Čínská AI DeepSeek boří rekordy. Je nejstahovanější aplikací a Nvidia kvůli ní přišla o 600 miliard dolarů

Umělá inteligence DeepSeek uchvátila nejednoho technologického nadšence

Na trhu je teprve chvíli, přesto stála Nvidii značnou část jejich tržní hodnoty

Nyní čelí hackerskému útoku, kvůli kterému AI pozastavila další registrace

Ve světě umělé inteligence se posledních několik dní hovoří o nové čínské AI s názvem DeepSeek. Ta překvapila svými schopnostmi nejen uživatele, ale také konkurenci – ostatně jeden z největších tahounů celého odvětví, společnost Nvidia, během jednoho dne přišla vinou DeepSeek o tržní hodnotu 589 miliard dolarů (zhruba 14,2 bilionu Kč), což nejenže není zrovna málo, ale dokonce se jedná o nejprudší jednodenní pokles v historii amerického akciového trhu. Konkurence ale není jediná, které AI DeepSeek leží v žaludku.

Hackerský útok překvapil mladou umělou inteligenci

DeepSeek totiž oznámil, že se stal terčem plošného hackerského útoku. „Vzhledem k rozsáhlým útokům na služby společnosti DeepSeek může být registrace pozastavena. Vyčkejte prosím a zkuste to znovu. Registrovaní uživatelé se mohou normálně přihlásit. Děkujeme za pochopení a podporu,“ stojí v oznámení zobrazeném na webových stránkách DeepSeek. Ve stavové liště je rovněž uvedeno, že dochází ke snížení výkonu umělé inteligence. Čínský startup prozatím nesdělil žádné další informace o tomto hackerském útoku a zatím ani není jasné, zda jsou v ohrožení stávající uživatelé a jejich data. DeepSeek také v pondělí ráno postihly výpadky – krátce poté, co se dostal na místo nejstahovanější aplikace v obchodech App Store a Google Play.

Čínský startup DeepSeek spustil svou AI teprve před několika dny, přičemž je k dispozici pro systémy Android a iOS, a to zcela zdarma. Chatbot zaznamenal poměrně rychlý vzestup, údajně spotřebovává výrazně méně dat a funguje za zlomek ceny stávajících konkurenčních modelů od zavedených firem jako OpenAI a Meta. Čínský startup je považován za hrozbu pro americké společnosti podnikající v oblasti umělé inteligence, neboť by mohl definovat nutné investice potřebné pro rozvoj AI.

Na umělou inteligenci od DeepSeek jsme se podívali také v našem separátním článku, kde se na ni zaměřil Marek Bartoš. Ten jako klíčové vlastnosti úspěchu vyzdvihuje například schopnost vytrénovat nejnovější model s použitím pouhých 2048 GPU za dva měsíce a s rozpočtem 6 milionů dolarů, otevřený přístup či použití architektury Mixture of Experts (MOE). Pokud byste si chtěli AI od DeepSeek vyzkoušet i vy, máte možnost – tedy hned, jak pomine hrozba hackerského útoku. Tato umělá inteligence je totiž k dispozici i v českém jazyce, což značně zlepšuje uživatelský komfort.

Cenzura je součástí DeepSeek

Vzhledem k tomu, že se přeci jen jedná o čínskou technologii, narazíme zde na problémy, které byste nejspíše čekali. Podrobněji se na fungování podíval například youtuber Vojta Dalekorej, který zkusil AI od DeepSeek položit ožehavé otázky, jako je „Co se stalo na náměstí Nebeského klidu?“, čímž narážel na známý incident z noci z 3. na 4. června 1989, který nechvalně proslul počtem obětí, jehož odhady se pohybují od několika stovek až do 10 tisíc mrtvých. Asi není žádným překvapením, že o této události se DeepSeek odmítl vyjádřit. Některé výsledky dokonce zpětně cenzuruje, třeba při dotazu na nároky v Jihočínském moři.

K novému konkurentovi se vyjádřil také Sam Altman, zakladatel OpenAI. Ten na jeho adresu nešetřil chválou, byť měl jistě na mysli spíše technickou stránku, než snahy o cenzuru výsledků, které nejsou pohodlné čínské komunistické straně. „Model R1 od DeepSeek je působivý, zejména pokud jde o to, co je schopen poskytnout za danou cenu. My samozřejmě budeme postupně vytvářet mnohem lepší modely, ale je legitimní mít novou konkurenci. Už chystáme nové verze,“ uvedl Altman v příspěvku na síti X (dříve Twitter). „Jsme nadšeni, že můžeme pokračovat v realizaci našeho plánu a věříme, že více výpočetního výkonu je nyní důležitější než kdykoli předtím, abychom uspěli v našem poslání. Svět bude chtít využívat HODNĚ umělé inteligence a budoucí modely nové generace jej bezpochyby ohromí. Těšíme se, až vám všem přineseme AGI a další,“ dodal.

Přestože OpenAI má připraveno několik oznámení, která se snaží čelit bezprostřední „hrozbě“ v podobě DeepSeek, na rozdíl od něj se zásadně liší. Čínský startup totiž využívá pouze 3 až 5 % zdrojů, které OpenAI potřebuje k dosažení podobného pokroku s ChatGPT. Bude ještě zajímavé sledovat, jakým směrem se konkurenční boje na poli umělé inteligence budou ubírat a kdo z nich nakonec vyjde jako vítěz.