Apple Intelligence zase v problémech. Chytřejší Siri má spoustu chyb, hrozí další zdržení

Projekt vývoje vlastní sady funkcí umělé inteligence Apple buď brutálně podcenil, nebo je řešení tak robustní, že může trvat klidně celý rok jeho nasazení a implementace do ekosystému. Podle informací novináře Marka Gurmana z agentury Bloomberg totiž jedna z posledních fází vývoje ve 12měsíčním cyklu nejde podle plánu – nová Siri je chybová a hrozí kvůli tomu odklad na později.

Dle původního plánu měly novinky týkající se Siri dorazit do Apple Intelligence zkraje roku 2025. Později Gurman informoval, že nové funkce, předně pak vylepšená Siri, dorazí s iOS 18.4, tedy do konce dubna. To ale pravděpodobně nevyjde. V novém reportu pro Bloomberg informuje o „technických a softwarových chybách“, vlivem kterých může dojít k odkladu.

Some key Apple Intelligence features in iOS 18.4, like Onscreen Awareness, are still unstable, so they may be “delayed or have a restricted release” until iOS 18.5. According to Mark Gurman. pic.twitter.com/ntwzKpjBjk

