TOPlist

iPhone Air je nejodvážnější počin za poslední roky. Má ultratenké tělo a spoustu vychytávek

Jakub Fišer
Jakub Fišer 9. 9. 20:23
5
iPhone Air má v pase jen 5,6 milimetru
  • iPhone Air je zcela nový model v portfoliu značky, zaměřuje se na tenký a stylový design
  • Kromě toho nabízí výkonný čipset A19 Pro, slibnou výdrž, ale pouze jeden zadní fotoaparát
  • Telefon se začne prodávat 19. září a v základní 256GB variantě startuje na ceně 29 990 Kč

Úplnou novinkou v portfoliu společnosti Apple je nový iPhone Air – údajně ten nejodolnější, nejtenčí a nejvíce energeticky úsporný iPhone, který americký gigant kdy vyrobil. Hlavním prvkem nového iPhonu je jeho tenká konstrukce, nabízí ale i pozoruhodně vyváženou výbavu, prémiový čipset, ale pouze jeden fotoaparát.

Kapitoly článku
Nejtenčí a nejodolnější iPhone Air
Displej i výbava na vlajkové úrovni
Jeden jediný fotoaparát
Cena a dostupnost

Nejtenčí a nejodolnější iPhone Air

Zcela nový iPhone Air (bez číslovky 17!) cílí na zákazníky, kteří chtějí stylové zařízení s tenkou konstrukcí, ale prémiovou výbavou. Novinka přichází v titanovém těle se sklem na zádech a vpředu, přitom obě strany kryje keramická vrstva nové generace Ceramic Shield 2. Apple se chlubí maximální ochranou proti nárazům, škrábancům i vodě nebo prachu, údajně jde o nejodolnější nový iPhone.

Bezesporu tím nejvíce diskutovaným prvkem na těle iPhonu Air je jeho tenký profil. Původní spekulace 5,5 milimetru se nepotvrdily, přesto nejde o nic překvapivého – novinka má totiž v pase 5,6 milimetru. I tak jde o nejtenčí iPhone, který Apple kdy vyrobil. K tomu si připočtěte sympatickou hmotnost 165 gramů a pochopitelně i odolnost IP68. Malou daní za tuto parádu je fakt, že iPhone Air bude po celém světě prodáván pouze ve variantě s eSIM, tedy bez fyzického slot na SIM kartu.

Displej i výbava na vlajkové úrovni

Air v portfoliu nahrazuje model Plus, který letos nedorazí. Nabízí ale zcela jinou skladbu rozměrů, a to se týká i displeje. K dispozici je 6,5″ OLED panel Super Retina XDR s podporou dynamické obnovovací frekvence 1–120 Hz, tedy technologie, kterou Apple přezdívá po svém ProMotion. Zní překvapivě skvěle, že všechny nové iPhony přichází se svižnou obnovovací frekvencí; konečně!

iPhone Air – parametry displeje
iPhone Air – parametry displeje

Nepochybně stěžejním prvkem výbavy je čipová sada A19 Pro, díky níž má nový tenký iPhone výkon srovnatelný s modely Pro a Pro Max; Apple dokonce hovoří o výkonu na úrovni MacBooku. Konkrétně hovoříme o čipové sadě s 6jádrovým CPU, 5jádrovým GPU a 16jádrovým Neural Enginem pro výpočet on-device umělé inteligence.

Hardwarové parametry iPhone Air

Systém, čipset a konstrukce

Operační systém: iOS 26, čipset: Apple A19, 3nm, hexa-core, GPU: Apple GPU (5 jader), RAM: 8 GB, interní paměť: 256/512/1024 GB, pam. karta:
Rozměry: 156,2 × 74,7 × 5,64 mm, hmotnost: 165 g, zvýšená odolnost: IP68

Displej, konektivita a baterie

6,5", OLED, rozlišení: Super Retina, 1260 × 2736 px
5G: , NFC: , Bluetooth: 6.0, Wi-Fi: 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7, GPS: , konektor: USB-C
Baterie: 3149 mAh, rychlé nabíjení: , bezdrátové nabíjení:

Fotoaparáty

Hlavní: 48 Mpx, f/1.6, 26mm, 1/1.56", 1.0µm, dual pixel PDAF, sensor-shift OIS, selfie kamera: 18 Mpx, f/1.9 + SL 3D, hloubkový/biometrický senzor, 4K video, HDR, Dolby Vision, HDR, 3D audio
Kompletní specifikace

Apple rovněž poprvé u iPhonu Air (rovněž jako u modelů Pro a Pro Max) využívá vlastní bezdrátový čip N1 pro Wi-Fi 7 a Bluetooth 6.0, ale také úplně nový 5G modem C1X, což je vylepšená verze známé součástky, kterou nabídl již iPhone 16e. K tomu má v základu 8 GB RAM a 256GB úložiště, kromě kterého můžete zvolit vyšší 512 GB nebo až 1 TB.

Jeden jediný fotoaparát

Kvůli patrným úsporám provedeným na těle telefonu se na záda vměstnal pouze jeden fotoaparát. K dispozici je tedy 48Mpx snímač přezdívaný Fusion, protože kombinuje několik vychytávek dohromady. Základní snímky pořizuje při ohniskové vzdálenosti 26 milimetrů buď v plném 48Mpx rozlišení, případně v úspornějším režimu při 24 Mpx. Samozřejmě tím pádem ale odpadá možnost širokoúhlých fotek.

Detail fotomodulu u iPhone Air
Detail fotomodulu u iPhone Air

Zároveň nabízí i 2× údajně bezztrátový zoom při 12 Mpx, který je provedený oříznutým velkého snímku. Digitální přiblížení je až 10×, jinak ale nechybí většina vychytávek z prémiovějších modelů, jako je noční režim, optická stabilizace u videa, chytré HDR, True Tone blesk nebo Photonic Engine a Deep Fusion nebo podpora videa až ve 4K rozlišení při 30 nebo 60 fps.



iPhone 17 Pro v oranžové barvě



Nepřehlédněte

Apple mění směr: iPhone 17 Pro (Max) vypadá úplně jinak, přesto ho budete milovat

To stejné platí o přední kamerce, která je 18Mpx s clonou f/1.9 a podporuje novou možnost fotit širokoúhlé snímky i při držení telefonu na výšku. Influencery a „tvůrce obsahu“ potěší funkce Duální záznam, díky které lze v jednu chvíli nahrávat video simultánně zadní i přední kamerou. Tuto novinku však nabízí všechny dnes představené iPhony, včetně nejlevnější iPhonu 17.

Parametry nového iPhone Air
Parametry nového iPhone Air

Cena a dostupnost

Jako zbytek portfolia, také nový iPhone Air bude k dispozici pro předobjednávky od pátku 12. září, ostrý prodej pak odstartuje 19. září. K mání budou tři paměťové varianty a čtyři barevná provedení: bílá, černá, světle modrá a zlatá. Cena přitom startuje na ceně loňského iPhonu 16 Pro. Přehledně pak zde:

Model 256 GB 512 GB 1 TB
iPhone Air 29 990 Kč 35 990 Kč 41 990 Kč


České ceny nových iPhonů 17: nejlepší model za 48 tisíc, tenoučký Air cenou překvapí



Nepřehlédněte

České ceny nových iPhonů 17: nejlepší model za 59 tisíc, tenoučký Air cenou překvapí

 

Vstoupit do diskuze (5)
Zdroj článku
Autor článku Jakub Fišer
Jakub Fišer
Novinář, fanoušek moderních technologií, letních měsíců a asijského jídla. Mám rád filmy od Lynche, obrazy od Pollocka, french house a fotbalový klub Arsenal. Ve volném čase hraju na PlayStationu a chodím běhat.

Další dnešní články

České ceny nových iPhonů 17: nejlepší model za 48 tisíc, tenoučký Air cenou překvapí
České ceny nových iPhonů 17: nejlepší model za 59 tisíc, tenoučký Air cenou překvapí
Jiří Hrma
Jiří Hrma J. Hrma 20:25
10
Apple Watch Ultra 3 Lifestyle
Apple Watch Ultra 3 mají nejpokročilejší displej, lepší výdrž, 5G a satelitní komunikaci
Michael Chrobok
Michael Chrobok M. Chrobok 20:02
6
iPhone 17 Pro v oranžové barvě
Apple mění směr: iPhone 17 Pro (Max) vypadá úplně jinak, přesto ho budete milovat
Jakub Karásek
Jakub Karásek J. Karásek 20:00
17
Apple Watch Series 11 na lifestylové fotografii
S Apple Watch Series 11 budete mít zdraví pod dohledem. Nechybí ani podpora 5G a delší výdrž
Michael Chrobok
Michael Chrobok M. Chrobok 19:45
1

Kapitoly článku