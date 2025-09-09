Apple Watch Ultra 3 mají nejpokročilejší displej, lepší výdrž, 5G a satelitní komunikaci

- Apple Watch Ultra 3 nabízí spíše drobná vylepšení
- Hlavní roli hraje zbrusu nový displej, podle Applu ten vůbec nejlepší
- Nechybí ani delší výdrž, satelitní komunikace a podpora pro 5G
Když Apple poprvé představil outdoorovou variantu chytrých hodinek Apple Watch s označením Ultra, mnoho uživatelů si klepalo na čelo. Za těch několik let nicméně tento „levoboček“ dokázal, že má pevné místo v portfoliu Applu, což gigant z Cupertina potvrdil také druhou generací. Zatímco v loňském roce jsme se dočkali pouze kosmetického vylepšení v podobě černé barvy, letos je na pořadu dne plnohodnotná třetí generace Apple Watch Ultra 3. Co potenciálním uživatelům nabízí?
Větší displej a delší výdrž
Kdo by čekal nějakou radikální změnu, bude pravděpodobně zklamán. Apple se v případě Watch Ultra 3 rozhodl neopravovat, co není rozbité a vylepšuje v těch oblastech, kde předchozí generace ztrácela body. Tím prvním, co je na ráně, je pochopitelně displej. Ten je tentokrát ještě větší, přičemž jen o velikosti to tentokrát není.
„Nejpokročilejší technologie od Applu“ slibuje nejen tenčí rámečky okolo většího zobrazovacího panelu, ale také vyšší jas, což jistě ocení každý outdoorový nadšenec. Konkrétně se jedná o OLED LTPO3 panel, jehož rámečky jsou o 24 % tenčí, bez nutnosti zasahovat do velikosti pouzdra.
Potěší také adaptivní obnovovací frekvence, která může být na hodinkách jen 1 Hz. To nejenže šetří baterii, ale také umožňuje zobrazit v režimu Always-on sekundovou ručičku u vybraných ciferníků, což byla až doposud výsada Apple Watch Series 10. Nízkou obnovovací frekvenci využije nejen přes 20 ciferníků (a mezi nimi třeba nový ciferník Waypoint, jehož hlavním prvkem je kompas), ale také aplikace jako stopky či minutky.
Apple pochopitelně nezapomněl také na konektivitu, která je stejně jako v případě Series 11 nově v pásmu 5G. Satelitní konektivita naopak umožňuje posílání nouzových i klasických SMS zpráv nebo sdílení polohy skrze Najít. Tato vychytávka ovšem nebude zadarmo, nicméně Apple slibuje 3 roky zdarma pro nové majitele. Kolik bude využívání satelitního spojení stát poté prozatím nevíme.
Zapomenout nesmíme ani na dlouhodobou bolístku chytrých hodinek od Applu, kterou je baterie. Apple Watch Ultra 3 vydrží na jedno nabití až 42 hodin, což už je pořádná nálož, která by mohla uspokojit i řadu náročnějších uživatelů. V případě režimu nízké spotřeby zůstává výdrž 72 hodin. Pro nepřetržité sledování tréninku Apple Watch Ultra 3 vydrží 20 hodin na baterii v úsporném režimu s GPS a měřením srdečního tepu. Rychlé nabíjení zajistí za 15 minut vydrž baterie až 12 hodin.
Watch Ultra 3 nezůstávají pozadu ani co se týče zdravotních funkcí. Stejně jako v případě modelu Series 11, také Watch Ultra 3 dostanou podporu pro sledování možného vysokého krevního tlaku, tedy hypertenze a také nový způsob měření spánku nazvaném Sleep Score. Další softwarové funkce Apple představil již dříve, a to v rámci odhalení nového systému watchOS 26. Pochopitelně nechybí ani nové řemínky, včetně odvážného zeleného určeného primárně pro potápěče.
Apple Watch Ultra 3 jsou k dispozici v barvě přírodního titanu a v černé. Pokud jde o cenu, ta byla v případě jediné, 49mm varianty, stanovena na 21 990 korun, což je oproti minulé generaci, která stála 19 990 korun, poměrně citelné zdražení. Předobjednávky jsou k dispozici již nyní, přičemž do prodeje se hodinky dostanou 19. září.