Xiaomi Tag v prodeji: stojí pár stovek a funguje s iPhonem, jedna věc mu ale chybí

Tomáš Zenkl
Tomáš Zenkl 28. 2. 15:30
0
  • Čínský gigant představil svůj první lokátor pojmenovaný přímočaře Xiaomi Tag
  • Ten nabízí jednoduché řešení pro sledování osobních předmětů na Androidu i iOS
  • Navíc má skvělou výdrž a je k dispozici za více než sympatickou cenu
  • Bohužel mu ale chybí podpora technologie UWB

Když Apple před lety představil svůj osobní lokátor AirTag, očekávalo se, že se s podobnými chytrými přívěsky od konkurence roztrhne pytel. Jenže se tak úplně nestalo a i Xiaomi, o kterém se v souvislosti s tímto typem elektroniky mluví už od roku 2021, si s jeho příchodem dalo hodně na čas. Nyní ale Xiaomi Tag oficiálně přichází a boduje v první řadě velmi příznivou cenou. Zamrzí naopak podpora UWB.



Xiaomi Tag přichází na scénu

Nový chytrý lokátor Xiaomi Tag není kulatý, jako Apple AirTag nebo Motorola Moto Tag, ale má zaoblené, oválné šasi. Oproti výše zmíněným konkurentům má také jednu velkou výhodu v podobě přímo do konstrukce integrovaného kovového kroužku, což znamená, že ho můžete ihned po rozbalení pověsit prakticky kamkoliv a nebudete muset shánět doplňková pouzdra.

Lokátor je velmi lehký, váží jen 10 gramů a je tedy jako stvořený pro každodenní používání, kdy o něm na klíčích ani například batohu nebudete vědět. Pohon obstarává tradiční knoflíková baterie typu CR2032, která ho udrží při životě déle než rok a samozřejmostí je pak také odolnost vůči vodě a prachu dle krytí IP67.

Funguje s Androidem i iPhonem

Xiaomi Tag je kompatibilní s iOS i Androidem, takže ho můžete používat v rámci platforem Find My (Najít) od Applu i Google Find Hub (Pátrací centrum). Lokátor je vybaven pokročilými funkcemi sledování v podobě vzdáleného vyhledání položky, režimu ztráty, sdíleného vyhledávání a rozšířené ochrana soukromí.

Připojení Xiaomi Tagu k iPhone 17 Pro Max
Když je v dosahu Bluetooth a je propojený s telefonem, lze na něj přes výše zmíněné platformy poslat zvukový signál a snadno zjistit jeho polohu. Je ale velká škoda, že přívěsek nepodporuje technologii UWB (Ultra Wide Band).

Co je to UWB?

Ultra-Wideband (UWB) představuje radiový komunikační protokol krátkého dosahu, který na rozdíl od tradičních úzkopásmových technologií (jako Bluetooth či Wi-Fi) operuje v extrémně širokém frekvenčním spektru (typicky nad 500 MHz). Klíčová výhoda UWB spočívá v přenosu dat pomocí velmi krátkých nanosekundových pulzů, což umožňuje extrémně přesné měření času letu signálu (Time of Flight – ToF).

Díky této metodě dokáže technologie lokalizovat objekty v prostoru s centimetrovou přesností a minimální latencí. Navíc díky nízké spektrální hustotě výkonu vykazuje UWB vysokou odolnost vůči interferencím a nabízí robustní zabezpečení proti útokům typu „relay attack“, což z ní činí standard pro digitální klíče moderních automobilů a ekosystémů chytrých zařízení.

 

Režim ztráty umožňuje označit předmět s lokátorem jako ztracený a přidat k němu kontaktní údaje pro případ, že ho někdo najde. Funkce sdíleného vyhledávání zase zvyšuje šanci na lokalizaci tím, že umožňuje bezpečné sdílení polohy v rámci sítě. Rozšířená ochrana soukromí umožňuje telefonu automaticky upozornit uživatele na přítomnost neznámého lokátoru Tag v jeho okolí.

Cena a dostupnost

Lokátor Xiaomi Tag můžete zakoupit u Mobil Pohotovosti. Jeden kus stojí 399 Kč a sada čtyř kusů pak vychází na 1 299 Kč, takže při koupi celého balíčku ušetříte takřka 300 korun.

Zdroj: tisková zpráva
