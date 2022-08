Co nakoupit k Foldu 4 a Flipu 4? Nabíječka vyjde na pár stovek, pouzdro i na tisíce

Za necelé dva týdny Samsung spustí ostrý prodej novinek Z Fold 4 a Z Flip 4

K telefonům samotným se vám ale může hodit originální příslušenství

Pouzdro koupíte za pár stovek i dva tisíce, nabíječka vás vyjde na skoro osm stovek

Slavnostní premiéra nových skládacích telefonů Samsung je za námi a aktuálně běží předprodej. 26. srpna se novinky vrhnou na pulty obchodů a budete si je moci pořídit rovnou bez čekání. Ceny skládaček Galaxy Z Flip 4 a Z Fold 4 jsme již probírali. Jak je na tom ale značkové příslušenství, které Samsung nabízí k přikoupení? Nutno předeslat, že všechny uvedené ceny jsou včetně DPH a žádné ze zmíněných pouzder nebrání bezdrátovému nabíjení Qi.

Pouzdro k Flipu od 700 korun

Véčkový model Flip 4 je podstatně levnější než jeho větší bratr Fold, a to se pochopitelně promítá i do ceny příslušenství. Zejména ochranná pouzdra vyjdou v prvním případě skutečně na pár stovek. Řeč je o základním průhledném krytu z tvrdého plastu, který bezpečně chrání skleněná záda. Cena byla stanovena na 690 Kč.

Neposkytuje však tak dobrou ergonomii jako obligátní pouzdra s poutkem, nebo alespoň kovovým kroužkem à la popsocket. Za řešení s kovovým kroužkem vydáte 790 Kč, jeho měkčí silikonový sourozenec už vyjde na 990 Kč. Na výběr však máte hned z pěti barev: modré, tmavě modré, khaki, fialové a růžové.

A pak jsou tu pouzdra s designovým poutkem. K mání je silikonové ve dvou variantách (bílé s oranžovým poutkem a černé se zeleným) za příjemných 990 Kč a také podstatně luxusnější kožené v broskvové, světle fialové a elegantní černé za 2 290 Kč.

K Foldu dokupte i S Pen

Větší, vybavenější i objektivně dražší Z Fold 4 nabízí širší spektrum příslušenství. Začněme však opět u toho ochranného. Ten nejzákladnější silikonový kryt s vcelku obstojnou ochranou i látkovým poutkem stojí 1 290 Kč a je nabízen ve dvou barvách: černé se zelenými detaily, anebo bílé s oranžovými detaily. Za stejné peníze koupíte i základní kryt bez poutka, leč se stojánkem (v černé, nebo pískově béžové).

Za neveliký příplatek 700 korun můžete mít sice zcela obyčejný, avšak stylový kryt z kůže v tmavě šedé a černé edici. Zajímavé to však začíná být s kryty nad hranicí 2 tisíc korun. Takřka modulární pouzdro nabízí Samsung za 2 290 Kč, a to v černém, šedém a pískově béžovém odstínu. Do šachty na zádech si můžete umístit buď skládací stojánek, anebo šachtu na S Pen, který dostanete rovnou k tomu.

Ale pozor, jedná se jen o základní stylus S Pen Fold Edition, který pracuje pouze na krátkou vzdálenost a jen s jedním zařízením. Pakliže to myslíte s produktivitou na Foldu vážně, nejspíš vás bude zajímat spíše S Pen Pro, který lze přes Bluetooth připojit i k tabletu nebo jinému smartphonu Samsung. Tento stylus je však podstatně větší a do šachty na zádech krytu se určitě nevejde. A ještě ke všemu stojí nemalých 2 590 Kč.

Bez nabíječky to nepůjde

Samsung nasedl na „ekologický“ trend, který nastavil jako první Apple, a tudíž v balení nenajdete kromě sponky na SIM slot, kabelu a mobilu samotného nic jiného. To znamená, že kompatibilní 25W nabíječku si budete muset dokoupit. A zrovna „za pár korun“ ji neseženete.

Hardwarové parametry Samsung Galaxy Z Fold 4 Systém, čipset a konstrukce Operační systém: Android 12, čipset: Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1, octa-core, 1× 3,19 GHz Cortex-X2 + 3× 2,75 GHz Cortex-A710 + 4× 1,80 GHz Cortex-A510, GPU: Adreno 670, RAM: 12 GB, interní paměť: 256/512/1024 GB, pam. karta:

Rozměry: 155,1 × 130,1 × 6,3 mm (rozevřený), 155,1 × 67,1 × 15,8 - 14,2 mm (zavřený), hmotnost: 263 g, zvýšená odolnost: IPX8 Displej, konektivita a baterie 6,2" + 7,6", Dynamic AMOLED, rozlišení: 904 × 2316 px, 2176 × 1812 px

5G: , NFC: , Bluetooth: 5.2, Wi-Fi: 802.11 a/b/g/n/ac/ax, GPS: , konektor: USB-C

Baterie: 4400 mAh, rychlé nabíjení: , bezdrátové nabíjení: Fotoaparáty Hlavní: 50 Mpx, f/1.8. AF, OIS, druhý: 12 Mpx, širokoúhlý, f/2.2, třetí: 10 Mpx, teleobjektiv, f/2.4, 3× optický zoom, PDAF, OIS, selfie kamera: 10 + 4 Mpx (dvě kamery: vnější a vnitřní - poddisplejová pro videohovory), 4K video Kompletní specifikace

Hardwarové parametry Samsung Galaxy Z Flip 4 Systém, čipset a konstrukce Operační systém: Android 12, čipset: Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1, octa-core, 1× 3,19 GHz Cortex-X2 + 3× 2,75 GHz Cortex-A710 + 4× 1,80 GHz Cortex-A510, GPU: Adreno 730, RAM: 8 GB, interní paměť: 128/256/512 GB, pam. karta:

Rozměry: složený 84,9 × 71,9 × 15,9 - 17,1 mm, otevřený 165,2 × 71,9 × 6,9 mm, hmotnost: 187 g, zvýšená odolnost: IPX8 Displej, konektivita a baterie 6,7" + 1,9", Dynamic AMOLED, rozlišení: 1080 × 2640 px, 260 × 512 px

5G: , NFC: , Bluetooth: 5.2, Wi-Fi: 802.11 a/b/g/n/ac/ax, GPS: , konektor: USB-C

Baterie: 3700 mAh, rychlé nabíjení: , bezdrátové nabíjení: Fotoaparáty Hlavní: 12 Mpx, f/1.8, Dual Pixel AF, OIS, druhý: 12 Mpx, širokoúhlý, f/2.2, 123°, selfie kamera: 10 Mpx, f/2.4, Full HD video Kompletní specifikace

Samsung ji prodává na svém e-shopu v bílém a černém provedení za 790 Kč, avšak prodejci elektroniky často s cenou jdou ještě o pár stovek korun níž. Dlužno podotknout, že pokud se vám ji kupovat nechce a sáhnete raději po nějaké neoficiální, rychlonabíjení nových skládaček od Samsungu nevyužijete naplno.