Ohebná Motorola Razr 50 Ultra míří do prodeje, známe českou cenu

Motorola představila dobře vybavené skládačky Razr 50 Ultra a Razr 50

Ty lákají na výkonný hardware, nové fotoaparáty či podporu umělé inteligence

Model Razr 50 Ultra je v prodeji již nyní za cenu 29 999 Kč

Levnější verze Razr 50 dorazí začátkem července za cenu 22 499 Kč

Motorola poměrně brzy naskočila na aktuální trend smartphonů s ohebným displejem, což jí společně se Samsungem umožňuje udávat tempo, kudy se bude tento mladý a rozvíjející se trh ubírat. Svými ohebnými véčky navazuje Motorola na svou tradici z doby tlačítkových telefonů, nicméně ať už jde o výbavu či o inovace, rozhodně nezůstává v minulosti.

Skvělým příkladem je dvojice chytrých telefonů s ohebným displejem Motorola Razr 50 a Razr 50 Ultra, které představují to nejlepší, co může aktuálně tradiční značka svým zákazníkům nabídnout. Vybavenější model s přídomkem Ultra rozhodně budí větší pozornost – na co láká potenciální zájemce?

Precizně nabroušená žiletka

Hlavní roli hraje opět design, který pokračuje ve šlépějích svých předchůdců. Letošní novinka vypadá téměř identicky jako loňská generace, přibyly ale nové barevné varianty. V otevřením stavu má rozměry 171,4 × 74 × 7 milimetrů a v zavřeném stavu 88 × 74 × 15,3 milimetrů, přičemž hmotnost se zastavila na příjemných 189 gramech. Displej kryje Corning Gorilla Glass Victus, na opačné straně poté najdete veganskou kůži ve čtyřech barvách – Navy Blazer, Dill Green, Peach Fuzz, Peacock Pink. Rám je z vysoce odolné slitiny hliníku. Nechybí ani voděodolnost podle standardu IPX8.

Z technických parametrů začněme nejprve větším vnitřním displejem. Ten je typu LTPO pOLED, má rozměr 6,9″, rozlišení 1080 × 2640 pixelů (jemnost 413 ppi), obnovovací frekvenci až 165 Hz, poměr stran 22:9, maximální jas 3000 nitů a podporu HDR10+, 10bitových barev, 120% barevného spektra DCI-P3 a odezvu na dotyk 240 Hz, respektive 360 Hz v herním režimu.

Vnější displej zabírá celou jednu polovinu zařízení a obepíná i fotoaparáty. Také se jedná o LTPO pOLED panel, tentokrát o velikosti 4″ s rozlišením 1080 × 1272 pixelů (jemnost 417 ppi), obnovovací frekvencí až 165 Hz, maximálním jasem 2400 nitů a podporou HDR10+, 10bitových barev, 100% pokrytím barevného prostoru DCI-P3 či odezvou na dotyk 120 Hz, případně 165 Hz v herním režimu.

Hardwarové parametry Motorola Razr 50 Ultra Systém, čipset a konstrukce Operační systém: Android 14, čipset: Qualcomm Snapdragon 8s Gen 3, octa-core, 1×3 GHz Cortex-X4, 4×2,8 GHz Cortex-A720, 3×2 GHz Cortex-A520, GPU: Adreno 735, RAM: 12 GB, interní paměť: 512 GB, pam. karta:

Rozměry: 171,42 × 73,99 × 7,09 mm (otevřený), 88,09 × 73,99 × 15,32 mm (zavřený), hmotnost: 189 g, zvýšená odolnost: IPX8 Displej, konektivita a baterie 6,9", P-OLED, rozlišení: Full HD+, 1080 × 2640 px

5G: , NFC: , Bluetooth: 5.4, Wi-Fi: 802.11 a/b/g/n/ac/ax/be, GPS: , konektor: USB-C

Baterie: 4000 mAh, rychlé nabíjení: , bezdrátové nabíjení: Fotoaparáty Hlavní: 50 Mpx, f/1.7, 0.8µm, PDAF, OIS, druhý: 50 Mpx, teleobjektiv, f/2.0, 0.64µm, AF, selfie kamera: 32 Mpx, f/2.4, 0.7μm, Full HD video Cena: 29 999 Kč Kompletní specifikace

Novinkou na externím displeji je také přístup ke službě Fotky Google, díky které mohou uživatelé okamžitě sdílet, prohlížet, mazat nebo označovat obrázky a videa jako oblíbené. Kromě toho je zde také speciální panel Spotify, který uživatelům umožňuje přeskakovat skladby, a panel Bose, který zjednodušuje ovládání sluchátek Bose. Uživatelé si mohou oživit displej otáčením textu nebo obrázků, čímž vznikne jejich vlastní stylový spořič obrazovky.

Uvnitř zařízení najdeme osmijádrový čipset Qualcomm Snapdragon 8s Gen 3 v doprovodu 12 GB LPDDR5X RAM a 512 GB interní paměti typu UFS 4.0. Z ostatní výbavy nechybí Wi-Fi 6/6E/7, Bluetooth 5.4, USB-C 2.0, NFC, podpora všech relevantních geolokačních služeb, eSIM, podpora sítí 5. generace, čtečka otisků prstů ve vypínacím tlačítku nebo dvojice stereo reproduktorů s podporou Dolby Atmos Spatial Sound a Qualcomm Snapdragon Sound.

Operační systém je pochopitelně Android 14 s nadstavbou Helio UX. O dostatek energie se poté stará baterie s kapacitou 4000 mAh a podporou 45W rychlého nabíjení TurboPower, společně s 15W bezdrátovým nabíjením a 5W reverzním nabíjením. V dnešní době potěší, že v balení se nachází 68W nabíječka a kabel, ale také ochranný kryt.

Slušná fotosestava

Výrazné vylepšení oproti loňské generaci nabízejí fotoaparáty. Konkrétně se jedná o hlavní 50Mpx snímač s clonou f/1.7 a velikostí pixelů 0,8 μm, který umí vytvářet s pomocí technologie spojování pixelů snímky o velikosti 12,6Mpx, přičemž v tomto případě je velikost pixelů 1,6 μm. Fotoaparátu nechybí ani optická stabilizace obrazu. Natáčení je možné ve 4K UHD při 60 fps, případně lze využít i natáčení ve 4K UHD s HDR10+, ovšem pouze ve 30 fps s elektronickou stabilizací.

Oproti předchůdci zmizel širokoúhlý objektiv. Ten nahradil 50Mpx teleobjektiv s 2× optickým přiblížením, clonou f/2.0 a velikostí pixelů 0,64 μm. Při spojení pixelů vám v tomto případě vzniknou fotky s rozlišením 12,6 Mpx a velikostí pixelů 1,28 μm. Na vnitřní straně se nachází také selfie kamera s rozlišením 32 Mpx, clonou f/2.4 a velikostí pixelů 0,7 μm (při spojení pixelů vznikne 8Mpx snímek s velikostí pixelů 1,4 μm).

Pod taktovkou umělé inteligence

Novým ohebným Razrům pochopitelně nechybí ani největší hit současnosti, kterým je umělá inteligence. Přímo z externího displeje je k dispozici Gemini od Googlu, skrze který si můžete nechat pomoci s vytvořením itineráře výletu s oblíbenými památkami a aktivitami, během několika sekund si vytvoříte personalizovaný tréninkový program nebo získáte recepty podle toho, co máte v lednici. Využít můžete také funkce Moto AI, mezi které patří Style Sync, který přizpůsobí design pozadí podle oblečení, nebo Magic Canvas, který na základě textové výzvy vygeneruje působivý vizuál.

V rámci Moto AI lze kupříkladu s pomocí jednoduché výzvy „Catch me up“ dostat prioritní přehled osobních oznámení, skrze výzvu „Pay attention“ okamžité nahrávat rozhovory a automaticky je přepsat a shrnout či příkazem „Remember this“ zachytit živé momenty nebo informace na obrazovce a automaticky je uložit s podrobnostmi vytvořenými umělou inteligencí.

Mezi další vylepšení zabudovaná do aplikace Zprávy Google patří funkce Magic Compose, která navrhuje textové odpovědi v různých stylech, takže se uživatelé mohou vyjadřovat novými, kreativními způsoby a funkce Photomoji, která umožňuje uživatelům proměnit jejich oblíbené fotografie na personalizované emodži nebo nálepky. Kromě toho budou mít uživatelé přístup k Moto AI kdekoli ve svém telefonu, aby získali pomoc, rychlé návrhy a odpovědi na otázky, včetně pokynů k používání zařízení nebo složitějších otázek pomocí Gemini z Google Cloud.

Jak je na tom základní Razr 50?

Motorola představila kromě vybaveného modelu Ultra také dostupnější základní variantu, přičemž změny nejsou pouze kosmetického rázu, ačkoli je telefon k dispozici v barvách Beach Sand, Koala Grey a Spritz Orange. Vnitřní displej je na první pohled totožný, jen nabízí maximální obnovovací frekvenci „pouze“ 120 Hz. Vnější displej je menší, konkrétně má rozměr 3,6″, rozlišení 1066 × 1056 pixelů, technologii LTPS, maximální jas 1700 nitů a obnovovací frekvenci 90 Hz. Pod kapotou nalezneme MediaTek Dimensity 7300X, 8 GB LPDDR4X RAM a 256 GB interní paměti typu UFS 2.2. Chybí také podpora Wi-Fi 7.

Baterie pro změnu dostala větší kapacitu, konkrétně 4200 mAh, avšak podporuje pouze 30W rychlé nabíjení TurboPower a 15W bezdrátové nabíjení. Nabíjecí adaptér o výkonu 33 W je součástí balení, stejně jako ochranný kryt. Hlavní fotoaparát na zadní straně je stejný, avšak v případě natáčení videa se musíte spokojit pouze s 4K při 30 snímcích za sekundu. Druhý fotoaparát je širokoúhlý s rozlišením 13 Mpx, clonou f/2.2 a velikostí pixelů 1,12 μm, Kromě úhlu 120° zvládá fotografovat také makro snímky.

Hardwarové parametry Motorola Razr 50 Systém, čipset a konstrukce Operační systém: Android 14, čipset: MediaTek Dimensity 7300X, GPU: Mali-G615, RAM: 8 GB, interní paměť: 256 GB, pam. karta:

Rozměry: 171,30 × 73,99 × 7,25 mm (otevřený), 88,08 × 73,99 × 15,85 mm (zavřený), hmotnost: 188 g, zvýšená odolnost: IPX8 Displej, konektivita a baterie 6,9", P-OLED, rozlišení: Full HD+, 1080 × 2640 px

5G: , NFC: , Bluetooth: 5.4, Wi-Fi: 802.11 a/b/g/n/ac/ax, GPS: , konektor: USB-C

Baterie: 4200 mAh, rychlé nabíjení: , bezdrátové nabíjení: Fotoaparáty Hlavní: 50 Mpx, f/1.7, 0.8µm, PDAF, OIS, druhý: 13 Mpx, širokoúhlý, f/2.2, 120°, 1.12µm, selfie kamera: 32 Mpx, f/2.4, 0.7μm, 8 Mpx, f/2.4, 1.4μm Cena: 22 499 Kč Kompletní specifikace

Cena a dostupnost

Obě skládací Motoroly, tedy jak Razr 50 Ultra, tak Razr 50, budou k dispozici také pro zájemce v Česku. Zatímco vybavenější model jde do prodeje již dnes, 25. června, za cenu 29 999 Kč, levnější verze bude k dispozici od 1. července za cenu 22 499 Kč. Jedině u Mobil Pohotovosti koupíte novou Motorolu Razr 50 Ultra levněji o 3 000 Kč díky výkupnímu bonusu – stačí vyměnit starý telefon za nový. Při upgradu z předchozího modelu pořídíte novinku za pouhých 823 Kč × 26 měsíců. Více informací o této nabídce se dozvíte přímo na stránkách Mobil Pohotovosti.