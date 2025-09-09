TOPlist

Chybí mu vůbec něco? iPhone 17 dostal 120Hz displej a skvělou výbavu

Jakub Fišer
Jakub Fišer 9. 9. 19:43
2
Parametry displeje iPhone 17
  • iPhone 17 přichází ve stejném designu jako loňský model, ale s výrazným vylepšením uvnitř
  • Významnou novinkou je zvětšený displej s technologií ProMotion, tedy dynamickou 120Hz frekvencí

Apple právě na své výroční konferenci představil novou generaci telefonů iPhone 17. K dispozici jsou hned čtyři nové produkty, z nichž základní iPhone 17 působí nejvíce nudným dojmem, protože vypadá prakticky stejně jako loňská generace a nepřináší revoluční designové inovace, jako jeho souputníci Pro (Max) a Air. Přesto jde opět o aspiranta na nejprodávanější telefon roku.

Známý design, 120Hz displej

iPhone 17 má trochu „začesané“ hliníkové hrany a přichází v nových barvách: kromě bílé bude k dispozici šedá, zelená, růžová a světle modrá, klasická černá letos chybí. Jinak ale vypadá vlastně stejně jako loňský model. Nabízí vertikální fotomodul v levém horním rohu zad se dvěma fotoaparáty, nechybí akční tlačítko, které už vloni nahradilo mechanický přepínač, dokonce ani spoušť fotoaparátu Camera Control.

Obrazovka je k dispozici v nové, trochu větší úhlopříčce 6,3″, jinak jde o starý známý displej typu OLED, který Apple přezdívá Super Retina XDR s podporou HDR10+ a svítivostí až 3 000 nitů. Masivní novinkou je zvýšená obnovovací frekvence 1–120 Hz, díky technologii LTPO a ProMotion. Základní iPhone tedy konečně přichází s dospělým displejem, který známe z prémiovějších modelů či od konkurence.

Iphone 17 Displej

Vlajková výbava a fotoaparát

Nejnovější generace iPhonů přichází s čipem A19, nejmodernějším čipovou sadou určenou pro základní model, která je sestavena z 6jádrového procesoru a 5jádrového grafického čipu pro hraní her, jenž by měl být výkonnější o 20 % oproti minulé generaci. Nově nechybí podpora 25W nabíjení přes Qi2.2, tedy MagSafe. Základní varianta pak startuje na 256 GB úložiště a kvůli podpoře Apple Intelligence nechybí 8 GB RAM.

Hardwarové parametry iPhone 17

Systém, čipset a konstrukce

Operační systém: iOS 26, čipset: Apple A19, 3nm, hexa-core, GPU: Apple GPU (5 jader), RAM: 8 GB, interní paměť: 128/256/512 GB, pam. karta:
Rozměry: bude upřesněno, hmotnost: bude upřesněno, zvýšená odolnost: IP68

Displej, konektivita a baterie

6,9", OLED, rozlišení: Super Retina, 1206 × 2622 px
5G: , NFC: , Bluetooth: 5.3, Wi-Fi: 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7, GPS: , konektor: USB-C
Baterie: 3692 mAh, rychlé nabíjení: , bezdrátové nabíjení:

Fotoaparáty

Hlavní: 48 Mpx, f/1.6, 26mm, 1/1.56", 1.0µm, dual pixel PDAF, sensor-shift OIS, druhý: 12 Mpx, širokoúhlý, f/2.2, 13mm, 120˚, 0.7µm, dual pixel PDAF, selfie kamera: 12 Mpx, f/1.9, 23mm, 1/3.6", PDAF + SL 3D, hloubkový/biometrický senzor, 4K video, HDR, Dolby Vision, HDR, 3D audio
Kompletní specifikace

Vylepšení se týká i fotoaparátu. Hlavní kamera je více méně stejná, hovoříme o 48Mpx fotočipu, základní iPhone 17 však dostal novější 48Mpx širokoúhlý snímač. Selfie kamerka má nový čtverhranný půdorys, díky čemuž můžete při držení telefonu v režimu na výšku pořizovat i snímky orientované na šířku.

Podrobnosti připravujeme…

Vstoupit do diskuze (2)
Zdroj článku
Autor článku Jakub Fišer
Jakub Fišer
Novinář, fanoušek moderních technologií, letních měsíců a asijského jídla. Mám rád filmy od Lynche, obrazy od Pollocka, french house a fotbalový klub Arsenal. Ve volném čase hraju na PlayStationu a chodím běhat.

Další dnešní články

Apple Watch Ultra 3
Apple Watch Ultra 3 mají nejpokročilejší displej, lepší výdrž, 5G a satelitní komunikaci
Michael Chrobok
Michael Chrobok M. Chrobok 20:02
0
iPhone 17 Pro – barevné varianty
Apple mění směr: iPhone 17 Pro (Max) vypadá úplně jinak, přesto ho budete milovat
Jakub Karásek
Jakub Karásek J. Karásek 20:00
0
Apple Watch Series 11
S Apple Watch Series 11 budete mít zdraví pod dohledem. Nechybí ani podpora 5G a delší výdrž
Michael Chrobok
Michael Chrobok M. Chrobok 19:45
0
Apple AirPods Pro 3
AirPods Pro 3 jsou nabušené funkcemi: osobní překladač, měření srdečního tepu a špičkové ANC
Jakub Karásek
Jakub Karásek J. Karásek 19:17
2

Kapitoly článku