitost jednotlivých sluchátek a citlivost na různé vnější podněty. Je tu i funkce Asistence pro média, která nedoslýchavým zlepšuje zřetelnost hudby (například na živém koncertě), videí nebo hovorů. Základem ale je to, že sluchová asistence pracuje celkem samostatně na základě výsledků testu.

Sluchový test

Celé nastavení sluchové asistence začíná sluchovým testem. Ten provedete v nastavení připojených sluchátek na iPhonu či iPadu – zařízení i sluchátka by měla být na nejnovější verzi firmwaru. Test probíhá zhruba 5 minut a pro maximální relevanci je nutné jej provádět v naprosto tichém prostředí, ideálně doma, se zavřenými okny a bez běžících spotřebičů, jako je pračka, klimatizace nebo větrák.

Apple rovněž nedoporučuje test provádět krátce po rýmě či zánětu dutin, pokud trpíte alergií nebo pokud jste v posledních 24 hodinách navštívili koncert či jinou velmi hlasitou kulturní akci. Pokud nic z toho nesplňujete, můžete se pustit do samotného testu. V rámci něj je vám do obou sluchátek pouštěn tón v rozmezí frekvencí 250 Hz až 8 kHz (tedy běžná hlasitost až extrémně tichá hlasitost) a vaším úkolem je ťuknout na displej v případě, když tón slyšíte.

Pokud netrpíte žádnými problémy se sluchem, výsledek bude na úrovni 5–10 decibelů úrovně sluchu (dBHL). Cokoliv nad 25 dBHL označuje už znatelný problém se sluchem a třeba hodnota 40–60 dBHL označuje střední až těžkou ztrátu sluchu. Sluchový test můžete vyexportovat do PDF a předat jej i svému lékaři. Do aplikace Zdraví můžete také importovat test, který jste provedli u svého lékaře. Několik uživatelů se sluchovými problémy nám však potvrdilo, že testy v aplikaci a u doktora se více méně shodují.

Jak AirPods skutečně pomáhají?

Naše testy opakovaně neodhalily žádný problém se sluchem. Abychom tedy nezůstali jen u teorie, oslovili jsme našeho čtenáře Honzu, který skutečně trpí problémy se sluchem a sluchátka AirPods Pro 2 používá částečně jako náhradu za své klinicky certifikované naslouchátko.

Honzovi je 50 a nedoslýchavostí trpí zhruba polovinu života. Doktoři mu diagnostikovali středně těžké poškození sluchu v řečovém pásmu – to znamená, že má problém pochytat konverzaci s jedním a více lidmi v jen mírně hlučném prostředí. Coby kompenzační pomůcku využívá standardně naslouchátka Widex E440 XP, což je celkem prémiová řada sluchadel s individuálně tvarovanými nástavci přímo do ucha a chytrou aplikací v telefonu.

V porovnání s AirPods za 7 tisíc korun působí naslouchátka Widex jako zjevení, protože pár individuálně vytvarovaných sluchadel vyjde na 54 tisíc korun (i když část pokryje pojišťovna). Velkou výhodou je, že na jedno nabití vydrží zhruba 10–14 dní, oproti tomu AirPody potřebují po 6–8 hodinách dobít. Nelze je tedy používat tak často.

Jak jsou na tom luxusní sluchadla v porovnání s AirPods ve funkčnosti? Překvapivě velmi srovnatelně. Na úrovni bez větších rozdílů fungují při zesilování konverzací – v některých případech dokonce AirPods excelují víc než profesionální naslouchátka. „Třeba na koncertě vážné hudby v Rudolfinu jsem si poslech s AirPods v uších užil vlastně víc než v minulosti s profi naslouchátkem,“ vysvětluje čtenáře Honza.

Zatímco na běžném koncertě s amplifikovanou hudbou z reproduktorů naslouchátko není potřeba – často ani pro nedoslýchavého člověka – živé vystoupení s vážnou hudbou, která kombinuje zvuk přímo z nástrojů (bez amplifikace) a zpěv může představovat pro hendikepované problém. Sluchadla, v tomto případě AirPods, dokázala Honzovi vyzdvihnou zpěv z málo slyšitelné úrovně na dobře slyšitelnou a celkovému hudebnímu projevu tak nic nechybělo.

AirPods mají ale ještě jeden, řekněme estetický neduh. Jsou až moc viditelná – na rozdíl od tvarovaného naslouchátka v tělové barvě, AirPods v uších jen tak nepřehlédnete. „Když se bavím s mladými lidmi, nikomu nepřijde divné, že mi z ucha trčí sluchátko. Ale moje generace na to ještě není úplně zvyklá a nepůsobí to dobře,“ naráží Honza na to, že vlastně velmi málo lidí ví o tom, že i běžná sluchátka mohou fungovat jako kompenzační pomůcka.

