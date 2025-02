Vyzkoušeli jsme evropskou Apple Intelligence: tyhle novinky na iPhone dorazí s iOS 18.4

Apple Intelligence je konečně v Evropě, aktuálně ve veřejné beta verzi iOS 18.4

Aktualizace přejde do ostrého provozu v dubnu tohoto roku

Zatím stále bez podpory češtiny, iPhone je stále nutné přepnout do angličtiny

Jak Apple slíbil, tak plní. Jeho funkce Apple Intelligence se po všemožných peripetiích konečně dostávají do Evropy nejen na počítačích Mac, ale i na iPhonech a iPadech. V současnosti je to díky první veřejné beta verzi iOS 18.4, jejíž ostré vydání je naplánováno na duben tohoto roku. Každý odvážlivec si tak může chytré AI funkce vyzkoušet, stačí k tomu podporovaný přístroj a testovací beta.

Apple Intelligence v čase

Nejprve si pojďme zrekapitulovat tu strastiplnou cestu, kterou musely funkce Apple Intelligence urazit, než zamířily k nám do Evropy. Velkolepé představení se odehrálo v červnu 2024, vydání první sady (pouze v angličtině) následovalo v říjnu 2024. Do konce roku přibylo ještě několik novinek, například různé dialekty angličtiny, avšak stále žádná zmínka o podpoře dalších jazyků.

Dlužno podotknout, že AI funkce už toho času byly dostupné v Evropě, ale pouze v rámci macOS. To se změnilo až s novým rokem – Apple nejprve oznámil rozšíření podpory jazyků na němčinu, francouzštinu, italštinu, španělštinu a portugalštinu, zároveň bylo potvrzeno, že v dubnu 2025 dorazí Apple Intelligence v současném stavu i do Evropy, a to na všechny podporované iPhony a iPady.

Pokud chcete dnes Apple Intelligence používat, potřebujete podporované zařízení: k dispozici je pouze pro iPhone 15 Pro (Max), letošní řadu iPhone 16, včetně iPhonu 16e, iPady a Macy s čipem M1 nebo novějším. Na tomto zařízení si stáhněte veřejnou beta verzi iOS/iPadOS 18.4. Stačí v Nastavení –> Obecné –> Aktualizace softwaru nahoře vybrat iOS 18 Public Beta a aktualizaci stáhnout.

Telefon musíte mít také přepnutý do jednoho z podporovaných jazyků, například do angličtiny. To je ale vše, žádné další obstrukce, jako americký Účet Apple a podobně, řešit nemusíte.

Grafické novinky: Genmoji a Image Playground

Tím možná nejočekávanějším pro našinec budou generativní grafické funkce Genmoji a Image Playground. Na míru generované emotikony můžete posílat jak v iMessage, tak i v dalších chatovacích aplikací jako obrázky. Druhá strana navíc nemusí mít na telefonu aktivní Apple Intelligence. Funguje to intuitivně, celkem rychle, ale pozor – je to velmi návykové a můžete v editoru vlastních smajlíků strávit i pěknou část pracovní doby.

Oproti tomu Image Playground slouží k něčemu trochu jinému – jde o editor čtvercových obrázků, koláží či karikatur dle zadaného příkazu. Rozhodně však nejde o konkurenci pro Grok nebo Midjourney, Image Playground neumí vygenerovat fotorealistické obrázky, ani osoby nebo konkrétní předměty. Tedy s výjimkou vás samotného, podle fotky si můžete vytvořit pěknou karikaturu sebe sama, kterou pak můžete použít coby profilový obrázek na sociální síti a podobně.

Nová Siri

Siri má s Apple Intelligence novou podobu – ambientní rámeček kolem displeje – a umí integrovat ChatGPT. Asistentce můžete pokládat doplňující otázky: třeba se zeptat jaká je předpověď počasí na příštích několik hodin a doptat se, jak to vypadá se srážkami nebo vlhkostí vzduchu. Siri automaticky pochopí, že se ptáte na vaši lokalitu a nabídne vám relevantní odpověď. Novinkou je možnost si se Siri psát, ne jen hovořit.

Pokud chcete vyměnit Siri na ChatGPT, stačí se ji na to v angličtině zeptat. Jakmile vás „přepojí“ na GPT, můžete mluvit klidně v češtině a minimálně po čas, než skončí relace, bude probíhat rozhovor v češtině. Jinak si ale zatím Siri k češtině nijak nepřičichla.

Bohužel Siri ani v rámci verze iOS 18.4 nepřináší vše, co Apple přislíbil v červnu 2024. Stále chybí osobní kontext – Siri by měla do budoucna lépe zpracovávat informace o vás, o vaši poloze, údajích z poznámek, z kontaktů a podobně. Chybí i On-Screen Awareness, tedy možnost zeptat se Siri na obsah na obrazovce, například během procházení webu nebo sledování filmu. Tyto novinky by údajně měly dorazit v květnu s aktualizací iOS 18.5.

Generování text

Apple Intelligence zvládá pracovat doslova s jakýmkoliv textem, který je v podporovaném jazyku. Může jít o text vaší zprávy, e-mailu, poznámek, úplně klidně ale může jít také o text nepsaný vámi – přijatý e-mail, článek na internetu a tak podobně. Pro tyto účely jsou zde tzv. Writing Tools. S nimi lze text nechat překontrolovat, přepsat jej v přátelském neformálním duchu, profesionálním formálním duchu (hodí se například pro oficiální e-maily a podobně) nebo jej nechat umělou inteligencí zkrátit.

Libovolný text kdekoliv v systému či libovolné aplikaci (včetně třetích stran) vám může AI nástroj také sumarizovat, strukturalizovat, vypsat do klíčových bodů, nebo dokonce převést do tabulky. U e-mailů a iMessage pak funguje ještě Smart Reply, kdy vám umělá inteligence rovnou vygeneruje odpověď na zprávu nebo mail. Opět – čeština v tomto případě podporována není.

Aplikace Fotky a Clean Up

Aplikace pro prohlížení fotografií dostala výrazné vylepšení už hned v rámci iOS 18, a to i pro uživatele v Česku. V rámci aplikace můžete nově vyhledávat chytrým způsobem dle klíčových slov, místa, osob nebo třeba zvířat a kontextu. Toto vyhledávání ale probíhá přímo na zařízení (on-device), nejde tedy o novinku v rámci Apple Intelligence.

AI ale přináší do Fotek dvě funkce. Tou první je Memory Movie (Vzpomínkové video), tedy jakýsi sestřih vašich vzpomínek dle zadaného příkazu. Chcete například vytvořit filmeček z fotek a videí vás a vašeho partnera na dovolené? Není problém. Příkazy mohou být i mnohem jednodušší, tématem může být třeba váš dům nebo jízda ve vašem novém autě.

Druhou významnou novinkou, kterou si už nyní můžete vyzkoušet, je chytrá retuš Clean Up (Vyčištění). Funguje tak, jak byste nejspíš čekali – na fotografii zakroužkujete či jinak označíte část, která má být vyretušována, zahlazena, zkrátka odstraněna z fotografie. Jako jednoduchá funkce pro základní úpravu fotek, proč ne. Coby náhrada za Pixelmator nebo Photoshop ale určitě nikoliv.

Pakliže máte podporované zařízení a stáhli jste si betu iOS 18.4, pak už pro spuštění Apple Intelligence stačí jediné. V nastavení telefonu přejděte do nové kolonky Apple Intelligence & Siri a úplně nahoře aktivujte funkce AI na vašem telefonu. Přístroj pak bude vyžadovat několik minut na nabíječce, aby dodatečné funkce mohl stáhnout a zprovoznit.