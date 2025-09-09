TOPlist

České ceny nových iPhonů 17: nejlepší model za 59 tisíc, tenoučký Air cenou překvapí

Jiří Hrma
Jiří Hrma 9. 9. 20:25
10
České ceny nových iPhonů 17: nejlepší model za 48 tisíc, tenoučký Air cenou překvapí
  • Apple před několika okamžiky představil čtyři nové iPhony řady 17 a my pro vás máme oficiální české ceny, které jsou nižší než vloni
  • Prozradíme vám také, za kolik koupíte Apple Watch Series 11 a Apple Watch Ultra 3
  • Nové iPhony půjde předobjednat už tento pátek 12. září, do prodeje se dostanou 19. září
  • Apple Watch Series 11 a Apple Watch Ultra 3 je možné předobjednat už nyní

Premiéra čtveřice nových modelů iPhone 17, ultratenkého iPhone Air (bez číslovky v názvu) a nejvybavenějších modelů iPhone 17 Pro a iPhone 17 Pro Max je úspěšně za námi, stejně jako odhalení nových Apple Watch Series 11 a Apple Watch Ultra 3.



Parametry displeje iPhone 17



Nepřehlédněte

Chybí mu vůbec něco? iPhone 17 dostal 120Hz displej a skvělou výbavu

Máme pro vás kompletní české ceny jednotlivých modelů. Díky příznivému kurzu české koruny většina iPhonů mezigeneračně zlevnila. V případě iPhonů předprodeje odstartují už tento pátek 12. září, samotné zahájení prodeje je naplánováno o týden později – pátek 19. září.

iPhone 17, iPhone Air a iPhone 17 Pro (Max)

Letos kompletně zmizela 128GB varianta, i u základního iPhone 17 se začíná na 256GB úložišti. iPhone 17 v 256GB verzi meziročně zlevnil o čtyři tisíce, a zároveň je o 1 000 Kč levnější, než loňský 128GB iPhone 16.

U iPhone 17 Pro zůstaly ceny zcela stejné jako u loňské verze (platí pro všechny paměťové varianty), ale vypadla nám nejlevnější 128GB verze, která vloni stála 29 990 Kč. Minimální investice, za kterou Pro model pořídíte, je 32 990 Kč.

iPhone 17 Pro Max u každé paměťové varianty zlevnil o 1 000 Kč. Přibyla také 2TB verze (pouze iPhone 17 Pro Max), která stojí 58 990 Kč.

256 GB 512 GB 1 TB 2 TB Předobjednávky Prodej
iPhone 17 22 990 Kč 28 990 Kč 12. září 19. září
iPhone Air 29 990 Kč 35 990 Kč 41 990 Kč 12. září 19. září
iPhone 17 Pro 32 990 Kč 38 990 Kč 44 990 Kč 12. září 19. září
iPhone 17 Pro Max 34 990 Kč 40 990 Kč 46 990 Kč 58 990 Kč 12. září 19. září

Speciálně u Mobil Pohotovosti bude možné nový iPhone 17, iPhone Air, iPhone 17 Pro a iPhone 17 Pro Max výhodně předobjednat od pátku 12. září. Více se dozvíte zde.



iPhone Air má v pase jen 5,6 milimetru



Nepřehlédněte

iPhone Air je nejodvážnější počin za poslední roky. Má ultratenké tělo a spoustu vychytávek


iPhone 17 Pro v oranžové barvě



Nepřehlédněte

Apple mění směr: iPhone 17 Pro (Max) vypadá úplně jinak, přesto ho budete milovat

Apple Watch Series 11

Kromě telefonů spatřila světlo světa i nová generace chytrých hodinek Apple Watch Series 11 i levnějších Apple Watch SE 3. Dočkali jsme se i Apple Watch Ultra 3, které jsou určené pro náročné uživatele a sportovce. I Apple Watch Series 11 meziročně zlevnily o 500 Kč, titanová verze dokonce o tisícovku.

Cena Předobjednávky Prodej
Apple Watch Series 11 (42 mm) 10 990 Kč 9. září 19. září
Apple Watch Series 11 Cellular (42 mm) 13 990 Kč 9. září 19. září
Apple Watch Series 11 (46 mm) 11 790 Kč 9. září 19. září
Apple Watch Series 11 Cellular (46 mm) 17 790 Kč 9. září 19. září
Apple Watch Series 11 Titan, Cellular (42 mm) 18 990 Kč 9. září 19. září
Apple Watch Series 11 Titan, Cellular (46 mm) 20 490 Kč 9. září 19. září


Apple Watch Series 11 na lifestylové fotografii



Nepřehlédněte

S Apple Watch Series 11 budete mít zdraví pod dohledem. Nechybí ani podpora 5G a delší výdrž
Cena Předobjednávky Prodej
Apple Watch SE 3 (40 mm) 5 990 Kč 9. září 19. září
Apple Watch SE 3 Cellular (40 mm) 7 490 Kč 9. září 19. září
Apple Watch SE 3 (44 mm) 6 790 Kč 9. září 19. září
Apple Watch SE 3 Cellular (44 mm) 8 290 Kč 9. září 19. září

Apple Watch Ultra 3

Cena Předobjednávky Prodej
Apple Watch Ultra 3 Cellular (49 mm) 21 990 Kč 9. září 19. září

Hodinky si můžete předobjednat už nyní, nejvýhodněji opět u Mobil Pohotovosti.



Apple Watch Ultra 3 Lifestyle



Nepřehlédněte

Apple Watch Ultra 3 mají nejpokročilejší displej, lepší výdrž, 5G a satelitní komunikaci

Dále jsme se dočkali představení nové generace špuntových sluchátek Apple AirPods Pro 3. Ta budou také v prodeji od 19. září za 6 490 Kč, což o 500 Kč více, než u předchůdců.



Apple AirPods Pro 3



Nepřehlédněte

AirPods Pro 3 jsou nabušené funkcemi: osobní překladač, měření srdečního tepu a špičkové ANC

Co na ceny letošních novinek říkáte? Přemýšlíte o koupi některého z kvarteta dnes představených iPhonů 17, nebo nových Apple Watch Series 11/Apple Watch Ultra 3? Dejte nám vědět do komentářů.

Vstoupit do diskuze (10)
Autor článku Jiří Hrma
Jiří Hrma
Zakladatel a šéfredaktor SMARTmania.cz, fanoušek moderních technologií a chytré domácnosti, cestovatel, milovník elektronické hudby a vyznavač extrémních sportů.

Další dnešní články

iPhone Air má v pase jen 5,6 milimetru
iPhone Air je nejodvážnější počin za poslední roky. Má ultratenké tělo a spoustu vychytávek
Jakub Fišer
Jakub Fišer J. Fišer 20:23
5
Apple Watch Ultra 3 Lifestyle
Apple Watch Ultra 3 mají nejpokročilejší displej, lepší výdrž, 5G a satelitní komunikaci
Michael Chrobok
Michael Chrobok M. Chrobok 20:02
6
iPhone 17 Pro v oranžové barvě
Apple mění směr: iPhone 17 Pro (Max) vypadá úplně jinak, přesto ho budete milovat
Jakub Karásek
Jakub Karásek J. Karásek 20:00
16
Apple Watch Series 11 na lifestylové fotografii
S Apple Watch Series 11 budete mít zdraví pod dohledem. Nechybí ani podpora 5G a delší výdrž
Michael Chrobok
Michael Chrobok M. Chrobok 19:45
1

Kapitoly článku