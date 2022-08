Recenze Samsung Galaxy Z Fold 4: je skvělý, ale přesto jsme čekali více

Přední displej je širší a konečně lépe použitelný

Vylepšení se dočkaly fotoaparáty, čipset i software

Cena je o 2 tisíce korun příznivější než loni, startuje na 44 999 korunách

Samsung na trhu se skládacími telefony naprosto jasně dominuje a jeho produkty patří v daném segmentu ke špičce. Na první pohled se však může zdát, že rozdílů mezi předchozí a novou generací Samsungu Galaxy Z Fold není tolik. Tou největší změnou jsou trochu odlišné rozměry, za což může nový poměr stran vnějšího, respektive vnitřního displeje.

Novinka láká na čipset Snapdragon 8+ Gen 1, tedy nejvýkonnější čipset od Qualcommu vyráběný 4nm technologií. Doprovází ho grafika Adreno 730, 12GB operační paměť a vnitřní úložiště o velikosti až 1 TB. U fotoaparátů jsme se také dočkali změn, a to v podobě hlavního 50Mpx hlavního snímače, 10Mpx fotoaparátu s 3× optickým přiblížením a inovované poddisplejové kamerky.

Z barevných variant jsou k dispozici tři: černá Phantom Black, béžová Beige a šedo-zelená Graygreen, která je také unikátní barvou pro tuto generaci. Základní varianta s 256 GB interní paměti stojí 44 999 Kč, zlatá střední cesta s kapacitou 512 GB přijde zájemce na 47 999 Kč a největší 1TB verze dostupná jen přes e-shop Samsungu vychází na 54 999 Kč. Jaké další novinky Fold 4 ukrývá a vyplatí se upgrade z předchozí generace? Všechno podstatné vám prozradí naše recenze.

Prospěšné minizměny v designu

Ihned po uchopení Galaxy Z Fold 4 mi bylo jasné, že Samsung inovoval na správných místech. Odlišné rozměry a ostřejší rysy novince velice sluší a zařízení opět vypadá o něco dospěleji. Telefon je o něco málo nižší a širší, za což mohou nové poměry stran obou displejů.

Zejména chválím snahu udělat přední panel zase o něco použitelnější. Ano, stále se jedná o protáhlou nudli, ale věřte mi, že ergonomie je o poznání lepší. Přední displej nabízí poměr stran 9:23,1, zatímco ten u Foldu 3 má poměr 9:25.

Rozměry činí 155,1 × 67,1 × 15,8/14,2 milimetru v zavřeném a 155,1 × 130,1 × 6,3 milimetru v otevřeném stavu. Oproti loňskému modelu se výška snížila o 3 mm a šířka narostla o 2 mm. Hmotnost se zastavila na 263 gramech, což je o 8 gramů méně než v případě předchůdce. Ačkoli se může zdát, že změny jsou spíše kosmetické, do ruky telefon padne lépe.

Viditelná mezera u kloubu a ohyb displeje

U následující generace bych si ale přál, aby Samsung více šlápnul do pedálů a konstrukcí se přiblížil skládačce Oppo Find N. Ta mě svou ergonomií úplně dostala, a to zejména pro přední displej s poměrem stran 18:9. Čínský konkurent má však i mnohem lépe dotažený kloub bez viditelné mezery v zavřeném stavu, a hlavně bez zřejmého ohybu displeje. Zde mají Jihokorejci co dohánět.

U Foldu můžeme stále pozorovat viditelnou mezeru a ohyb vnitřního panelu, který ale hlavně ucítíte při každém přejetí prstu. Při nošení v kapse se do prostoru k vnitřnímu panelu stále mohou dostat drobné nečistoty či prach. Čas od času tedy není na škodu vnitřní displej očistit.

Kloub se zde nachází prakticky stejný jako u Foldu 3. Společně s displejem by měl vydržet přes 200 tisíc ohnutí. Při kadenci 100 otevření denně by měl telefon vydržet 5 let. Stejně jako u minulé generace lze i tady kloub nechat zaaretovaný v libovolné pozici od 75 do 115 stupňů.

Kvalitní zpracování, avšak bez slotu na S Pen

Rám je opět vyroben z vysoce pevného hliníku a ovládací prvky zůstaly beze změny. Chvílím za kvalitní stereo reproduktory, které hrají opravdu velmi dobře, a za rychlou i přesnou čtečku otisků prstů, schovávající se ve vypínacím tlačítku.

Stále jsme se však nedočkali šachty pro stylus S Pen, který Fold stejně jako vloni podporuje. Abyste jej neztratili, budete si k němu muset pořídit speciální kryt.

Zadní i přední stranu kryje velice odolné sklo Gorilla Glass Victus+. Záda jsou vyvedena v příjemné matné úpravě, která na sobě nezanechává otisky prstů a ani příliš neklouže. Vzhled a rozmístění fotoaparátů jsou stejné jako vloni a fotomodul opět dost výrazně vyčnívá.

Voděodolnost nechybí

Ani tentokrát se telefon nebojí vody – konkrétně díky certifikaci IPX8 přežije 30 minut v hloubce 1,5 metru. Celkově musím kvalitu dílenského zpracování pochválit.

Samsung se rozhodl hrát na jistotu a příliš neexperimentoval. Jestli se mu to vyplatí, či nikoliv, to je otázka. Loni předobjednávky a prodeje Foldu 3 lámaly rekordy. Letos jako zásadní zklamání vnímám to, že Samsung nijak nevylepšil viditelný ohyb displeje, což představuje jednu z vlastností, která se lidem na tomto zařízení zkrátka nelíbí.

120Hz ohebný displej má větší rozměry

Hlavní chloubu zařízení pochopitelně představuje vnitřní 7,6″ Dynamic AMOLED 2X Infinity Flex panel s rozlišením 2 176 × 1 812 pixelů (373 ppi). Úhlopříčka zůstala stejná, přesto se díky hranatějšímu poměru stran zvětšila plocha – nově panel zabírá 90,9 % přední strany (namísto 88,8 %).

Tenčích rámečků si povšimnete okamžitě. I přesto, že jsou tak tenké, se rozevřené zařízení v ruce drží dobře. Nechybí adaptivní obnovovací frekvence pohybující se mezi 1 a 120 Hz ani podpora pro zmíněné dotykové pero S Pen.

Výrazně si polepšil i maximální jas dosahující až 1 000 nitů (krátkodobě až 1 200 nitů při zobrazování HDR obsahu). Čitelnost na slunci je tedy velmi dobrá. Doplním, že ohebný displej chrání polyamidová fólie, která by měla zabránit poškrábání.

Přední displej je konečně širší a lépe použitelný

Na přední straně se nachází 6,2“ Dynamic AMOLED 2X Infinity-O panel s rozlišením 904 × 2 316 pixelů a dynamickou obnovovací frekvencí v rozmezí 48–120 Hz. Oproti předchozí generaci není žádná výraznější změna patrná.

Plocha menšího zobrazovače stále neposkytuje takový komfort jako klasické telefony, už kvůli nudlovitému tvaru. Jak ale již bylo zmíněno, nastal zde drobný posun k lepšímu a pro většinu běžných úkonů postačí.

Psaní na softwarové klávesnici se zlepšilo poměrně výrazně. Pokud budete chtít Fold používat pro navigaci v autě, rozhodně bude celkem oříšek najít vhodný držák (už kvůli větší tloušťce v zavřeném stavu i vyšší hmotnosti).

Opět jen ta nejlepší výbava

Samsung Galaxy Z Fold 4 není žádné ořezávátko, takže ve výbavě nejdeme aktuálně to nejlepší dostupné. Telefon pohání 4nm čipset Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 doplněný o grafiku Adreno 730 a 12 GB RAM.

Tahle sestava dává tušit, že nedostatkem výkonu opravdu trpět nebudete. Dodávat, že na Foldu spustíte i ty nejnáročnější herní tituly, asi nemá význam. Raději zmíním, že zařízení se nijak zvlášť nezahřívá.

Hardwarové parametry Samsung Galaxy Z Fold 4 Systém, čipset a konstrukce Operační systém: Android 12, čipset: Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1, octa-core, 1× 3,19 GHz Cortex-X2 + 3× 2,75 GHz Cortex-A710 + 4× 1,80 GHz Cortex-A510, GPU: Adreno 670, RAM: 12 GB, interní paměť: 256/512/1024 GB, pam. karta:

Rozměry: 155,1 × 130,1 × 6,3 mm (rozevřený), 155,1 × 67,1 × 15,8 - 14,2 mm (zavřený), hmotnost: 263 g, zvýšená odolnost: IPX8 Displej, konektivita a baterie 6,2" + 7,6", Dynamic AMOLED, rozlišení: 904 × 2316 px, 2176 × 1812 px

5G: , NFC: , Bluetooth: 5.2, Wi-Fi: 802.11 a/b/g/n/ac/ax, GPS: , konektor: USB-C

Baterie: 4400 mAh, rychlé nabíjení: , bezdrátové nabíjení: Fotoaparáty Hlavní: 50 Mpx, f/1.8. AF, OIS, druhý: 12 Mpx, širokoúhlý, f/2.2, třetí: 10 Mpx, teleobjektiv, f/2.4, 3× optický zoom, PDAF, OIS, selfie kamera: 10 + 4 Mpx (dvě kamery: vnější a vnitřní - poddisplejová pro videohovory), 4K video Kompletní specifikace

Někomu může vadit absence slotu na microSD kartu, nicméně vzhledem k široké nabídce paměťových variant to nepovažuji za zápor. Poměrně netradiční je i možnost používat celkem tři telefonní čísla – kromě dvou fyzických nanoSIM lze totiž dohrát ještě třetí eSIM. Nicméně pozor, aktivní vždy mohou být maximálně dvě čísla najednou.

Výdrž baterie a nabíjení

V případě baterie se toho příliš nezměnilo. I tentokrát každou polovinu telefonu vyplňuje dvojice akumulátorů o celkové kapacitě 4 400 mAh. Ty dobijete buď skrze USB-C maximálním výkonem 25 wattů (nabíječku si ale musíte obstarat sami – v balení žádná není), případně lze dobíjet bezdrátově výkonem 15 wattů. Podporováno je i reverzní Qi dobíjení dalších produktů, například hodinek či sluchátek, a to maximálním výkonem 9 wattů.

Naměřená rychlost nabíjení 25W adaptérem Úroveň 30 % 50 % 80 % 100 % Čas 18 minut 32 minut 55 minut 81 minut

Výdrž baterie se oproti loňskému modelu nepatrně zlepšila, a to především díky úspornějšímu čipsetu. Ještě více ji můžete prodloužit přepnutím profilu výkonu ze standardního na lehký. Tím se drobně upřednostní výdrž a efektivita chlazení nad svižností.

Popravdě jsem měl tento režim aktivní převážnou část testování a snížení výkonu jsem nijak nepocítil. V benchmarku AnTuTu jsem ve standardním režimu naměřil 1 011 769 bodů (maximální teplota činila 41,5 °C) a v lehkém zhruba 900 tisíc bodů (max. teplota 38,7 °C), přičemž Fold 3 dosáhl ve stejném benchmarku na hodnotu 720 tisíc bodů.

Při aktivní adaptivní frekvenci a funkci Always-On mi Fold 4 při běžném použití vydržel dva dny na jedno nabití. Ovšem když jsem měl pracovně náročnější den a více jsem používal vnitřní displej, vydržel mi tak akorát do večera, a to s přibližně 5–7 hodinami zapnuté obrazovky.

Pro většinu uživatelů bude výdrž dostatečná, ale pravděpodobně to více než jednodenní smartphone není, takže s tím nutno počítat. Jak jsem naznačil, výdrž se hodně odvíjí od míry používání vnitřního displeje a od toho, zda máte aktivní adaptivní, nebo 60Hz frekvenci.

Android 12 a nadstavba One UI 4.1.1

Operačním systémem se stal Android 12 doplněný o novou verzi oblíbené nadstavby One UI. Prostředí asi není potřeba nijak zvlášť představovat, proto se zmíním jen o novinkách v této verzi. Nová funkce Hlavní panel připomíná lištu s aplikacemi, jakou znáte z Windows či macOS. Do něj si můžete připnout oblíbené aplikace a rychle se mezi nimi a ostatními spuštěnými aplikacemi přepínat, což zjednodušuje multitasking.

Samozřejmě nechybí ani praktický Boční panel, který vyvoláte potažením prstu z okraje obrazovky. Kromě režimu Multi-window lze aplikace spouštět i v plovoucích oknech s přizpůsobitelnou velikostí. Nechybí ani mód Flex, kdy se při „nalomení“ telefonu u vybraných aplikací obrazovka rozdělí na dvě části – v té horní zpravidla vidíte obsah, v té spodní pak ovládací prvky. Funguje to například v aplikaci YouTube, prohlížeče fotek, fotoaparátu a dalších.

V krátkosti se zastavím i u pera S Pen. To lze využít pro celou řadu činností, přičemž tou nejzajímavější je možnost označit část textu a nechat umělou inteligenci, aby jej analyzovala a doporučila další aplikaci – například po označení adresy se vám nabídne její vyhledání v mapových podkladech.

Poddisplejová kamerka

Samsung od loňska zapracoval i na poddisplejovém fotoaparátu určeném primárně pro videohovory. Ten má rozlišení 4 Mpx, fixní ostření, clonu f/1.8 a velikost pixelů 2 µm. Oproti předchozí generaci si ho všimnete o něco méně, avšak korejská společnost se stále nedokázala dopracovat k výsledkům, jakých dosáhlo například ZTE u modelu Axon 30.

Nejvíce si jí povšimnete na světlých plochách, nicméně při práci v systému nebo při prohlížení webu, fotografií či videí prakticky není viditelná.

Samsung Galaxy Z Fold 4: under display camera test (Full HD, 30 fps)

Poddisplejovou kameru její parametry předurčují spíše k videokomunikaci na velkém displeji či odemykání obličejem.

Samsung Galaxy Z Fold 3: under display camera test (Full HD, 60 fps)

Videohovory jsem testoval přes Microsoft Teams a WhatsApp a kvalita bohužel byla spíše průměrná. Videa lze nahrávat ve Full HD rozlišení, a to až při 60 fps.

Když skrze poddisplejovou kameru zkoušíte fotit autoportrét, živý náhled nevypadá vůbec vábně, ale uložený snímek má už kvalitu o něco lepší, protože po uložení nastupuje poměrně agresivní postprocessing.

K focení autoportrétů opravdu UDC neslouží – k tomu spíše využijete fotoaparát nacházející se ve výřezu předního displeje. Ten nabízí 10Mpx rozlišení, clonu f/2.2, fixní ostření a velikostí pixelů 1,22 µm. Jeho parametry sice také nejsou zvlášť oslňující, ale pro focení selfie postačuje. Využít však lze za tímto účelem i hlavních fotoaparátů.

Zadní fotoaparáty a záznam videa

Na zádech opět najdeme trojici snímačů seřazených ve fotomodulu pod sebe. Škoda, že se Fold designově neinspiroval řadou Galaxy S22, která má stylovější řešení.

Fold 4 se může pyšnit sestavou čítající:

hlavní fotoaparát s rozlišením 50 Mpx, clonou f/1.8, automatickým ostřením dual pixel, velikostí pixelů 2 µm, optickou stabilizací obrazu a o 23 % světelnějším senzorem oproti předchozí generaci

širokoúhlý s rozlišením 12 Mpx, clonou f/2.2 a velikostí pixelů 1,12 µm

3× opticky přibližující s 10Mpx rozlišením, clonou f/2.4, velikostí pixelů 1 µm, PDAF a optickou stabilizací obrazu

Hlavní fotoaparát meziročně doznal posunu a nachází se zde stejný, jaký nabízejí letošní modely S22 a S22+. Velice vítám, že Samsung použil teleobjektiv s 3× optickým přiblížením namísto pouze 2×.

Fotosoustava letošního Foldu zcela jistě fotí lépe než ta minulá. Řeč je zejména o snímcích pořízených za horších světelných podmínek, kde přítomnost světelnějšího snímače s vyšším rozlišením pocítíte.

U fotek pořízených za denního světla oproti předchozí generaci prakticky nepoznáte rozdíl. Snímky jsou jak jinak než špičkové. U hlavního fotoaparátu poznáte i výhodu většího snímače, který krom jiného nabízí výraznější bokeh efekt.

Se širokoúhlým objektivem doporučuji fotit za dobrých světelných podmínek. V šeru a ve tmě už se výrazně snižuje ostrost a objevuje se výrazný digitální šum. Fotky i video s 3× optickým přiblížením jsou použitelné i za horšího světla, navíc díky optické stabilizaci nabízí příjemnou ostrost.

Tip: všechny testovací snímky v plném rozlišení všechny testovací snímky v plném rozlišení naleznete zde

Vysoké rozlišení hlavního snímače a výkonný čipset zaručují to, že Fold 4 zvládá záznam v 8K. Video lze nahrávat i ve 4K při 60 fps, avšak k mému údivu jej neumí „širokáč“, zatímco u modelů S22 ano.

Samsung Galaxy Z Fold 4: camera test (4K, 30 fps)

Watch this video on YouTube

Nejlepší volbou tak bude 4K při 30 snímcích za vteřinu, kdy můžete přepínat mezi všemi fotoaparáty a stabilizace je o něco účinnější.

Samsung Galaxy Z Fold 4 camera test (4K, 60 fps)

Watch this video on YouTube

Závěrečné hodnocení

Vyplatí se upgrade z předchozí generace? Odpověď na tuto otázku jistě zajímá nejednoho majitele Galaxy Z Fold 3. V případě přechodu na Fold 4 si samozřejmě každý musí odpovědět sám, nicméně osobně říkám, že pokud netoužíte mít v kapse vždy to nejnovější, upgrade není vyloženě nutný.

Hlavní rozdíly oproti předchozí generaci spočívají především v oblasti fotoaparátů a vnitřní výbavy. Vylepšení doznal zejména hlavní fotoaparát a teleobjektiv, displej svítí o něco málo více a má vyšší rozsah obnovovací frekvence, poddisplejová kamera na pohled o trochu méně ruší a nejnovější čipset od Qualcommu běží neskutečně rychle. Mírnou evolucí prošel i design, který se mi velice líbí.

Za sebe můžu říct, že hodně vítám nové proporce, kdy zejména vnější displej se lépe ovládá. Nicméně bych si uměl představit víc inovací. Stále stejný neduh spatřuji v kloubu, který neumožňuje zcela sevřít obě poloviny, a především znatelný ohyb displeje. Oppo předvedlo, že to jde i bez něj, zatímco u Samsungu za čtyři generace nenastal žádný posun. Stejně tak plno lidí může mrzet, že se pero S Pen nedá zasunout do těla zařízení, nebo k němu alespoň nějak elegantně přicvaknout (bez nutnosti mít telefon ve speciálním krytu).

Samsung Galaxy Z Fold 4 je nepochybně špičkové zařízení, kterému nelze upřít velké ambice. Všechny přítomné inovace dávají smysl, avšak některé neduhy přetrvávají. Stále se jedná o zařízení určené pro úzkou skupinu uživatelů, která jeho možnosti dokáže ocenit a především využít. Příjemnou zprávou na závěr je, že Fold 4 se prodává o dva tisíce levněji než loni, i když cena 44 999 Kč za základní variantu stále dosahuje značných výšin. Tou lepší zprávou pro řadu zájemců je, že loňský Fold 3 seženou za příznivější cenu.

Samsung Galaxy Z Fold 4 9.3 Design a zpracování 9.5/10

















Výkon a optimalizace 9.8/10

















Hardwarová výbava 9.5/10

















Kvalita fotografií a videa 9.0/10

















Výdrž baterie 8.5/10

















Klady použitelnější přední displej

prostorný ohebný displej se 120Hz frekvencí a tenčími rámečky

voděodolné tělo (IPX8)

špičková výbava i výkon

softwarové vychytávky v One UI, mód Flex, režim DeX

kvalita fotografií a videa, stereo reproduktory

podpora S Pen Zápory mezigeneračně méně změn

stále vysoká cena

S Pen si musíte dokoupit, slot na těle chybí

opět viditelný ohyb a mezera při zavření

kvalita obrazu z poddisplejové kamery

kvalita obrazu z poddisplejové kamery

průměrná výdrž baterie