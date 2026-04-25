Apple AirPods Max 2 recenze: řádně vylepšená, ale stále naprosto bláznivá sluchátka

- AirPods Max 2 přinášejí změny „pod kapotou“, navenek zůstávají stylovým doplňkem pro fanoušky
- Díky novým vnitřnostem mají lepší zvuk i ANC, přibylo i několik funkcí z AirPods Pro 3. generace
- Naštěstí v letech malinko klesla i cena, nové se prodávají za 13 990 korun
Jedním z masivním úspěchů Applu za éry Tima Cooka je průlom na trhu s bezdrátovými sluchátky. Ještě v roce 2024 držel Apple 25–30% podíl na trhu s bezdrátovými sluchátky, úspěch AirPods donutil i další výrobce mobilních telefonů vyrábět vlastní sluchátka, přestože dříve dominovaly trhu spíše tradiční výrobci jako Sony, Bose či Sennheiser. Rozjezd jablečných sluchátek nezastavila ani vysoká cenovka kolem 7 tisíc korun. To ale není nic v porovnání s velkými sluchátky AirPods Max, které dorazily poprvé v roce 2020.
Opulentní design, zpracování z kovu a kvalitní tkaniny, ale znovu také vysoká cenovka. Původní AirPods Max se prodávaly za necelých 17 tisíc korun. Letos v dubnu dorazila na trh druhá plnotučná generace. Navenek se nezměnilo vůbec nic, sluchátky vypadají stejně, vylepšovalo se hlavně pod kapotou. V průběhu let alespoň klesla cena na 13 990 korun. Jak vydařený je upgrade, na který tolik lidí čekalo? A vyplatí se po 6 letech sáhnout do peněženky znovu a koupit si nové AirPods Max 2? Na to se dnes pokusíme najít odpověď.
Obsah balení
Apple šel vždy trochu jinou cestou než ostatní, což zákazníci nenesou vždy úplně pozitivně. Vidět je to už na prodejním balení AirPods Max 2. Nečekejte žádný extra servis, žádné okrasné skořepinové pouzdro nebo semišový sáček, žádný profi kabel či snad dokonce redukci na audiojack. Namísto toho dostanete obskurní pouzdro z umělé kůže, které ale nekryje celá sluchátka, standardní dobíjecí USB-C kabel a sluchátka v jedné z pěti dostupných barev. Ty jsou mimochodem stejné jako u první generace, takže v tomto ohledu žádné novum.
Nejkvalitnější sluchátka na trhu?
Nechci předbíhat, ale jestli v něčem AirPods Max excelují, je to dílenské zpracování; a to napříč segmentem. Sluchátka kombinují kov a odolnou tkaninu: klenba je nerezové oceli s jemným plastovým potahem a textilním můstkem, magnetické vyměnitelné náušníky jsou z akustické pěny a nechybí potah z prodyšné tkaniny, vnější části sluchadel (tzv. mušle) jsou pak z eloxovaného hliníku, což zajišťuje mimo styl i značnou odolnost.
Design je oproti tomu věc názoru – ale kdyby se vám sluchátka nelíbila, asi byste se o ně nezajímali. Nemám důvod Apple obhajovat, ale sázka na kvalitní materiály dělá z AirPods Max opravdu jedny z nejhodnotnějších sluchátek a věřím, že je to významná položka, ze které sestává stále celkem vysoká cenovka.
Přestože v jiných disciplínách AirPods oproti konkurenci zaostávají, design a zpracování je posouvá na úplný vrchol žebříčku velkých bezdrátových sluchátek. Má to ale i odvrácenou stranu – jsou dost těžká. Většina konkurence drží hmotnost pod 300 gramů, například Sony WH-1000XM6 nebo Bose QuietComfort 2, Sonos Ace váží něco přes 300 gramů. AirPods Max s masivní konstrukcí a hliníkovými mušlemi se chlubí hmotností 386 gramů.
Ale pozor, to není automaticky nevýhoda. Obrovskou pochvalu v ohledu ergonomie si zaslouží látkový můstek, který se opírá o temeno vaší hlavy. Po pár minutách o něm totiž nevíte, nedrhnou vám pod ním vlasy ani netlačí na lebku. Vyšší hmotnost ale pocítíte při pohybech hlavy hlavně kolem uší, kde se koncentruje váha celé konstrukce a také hliníkových mušlí. Pro tancování po bytě nebo chůzi po ulici je to OK, pro sportování bych ale já osobně volil menší sluchátka, ideálně ta, co se zastrkávají do uší.
Pouzdro Smart Case
A pak je tu pouzdro Smart Case, které bylo mnohokrát propírané už u první generace. Nezměnilo se ani o kousek, dokonce to „staré“ funguje i s novými sluchátky, takže tady skutečně nic nového. Sluchátka do něj zasunete, čímž je uvedete do režimu spánku, díky výřezu v syntetické kůži je v pouzdru můžete i nabíjet. Mám ale dvě hlavní výtky. Sluchátka se do pouzdra neskládají, takže při nošení v batohu či v kabelce budou pořád zabírat dost místa.
A pak je tu zvláštní způsob ochrany. Pouzdro vlastně svým povrchem kryje pouze spodní polovinu sluchátek, tedy náušníky a hliníkové mušle. Celá oblouková konstrukce s látkovým můstkem zůstává nebezpečně odkryta. To znamená, že se může rychle zašpinit, nebo snad poškodit; třeba při kombinaci s pohozenými klíči a jinými ostrými předměty. Vždyť i mně, ač jsem se o sluchátka staral příkladně, se po pár týdnech objevily na pouzdru šmouhy a odřeniny.
Zvuk vylepšen v mezích zákona
Zvuková stránka byla u původních AirPods Max asi největší problém; hlavně v kontextu cenovky a srovnání s konkurencí. U druhé generace výrobce na první poslech nesází na relativně prvoplánový „wow efekt“, ale spíš na vyzrálejší a vyváženější ladění. Basová složka je stále dostatečně důrazná, ale působí kontrolovaněji a méně podbízivě. Má lepší definici i rychlost, takže nepřekrývá zbytek spektra. To je znát hlavně u složitějších skladeb, kde zůstává zvuk zřetelný i při vyšší hlasitosti nad 80 %.
Střední pásmo je jednou z nejsilnějších stránek. Vokály zní přirozeně, mají solidní tělo a nepůsobí utopeně ani u basovějších skladeb. U akustických nástrojů nebo mluveného slova je dobře patrná snaha Applu o co nejneutrálnější podání bez zbytečného přibarvování. Výšky jsou čisté, detailní, ale stále lehce zjemněné, takže ani při delším poslechu nepůsobí agresivně nebo unavujícím dojmem.
AirPods Max 2 těží z aktualizovaného čipu Apple H2 (resp. jeho novější revize), který se stará o adaptivní ekvalizaci v reálném čase. Ta reaguje nejen na těsnost přilnutí náušníků, ale i na konkrétní obsah, což pomáhá udržet konzistentní zvuk napříč různými žánry. Stejný čip vlastně používají nejnovější AirPods Pro 3. generace, ty však přichází s mnohem menšími dynamickými měniči (11 milimetrů vs 40 milimetrů u AirPods Max).
Velkou roli hraje také prostorový zvuk, který je u AirPods Max 2 opět o krok dál – scéna působí širší, lépe vrstvená a přesněji lokalizovaná. U filmů a seriálů je efekt velmi přesvědčivý, ale funguje překvapivě dobře i u hudby, zejména u nahrávek mixovaných přímo pro Dolby Atmos. Výsledkem je pocit, že zvuk nevychází jen „z hlavy“, ale skutečně obklopuje posluchače ze všech stran.
Pokud patříte k opravdu náročným posluchačům, zaujme podpora Hi-Res bezztrátového přenosu 24bit/192 kHz. V portfoliu Applu jde o jediná sluchátka, která tuto funkci nabízí; žel bohu to neuměla ani první generace AirPodů Max. Nicméně budete pro to potřebovat připojení kabelem, originální Apple prodává za 1 200 korun.
ANC a další funkce
AirPods Max 2 přicházejí s výrazně vylepšeným aktivním potlačením hluku (ANC), které je díky čipu H2 a novým algoritmům výpočetního audia údajně až 1,5× účinnější než u předchozí generace. V praxi to znamená, že sluchátka v lepší míře tlumí hluk v kanceláři, ve městě i v hromadné dopravě.
Tady úplně srovnání s menšími AirPods Pro nedává smysl, protože model Max má kromě aktivního potlačení hluku, které spoléhá na technologii signálů s opačnou fází, také silné pasivní potlačení hluku. To mají na starosti velké pěnové náušníky, které izolují ucho a tlumí hluk samy o sobě velmi přesvědčivě.
Opačná technologie, tedy transparentní režim, funguje opravdu výborně, na poměry velkých „náhlavních“ sluchátek přímo znamenitě. Kromě ANC přibyla i funkce Adaptive Audio, která dynamicky mění stupeň potlačení hluku podle vašeho okolí – například při vstupu do rušného prostoru sluchátka automaticky zvýší útlum.
Telefonovat v AirPods Max 2 je stále výrazná výhoda – výkon čipu H2, kombinace vícemikrofonového systému a vylepšených algoritmů zajistí, že hlasová kvalita je vysoká a druhá strana vás slyší jasně, i když jste třeba v davu. Sluchátka podporují moderní funkce jako Conversation Awareness (automatické ztlumení hudby při hovoru) a Voice Isolation, které vám při potřebě oddělí vlastní hlas od okolního hluku. Nově přibyla i Live Translation, která sluchátka může při hovoru použít pro překlad mluveného projevu, češtinu ani slovenštinu však nepodporuje.
Zábavné ovládání
Velká bezdrátová sluchátka řeší manuální ovládání různě. Často dotykovou plochou na jednom z náušníků, případně tlačítky. AirPody Max nabízí ovládání pomocí fyzických prvků: digitální korunky a tlačítka hlukového filtru na pravém sluchátku. Korunkou přepínáte hlasitost plynule po ose, při jednom stisku přijmete hovor nebo pozastavíte hudbu, dvojím stiskem přeskočíte skladbu dopředu, trojitým nazpět a podržením vyvoláte Siri.
U AirPods Max 2 se korunka navíc naučila novou užitečnou schopnost – po spárování slouží jako dálková spoušť fotoaparátu, takže stiskem můžete vyfotit nebo zastavit natáčení videa v aplikaci na iPhonu. Škoda jen, že není možné otáčením digitální korunky zoomovat.
Výdrž
Výdrž na jedno nabití je vyšší než u běžných sluchátek, což byste vzhledem k rozměrům nejspíš očekávali. Na druhou stranu ale v segmentu větších sluchátek jsou AirPods Max 2. generace prakticky na chvostu. Výrobce hovoří o 20hodinové výdrži s aktivním ANC a hlasitostí na cca 50 %. Já jsem se během testování nedostal přes 18 hodin, poslouchal jsem hudbu výhradně přes Apple Music (bezztrátový ALAC, 48 kHz) na laptopu nebo iPhonu a to většinou s hlasitostí na 60–70 %.
Konkurence je dál – a znovu hovoříme o již zmíněné konkurenci s nižší hmotností. Například: Sony a Bose nabízejí u svých aktuálních vlajkových modelů 30 hodin, Sennheiser HDB 630 tuto hodnotu zdvojnásobuje na 60 hodin (s aktivním potlačením hluku). Podprůměrné výdrži nepomáhá ani fakt, že aby se sluchátka „uspala“, je třeba je vložit do pouzdra, jinak jsou zhruba 5 minut v maximální permanenci a posléze se přepnou do jakéhosi hybridního skoro-spánkového režimu.
Celé dobití pak standardním 20W adaptérem zabere zhruba 2 hodiny, Apple ale tvrdí, že jenom po 5 minutách na nabíječce získáte 1,5 hodiny provozu. O rychlém nabíjení výrobce nemluví, což nás přivádí na myšlenku, že zde žádné není (stejně jako u prvních AirPods Max) a sluchátka tak nejspíš nepoznají, jestli je nabíjíte 5W, 20W nebo 100W nabíječkou. Škoda, rychlé nabíjení by totiž v kombinaci s nižší výdrží přineslo alespoň příjemný kompromis.
Závěrečné hodnocení
Z 2. generace Apple AirPods Max je cítit, že Apple vsadil spíš na evoluci než revoluci. Na první pohled se nezměnilo nic, ale pod povrchem došlo k posunu tam, kde to bylo potřeba – zejména u zvuku, ANC a chytrých funkcí. Sluchátka dnes působí vyzráleji, mají vyváženější projev a díky čipu H2 zvládají lépe reagovat na okolní podmínky. Silnou stránkou zůstává i špičkové dílenské zpracování a prémiové materiály, které z nich dělají jedny z nejluxusnějších bezdrátových sluchátek na trhu.
Přidejte k tomu velmi dobrý prostorový zvuk a spolehlivé funkce v ekosystému Applu. Právě to bude pro spoustu lidí pořád argument číslo jedna – nechtějí stahovat další aplikace nebo řešit, že se sluchátka nechtějí připojit k herní konzoli, když už jsou spárovaná s PC a mobilem. Chtějí intuitivnost a zařízení, které zná prostředí vašich přístrojů.
Jestli je to dostatečný argument, to si musí každý odpovědět sám. Pohodlí je důležité a spousta lidí si za něj rádi připlatí. Moc dalších argumentů AirPods Max 2 v kapse nemají. V mnoha aspektech je konkurence dál, často je i levnější. V mých očích je novinka spíše AirPods Max 1,5, nikoliv plnotučná 2. generace. Zůstávají sympatickou stylovkou pro fanoušky značky, zákazníci nakročení k audiofilství mohou s klidem hledat jinde.
Apple AirPods Max 2
Design a zpracování9.6/10
Kvalita zvuku8.9/10
Pohodlnost nošení8.4/10
Výdrž baterie5.5/10
Funkce8.9/10
Klady
- vylepšený zvuk, i ten prostorový
- lepší ANC, kvalitní transparentní režim
- praktické magnetické náušníky
- bezkonkurenční kvalita zpracování
Zápory
- slabší výdrž a pomalé nabíjení
- pouzdro, které nechrání dostatečně
- málo inovací oproti 1. generaci
- vyšší cena