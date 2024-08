Apple Intelligence je zatím spíše koncept. Jakmile vlak ujede, už ho nebude možné chytit

Vývoj Apple Intelligence zřejmě nejde úplně podle představ

Apple si v oblasti umělé inteligence nechává ujet vlak, předběhl ho Google, Samsung i OpenAI

Jak se stalo, že AI počin společnosti Apple je zatím spíše zklamáním a co s tím?

Americká společnost Apple přišla letos v červnu konečně s vlastní koncepcí funkcí generativní umělé inteligence, kterou budou moci využívat běžní uživatelé na svých koncových zařízeních. Slovo „koncepce“ je zde proklatě důležité. Apple totiž ukazuje to, co by jeho produkty mohly do budoucna umět, zatímco jeho hlavní konkurenti už mají svým zákazníkům dávno co nabídnout.

Apple Intelligence: velký nástup, a pak nic

Když jsem sledoval konferenci WWDC 24 10. června, kde Apple velkolepě prezentoval všechny softwarové novinky, včetně sady funkcí Apple Intelligence, zmocnil se mě příjemný pocit. Generativní úpravy textu, fotek i sumarizace informací prakticky odkudkoliv působily velmi prakticky. Integrace ChatGPT a dalších AI nástrojů zase dávala tušit, že Apple chce být v oblasti umělé generativní inteligence skutečně nejlepší.

Apple to zase dokázal – dlouho nic, a pak přijde s tolika zajímavými novinkami, které v horizontu do půl roku bude kopírovat kdejaká konkurenční značka. Apple Intelligence se stane synonymem pro generativní AI funkce v telefonu. Tedy to jsem si alespoň myslel. Studená sprcha přišla v zápětí.

Funkce budou dostupné, ale prozatím jen v americké angličtině. A vlastně budou dostupné zprvu jen v USA, nikoliv v Evropské unii ani v Číně. A budou jen na omezeném počtu drahých zařízení, takže nejde o funkce pro nenáročné uživatele. Komunikace Applu nechala kdekoho v pocitu, že něco nejde úplně podle plánu.

Odklad? Jejda

Poslední kapkou bylo, když zkušený insider Mark Gurman ve svém newsletteru Power On oznámil, že vydání Apple Intelligence v rámci aktualizace iOS 18 v první polovině září – de facto hned po premiéře nových iPhonů 16 – se konat nebude. Je to tak, Apple AI bylo odloženo.

Toho času bude k dispozici jen pár více méně nezáživných funkcí, jako je třeba generování obrázků na základě vaší fotky či vytváření vlastních emotikon. Druhá várka o něco záživnější funkcí dorazí v říjnu s iOS 18.1 a ty opravdu zajímavé novinky (integrace ChatGPT, Gemini, vylepšená Siri) dorazí až… nu, to vlastně nikdo neví, kdy to bude. Gurman tvrdí, že nejspíš až zkraje roku 2025.

Celé to působí na Apple dost zvláštním dojmem. Firma, která je zvyklá prezentovat novinky až ve chvíli, kdy si je nimi stoprocentně jistá, zřejmě pod tlakem konkurence vypustila vskutku lákavé demo funkcí, které však v současnosti není schopný zpřístupnit a zákazníci budou muset čekat 1–5 měsíců. Nehledě faktu, že celá řada z nich si kvůli tomu koupí zbrusu nový iPhone, iPad nebo Mac, protože ten jejich dosavadní na funkce výkonnostně nedosáhne.

Konkurenti mají pré

Nikdo neříká, že to tak přesně je, ale rozhodně to tak působí. A mezitím, co Apple mlží ohledně toho, jak daleko je s reálným vývojem Apple Intelligence, konkurence nespí. Samsung prezentoval svou sadu funkcí Galaxy AI již v lednu. Není to moc, ale rozhodně je to víc, než na co se zatím zmohl Apple. V úterý večer ukázal novinky v nástroji Gemini také Google, který okamžitě plánuje nasadit hlavní generativní nástroje pro práci s textem a fotkami do svých telefonů řady Pixel 9.

Okamžitě, to je to slovo, které Applu chybí. Samozřejmě bude záležet i na dalších faktorech, například na tom, jak se na novinky Googlu bude dívat Evropská komise. Podobně promptní začátek si představoval i Microsoft s jeho systémem Copilot+ PC, než mu do toho hodili vidle eurokomisaři a nasazení prémiových AI funkcí stopli.

Gurman: Apple je pozadu

Tak či onak je nad slunce jasné, že Applu nepříjemně ujíždí vlak. A to nebývá úplně obvyklé. Tedy takhle: o přístupu Applu k inovacím se často říká, že mu „ujíždí vlak“, pak ale představí hmatatelný důkaz o tom, že šlo o více či méně promyšlenou strategii. V tomto případě to tak nevypadá. Jinými slovy, vlak mu ujížděl před 10. červnem, a bohužel i po něm.

Nakonec, když už to říká Mark Gurman, který se společnosti Apple věnuje už 14 let. „Po zhlédnutí novinek společnosti Google o umělé inteligenci je těžké nevěřit, že Apple je v této oblasti 2–3 roky pozadu. Přinejmenším,“ napsal po konferenci Googlu na svůj profil na síti X.

After watching Google’s latest AI announcements, it’s hard to believe Apple is anything other than 2-3 years behind in this area — at least. https://t.co/fYxdQQ7CgC — Mark Gurman (@markgurman) August 13, 2024

Tyto řádky jednoznačně nemají znít pesimisticky nebo tak, že bychom Apple odepisovali. Jde spíše o mírně zklamanou rozpravu nad současným stavem věcí. Snad se tady za rok v létě sejdeme a budeme si moci zhodnotit, jak dobře či špatně Apple Intelligence v praxi funguje – bez ohledu na to, odkud jste a kolik jazyků umíte.