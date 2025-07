Apple chystá odpověď na Meta Ray-Ban: co všechno víme o jeho chytrých brýlích?

Chytré brýle od Applu se pomalu rýsují

Na veřejnost uniká stále více informací o tom, co můžeme od nového produktu očekávat

Dočkat bychom se měli nejdříve v příštím roce

Nositelná elektronika se stále častěji hlásí o slovo. Po chytrých hodinkách/fitness náramcích a chytrých prstenech nás podle všeho čeká doba chytrých brýlí s rozšířenou realitou a umělou inteligencí. V této oblasti zatím dominuje překvapivý hráč, kterým je Meta, jenž spojila síly s výrobcem brýlí Ray-Ban (a nedávno také Oakley). Narušit tuto neočekávanou dominanci chce nejeden technologický gigant, v čele se Samsungem a Applem. Právě druhý jmenovaný podle posledních úniků na novou kategorii výrazně vsází značnou část své pozornosti – na co se můžeme těšit?

Design bude do značné míry individuální

Vzhled chytrých brýlí od Applu má být podle všeho něco, co bude do určité míry odpovídat vkusu konkrétního uživatele. Na výběr by měla být řada různých materiálů obrouček, takže většina budoucích majitelů by si měla přijít na své. Podle všeho minimálně v první generaci půjde o módní doplněk, stejně jako tomu bylo v případě první generace Apple Watch. K dispozici by měly být jak kovové varianty obrouček, tak lehčí plastové a na výběr bude více barevných kombinací.

Gigant z Cupertina si podle všeho v tomto ohledu chce ušetřit práci a nasadit novou technologii 3D tisku, která by měla snížit výrobní náklady. Apple nejspíše bude nabízet volbu mezi čirými skly a těmi slunečními, přičemž pochopitelně bude podporovat také dioptrický skla. Jestli se dočkáme podobné spolupráce jako v případě Vision Pro a německé značky Zeiss není v tuto chvíli jasné. Součástí obrouček každopádně budou kamery a mikrofony, včetně malé LED indikace toho, kdy se právě pořizuje záznam či nahrává zvuk.

O řadu funkcí se postará AI

Pokud jde o ovládání, to by mělo kombinovat jak dotykové, tak hlasové. Funkce, kterými mají brýle disponovat, zahrnují třeba pořizování fotografií, natáčení videa (včetně prostorového), poslech hudby, hlasovou navigaci, odpovědi na dotazy od umělé inteligence, popis okolí a předmětů, na které se díváte, identifikace rostlin, zvířat, pamětihodností a dalších, telefonní hovory či překlad v reálním čase. Pravděpodobně se dočkáme také integrace se službou Najít, byť o její přítomnosti se spekulace nezmiňují.

Otázkou zůstává, jak moc bude velká závislost chytrých brýlí na iPhonu. Je pravděpodobné, že chytré brýle budou potřebovat propojení se smartphonem s ohledem na některé funkce, jako je přehrávání hudby či pokládání dotazů umělé inteligenci, avšak je možné, že omezená funkčnost v tomto ohledu bude k dispozici také samotným brýlím. Apple pro fungování brýlí připravuje vlastní čipset, který by měl být založen na tom, jenž se v současné době nachází v Apple Watch.

Ohledně brýlí a umělé inteligence panuje řada otázek. Podle dostupných informací by kamery brýlí měly být schopné předávat informace přímo umělé inteligenci, například o tom, co uživatel právě vidí, podobně jako to umí Visual Intelligence na současných iPhonech. AI by zároveň měla být schopna částečně ovládat brýle na pokyn uživatele, kupříkladu pořizovat fotografie či přehrávat hudbu. Jak to bude s ochranou soukromí, na kterou Apple hodně dbá, to prozatím nevíme.

Předpokládaná cena a datum představení

A teď k tomu nejdůležitějšímu, tedy ceně. V tomto ohledu nemáme prakticky žádné informace a tak se můžeme pouze dohadovat o tom, jakou cenovou politiku Apple zvolí. Vzhledem k tomu, že konkurence v podobě Mety a jejich brýlí Ray-Ban a Oakley se s cenou pohybuje okolo 300 dolarů (cca 7500 korun s daní), je poměrně pravděpodobné, že se Apple bude držet okolo této cenové hladiny.

I když by cena někde mezi AirPody a Apple Watch dávala smysl, gigant z Cupertina občas umí překvapit a není vyloučeno, že svůj nový produkt s cenou postaví mnohem výše, než bychom očekávali. Ostatně mimo Metu nemá mnoho konkurence a tudíž si do značné míry může diktovat cenu. Také je ve hře možnost, že základní plastové obroučky s obyčejnými čirými skly budou cenově dostupnější, zatímco kovová varianta bude mít cenu odpovídající prémiovému segmentu. Každopádně ani nad datem představení nepanuje shoda – Mark Gurman z Bloombergu věří, že se chytré brýle objeví v roce 2026, analytik Ming-Chi Kuo je ovšem očekává nejdříve v roce 2027.

Autor článku Dominik Vlasák Redaktor, cestovatel, fanoušek technologií, Star Wars a dobré kávy.