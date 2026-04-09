Nové informace o Samsung Galaxy Watch Ultra 2: dočkáme se dvou modelů?

- Samsung by mohl v letošním roce představit hned několik variant hodinek Galaxy Watch Ultra 2
- Rozdíl by měl být především v konektivitě
- K odhalení by mohlo dojít už toto léto
Nejen Apple, ale také Samsung má ve svém portfoliu chytrých hodinek špičkově vybavený model s přídomkem Ultra. Hodinky pro náročné uživatele zaujmou především odolnější konstrukcí či delší výdrží na jedno nabití, přičemž o softwarové vychytávky se stará systém Wear OS. Od jejich uvedení na trh uběhly už dva roky, tudíž se není čemu divit, že nejeden nadšenec a leaker očekává, že by se letos mohl jihokorejský gigant vytasit s nástupcem. Není to tak dávno, co se v databázi IMEI objevilo zařízení s modelovým číslem SM-L716, o kterém se spekulovalo, že jde o Galaxy Watch Ultra 2.
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Jeden, nebo dva modely Galaxy Watch Ultra 2?
Nyní se objevila informace o chystaném modelu Ultra 2, která naznačuje poměrně nečekaný krok ze strany Samsungu. Jak zjistili redaktoři webu GalaxyClub, na serverech jihokorejské společnosti byla nalezena verze firmwaru pro zařízení s modelovým číslem SM-L715F. Vzhledem k podobnosti tohoto modelového čísla s číslem, o kterém se předpokládá, že patří Galaxy Watch Ultra 2, je pravděpodobné, že se jedná o variantu právě tohoto modelu.
Samsung ve svém číslovacím schématu obvykle používá číslici 6 k označení modelů s podporou 5G. Číslice 5 se naopak používá k označení starší konektivity 4G/LTE a číslice 0 obvykle označuje variantu využívající pouze připojení přes Wi-Fi. S ohledem na tyto skutečnosti nově objevené číslo modelu naznačuje, že se jedná o verzi příštích vlajkových hodinek Samsungu s podporou 4G/LTE.
Je možné, že Samsung plánuje uvést na trh nikoli jednu, ale rovnou dvě verze hodinek Galaxy Watch Ultra 2, přičemž model s podporou 5G bude k dispozici pouze ve vybraných regionech. Pokud by tomu tak bylo, nebylo by až tak velkým překvapením, kdyby se model s podporou 5G prodával v Jižní Koreji a ve Spojených státech, zatímco model s podporou 4G by byl k dostání na mezinárodních trzích. Jak se nakonec Samsung rozhodne, bychom se měli dozvědět v létě.