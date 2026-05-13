Přesnější a s lepší výdrží: nový lokátor Motorola Moto Tag 2 se hlásí o slovo

Tomáš Zenkl 13. 5. 20:00
  • Motorola představila novou generaci svého lokátoru Moto Tag
  • Moto Tag 2 si zachovává přednosti původního modelu, ale přichází s několika vylepšeními
  • Nabízí výrazně lepší výdrž na baterii a také přesnější lokalizaci

Osobní lokátory patří mezi velmi populární příslušenství a není se čemu divit, protože v dnešním hektickém světě není nijak těžké někde něco zapomenout. Lokátory jsou ideální například jako hlídači batohů, klíčů, ale dobře poslouží i pro neposedného domácího mazlíčka, který se rád toulá po okolí. Jeho lokalizace bude s novým modelem Moto Tag 2 od Motoroly zase o něco přesnější.

Motorola představuje Moto Tag 2

První generace tohoto lokátoru dorazila v roce 2024 a jednalo se o odpověď Motoroly na AirTag od Applu. Původní model sklidil solidní úspěch i na našem trhu, a nyní tak přichází jeho přímý nástupce v podobě lokátoru Moto Tag 2. Ten je, jak bývá u nových generací zvykem, ve spoustě věcí lepší a vyspělejší.

Motorola Moto Tag 2

Design se nezměnil a zůstává věrný osvědčenému tvaru připomínajícímu žeton s logem Motoroly na přední straně. Konstrukce je poměrně tenká, takže se lokátor vejde pohodlně například do peněženky a pochopitelně i odolná, a to dle krytí IP68. Moto Tag 2 tedy odolá vodě, prachu, dešti a drsným podmínkám obecně.



Ještě přesnější a s lepší výdrží

Moto Tag 2 samozřejmě funguje v síti Google Find My (Pátrací centrum), podporuje UWB připojení a také technologii Bluetooth channel sounding. Ta umožní v porovnání s tradičními lokalizačními přívěsky výrazně přesnější určení polohy. Lokátor lze přes aplikaci Moto Tag s libovolným telefonem se systémem Android a potěší i pořádnou výdrží.

Pohání ho knoflíková baterie CR2032, která je velmi snadno vyměnitelná a ta mu zaručí až 600 dnů provozu. Mimo to nabízí i několik praktických funkcí – stisknutím vestavěného tlačítka lze „prozvonit“ telefon a funguje i jako vzdálená spoušť fotoaparátu. Přes aplikaci je možné aktuální polohu lokátoru sdílet s důvěryhodnými kontakty a v ní lze zjistit také stav baterie.

Aplikace Moto Tag

Cena a dostupnost

Moto Tag 2 již vstoupila do prodeje v Německu a Velké Británii, a to v oranžové a světle šedé barvě. K dispozici bude i v Česku a Motorola ho již má zalistovaný na svých stránkách, nicméně zatím bohužel bez české ceny. Cena v Německu byla stanovena na 40 eur (980 Kč), což víceméně odpovídá aktuální generaci a dá se očekávat, že zhruba tolik bude stát Tag 2 i u nás.

V technologiích se pohybuji již přes 20 let a pořád mě to baví. Nejraději se motám okolo telefonů a počítačů, ale zároveň i aktivně sportuji, když to čas umožní. Ve volném čase si rád zahraju na konzoli / počítači.

