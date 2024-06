Moto Tag oficiálně: lokalizační přívěsek a vzdálená spoušť fotoaparátu v jednom

Motorola představila svůj vlastní lokalizační přívěsek

Disponuje UWB konektivitou a poslouží i jako vzdálená spoušť fotoaparátu

Moto Tag má jít do prodeje na začátku letošního srpna

Značka Motorola včera představila novou generaci ohebných smartphonů Razr 50 a 50 Ultra a společně s nimi v tichosti odhalila i vlastní lokalizační přívěsek nazvaný Moto Tag. Je podobný jako „tagy“ od konkurence, oproti nim však přináší zajímavou funkci navíc.

Moto Tag: odolný přívěsek s multifunkčním tlačítkem

Moto Tag má podobný tvar jako například AirTag od Applu – jedná se o drobný kulatý „puk“ postrádající jakýkoliv otvor pro provléknutí např. kroužku na klíče. Pokud budete chtít Moto Tag k něčemu připnout, budete si muset navíc ještě pořídit pouzdro – podle serveru The Verge by patrně měla pasovat pouzdra pro Apple AirTag. Přívěsek od Motoroly potěší odolností IP67 a několika barevnými variantami, podle renderů by měl být dostupný minimálně v černé, modré a zelené.

Předměty, ke kterým je Moto Tag připnutý, je možné vyhledávat jak na dálku, tak s vysokou přesností na blízko. V prvním případě pomáhá technologie Bluetooth a široká síť Google Find My Device, v druhém případě širokopásmový UWB čip, který je schopný tag lokalizovat s přesností na centimetry.

Motorola navíc svůj přívěsek vybavila multifunkčním tlačítkem, které krátkým stiskem prozvoní váš telefon, dlouhý stisk pak slouží jako vzdálená spoušť fotoaparátu. Obě funkce by měly být podporované nejen smartphony od Motoroly, ale prakticky jakýmikoliv jinými zařízeními s operačním systémem Android. Podporována je i funkce upozornění na neznámé tagy, které by mohly uživatele sledovat – ta dokonce funguje jak na Androidu, tak i na iOS.

Moto Tag čerpá energii z klasické knoflíkové baterie CR2032, která by měla vydržet až jeden rok. Cenu ani termín zahájení prodeje Motorola zatím oficiálně neoznámila, proslýchá se však, že přívěsek dorazí na pulty obchodů 2. srpna a v USA přijde na 29 USD (asi 820 korun s DPH), popř. na 99 USD (asi 2 800 korun s DPH), pokud si zakoupíte balíček se čtyřmi kusy. Podle informací, které má naše redakce k dispozici, bychom se ho v následujících týdnech měli dočkat i na českém trhu.