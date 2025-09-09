České ceny nových iPhonů 17: nejlepší model za 59 tisíc, tenoučký Air cenou překvapí

- Apple před několika okamžiky představil čtyři nové iPhony řady 17 a my pro vás máme oficiální české ceny, které jsou nižší než vloni
- Prozradíme vám také, za kolik koupíte Apple Watch Series 11 a Apple Watch Ultra 3
- Nové iPhony půjde předobjednat už tento pátek 12. září, do prodeje se dostanou 19. září
- Apple Watch Series 11 a Apple Watch Ultra 3 je možné předobjednat už nyní
Premiéra čtveřice nových modelů iPhone 17, ultratenkého iPhone Air (bez číslovky v názvu) a nejvybavenějších modelů iPhone 17 Pro a iPhone 17 Pro Max je úspěšně za námi, stejně jako odhalení nových Apple Watch Series 11 a Apple Watch Ultra 3.
Máme pro vás kompletní české ceny jednotlivých modelů. Díky příznivému kurzu české koruny většina iPhonů mezigeneračně zlevnila. V případě iPhonů předprodeje odstartují už tento pátek 12. září, samotné zahájení prodeje je naplánováno o týden později – pátek 19. září.
iPhone 17, iPhone Air a iPhone 17 Pro (Max)
Letos kompletně zmizela 128GB varianta, i u základního iPhone 17 se začíná na 256GB úložišti. iPhone 17 v 256GB verzi meziročně zlevnil o čtyři tisíce, a zároveň je o 1 000 Kč levnější, než loňský 128GB iPhone 16.
U iPhone 17 Pro zůstaly ceny zcela stejné jako u loňské verze (platí pro všechny paměťové varianty), ale vypadla nám nejlevnější 128GB verze, která vloni stála 29 990 Kč. Minimální investice, za kterou Pro model pořídíte, je 32 990 Kč.
iPhone 17 Pro Max u každé paměťové varianty zlevnil o 1 000 Kč. Přibyla také 2TB verze (pouze iPhone 17 Pro Max), která stojí 58 990 Kč.
|256 GB
|512 GB
|1 TB
|2 TB
|Předobjednávky
|Prodej
|iPhone 17
|22 990 Kč
|28 990 Kč
|–
|–
|12. září
|19. září
|iPhone Air
|29 990 Kč
|35 990 Kč
|41 990 Kč
|–
|12. září
|19. září
|iPhone 17 Pro
|32 990 Kč
|38 990 Kč
|44 990 Kč
|–
|12. září
|19. září
|iPhone 17 Pro Max
|34 990 Kč
|40 990 Kč
|46 990 Kč
|58 990 Kč
|12. září
|19. září
Speciálně u Mobil Pohotovosti bude možné nový iPhone 17, iPhone Air, iPhone 17 Pro a iPhone 17 Pro Max výhodně předobjednat od pátku 12. září. Více se dozvíte zde.
Apple Watch Series 11
Kromě telefonů spatřila světlo světa i nová generace chytrých hodinek Apple Watch Series 11 i levnějších Apple Watch SE 3. Dočkali jsme se i Apple Watch Ultra 3, které jsou určené pro náročné uživatele a sportovce. I Apple Watch Series 11 meziročně zlevnily o 500 Kč, titanová verze dokonce o tisícovku.
|Cena
|Předobjednávky
|Prodej
|Apple Watch Series 11 (42 mm)
|10 990 Kč
|9. září
|19. září
|Apple Watch Series 11 Cellular (42 mm)
|13 990 Kč
|9. září
|19. září
|Apple Watch Series 11 (46 mm)
|11 790 Kč
|9. září
|19. září
|Apple Watch Series 11 Cellular (46 mm)
|17 790 Kč
|9. září
|19. září
|Apple Watch Series 11 Titan, Cellular (42 mm)
|18 990 Kč
|9. září
|19. září
|Apple Watch Series 11 Titan, Cellular (46 mm)
|20 490 Kč
|9. září
|19. září
|Cena
|Předobjednávky
|Prodej
|Apple Watch SE 3 (40 mm)
|5 990 Kč
|9. září
|19. září
|Apple Watch SE 3 Cellular (40 mm)
|7 490 Kč
|9. září
|19. září
|Apple Watch SE 3 (44 mm)
|6 790 Kč
|9. září
|19. září
|Apple Watch SE 3 Cellular (44 mm)
|8 290 Kč
|9. září
|19. září
Apple Watch Ultra 3
|Cena
|Předobjednávky
|Prodej
|Apple Watch Ultra 3 Cellular (49 mm)
|21 990 Kč
|9. září
|19. září
Hodinky si můžete předobjednat už nyní, nejvýhodněji opět u Mobil Pohotovosti.
Dále jsme se dočkali představení nové generace špuntových sluchátek Apple AirPods Pro 3. Ta budou také v prodeji od 19. září za 6 490 Kč, což o 500 Kč více, než u předchůdců.
Co na ceny letošních novinek říkáte? Přemýšlíte o koupi některého z kvarteta dnes představených iPhonů 17, nebo nových Apple Watch Series 11/Apple Watch Ultra 3? Dejte nám vědět do komentářů.