Recenze Samsung Galaxy Z Flip 4: špičkové véčko, avšak bez velkých inovací

Samsung na trh co nevidět uvede nejkonvenčnější skládačku současnosti – Z Flip 4

Prim hrají kompaktní véčkové provedení a až na výjimky vrcholná výbava

Cena pro český trh startuje na 27 490 Kč včetně DPH

Pionýr segmentu skládacích smartphonů po roce opět seslal mezi smrtelníky své dva apoštoly, tentokrát se jmény Z Fold 4 a Z Flip 4. Nás bude nyní více zajímat druhý jmenovaný, který je menší i levnější a který oživuje kdysi velice oblíbenou véčkovou konstrukci. Jak se to povedlo tentokrát a půjde opět o nejoblíbenější skládací telefon současnosti?

Rozhodnout o úspěchu může i cena, a proto se pojďme nejprve podívat na to, kolik novinka stojí. Recenzovaná základní varianta, která nabízí 128 GB úložného prostoru a 8 GB operační paměti, vyjde na 27 490 Kč vč. DPH. Tady Samsung zaslouží pochvalu, protože stlačit cenu takto progresivního zařízení pod 30 tisíc korun je skutečně vřelé gesto směrem k zákazníkům.

K mání bude ještě konfigurace 8/256 GB za 28 990 Kč a nakonec 8/512 GB za 31 990 Kč. Jestli by nebylo lepší, aby ta poslední nabízela i vyšší kapacitu RAM, nechám už na uvážení každého z vás. Telefon oficiálně vstupuje v Česku do prodeje 26. srpna (do té doby běží předprodej), a to v těchto barvách: testované fialové a dále zlaté, modré či černé.

Obsah balení

Říct o prodejním balení, že je „prostoduché“, zní možná až moc útočně. Vlastně to ale odpovídá realitě. Útlá černo-šedá krabička, kterou jsem komentoval již v prvních dojmech, opravdu nabízí místo pouze pro samotný telefon, metrový černý USB-C kabel, sponku na SIM slot a povinnou literaturu. Žádná nabíječka, žádná sluchátka, nebo snad dokonce pouzdro. Na tohle byste u Samsungu měli být zvyklí, lepší už to nebude. Navzdory spekulacím nechybí v dnes kontroverzní písmeno „Z“, byť u sousedů Ruska tomu pravděpodobně bude jinak.

Designové véčko, letos matné

Když jste sledovali obrázky nového Flipu 4, možná i vy jste si říkali, jestli nevypadá úplně stejně jako loňská generace. Ano, na první pohled Flip 4 skutečně vypadá jako předchůdce. Jediný vážně významný rozdíl na první pohled spočívá v transformaci lesklých skleněných zad na matná. Což, zcela upřímně, už samo o sobě představuje docela velký rozdíl a pří používání telefonu bez pouzdra to ihned poznáte. A budete za to rádi, zvlášť díky praktickým přínosům – nechytají se na něj otisky prstů a v ruce působí prémiovějším dojmem.

Zároveň nutno poznamenat, že poslední dvě generace véčka od Samsungu nejsou vyloženě stejné. Novinka je o necelý milimetr menší na výšku i na šířku, zároveň má lehce menší rámečky kolem displeje a trochu se zmenšil kloub. Rozměry tak činí 165,2 × 71,9 × 6,9 milimetru při otevřeném stavu a 84,9 × 71,9 × 17,1 milimetru při zavřeném. Kvůli větší baterii však telefon ztěžkl o 4 gramy – hmotnost oproti loňsku poskočila na 187 gramů.

Co je možná nejdůležitější – stále se jedná o nejkompaktnější smartphone na našem trhu, za což vděčí kloubu, který umí zařízení přehnout vejpůl. V zavřeném stavu se vám v klidu vejde do jakékoliv kapsy u kalhot či náprsní kapsy u košile a skvěle pasuje i do maličké dámské kabelky. Pokud hledáte smartphone, který v klidovém režimu zabírá méně místa než iPhone 13 Mini, jste na správné adrese.

Z pohledu estetiky se navíc jedná o překrásné zařízení, které oproti své první generaci ušlo velmi dlouhou cestu. Ve všech barevných provedeních působí elegantně a kombinace matného skla Gorilla Glass Victus+ na zádech a boků z hliníku s lesklou úpravou skutečně lahodí oku. Rozložení jednotlivých designových prvků navíc působí minimalisticky.

Spodní polovina zad zůstala prázdná, nahoře je pouze černý pruh s duální kamerou, přisvětlovací LED a maličkým sekundárním displejem. Dolní hranu obsadil USB-C port, mikrofony a mřížka reproduktoru. Napravo vcelku vysoko leží kolébka pro regulaci hlasitosti a pod ní vypínací tlačítko s integrovanou čtečkou otisků prstů. Na tu si nemohu stěžovat, celou dobu fungovala velmi rychle. Nahoře najdete další mikrofon a vlevo pak už jen slot pro nanoSIM kartu (druhou Flip umí leda ve formě eSIM). Zapomenout nesmím ani na odolnost proti vodě dle certifikace IPX8.

Stereo reproduktory AKG

Když už byla řeč o reproduktoru, Z Flip 4 disponuje stereo ozvučením od AKG, a to díky kombinaci dolního reproduktoru a telefonního sluchátka nad displejem. Výsledek je nepřekvapivý – hrají poměrně hlasitě, nicméně ne moc čistě. Když se zaposloucháte do běžné rockové hudby, budete schopni mimo refrén rozeznat pár vrstev, avšak u dynamické elektronické hudby se tento zážitek vytrácí.

Kloub drží jako skála

Samotný kloub u skládacích telefonů hraje mimořádně důležitou roli. Nutno složit Samsungu poklonu, protože ten u Z Flipu 4 je opravdu hodně pevný a telefon díky němu dokáže zůstat rozevřený prakticky v jakémkoliv úhlu od 0 do 180°. Lze předpokládat, že síla odporu bude se stářím klesat, nicméně v novém stavu zaslouží chválu. Musíte však počítat s tím, že obě displejové poloviny na sebe přesně nedoléhají a zůstává mezi nimi asi milimetrová propast, do které v klidu zasunete i štůsek papírů.

Během testování jsem však objevil jedno negativum takto pevného kloubu, se kterým jsem se do určité míry potýkal už u předešlé generace. Pokud chcete telefon otevřít jednou rukou, musíte zajet špičkou prstu mezi obě poloviny, což jednak působí neobratně a také tím riskujete poničení citlivého vnitřního displeje. Většinou tak budete otevírat telefon oběma rukama, což není vůbec praktické. Vykompenzovat to plně nedokáže ani jinak výborný sekundární displej.

Jeden velký a jeden malý displej

A když už mluvím o notifikační obrazovce na zádech hned vedle fotoaparátů, pojďme se na ni podívat do detailu. Ve zhasnutém stavu byste si jí ani nevšimli. Jedná se totiž o Super AMOLED s velmi věrnou černou, úhlopříčkou 1,9″ a dostačujícím rozlišením 260 × 512 pixelů. Žádná revoluce se nicméně oproti loňsku nekoná.

Nabízí ale řadu miniaplikací, třeba hudební přehrávač, počasí, záznamník, stopky nebo kalendář. Kromě toho přes něj můžete jednoduše zapnout Wi-Fi, Bluetooth, tichý režim nebo svítilnu. Samsung se zkrátka snaží dodat zákazníkům mnoho funkcí, které mohou používat i v zavřeném stavu. Nemohu se ale ubránit pocitu, že kdyby byl displej jednou tak velký, jeho praktičnost by se diametrálně zvýšila. Telefon by pak ale, pravda, nemohl stát 28 tisíc korun.

Vnitřní panel už je jiná písnička. Jde o Dynamic AMOLED 2X s úhlopříčkou 6,7″ a rozlišením Full HD+ (1 080 × 2 640 pixelů, poměr stran 21,1:9, jemnost 426 ppi), tedy prakticky stejný displej, jakým disponuje základní Galaxy S22, jen větší a hlavně ohebný. Kromě toho umí všechny moderní vychytávky, které byste očekávali: zvládá až 120Hz obnovovací frekvenci (nastavit však jde pouze základní 60Hz, nebo dynamickou, nikoliv výhradně 120Hz), nabídne Always-On režim (i když ten vzhledem ke konstrukci zřídkakdy využijete) a září intenzitou až 1 200 nitů.

Z hlediska barev jde o naprostou špičku. A komu nesedí výraznější „samsungovské“ zobrazení, může si v nastavení vyhrát s různými barevnými posuvníky. Abych nezapomněl, nahoře uprostřed zaznamenáte „průstřel“ malé selfie kamerky. Ta tak stále není zapuštěna v displeji jako u řady Z Fold. Holt, i zde musel korejský gigant ušetřit.

Kolik stojí oprava skládacího displeje? Samsung se rozhodl snížit ceny za záruční opravu flexibilních displejů na úroveň obrazovek běžných telefonů, jako třeba Samsung Galaxy S22. Díky tomu vás výměna zobrazovače Flipu vyjde pouze na 29 dolarů (asi 850 Kč včetně DPH). Má to ale háček – musíte si předplácet pojištění Samsung Care+, které v tomto případě stojí 2 499 Kč ročně.

Když se řekne skládací telefon, většinu lidí hned napadnou dvě věci: odolnost displeje a viditelný ohyb. Vnitřní obrazovka nedisponuje typickým krycím sklem, nýbrž jakýmsi ultratenkým zvaným UTG, a proto ji Samsung přelepil alespoň flexibilní fólií. Tu rozhodně nesloupávejte, při používání nevadí a unikátní skládací displej ochrání alespoň před základním poškozením.

Pokud jde o přehyb v polovině displeje, ten nás stále neopustil. Ať zkoumám, jak zkoumám, oproti loňské generaci nevidím žádný rozdíl. Ohyb lze vidět (proti sluníčku opravdu hodně, deformuje totiž odlesky) i nahmatat. V žádném případě to ale nehodnotím jako dealbreaker. Lze si na to velmi rychle zvyknout a hlavně jde o daň za to, že máte plnohodnotný smartphone, který lze složit na polovinu.

Výkon a výbava

Skládací telefony korejské firmy využívají čipsety od Qualcommu, jak jsme již zvyklí od prvních generací. To vždy přinášelo výhodu z hlediska práce s teplem, kterou Samsung se svými Exynosy neměl vždy úplně perfektně zvládnutou. Nové véčko tak dostalo našlapaný 4nm čipset Snapdragon 8+ Gen 1, tedy absolutně nejvýkonnější mobilní SoC dneška. Toto osmijádro nabízí maximální takt 3,19 GHz (1× Cortex-X2 + 3× Cortex-A710 + 4× Cortex-A510) a pomáhá mu ještě grafická jednotka Adreno 730.

Hardwarové parametry Samsung Galaxy Z Flip 4 Systém, čipset a konstrukce Operační systém: Android 12, čipset: Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1, octa-core, 1× 3,19 GHz Cortex-X2 + 3× 2,75 GHz Cortex-A710 + 4× 1,80 GHz Cortex-A510, GPU: Adreno 730, RAM: 8 GB, interní paměť: 128/256/512 GB, pam. karta:

Rozměry: složený 84,9 × 71,9 × 15,9 - 17,1 mm, otevřený 165,2 × 71,9 × 6,9 mm, hmotnost: 187 g, zvýšená odolnost: IPX8 Displej, konektivita a baterie 6,7" + 1,9", Dynamic AMOLED, rozlišení: 1080 × 2640 px, 260 × 512 px

5G: , NFC: , Bluetooth: 5.2, Wi-Fi: 802.11 a/b/g/n/ac/ax, GPS: , konektor: USB-C

Baterie: 3700 mAh, rychlé nabíjení: , bezdrátové nabíjení: Fotoaparáty Hlavní: 12 Mpx, f/1.8, Dual Pixel AF, OIS, druhý: 12 Mpx, širokoúhlý, f/2.2, 123°, selfie kamera: 10 Mpx, f/2.4, Full HD video Kompletní specifikace

Není pochyb o tom, že se Z Flip 4 stal díky tomuto kusu křemíku jedním z nejvýkonnějších mobilních telefonů současnosti. Jakoukoliv sebenáročnější operaci zvládá s noblesou, nic se neseká a telefon ihned po prvním startu běží jako blesk. Platí to samozřejmě i o náročných mobilních hrách (PUBG Mobile, Apex Legends Mobile), jak napovídají výsledky benchmarků: Geekbench 5 mu udělil 1 254 bodů v Single-Core a 3 309 bodů v Multi-Core, AnTuTu 752 179 bodů a 3DMark Wild Life Extreme 1 825 bodů.

Rád bych se však pozastavil u zmíněného tepla, kde má nový Snapdragon 8+ Gen 1 u některých telefonů problémy. A Flip bohužel patří mezi ně. Horní polovina začala nebývale topit už při testu Geekbench. Následný benchmark 3DMark naměřil 40 až 42 °C, což už opravdu není málo, zvlášť když se teplo kumuluje pouze v horní půlce.

Pokud jde o zbytek výbavy, určitě si zaslouží zmínku 8 GB RAM, úložiště 128, 256 či 512 GB typu UFS 3.1 (rozšířit microSD kartou bohužel nejde), Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, 5G, GPS, Glonass, BDS, Galileo, QZSS a pochopitelně i NFC pro bezkontaktní platby. Chybí však 3,5mm jack, přičemž v balení není ani redukce.

Baterie a nabíjení

U telefonů řady Z Flip byl vždy velký strašák baterie a její výdrž v praxi. Letos se Samsung „plácl přes kapsu“ a kapacitu akumulátoru u svého véčka zvedl z 3 300 mAh na 3 700 mAh. To už se blíží běžné hodnotě konvenčních smartphonů v roce 2022. Nalijme si nicméně čistého vína – tuto změnu udělat musel, neboť předchozí model Z Flip vloni ve výdrži zaostával. Jak si v této oblasti vede tento rok?

V porovnání s loňským zážitkem je to nebe a dudy. Smartphone zvládne v pohodě jeden celý náročný pracovní den, večer mu pak zbyde cca 15 až 20 % baterie. Při běžném dni na home office bez problému u večeře ukazuje ještě 35 %, čili v tomto ohledu došlo k masivnímu zlepšení. Předchůdce byl skutečně jednodenní telefon.

A zlepšení pocítíte i stran univerzálního nabíjení. Běžné kabelové podporuje Flip 4 s maximálním výkonem 25 W. To není moc, ale není to ani málo. Osobně mi přijde horší, že stejným nabíjecím výkonem disponuje i Z Fold 4 coby telefon za 50 tisíc korun. Ale to už nechme do jiného textu. Nechybí ani 15W bezdrátové nabíjení a 4,5W reverzní bezdrátové nabíjení pro případ, že by vám v terénu došla energie u hodinek nebo sluchátek.

Největší problém z hlediska nabíjení bohužel tkví v absenci adaptéru v balení, takže budete muset ještě vydat dalších bezmála 800 korun za originální nabíječku. Naše vlastní měření s originálním 25W adaptérem naleznete v tabulce:

Naměřená rychlost nabíjení 25W adaptérem Úroveň 30 % 50 % 80 % 100 % Čas 15 minut 27 minut 41 minut 77 minut

Android 12 s nadstavbou One UI

Hned poté, co telefon poprvé spustíte, na vás vykoukne systém One UI ve verzi 4.1.1, tedy vlastně nadstavba Androidu 12 s červencovou bezpečnostní záplatou. One UI patří k těm výraznějším přizpůsobením výrobců – kompletně mění vzhled systému i některé základní funkce. Za všechny se sluší zmínit praktický boční panel, úložiště hesel Samsung Pass nebo zabezpečení Knox. Kupodivu však chybí desktopové rozhraní DeX.

Jistá originalita panuje i mezi nativními aplikacemi, které jsou tu povětšinou přímo od Samsungu (hodiny, kalkulačka, galerie, ale třeba i kalendář nebo prohlížeč). Co se týče vzhledu jednotlivých aplikací, kopírují designový jazyk One UI. V žádném případě to ale neznamená, že byste je museli používat. Bývají zpravidla předinstalovány i ty od Googlu. Výhodou Samsungu je, že v aplikaci Themes (Témata) naleznete celou plejádu dalších možných tapet, motivů či ikon, takže One UI si vlastně můžete přenastavit k obrazu svému. Jak známo, hlavní přednost však spočívá ve snadném ovládání jednou rukou.

Navážu ještě na kapitolu o designu, kde byla řeč o tuhém kloubu. Tato schopnost totiž zpřístupňuje pokročilé možnosti používání. Hodit se vám to bude kupříkladu při focení a natáčení přední kamerou, kdy můžete spodní polovinu použít jako stojánek. Nebo si můžete udělat z dolní části displeje touchpad a ovládat horní polovinu maličkým kurzorem. Za zmínku stojí i možnost otevřít dvě souběžně běžící aplikace, což ale není doménou pouze skládacích telefonů.

Z posledního Androidu 12 nabízí Samsung již zažité evergreeny jako tmavý režim, ovládání gesty nebo poslední aktualizaci obchodu Google Play (včetně nové ikonky) a také přepracované Google Pay na Peněženku Google. Systém si na 128GB úložišti nárokuje 23,83 GB. Nutno ještě poznamenat, že Z Flip 4 by měl podle oficiálních informací spadat do seznamu přístrojů, které obdrží čtyři velké aktualizace systému Android (a pět let bezpečnostních updatů). Nejnovější véčko od Samsungu by tak mělo postupně vyšplhat až na Android 16.

Fotoaparát

Samsung Galaxy Z Flip 4 dostal do vínku 10Mpx selfie kamerku v „průstřelu“, která překvapí svým smyslem pro detail, a pouze dva zadní fotoaparáty. Ten hlavní má rozlišení 12 Mpx, disponuje clonou f/1.8, ostření zajišťuje Dual Pixel PDAF a snímač je opticky stabilizovaný. Sekundární má shodné 12Mpx rozlišení, clonu f/2.2 a širokoúhlý záběr 123°, avšak bohužel disponuje pouze elektronickou stabilizací obrazu.

Hlavní fotoaparát pořizuje za dobrého světla výborné snímky v exteriéru, takovým fotkám nechybí barevná věrnost ani hloubka ostrosti. Zdaleka nejlépe je na tom Z Flip při focení portrétních fotek, respektive fotek, kdy něco vystupuje do popředí. Ořez objektu pro účel aplikace bokeh efektu je na skvělé úrovni. Opět nutno pochválit i míru detailů, a to i při nočním režimu, když fotíte statický objekt, ne nic pohyblivého.

Na limity však fotoaparát naráží u obsahově rozmanitějších scén, například při focení krajinky nebo rušného náměstí. Hned vám dojde, že rozlišení 12 Mpx na detailní fotku nestačí a velmi rychle se tudíž objevuje slévání textur a pixelizace. V případě nočního režimu pak fotka překypuje šumem. To samé platí pro širokoúhlý fotoaparát, který ještě ke všemu značně deformuje okraje.

Tip: všechny testovací snímky v plném rozlišení všechny testovací snímky v plném rozlišení naleznete zde

Body musím strhnout i za absenci teleobjektivu. Také samotná fotoaplikace zrovna neoplývá funkcemi. Chybí tu třeba zcela elementární makro režim, místo kterého tu najdete režim zaměřený na focení jídla. Alespoň že lze využít sekundární displej pro zrcadlení hledáčku, takže můžete povedená selfíčka bez větších problémů fotit i hlavním zadním fotoaparátem.

Reputaci si Z Flip 4 vylepšuje u videa. Neumí sice 8K, ale zvládne 4K při 60/30 fps, Full HD při 60/30 fps i HD při 30 fps. Ale hlavně je tu výborný režim „Super stabilní“, který sice pracuje pouze ve Full HD při 30 fps, ale jde o způsob, jak při výborném osvětlení natočíte takřka filmový materiál. Standardně véčko tvoří videosoubory MP4 v kodeku H.264 AAC, ale v nastavení můžete přepnout do formátu HEVC.

Kromě běžného videa nechybí zpomalený režim, časosběr, portrétní režim ve videu, jakýsi pohled režiséra (simultánní natáčení zadní i přední kamerou), nebo oblíbený Single Take (z jedné relace telefon udělá video s několika fotkami a vše zabalí do dobře konzumovatelného balíčku).

Samsung Galaxy Z Flip 4 camera test (4K, 60 fps)

Samsung Galaxy Z Flip 4 camera test (Full HD, 30 fps, Super stabilní)

Závěrečné hodnocení

Zdá se mi, že řada Z Flip vznikla, aby nás Samsung přesvědčil, že budoucnost je zkrátka skládací. Já takto budoucnost nevidím, vlastně ji nevěstím véčkovým modelům celkově. Véčka byla už jednou poražena konvenčními „plackami“ a po čase se zřejmě dostaví druhá porážka.

To ale neznamená, že byste si Z Flip 4 neměli pořídit. Jde o nejlepší volbu, pokud chcete mermomocí skládačku, ale nechcete utratit zase tolik peněz (na trhu se aktuálně pere snad jenom s Huawei P50 Pocekt). Jeho nevýhodou však je, že oproti loňské generaci přináší jen velmi málo skutečně nových prvků. Samsung si dal pro letošní rok zcela evidentně pauzu s inovacemi a odnesla to nejprve řada S a nyní i řada Z. Proto zcela nevylučujte z hlavy myšlenku nákupu rok starého zařízení, třeba Z Flipu 3.

Novinka zůstává stále stejně módní a zvláštním způsobem extravagantní. Má pořád výborné displeje a extrémně mnoho výkonu (a pořád tak trochu topí). A stále sdílí ergonomické finesy i nelogičnosti – třeba to, že je velmi kompaktní do ruky i do kapsy, ale otevřít ji musíte oběma rukama. K nejlepším meziročním vylepšením pro mě osobně patří baterie, rychlost nabíjení a s přimhouřeným okem i fotoaparát. Přesto jde ale stále v jistém slova smyslu o maličkosti a plnohodnotného pokračovatele řady bych si představoval úplně jinak.

Klady stylový design, matné zpracování

kompaktnost a voděodolnost

skvělý vnitřní displej

One UI a dlouhá softwarová podpora

zlepšená výdrž a rychlé nabíjení

povedené video s účinnou stabilizací

velmi dobrá výbava a výkonný čipset

přijatelná cena Zápory ergonomické problémy

zadní displej bych si přál větší

fotoaparát stále nepatří mezi špičku

hodně se zahřívá

balení neobsahuje nabíječku

