Průšvih jménem Apple Intelligence. Proč Cupertino prohrává závod s umělou inteligencí?

Applu se nedaří v odvětvích, které si stanovil jako „next big thing“, tedy v těch, kde chce uspět. Jde zejména o umělou inteligenci (AI). Svou sadu funkcí Apple Intelligence představil s velkou pompou, velice pomalu ji však distribuuje mezi své uživatele. Co je ale možná daleko horší – kvalitativně je s AI daleko za svými konkurenty, ale třeba i za nově vzrůstajícím čínským chatbotem DeepSeek, který operuje se zlomkem rozpočtu co Apple.

Americká firma představila svou umělou inteligenci v červnu 2024, na podzim téhož roku ji začala distribuovat zákazníkům. Toto jaro by měl nastat další zásadní zlom – Apple Intelligence bude konečně k dispozici i uživatelům v Evropské unii (EU), navíc v pro ně stěžejních jazycích jako je němčina, francouzština, italština, španělština a portugalština.

Bohužel ani to nespustilo v kotli jablečných fanoušků kdovíjaké ovace. Uživatelé, kteří si již Apple Intelligence vyzkoušeli, hovoří o vesměs tuctových funkcích, které alespoň v současném stavu nepřináší hmatatelný užitek, navíc bez nativní podpory pro našinec důležitého jazyka se to ani nezmění.

A konkurence nespí, naopak. Prakticky cokoliv, co nabízí Apple, umí s trochou snahy zreplikovat i umělá inteligence konkurenčních firem, jako je Google, OpenAI, Samsung, čínských gigantů Alibaba, Baidu nebo nejnovějšího přírůstku do globálně populárních AI chatbotů DeepSeek.

Apple má výhodu v tom, že svou AI integroval do nejdůležitějšího produktu, který vyrábí – do iPhonu. Podle novináře Marka Gurmana z agentury Bloomberg by Apple měl důrazně přitlačit na vývoj své on-device umělé inteligence, který by při troše štěstí mohla mezi uživateli zvítězit nad tou cloudovou, internetovou, kterou reprezentují výše zmíněné služby. Minimálně stran bezpečnosti uživatelských dat má jednoznačně navrch, byť není jasné, zdali to uživatelé dostatečně ocení.

Power On: Apple’s struggles in AI and AR show it has lost a little of its product edge. But the fundamentals – the best hardware, OS integration, chips, and manufacturing – mean this can all be turned around. https://t.co/asJV6IsonB

— Mark Gurman (@markgurman) February 2, 2025