TOPlist

Nové informace o Samsung Galaxy Watch Ultra 2: dočkáme se dvou modelů?

Michael Chrobok
Michael Chrobok 9. 4. 9:00
0
Hodinky Samsung Galaxy Watch Ultra
  • Samsung by mohl v letošním roce představit hned několik variant hodinek Galaxy Watch Ultra 2
  • Rozdíl by měl být především v konektivitě 
  • K odhalení by mohlo dojít už toto léto

Nejen Apple, ale také Samsung má ve svém portfoliu chytrých hodinek špičkově vybavený model s přídomkem Ultra. Hodinky pro náročné uživatele zaujmou především odolnější konstrukcí či delší výdrží na jedno nabití, přičemž o softwarové vychytávky se stará systém Wear OS. Od jejich uvedení na trh uběhly už dva roky, tudíž se není čemu divit, že nejeden nadšenec a leaker očekává, že by se letos mohl jihokorejský gigant vytasit s nástupcem. Není to tak dávno, co se v databázi IMEI objevilo zařízení s modelovým číslem SM-L716, o kterém se spekulovalo, že jde o Galaxy Watch Ultra 2.

ℹ️ Stačí jeden klik! Přidejte si nás mezi mezi preferované weby, případně nás sledujte v Google Zprávách, nebo na Seznam.cz

Jeden, nebo dva modely Galaxy Watch Ultra 2?

Nyní se objevila informace o chystaném modelu Ultra 2, která naznačuje poměrně nečekaný krok ze strany Samsungu. Jak zjistili redaktoři webu GalaxyClub, na serverech jihokorejské společnosti byla nalezena verze firmwaru pro zařízení s modelovým číslem SM-L715F. Vzhledem k podobnosti tohoto modelového čísla s číslem, o kterém se předpokládá, že patří Galaxy Watch Ultra 2, je pravděpodobné, že se jedná o variantu právě tohoto modelu.

Samsung ve svém číslovacím schématu obvykle používá číslici 6 k označení modelů s podporou 5G. Číslice 5 se naopak používá k označení starší konektivity 4G/LTE a číslice 0 obvykle označuje variantu využívající pouze připojení přes Wi-Fi. S ohledem na tyto skutečnosti nově objevené číslo modelu naznačuje, že se jedná o verzi příštích vlajkových hodinek Samsungu s podporou 4G/LTE.



Prodejní balení Samsung Galaxy Watch Ultra



Nepřehlédněte

Recenze Samsung Galaxy Watch Ultra: když dva dělají totéž, není to totéž

Je možné, že Samsung plánuje uvést na trh nikoli jednu, ale rovnou dvě verze hodinek Galaxy Watch Ultra 2, přičemž model s podporou 5G bude k dispozici pouze ve vybraných regionech. Pokud by tomu tak bylo, nebylo by až tak velkým překvapením, kdyby se model s podporou 5G prodával v Jižní Koreji a ve Spojených státech, zatímco model s podporou 4G by byl k dostání na mezinárodních trzích. Jak se nakonec Samsung rozhodne, bychom se měli dozvědět v létě.

ℹ️ Stačí jeden klik! Přidejte si nás mezi mezi preferované weby, případně nás sledujte v Google Zprávách, nebo na Seznam.cz

Vstoupit do diskuze
Zdroj článku
Autor článku Michael Chrobok
Michael Chrobok
Nestranný fanoušek technologií, amatérský fotograf, příležitostný sportovec a baseballový nadšenec. Ve volném čase rád cestuje, zahraje si hru, nebo se ponoří do oblíbených fantasy a sci-fi světů.

Další dnešní články

Muž sedící u počítače
Přehlednější, rychlejší a spolehlivější: Windows 11 dostanou výrazně lepší vyhledávání
Jakub Karásek
Jakub Karásek J. Karásek včera 20:00
2
Chytrý telefon StepX Neo s agentní AI
Chtějí převálcovat OpenAI: první smartphone s agentní AI má neznámá čínská firma
Dominik Vlasák
Dominik Vlasák D. Vlasák včera 19:00
0
Apple a růst cen, způsobený poptávkou po paměťových čipech
Že je Apple v problémech? Investoři to vidí jinak a akcie prudce stoupají
Dominik Vlasák
Dominik Vlasák D. Vlasák včera 18:00
0
Huawei Pura 90s Pro (Max)
Huawei Pura 90s Pro (Max) míří do světa. Plochý design, gradientní barvy a podpora sítí 5G
Jakub Karásek
Jakub Karásek J. Karásek včera 16:30
0
Tablet s Windows 11 (ilustrační obrázek)
Windows 11 posílí spolupráci s mobilem. Propojení s telefonem čeká velký upgrade
Jakub Karásek
Jakub Karásek J. Karásek včera 15:00
1

Kapitoly článku