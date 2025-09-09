Chybí mu vůbec něco? iPhone 17 dostal 120Hz displej a skvělou výbavu

- iPhone 17 přichází ve stejném designu jako loňský model, ale s výrazným vylepšením uvnitř
- Významnou novinkou je zvětšený displej s technologií ProMotion, tedy dynamickou 120Hz frekvencí
Apple právě na své výroční konferenci představil novou generaci telefonů iPhone 17. K dispozici jsou hned čtyři nové produkty, z nichž základní iPhone 17 působí nejvíce nudným dojmem, protože vypadá prakticky stejně jako loňská generace a nepřináší revoluční designové inovace, jako jeho souputníci Pro (Max) a Air. Přesto jde opět o aspiranta na nejprodávanější telefon roku.
Známý design, 120Hz displej
iPhone 17 má trochu „začesané“ hliníkové hrany a přichází v nových barvách: kromě bílé bude k dispozici šedá, zelená, růžová a světle modrá, klasická černá letos chybí. Jinak ale vypadá vlastně stejně jako loňský model. Nabízí vertikální fotomodul v levém horním rohu zad se dvěma fotoaparáty, nechybí akční tlačítko, které už vloni nahradilo mechanický přepínač, dokonce ani spoušť fotoaparátu Camera Control.
Obrazovka je k dispozici v nové, trochu větší úhlopříčce 6,3″, jinak jde o starý známý displej typu OLED, který Apple přezdívá Super Retina XDR s podporou HDR10+ a svítivostí až 3 000 nitů. Masivní novinkou je zvýšená obnovovací frekvence 1–120 Hz, díky technologii LTPO a ProMotion. Základní iPhone tedy konečně přichází s dospělým displejem, který známe z prémiovějších modelů či od konkurence.
Vlajková výbava a fotoaparát
Nejnovější generace iPhonů přichází s čipem A19, nejmodernějším čipovou sadou určenou pro základní model, která je sestavena z 6jádrového procesoru a 5jádrového grafického čipu pro hraní her, jenž by měl být výkonnější o 20 % oproti minulé generaci. Nově nechybí podpora 25W nabíjení přes Qi2.2, tedy MagSafe. Základní varianta pak startuje na 256 GB úložiště a kvůli podpoře Apple Intelligence nechybí 8 GB RAM.
Systém, čipset a konstrukce
Rozměry: bude upřesněno, hmotnost: bude upřesněno, zvýšená odolnost: IP68
Displej, konektivita a baterie
5G: , NFC: , Bluetooth: 5.3, Wi-Fi: 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7, GPS: , konektor: USB-C
Baterie: 3692 mAh, rychlé nabíjení: , bezdrátové nabíjení:
Fotoaparáty
Vylepšení se týká i fotoaparátu. Hlavní kamera je více méně stejná, hovoříme o 48Mpx fotočipu, základní iPhone 17 však dostal novější 48Mpx širokoúhlý snímač. Selfie kamerka má nový čtverhranný půdorys, díky čemuž můžete při držení telefonu v režimu na výšku pořizovat i snímky orientované na šířku.
Podrobnosti připravujeme…