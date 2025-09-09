iPhone Air je nejodvážnější počin za poslední roky. Má ultratenké tělo a spoustu vychytávek

- iPhone Air je zcela nový model v portfoliu značky, zaměřuje se na tenký a stylový design
- Kromě toho nabízí výkonný čipset A19 Pro, slibnou výdrž, ale pouze jeden zadní fotoaparát
- Telefon se začne prodávat 19. září a v základní 256GB variantě startuje na ceně 29 990 Kč
Úplnou novinkou v portfoliu společnosti Apple je nový iPhone Air – údajně ten nejodolnější, nejtenčí a nejvíce energeticky úsporný iPhone, který americký gigant kdy vyrobil. Hlavním prvkem nového iPhonu je jeho tenká konstrukce, nabízí ale i pozoruhodně vyváženou výbavu, prémiový čipset, ale pouze jeden fotoaparát.
Nejtenčí a nejodolnější iPhone Air
Zcela nový iPhone Air (bez číslovky 17!) cílí na zákazníky, kteří chtějí stylové zařízení s tenkou konstrukcí, ale prémiovou výbavou. Novinka přichází v titanovém těle se sklem na zádech a vpředu, přitom obě strany kryje keramická vrstva nové generace Ceramic Shield 2. Apple se chlubí maximální ochranou proti nárazům, škrábancům i vodě nebo prachu, údajně jde o nejodolnější nový iPhone.
Bezesporu tím nejvíce diskutovaným prvkem na těle iPhonu Air je jeho tenký profil. Původní spekulace 5,5 milimetru se nepotvrdily, přesto nejde o nic překvapivého – novinka má totiž v pase 5,6 milimetru. I tak jde o nejtenčí iPhone, který Apple kdy vyrobil. K tomu si připočtěte sympatickou hmotnost 165 gramů a pochopitelně i odolnost IP68. Malou daní za tuto parádu je fakt, že iPhone Air bude po celém světě prodáván pouze ve variantě s eSIM, tedy bez fyzického slot na SIM kartu.
Displej i výbava na vlajkové úrovni
Air v portfoliu nahrazuje model Plus, který letos nedorazí. Nabízí ale zcela jinou skladbu rozměrů, a to se týká i displeje. K dispozici je 6,5″ OLED panel Super Retina XDR s podporou dynamické obnovovací frekvence 1–120 Hz, tedy technologie, kterou Apple přezdívá po svém ProMotion. Zní překvapivě skvěle, že všechny nové iPhony přichází se svižnou obnovovací frekvencí; konečně!
Nepochybně stěžejním prvkem výbavy je čipová sada A19 Pro, díky níž má nový tenký iPhone výkon srovnatelný s modely Pro a Pro Max; Apple dokonce hovoří o výkonu na úrovni MacBooku. Konkrétně hovoříme o čipové sadě s 6jádrovým CPU, 5jádrovým GPU a 16jádrovým Neural Enginem pro výpočet on-device umělé inteligence.
Systém, čipset a konstrukce
Rozměry: 156,2 × 74,7 × 5,64 mm, hmotnost: 165 g, zvýšená odolnost: IP68
Displej, konektivita a baterie
5G: , NFC: , Bluetooth: 6.0, Wi-Fi: 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7, GPS: , konektor: USB-C
Baterie: 3149 mAh, rychlé nabíjení: , bezdrátové nabíjení:
Fotoaparáty
Apple rovněž poprvé u iPhonu Air (rovněž jako u modelů Pro a Pro Max) využívá vlastní bezdrátový čip N1 pro Wi-Fi 7 a Bluetooth 6.0, ale také úplně nový 5G modem C1X, což je vylepšená verze známé součástky, kterou nabídl již iPhone 16e. K tomu má v základu 8 GB RAM a 256GB úložiště, kromě kterého můžete zvolit vyšší 512 GB nebo až 1 TB.
Jeden jediný fotoaparát
Kvůli patrným úsporám provedeným na těle telefonu se na záda vměstnal pouze jeden fotoaparát. K dispozici je tedy 48Mpx snímač přezdívaný Fusion, protože kombinuje několik vychytávek dohromady. Základní snímky pořizuje při ohniskové vzdálenosti 26 milimetrů buď v plném 48Mpx rozlišení, případně v úspornějším režimu při 24 Mpx. Samozřejmě tím pádem ale odpadá možnost širokoúhlých fotek.
Zároveň nabízí i 2× údajně bezztrátový zoom při 12 Mpx, který je provedený oříznutým velkého snímku. Digitální přiblížení je až 10×, jinak ale nechybí většina vychytávek z prémiovějších modelů, jako je noční režim, optická stabilizace u videa, chytré HDR, True Tone blesk nebo Photonic Engine a Deep Fusion nebo podpora videa až ve 4K rozlišení při 30 nebo 60 fps.
To stejné platí o přední kamerce, která je 18Mpx s clonou f/1.9 a podporuje novou možnost fotit širokoúhlé snímky i při držení telefonu na výšku. Influencery a „tvůrce obsahu“ potěší funkce Duální záznam, díky které lze v jednu chvíli nahrávat video simultánně zadní i přední kamerou. Tuto novinku však nabízí všechny dnes představené iPhony, včetně nejlevnější iPhonu 17.
Cena a dostupnost
Jako zbytek portfolia, také nový iPhone Air bude k dispozici pro předobjednávky od pátku 12. září, ostrý prodej pak odstartuje 19. září. K mání budou tři paměťové varianty a čtyři barevná provedení: bílá, černá, světle modrá a zlatá. Cena přitom startuje na ceně loňského iPhonu 16 Pro. Přehledně pak zde:
|Model
|256 GB
|512 GB
|1 TB
|iPhone Air
|29 990 Kč
|35 990 Kč
|41 990 Kč