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Samsung chystá revoluci ve výdrži: Galaxy Watch Ultra 2 by mohly dostat rekordní baterii

Tomáš Zenkl
Tomáš Zenkl 11. 6. 13:30
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Chytré hodinky Samsung Galaxy Watch Ultra
  • Samsung je jedním z předních výrobců chytrých hodinek
  • Jeho první krůčky v tomto segmentu sahají do roku 2013
  • Nyní jihokorejský výrobce připravuje svůj nejpokročilejší model

Možná to nevíte, ale Samsung vstoupil do segmentu chytrých hodinek dříve než Apple. První chytré hodinky Galaxy Gear představil v roce 2013 a první Apple Watch dorazily až v roce 2015. Vrcholnou specifikaci Ultra ale Samsung ukázal až poté, co s ní přišel kalifornský konkurent, a nyní je v přípravě její druhá generace. Ta vypadá velmi slibně, hlavně co se týče prvku, který je u klasických chytrých hodinek vždy problematický – baterie.

Galaxy Watch Ultra 2 s rekordní baterií

Chytré hodinky a výdrž na jedno nabití, to je mnohdy kapitola sama o sobě. U tradičních výrobců se maximální výdrž na baterii pohybuje podle stylu používání okolo dvou až tří dnů a za tuto hranici se podívá jen pár modelů. Jedním z nich by se mohla stát nová generace modelu Galaxy Watch Ultra, kterou Samsung představí již za pár týdnů.

Chytré hodinky Samsung Galaxy Watch Ultra
Chytré hodinky Samsung Galaxy Watch Ultra

Nejnovější úniky hovoří o tom, že by Galaxy Watch Ultra 2 mohly dostat baterii s kapacitou 800 mAh, což je zcela nekompromisní hodnota napříč celým segmentem. Aktuální generace z roku 2024 je osazena baterií o velikosti 590 mAh, což znamená 30% nárůst, a tato očekávaná novinka by v oblasti kapacity akumulátoru snadno zastínila vlastně veškerou konkurenci.

Proti základním hodinkám dvojnásobná kapacita

Kapacita 800 mAh (zaokrouhleno z nominální kapacity 784 mAh) by byla proti novému základnímu modelu Galaxy Watch 9, který bude představen spolu s verzí Ultra, více než dvojnásobná. Tyto hodinky by měly dostat akumulátor s velikostí 382 mAh a okolo 400 až 500 mAh se pohybuje drtivá většina chytrých hodinek.

Na Galaxy Watch Ultra 2 se nebudou v tomto směru chytat ani Apple Watch Ultra 3, jejichž baterie má kapacitu 599 mAh. Nejdůležitější ale samozřejmě bude to, kolik tyto hodinky vydrží na jedno nabití při reálném používání, není důvod se však domnívat, že by byly v tomto ohledu horší než současná generace. Ta nabízí výdrž spíše průměrnou, takže prostoru pro zlepšení je hodně.



Hodinky Samsung Galaxy Watch Ultra



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Premiéra a dostupnost

Samsung představí nové hodinky Galaxy Watch Ultra 2 v červenci, a to spolu s ostatními hodinkami nové generace a skládačkami Galaxy Z Fold 8 a Z Flip 8. Datum této akce prozatím nebylo oficiálně potvrzeno, ale odhaduje se na 22. července 2026 a kromě specifikace Ultra by měly dorazit i modely Galaxy Watch 9 a Watch 9 Classic.

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Zdroj článku
Autor článku Tomáš Zenkl
Tomáš Zenkl
V technologiích se pohybuji již přes 20 let a pořád mě to baví. Nejraději se motám okolo telefonů a počítačů, ale zároveň i aktivně sportuji, když to čas umožní. Ve volném čase si rád zahraju na konzoli / počítači.

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