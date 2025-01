Co nového přinese aktualizace iOS 18.4? Těšit se mohou hlavně uživatelé v Evropě

Apple chystá velké softwarové novinky s aktualizací iOS 18.4

Ta by měla dorazit už v dubnu a přinese do Apple Intelligence podporu pro nové jazyky

Vůbec poprvé také zpřístupní umělou inteligenci uživatelům v Evropské unii

Apple se připravuje na jarní vydání aktualizace mobilního systému iOS 18.4. S tímto updatem by mělo dojít k další expanzi funkcí Apple Intelligence, a to i do dalších jazyků. Jako vůbec poprvé se s umělou inteligencí od Applu domluví svým rodným jazykem i uživatelé z Francie, Německa, Itálie nebo Španělska. Co dalšího očekávat od velké jarní aktualizace iPhonů?

Jazyky Apple Intelligence

Letos na jaře by mělo konečně dojit k finalizaci zpřístupnění všech funkcí Apple Intelligence. V rámci aktualizace iOS 18.4 se očekává nasazení nových jazyků, protože doposud Apple AI umí pouze anglicky, i když už s několika dialekty a přízvuky. Od dubna, kdy má dorazit iOS 18.4, se počítá také s těmito jazyky: čínština, indická angličtina, singapurská angličtina, francouzština, němčina, italština, japonština, korejština, portugalština, španělština a vietnamština. Čeština ve výčtu stále chybí, stejně jako slovenština.

Zásadní novinkou by mělo být i zpřístupnění Apple Intelligence uživatelům v Evropské unii (EU). V tuto chvíli mohou AI používat pouze uživatelé macOS 15, na iPadech a iPhonech stále nefunguje. Podle dřívějšího tvrzení Applu však má dojít ke změně právě v dubnu letošního roku:

„Uživatelé Maců v EU mají přístup k Apple Intelligence v americké angličtině s macOS Sequoia 15.1. V dubnu se začnou pro uživatele iPhonů a iPadů v EU zavádět funkce Apple Intelligence. To bude zahrnovat mnoho základních funkcí Apple Intelligence, včetně nástrojů pro psaní, Genmoji, přepracované Siri s bohatším jazykovým porozuměním, integrace ChatGPT a dalších.“

Vylepšení pro Siri

Novinek, které by se tedy teoreticky už mohly týkat i tuzemských uživatelů, se dočká i hlasová asistentka Siri. Ta začne vnímat kontext toho, co se děje na obrazovce. Například pokud se na iPhonu budete dívat na dokument na Netflixu, můžete se jednoduše zeptat „kde se nachází toto místo?“ a Siri pomocí kontextu na obrazovce zjistí veškeré informace.

Dalším vylepšením je osobní kontext. Siri bude lépe pracovat s informacemi, které o vás ví. V ukázce během WWDC 24 zástupci Applu prezentovali například situaci, kdy má jeden z vašich rodičů přijet na víkend. Stačí se na to zeptat a Siri inteligentně prohledá e-mail, zjistí, v kolik hodin je přistání a připomene vám také plány, které jste s rodičem probírali v rámci zpráv na iMessage.

Nové emotikony

S dubnovou aktualizací iOS 18.4 by také mělo dojít k plné implementaci nových emotikon a smajlíků, oznámených konsorciem Unicode v květnu loňského roku. V seznamu nových emotikon vyčnívá především emoji „obličej s kruhy pod očima“, které se jistě trefí do noty dnešní generaci, a nepochybně půjde o jeden z nejoblíbenějších přírůstků. Mezi další nováčky patří lopata, otisk prstu, řepa, strom bez listí, flek a harfa.

Další nové emoji oznámilo Unicode v listopadu loňského roku, ty ale dorazí nejdříve s iOS 19, možná až později. Nicméně v rámci Apple Intelligence je k dispozici také funkce Genmoji, tedy jakási AI továrna na emoji, se kterou si můžete vytvořit vlastní sadu smajlíků a používat je napříč všemi aplikacemi na vašem iPhonu, iPadu nebo Macu.

Aktualizace iOS 18.4 má být delší dobu naplánována na duben 2025, což v novém newsletteru Power On potvrdil i novinář Mark Gurman. „Nejnovější aktualizace softwaru společnosti Apple, které mají být vydány již tento týden, jsou spíše menšího rozsahu. […] Větší novinkou je iOS 18.4, která by měla vyjít v dubnu. Hlavní změnou v ní je nová verze Siri, kterou Apple inzeruje od loňského roku,“ napsal Gurman.