Oppo Find X10 Pro Max v prvním úniku: ve hře jsou tři fotoaparáty s celkovým rozlišením 600 Mpx

- Oppo Find X9 Ultra je možná nejlepší fotomobil letošního roku
- Výborný je ale také níže posazený model X9 Pro, který je k dispozici i v Česku
- Jeho nástupce by mohl přinést výbavu jako žádný jiný telefon na trhu
V rámci vlajkových řad je běžné, že veškerou smetanu slíznou ty nejvyšší modely, jako jsou Ultra či Pro Max. Nejinak je tomu i u aktuální série Oppo Find X9, která zahrnuje hned několik modelů a všem jim vévodí specifikace Ultra. Níže postavený model X9 Pro je ale taktéž fotografická špička a začínají se objevovat úniky přibližující jeho nástupce.
Oppo aplikuje značení jako Apple
Oppo patří mezi značky, které se rády inspirují Applem, a zdá se, že to bude platit i pro novou řadu Find X10. Když dáme stranou model Ultra, tak pod ním se bude nacházet specifikace Find X10 Pro Max, což je samozřejmě značení, které již spoustu let používá právě americký technologický gigant z Cupertina.
Když ale zapomeneme na neoriginální jméno, můžeme očekávat vskutku pořádně nabušený telefon, který posune vlajkovou kategorii zase o kousek dál. Oppo se údajně rozhoduje mezi displejem s úhlopříčkou 6,89 palce (2K rozlišení) a menším, 6,78palcovým panelem (1,5K rozlišení). Oba displeje by pochopitelně nabídly LTPO technologii.
600 Mpx v telefonu?
Nejdivočejší část úniku týkající se tohoto modelu je ale bezesporu fotoaparát – ve hře je totiž údajně sestava s rozlišením 200 + 200 + 200 Mpx. Celkově tedy 600 Mpx, což je hodnota, kterou aktuálně žádný jiný telefon nenabízí; maximem jsou v současnosti dva snímače s tímto rozlišením, kterými disponují Oppo Find X9 Ultra a Vivo X300 Ultra.
Údajné složení fotoaparátu modelu Oppo Find X10 Pro Max
- Hlavní fotoaparát: rozlišení 200 Mpx, plocha čipu 1/1.3″
- Teleobjektiv s periskopickou konstrukcí: 200 Mpx, plocha čipu 1/1.28″
- Ultraširokoúhlý objektiv: 200 Mpx, plocha čipu 1/1.56″
Na pozici ultraširokoúhlého fotoaparátu se údajně zvažuje i více konvenční snímač s rozlišením 50 Mpx a plochou 1/2.75″, ale mít sestavu se třemi 200Mpx čipy zní opravdu lákavě. Tuto trojici údajně doplní multispektrální senzor s rozlišením 3 Mpx pro co nejvěrnější podání barev a čtvercový senzor (ano, po vzoru Applu) s rozlišením 100 Mpx pro selfie kamerku.
Datum premiéry
O pohon telefonu by se měl postarat dosud nepředstavený procesor Dimensity 9600, postavený na 2nm litografii, který nabídne vlajkový výkon, vysokou efektivitu a také zlepšení v oblasti AI. Premiéra řady Find X10 od Oppo se pravděpodobně uskuteční v říjnu tohoto roku a jako první by měly dorazit modely X10, X10 Pro a X10 Pro Max. Později přijde řada i na vrcholné provedení Ultra.