Gemini nahrazuje Asistenta: souhrn všech AI novinek, které Google včera představil

Google včera nepředstavil pouze hardware, ale i spoustu softwarových novinek

Gemini v telefonech Pixel nahradí stárnoucí Google Asistent

Umělá inteligence se ještě více zakoření do fotoaparátu nebo do počasí

Na včerejší konferenci Made by Google 2024 byly představeny nejen nové smartphony, hodinky a sluchátka z rodiny Pixel, ale také spousta softwarových a AI vychytávek, které se na (nejen) tato zařízení dostanou. Zajímavé je, že na akci ani jednou nezazněl název operačního systému Android 15 – Google jej ještě zjevně nemá dokončený a nové Pixely tak vůbec poprvé v historii půjdou do prodeje se stejnou verzí systému jako jejich předchůdci. I přesto ale budou vybavené následujícími funkcemi.

Google Asistent je mrtev, ať žije Gemini

První novinkou, která se netýká jenom smartphonů Pixel, ale i dalších zařízení od jiných značek, je upozadění Google Asistenta ve prospěch AI pomocníka Gemini. Ten bude na Pixelech nově nastaven jako výchozí asistent, vyvolat jej půjde buď dlouhým stiskem vypínacího tlačítka nebo hlasovým příkazem „Hej Google“. Dá se předpokládat, že k podobnému kroku v budoucnu sáhnou i ostatní výrobci.

Gemini poběží nad ostatními aplikacemi a bude možné mu pokládat dotazy týkající se dění na obrazovce – například, jak se jmenuje her v právě sledovaném videu na YouTube. Gemini bude rovněž moci v rámci překryvné vrstvy generovat obrázky s možností přetáhnout je do právě používané aplikace, nebo naopak z aplikace přetahovat obrázky do Gemini a vyptávat se na další dotazy. Google navíc pro Gemini chystá spoustu vylepšení – těšit se například můžeme na rozšíření, která Gemini integrují do aplikací Poznámky, Úkoly, Google Home, Telefon, Zprávy nebo Kalendář.

A co bude s Google Asistentem? Po nějakou dobu poběží v telefonech Pixel (a jiných značek) po boku Gemini – pokud vám vyhovuje více, budete si jej moci i nadále nastavit jako výchozího asistenta. Nepočítáme však s tím, že jej Google bude udržovat při životě příliš dlouho a dříve či později mu ukončí funkční období.

Gemini Live: přirozené konverzace s umělou inteligencí

Rodinu Gemini Google navíc rozšířil o inteligentního chatbota Gemini Live. S ním bude možné vést konverzace na jakákoliv témata s tím, že „rozhovor“ půjde kdykoliv přerušit, a poté na něj opět navázat. Gemini Live nebude vyžadovat žádné složité interakce – konverzace má běžet stejně plynule jako mezi dvěma lidmi, přičemž na výběr bude z několika různých hlasů.

Funkce Gemini Live budou zpočátku dostupné pouze v angličtině, a to předplatitelům služby Gemini Advanced. Čerství majitelé Pixelů 9 dostanou na vyzkoušení 6 nebo 12 měsíců zdarma.

Fotografie a fotoaparát

Google přidal spoustu nových AI funkcí i do aplikací Fotoaparát a Fotky. Pravděpodobně největší novinkou je funkce Přidej mě – ta umožňuje pořizovat skupinové fotografie všech účastníků i ve chvílích, kdy zrovna jeden z nich musí plnit roli fotografa. Nejprve se pořídí snímek bez něj, poté se fotograf vymění s jinou osobou a nechá se do scény „dofotit“.

Magický editor se naučil využívat umělou inteligenci k vylepšení stávajících snímků – navrhne například lepší ořez snímku nebo naopak jeho rozšíření s vygenerováním chybějících ploch. K dispozici je i nová funkce „reimagine“, která dokáže do fotografií přidávat nové prvky, například podzimní listí, zelenější trávu apod.

Aplikace Screenshoty

Pokud často pořizujete snímky obrazovky, potěší vás nová aplikace Screenshoty. Ta bude na smartphonech Pixel sloužit jako samostatná knihovna snímků obrazovky, jejímž hlavním benefitem bude integrace AI – umělá inteligence bude moci celou knihovnu analyzovat s tím, že uživatel pak bude moci přirozeným jazykem pokládat dotazy týkající se každého snímku.

Generátor obrázků Pixel Studio

Přestože lze obrázky generovat přímo v Gemini, Google pro tyto účely vytvořil i speciální aplikaci nazvanou Pixel Studio. Ta umí rychle vytvořit obrázek na základě textového příkazu, stvořené dílo je pak možné okamžitě sdílet s ostatními. Aplikace Pixel Studio je bohužel omezená pouze na nejnovější Pixely s procesorem Tensor G4.

Textový souhrn počasí

Google vpustil umělou inteligenci do aplikace Počasí, která nově umí vytvořit stručnou textovou předpověď, takže není nutné procházet všechny detailní informace o teplotách, dešti, síle větru apod.

Circle to Search půjde využít i ke sdílení

Funkci Circle to Search lze aktuálně využít k vyhledávání zakroužkovaného objektu ve službě Google Obrázky, nově ale bude možné zakroužkovaný objekt sdílet s ostatními, například skrze Messenger nebo email.

Poznámky z hovorů

Novinkou je i funkce Call Notes, která bude sloužit k ukládání souhrnů telefonních hovorů s možností rychlého vyhledávání důležitých informací – například adres, telefonních čísel apod. Funkce má běžet přímo na zařízení bez nutnosti připojení k internetu, pokud funkci během hovoru aktivujete, druhá strana bude automaticky upozorněna.