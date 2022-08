Samsung Galaxy Z Fold 4 přináší důležité inovace. Má nejvýkonnější Snapdragon a hlavně nižší cenu

Manažerská skládačka mírně změnila rozměry a do ruky padne ještě lépe

Vylepšení se dočkaly fotoaparáty i čipset

Cena je příznivější než loni, startuje na 44 999 korunách

Samsung dnes na vlastní akci Galaxy Unpacked představil dvojici nových ohebných smartphonů Galaxy Z Fold 4 a Galaxy Z Flip 4 společně s chytrými hodinkami Watch 5 a Watch 5 Pro a také bezdrátovými sluchátky Galaxy Buds 2 Pro. Nejvíce pozornosti pochopitelně vzbudila prémiová skládačka Fold 4, na kterou jsme se letěli podívat do Londýna primárně. Čím se pokusí zaujmout potenciální zákazníky a jaké jsou naše první dojmy z letmého setkání?

Mírné změny v designu

Co nás zaujalo hned po uchopení telefonu do ruky, jsou trochu odlišné rozměry a ostřejší rysy. Novinka je o něco málo nižší a širší, přičemž tloušťka zůstala víceméně podobná, za což může nový poměr stran vnitřního displeje. Konkrétně se zařízení pyšní rozměry 155,1 × 130,1 × 6,3 milimetrů v otevřeném stavu a 155,1 × 67,1 × 15,8/14,2 milimetrů v zavřeném stavu. Hmotnost se zastavila na 263 gramech, což je o 8 gramů méně než v případě předchůdce. Ačkoli se to nezdá a změny mohou působit spíše kosmetickým dojmem, do ruky telefon padne velmi dobře. Potěší také matná povrchová úprava, na které příliš neulpívají otisky prstů.

Samsung se rovněž nebojí plnit vlastní ekologické závazky. Samotné balení tvoří 100% recyklovaný papír, přičemž korejská společnost se chlubí, že 90 % zařízení Galaxy obsahuje alespoň jednu komponentu vytvořenou z recyklovaného materiálu. Novinku představuje také použití biologicky šetrné barvy na samotné zařízení.

Chloubou Foldu 4 je pochopitelně vnitřní 7,6″ Dynamic AMOLED 2X Infinity Flex panel s rozlišením 2 176 × 1 812 pixelů, variabilní obnovovací frekvencí pohybující se mezi 1–120 Hz, maximálním jasem 1 000 nitů či podporou pro dotykové pero S Pen. O jeho ochranu se stará sklo Gorilla Glass Victus+.

Pokud jde o kloub, ten je velmi podobný Flipu 4. Displej by měl díky němu vydržet přes 200 tisíc ohnutí a také nějakou drobnější nehodu. Ani tentokrát se telefon nemusí bát vody – konkrétně 30 minut v hloubce 1,5 metru – díky standardu IPX8.

Dotykovému peru S Pen nechybí zatahovací hrot. Jeho délka činí 123 milimetrů a průměr 7,7 milimetru, hmotnost se zastavila na 8 gramech. Pokud by vám menší S Pen nevyhovoval, máte k dispozici variantu Pro, která je kompatibilní i s ostatními zařízeními Galaxy a jeho délka je 173,7 milimetru, průměr 9,5 milimetru. Hmotnost činí 14 gramů.

S Pen lze využít pro celou řadu činností, přičemž tou nejzajímavější je možnost označit část textu a nechat umělou inteligenci, aby jej analyzovala a doporučila další aplikaci – například po označení adresy se vám nabídne její vyhledání v mapových podkladech. Zajímavostí je také Taskbar, tedy jakási obdoba lišty s aplikacemi, jakou znáte z Windows či macOS. Do něj si můžete připnout oblíbené aplikace a rychle se mezi nimi přepínat, což zjednoduší multitasking.

Samsung také zapracoval na poddisplejovém fotoaparátu určeném primárně pro videohovory. Má rozlišení 4 Mpx, fixní ostření, clonu f/1.8 a velikost pixelů 2 µm. Oproti předchozí generaci si ho všimnete o něco méně, avšak korejská společnost se stále nedokázala dopracovat k výsledkům, jakých dosáhlo například ZTE u modelu Axon 30. Pozitivem jsou také lepší výsledky, které oceníte především u videohovorů.

Hardwarové parametry Samsung Galaxy Z Fold 4 Systém, čipset a konstrukce Operační systém: Android 12, čipset: Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1, octa-core, 1× 3,19 GHz Cortex-X2 + 3× 2,75 GHz Cortex-A710 + 4× 1,80 GHz Cortex-A510, GPU: Adreno 670, RAM: 12 GB, interní paměť: 256/512/1024 GB, pam. karta:

Rozměry: 155,1 × 130,1 × 6,3 mm (rozevřený), 155,1 × 67,1 × 15,8 - 14,2 mm (zavřený), hmotnost: 263 g, zvýšená odolnost: IPX8 Displej, konektivita a baterie 6,2" + 7,6", Dynamic AMOLED, rozlišení: 904 × 2316 px, 2176 × 1812 px

5G: , NFC: , Bluetooth: 5.2, Wi-Fi: 802.11 a/b/g/n/ac/ax, GPS: , konektor: USB-C

Baterie: 4400 mAh, rychlé nabíjení: , bezdrátové nabíjení: Fotoaparáty Hlavní: 50 Mpx, f/1.8. AF, OIS, druhý: 12 Mpx, širokoúhlý, f/2.2, třetí: 10 Mpx, teleobjektiv, f/2.4, 3× optický zoom, PDAF, OIS, selfie kamera: 10 + 4 Mpx (dvě kamery: vnější a vnitřní - poddisplejová pro videohovory), 4K video Cena: 44 990 Kč Kompletní specifikace

Byla by škoda zapomenout na vnější 6,2“ Dynamic AMOLED 2X Infinity-O panel s rozlišením 904 × 2 316 pixelů, ochranou Gorilla Glass Victus+ a dynamickou obnovovací frekvencí v rozmezí 48–120 Hz. Kromě jemnějšího rastru není žádná výraznější změna oproti předchozí generaci patrná. Ve výřezu se nachází fotoaparát s rozlišením 10 Mpx, clonou f/2.2, fixním ostřením a velikostí pixelů 1,22 µm. Jeho parametry sice nejsou nikterak oslňující, ale pro focení selfie lze využít hlavních fotoaparátů.

Uvnitř opět jen to nejlepší

Interní výbava doznala zásadních změn. Qualcomm dodal svůj nejvýkonnější čipset vyrobený 4nm technologií jménem Snapdragon 8+ Gen 1. Doprovází ho grafika Adreno 730, úctyhodná porce 12 GB LPDDR5 RAM a vnitřní paměť o velikosti 256/512 GB, nebo dokonce také 1 TB (k dispozici pouze přes oficiální e-shop Samsungu). V případě baterie se toho příliš mnoho nezměnilo. I tentokrát se smartphone může spolehnout na 4400mAh baterii s podporou rychlého drátového i bezdrátového nabíjení (včetně podpory reverzního).

Korejská společnost se podívala také na zadní fotoaparáty, které v některých ohledech notně vylepšila. Trojice fotoaparátů sice vystupuje z těla, avšak okruží jednotlivých objektivů je vyřešeno o něco lépe než u S22 Ultra, kde se často držel prach. Galaxy Z Fold 4 se může pyšnit následující sestavou fotoaparátů:

hlavním s rozlišením 50 Mpx, clonou f/1.8, automatickým ostřením dual pixel, velikostí pixelů 2 µm, optickou stabilizací obrazu a o 23 % světelnějším senzorem oproti předchozí generaci

širokoúhlým s rozlišením 12 Mpx, clonou f/2.2 a velikostí pixelů 1,12 µm

3× přibližovacím periskopickým s rozlišením 10 Mpx, clonou f/2.4, velikostí pixelů 1 µm, PDAF a optickou stabilizací obrazu

Vyplatí se upgrade z předchozí generace?

Tato otázka jistě trápí spoustu majitelů Galaxy Z Fold 3, kteří v loňském roce za své zařízení dali nemalou částku. V případě přechodu na Galaxy Z Fold 4 si samozřejmě každý musí odpovědět sám, nicméně za redakci SMARTmania.cz platí, že pokud netoužíte mít v kapse vždy to nejnovější, upgrade není vyloženě nutný.

Hlavní rozdíly oproti předchozí generaci spočívají především v oblasti fotoaparátů a vnitřní výbavy. Vylepšení dostal především hlavní fotoaparát a periskopický teleobjektiv, displej svítí o něco málo více a má vyšší rozsah obnovovací frekvence, poddisplejová kamera je o trochu méně rušivá a nejnovější čipset od Qualcommu běží jako z praku. Jestli budou fotografie oproti Foldu 3 znatelně lepší, odpoví až chystaná recenze, v případě ostatních vylepšení se z našeho pohledu nejedná o nic opravdu zásadního.

Cena a dostupnost

Z barevných variant jsou k dispozici tři: černá Phantom Black, béžová Beige a šedo-zelená Graygreen, která je také unikátní barvou pro tuto generaci. A cena? Základní varianta s 256 GB interní paměti stojí 44 999 Kč, zlatá střední cesta s kapacitou 512 GB přijde zájemce na 47 999 Kč a největší 1TB verze zákazníky připraví o 54 999 Kč.

V rámci předobjednávek, které budou probíhat od 10. do 25. srpna, lze navíc získat 1 rok pojištění Samsung Care+ a speciální bonus k výkupu původního zařízení až 10 000 Kč. Teoreticky tak lze získat nejnovější Galaxy Z Fold 4 už za 13 990 Kč. Zahájení prodeje je poté naplánováno na 26. srpna letošního roku.