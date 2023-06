Recenze Motorola Razr 40 Ultra: perfektní véčko pro rok 2023?

Motorola na český trhu uvedla novou generaci skládačky s označením Razr 40 Ultra

Velkou výhodou oproti stávající konkurenci je obří sekundární displej

Cena je však mírně vyšší, stojí 28 990 Kč včetně DPH

Americká značka Motorola, která je vlastněna čínským gigantem Lenovo, vypustila již třetí generaci svého revitalizovaného véčka Razr. Selským rozumem by to měla být právě Motorola, která bude kralovat segmentu moderních véček, vzhledem k bohaté minulosti série Razr. Minulé generace však trpěly více méně závažnými porodními bolestmi.

Razr 3. generace, který vstupuje na trh jako Razr 40 Ultra (řeč je o vrcholné variantě, kterou jsme měli možnost testovat), konečně působí jako více než vhodná konkurence pro véčka od Samsungu, Oppa či Huawei. Má na to stát se vaším novým skládacím telefonem? Nechci moc předjímat, ale cena může ve finále nový telefon determinovat více, než by si výrobce pomyslel. Razr 40 Ultra pořídíte ve verzi 8/256 GB za 28 990 Kč včetně DPH. To je o 6 tisíc korun více, než za kolik se prodává hlavní sok – Samsung Galaxy Z Flip 4.

Obsah balení

Elegantní černý boxík ukrývá kromě samotného telefonu také USB-C kabel, sponku na SIM, tvrdý plastový kryt rozdělený na dvě části a 33W nabíjecí adaptér (přestože mobil podporuje nabíjení o maximálním výkonu 30 W). Sympatické je, že pro výrobu balení nebyl použit žádný plast, je plně recyklovatelné a popisky jsou ze sojového inkoustu.

Není véčko jako véčko

Motorola po eskapádách s retro vzhledem přichází konečně s designem, který dokáže oslovit masy. A to paradoxně tím, jak je nenápadný a v dnešní době vlastně extrémně konvenční. Výrobce se snad neurazí, protože toto není výtka, ale ohebná véčka od Motoroly, Samsungu, Viva, Oppa a kdoví koho ještě vypadají v současnosti až moc podobně. Naštěstí to nevadí, klasický tenoučký design je funkční a ozkoušený.

Razr 40 Ultra přichází s hliníkovou konstrukcí, která má na zádech sklo, popřípadě umělou kůži, jako v případě naší varianty Viva Magenta. Mobil působí roztomile dámským dojmem a elegance i šarm mu nechybí. V černé variantě je usedlejší, přesto hezký; cílí na konzervativnější zákazníky.

Přístroj je také patřičně kompaktní, jak se od podobného skládacího telefonu véčkového typu očekává. V zavřeném stavu měří pouze 88,4 × 74 × 15,1 milimetru, po otevření pak připomíná běžná smartphone, jen krapet protáhlý, za což vděčíme poměru stran 22:9.

Zavřený mobil láká pohledy hlavně na záda, jejichž horní polovina je takřka celá pokryta displejem. A to tak, že duo fotoaparátů a přisvětlovací LED jsou umístěny ve výřezech a zobrazovací panel tyto klíčové prvky obtéká. Motorola díky tomu dosáhla nápaditého designu, který jsme u konkurence zatím neviděli – a hlavně nabízí opravdu velký sekundární panel, o kterém ještě budeme hovořit.

Reproduktory jsou stereo a hrají úplně stejně, jako v případě loňského modelu. Není to propadák, je ale patrné, že někde se šetřit muselo, což ale u telefonu v této cenové hladině nečekáte. Projev je chladný, výšky jsou ukřičené a prskají, navíc hudba z telefonu zní nezřetelně. Při hraní her je pak zvuk z repráku vyloženě na obtíž, protože kazí zážitek a neumožní kompletní vtažení do hry.

Konstrukční nedostatky

Véčko poměrně překvapivě trápí nedotažená ergonomie a nevalná konstrukce kloubu. Ten je totiž u skládacích telefonů alfou a omegou (společně s flexibilním displejem). Ocelový mechanismus sice drží polohu horní poloviny displeje prakticky v jakémkoliv úhlu mezi 1° a 180°, jenomže se zvláštně vyklá a vůbec nepůsobí pevně.

Horší je, že při otevřeném stavu se de facto nerozevře stoprocentně. Záda telefonu nejsou rovná jako pravítko a namísto 180° svírají spíše 178°. Detail, řeknete si, ale všimne si toho bohužel i necvičené oko a u produktu s cenou atakující 30 tisíc korun bych očekával větší důraz na tak klíčovou záležitost, jako je véčková konstrukce. Rovněž mi zde chybí zvýšená odolnosti proti vodě a prachu.

Ergonomii při ovládání v zavřeném stavu pak moc nenahrává rozmístění tlačítek. Na pravé straně je zamykací klávesa s integrovanou kapacitní čtečkou otisků a také rozdvojené tlačítko pro úpravu hlasitosti. To lze využít i jako spoušť fotoaparátu, nicméně v nejpřirozenějším úchopu si ukazováčkem pravé ruky zakrýváte zorné pole kamery. Telefon vás tak nijak nemotivuje pořizovat selfíčka hlavním foťákem – přestože jsou objektivně lepší.

Konečně pořádný vnější displej

Mou největší překážkou při hodnocení moderních véčkových skládaček byl fakt, že nenabízí plnohodnotný sekundární displej, který lze používat jako důstojnou náhradu za ten hlavní, ohebný. Razr 40 Ultra je prvním telefonem svého druhu na tuzemském trhu, který tento neduh eliminuje. Ale hezky popořadě.

Jde o 3,6″ AMOLED s poctivou svítivostí 1 100 nitů a výborným rozlišením 1 056 × 1 066 pixelů (tedy skoro přesný čtverec, jemnost 413 ppi). Výhodou je HDR10+ a svižná obnovovací frekvence 144Hz. Dalším pozitivem je, že na displeji obsloužíte prakticky celý operační systém, včetně aplikací třetích stran či internetového prohlížeče. Velkou nevýhodou naopak je, že nenabízí Always-On režim.

Po rozevření kloubu je už k vidění relativně běžný flexibilní panel typu LTPO AMOLED s 6,9″ úhlopříčkou, 165Hz frekvencí, HDR10+, rozlišením Full HD+ a vysokou svítivostí až 1 400 nitů. Vnitřní zobrazovací panel snese relativně přísná měřítka, dobře vypadá a skvěle se používá. Ohyb uprostřed je však stále velmi patrný jak na omak, tak na pohled.

Zároveň je překryt plastovou folií bez zjevné oleofobní vrstvy, což znamená, že se velmi rychle upatlá a ušpiní. A to samé v bledě modrém platí o venkovním zobrazovači, který budete taktéž až nezdravě často leštit. Jeho krycí technologie se jmenuje Gorilla Glass Victus a před škrábanci jej chrání více než dostatečně.

Výkon a výbava

Svým výkonem Motorola Razr 40 Ultra jednoznačně patří mezi elitu. Pohání jej osmijádrový čipset Snapdragon 8+ Gen 1, což sice není ten úplně nejlepší z nejlepších, ale právoplatně patří na křemíkový Olymp. Tato 4nm čipová sada nabízí maximální takt procesoru 3,19 GHz a při ruce má ještě grafický čip Adreno 730.

Hardwarové parametry Motorola Razr 40 Ultra Systém, čipset a konstrukce Operační systém: Android 13, čipset: Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1, octa-core, 1× 3,2 GHz Cortex-X3 + 2× 2,8 GHz Cortex-A715 + 2× 2,8 GHz Cortex-A710 + 3× 2,0 GHz Cortex-A510, GPU: Adreno 730, RAM: 8 GB, interní paměť: 256 GB

Rozměry: 170,83 × 73,95 × 6,99 mm (otevřený), 88,42 × 73,95 × 15,1 mm (zavřený), hmotnost: 188 g, zvýšená odolnost: IP52 Displej, konektivita a baterie 6,9", P-OLED, rozlišení: Full HD+, 1080 × 2640 px

5G: , NFC: , Bluetooth: 5.2, Wi-Fi: 802.11 a/b/g/n/ac/ax, GPS: , konektor: USB-C

Baterie: 3800 mAh, rychlé nabíjení: , bezdrátové nabíjení: Fotoaparáty Hlavní: 12 Mpx, f/1.5, 1/2.55", 1.4µm, PDAF, OIS, druhý: 13 Mpx, širokoúhlý, f/2.2, 120˚, 1/3", 1.12µm, AF, selfie kamera: 32 Mpx, f/2.4, 0.7μm, Full HD video, auto-HDR Cena: 28 999 Kč

Operační paměť je 8 GB (lze virtuálně rozšířit až na 10 GB) a úložiště typu UFS 3.1 v jediné dostupné variantě dosahuje 256 GB (reálně je po prvním spuštění k dispozici necelých 240 GB). Paměť telefonu nelze nijak hardwarově rozšířit – slot totiž nabízí místo pouze pro jednu nanoSIM kartu.

V praxi je výkon opravdu nad rámec toho, co běžný uživatel potřebuje. Průchod systémem je extrémně plynulý, čemuž pomáhá i 165Hz frekvence zobrazovače panelu, a výkonu je dostatek i na hraní her (zkoušel jsem třeba Fortnite nebo novinku Payday: Crime War). Náročné hry běží při 30–40 fps na maximální detaily, pokud slevíte z požadavků, dostanete plynulejší zážitek.

Problém je ale trošku jiný – mobil se při vytížení zahřívá v horní polovině zad, kde je umístěn sekundární displej. Projevilo se to i při testování v oblíbených benchmarcích: AnTuTu (v10) 767 187 bodů a teplota 35 °C, 3DMark WildLife Extreme 2 489 bodů a teplota 32–34 °C.

Stupně teploty nejsou nijak alarmující, nicméně toto teplo se kumuluje jen a pouze v horní části zad a například při hraní je to krajně nepříjemné. Z další výbavy bych pak nerad opomenul Wi-Fi 6e, 5G, Bluetooth 5.3, GPS, NFC pro bezkontaktní placení nebo USB typu C 2.0.

Android a vylepšení Moto

Motorola je v softwarovém ohledu tradiční. Své telefony osazuje výhradně čistým operačním systémem Android, který je upravený o pár dodatečných funkcí skrytých pod hlavičku Moto. V této stylové novince najdeme Android 13 s platnou bezpečnostní záplatou z května 2023.

Android v čistém provedení za poslední roky významně změnil svůj design, je barevnější, má více grafických prvků a někteří konzervativní uživatelé si z něj rvou vlasy. Mně tolik nevadí, i když dnes čistý Android už hodně připomíná lehké nadstavby typu Funtouch OS nebo (s přimhouřením oka) One UI.

Dost ale o Androidu jako takovém, zajímat by vás spíše mělo, co do systému přináší Motorola. Speciální funkce se soustředí v aplikaci Moto. Najdete zde nativní položky z Androidu (jako je přizpůsobení plochy a témat), ale i speciální gesta. Mým oblíbeným zůstává rychlé zapnutí svítilny zatřesením či aktivace fotoaparátu rychlým otočením.

Kromě toho se uživatelům Motorola snaží vnutit i vlastní bezpečnostní opatření či ne moc povedený režim Náhled displeje (variace na mód Always-On). Poslední zastávkou u Moto funkcí je umělé navýšení výkonu Gametime. Při hraní si můžete zvolit mezi režimy Standardní, Vysoký výkon a Úsporný režim. K tomu se vám po straně objeví malý widget, který když otevřete, máte přístup k rychlým přepínačům, regulaci jasu a hlasitosti, ale také možnost okamžitě nahrát dění na obrazovce.

Výdrž a nabíjení

Relativně malá baterie s kapacitou 3 800 mAh se opírá o úsporný čipset Snapdragon 8+ Gen 1. Výsledkem je výdrž, která bohatě stačí na jeden náročný pracovní den. Fyziku ale oklamat nelze – do mobilu se zkrátka větší akumulátor nevešel a Motorola Razr 40 Ultra potvrzuje, že véčka jsou i v roce 2023 maximálně jednodenní telefony.

Mám-li porovnávat s přímou konkurencí v podobě Galaxy Z Flip 4, je výdrž o chloupek horší, ale opravdu hodně závisí na tom, jak telefon vytěžujete a co po něm chcete. Vydržet jeden celý den pro něj ale problém nepředstavuje.

Naměřená rychlost nabíjení 33W adaptérem Úroveň 30 % 50 % 80 % 100 % Čas 15 minut 25 minut 42 minut 58 minut

Nabíjení je však s ohledem na technologickou vyspělost, zařazení a maloobchodní cenu Motoroly Razr 40 Ultra spíše zklamáním. Podporuje maximální nabíjecí výkon 30 W kabelem a 5 W na bezdrátové podložce. Z 1 do 100 % se pak originálním adaptérem testovaný telefon nabije za necelou hodinu. Rychlost bezdrátového nabíjení jsem neměřil, to je zde skutečně jen do počtu.

Fotoaparát a video

Fotoaparát Motoroly Razr 40 Ultra není nijak opulentní. Již zaznělo, že objektivy jsou rovnou součástí sekundarního displeje. Konkrétně jde o dva mírně vystupující moduly: hlavní s rozlišením 12 Mpx, clonou f/1.5 a optickou stabilizací obrazu (OIS) a širokoúhlý s rozlišením 13 Mpx, clonou f/2.2 a úhlem záběru 108°.

Hlavní ze dvou zadních fotoaparátů podává za dobrého světla přesvědčivé výkony. Venku i v interiéru se nepotká s šumem a barvy jsou na můj vkus dostatečně přirozené. Občas jsem měl ale pocit, že mobil si moc neumí poradit s optickou stabilizací a na výsledných fotkách bohužel vidět moc není – stávalo se, že třeba každá čtvrtá fotografie byla zvláštně rozmazaná.

V temnějších interiérech se objevoval častý problém, kdy fotoaparát nedokázal správně pojmout zdroj ostrého světla, třeba osvětlený reklamní poutač a neon. Stabilnější výsledky bych očekával také od portrétního režimu – bokeh efekt nebyl vždy perfektní.

Tip: všechny testovací snímky v plném rozlišení všechny testovací snímky v plném rozlišení naleznete zde

Širokoúhlý fotoaparát výslednou kvalito snímku nijak moc nevybočuje z řady. Vadil mi u něj nedostatečně široký záběr. Standardem je zhruba 120° – cokoliv s nižším úhlem záběru může v praxi kazit zážitek z focení. Barevně se moc nelišil od hlavního fotoaparátem, což chválím.

Širokáč má na starosti i makro snímky, což nelze vnímat jinak než jako nepromyšlený tah. Tento fotoaparát totiž nenabízí optickou stabilizaci obrazu a bez té se makro fotí špatně. Právě u makro fotek je nejvíce patrné, že telefon musíte držet opravdu hodně pevnou rukou, jinak je výsledek rozmazaný.

Fotky pořízené hlavní kamerou v horším světle a ve tmě obsahují celkem dost šumu a velmi často se stává, že slévají jednolité motivy do sebe (vzor chodníku, trávník). Širokoúhlý fotoaparát je bez ideálního osvětlení takřka nepoužitelný a právem jde o největší zklamání. Noční snímky z něj jsou rozpité, neostré a navíc otravně saturované do žluto-zelena.

Čelní 32Mpx selfie kamerka pořizuje výchozí snímky v rozlišení 8 Mpx. K těmto fotografiím nemám vlastně žádných výhrad, jsou dostatečně ostré, jen barvy občas trochu mdlé. Díky existenci druhého displeje ale není problém pořizovat ostřejší a barvitější selfíčka rovnou z hlavního fotoaparátu.

Video zvládá Motorola natáčet jak 4K, tak Full HD a jak 30, tak i 60 fps. Mezi těmito režimy však panují celkem významné rozdíly. Při vyšší snímkové frekvenci nelze za chodu přepínat objektivy a nefunguje HDR10+. Nejvíce však zamrzí absence řádné optické stabilizace při natáčení v 60 fps. 8K kupodivu chybí úplně. Útěchou pro někoho může být možnost displej „zalomit“ do pravého úhlu a držet mobil jako retro videokameru z přelomu milénia.

Závěrečné hodnocení

Pokud jste dočetli až sem, pravděpodobně budete chtít odpověď na otázku, zdali je Motorola Razr 40 Ultra ideální véčkový telefon pro rok 2023. A já se přiznám, že mám lehce rozporuplné pocity, jako po první hodině používání. Svou cenu si u mě výbavou neobhájí. Chybí mi lepší fotoaparát i rychlejší nabíjení. Největší překážkou je však zpracování kloubu, který podle mého uvážení nedosahuje takových dílenských kvalit, jako třeba u Galaxy Z Flip 4 nebo Vivo X Flip.

Pak je tu ale aspekt, který v mých očích naopak povyšuje Motorolu Razr 40 Ultra nad veškerou konkurenci, a to je skutečně velký sekundární displej. Už od dob prvního Flipu od Samsungu jsem toužil používat véčkový ohebný telefon s plnohodnotným zadním displejem. A novinka od Motoroly tohle splňuje.

O to větší škoda je, že si to kazí vlastně zbytečnými detaily, které by od takto ostříleného výrobce čekal málokdo. Rok 2023 je z hlediska véčkových novinek teprve na začátku – konkurence má již brzy odkrýt své karty. A proto je škoda, že Motorola nedokázala zdvihnout laťku o něco výš.

Motorola Razr 40 Ultra je na českém trhu k dispozici ve třech barevných variantách – černé, stříbrné a červeno-růžové, kterou jsem testoval. Cena pro český trh je stanovena na 28 999 korun. U Mobil Pohotovosti máte při koupi telefonu možnost využít speciální výkupní bonus ve výši 4 000 Kč při prodeji starého zařízení. Díky tomu vás novinka vyjde na příjemnějších 25 tisíc Kč. V případě, že dáte na výkup starší telefon, tablet nebo chytré hodiny, můžete také využít službu Koupíš, Prodáš, Splácíš, kdy za nový Razr 40 Ultra splácíte po dobu 26 měsíců po 600 korunách (cena při výkupu předchozího Razru).

Motorola Razr 40 Ultra 8.2 Design a zpracování 8.3/10

















Výkon a optimalizace 8.7/10

















Hardwarová výbava 8.5/10

















Kvalita fotografií a videa 7.9/10

















Výdrž baterie 7.6/10

















Klady prostorný přední displej

atraktivní design (hlavně v barvě magenta)

plnohodnotné aplikace na předním zobrazovači

výborný vnitřní displej

čistý Android 13 a funkce Moto

vysoký výkon na práci i na hraní Zápory fotoaparát(y) s nedostatky

zbytečné ergonomické chyby

konstrukce ohebného kloubu

pomalejší nabíjení

