Recenze Samsung Galaxy S22+: sázka na jistotu

Jde o zlatou střední cestu v současné „eSkové“ řadě

Hardwarová výbava je tradičně špičková, potěší pětiletá softwarová podpora

Skvěle fotí, nevadí mu voda a dobře vypadá

Cena začíná na 26 990 Kč za verzi s 8 GB RAM a 128GB úložištěm

Na první pohled se Samsung Galaxy S22+ nijak výrazně neposunul od minulé generace. Novinek jednoduše není tolik a rozhodně nejde o žádné radikální změny. To ale nemusí být zrovna špatně, protože korejská společnost se pokusila vylepšit hlavně ty klíčové vlastnosti, které zajímají většinu zákazníků. Na mysli mám fotoaparáty, čipset Exynos vzniklý ve spolupráci s AMD nebo rychlost nabíjení. Na to, jestli se to Samsungu povedlo, si odpovíme v následující recenzi.

Samsung Galaxy S22+ představuje prostřední model vrcholné řady konvenčních smartphonů výrobce ze Soulu. Prodej oficiálně začal 11. března 2022, jenže ještě v době psaní recenze je nedostatkovým zbožím. Dostupnost zařízení by se měla zlepšit během dubna. Doporučená cena za základní verze s 8GB RAM a 128GB úložištěm činí 26 990 Kč. Na českém trhu existuje i verze s 256GB úložištěm za 27 990 Kč. To je poměrně férový příplatek za dvakrát větší úložiště, obzvlášť vzhledem k absenci slotu na paměťové karty. Volit můžete mezi černým, bílým, zeleným a růžovým barevným provedením.

V balení jen to nejnutnější

O obsahu balení se v posledních dvou letech napsalo mnohé, většinou bohužel v tom negativním světle. Samsung není výjimkou a u Galaxy S22+ žádné zlepšení nepřišlo – naopak byl obsah balení osekán ještě více, konkrétně mluvím o fólii, která byla dříve aplikována rovnou z výroby. Hned po rozbalení byl tudíž displej chráněn alespoň proti škrábancům. Tady ale chybí, stejně jako nabíječka či sluchátka. To jsou ale již věci, na které si pomalu musíme zvykat.

V balení nalezneme kromě samotného zařízení metr dlouhý kabel, který má z obou stran USB-C konektor. Došlo i na příručku použití a nástroj pro vytažení slotu na SIM kartu.

Design a konstrukce

U Samsungu vidíme výraznější designové změny vždy jednou za několik let. V mezidobí jsou změny minimální a Samsung Galaxy S22+ je toho dobrým příkladem. V základu má identický vzhled jako Galaxy S21+ z minulého roku. Při bližším pozorování existují jen dvě výraznější změny. Na zadní straně už nejsou zaoblené hrany. Nejlépe to jde vidět v okolí modulu fotoaparátu, který již nepřesahuje do rámu. Při položení na stůl se každopádně pořád mírně houpe. Obecně se telefon v ruce drží pohodlně, přestože jsou hrany ostřejší. Přední strana mě pak potěšila minimálními displejovými rámečky, které jsou konečně zcela symetrické po všech stranách.

Rozměry činí 157,4 × 75,8 × 7,6 mm, hmotnost pak 195 gramů. V porovnání s S21+ je novinka na výšku menší o 4 mm, a to v podstatě kvůli drobně menšímu displeji.

Matný povrch zad hodnotím kladně, protože na něm tolik nejdou vidět otisky prstů a nečistoty. Na druhou stranu, kovový rám se leskne doslova jako zrcadlo a bez problémů se v něm uvidíte.

Přední a zadní stranu chrání nové tvrzené sklo Gorilla Glass Victus+, které má být opět o trochu pevnější a odolnější. V případě pádu může lehce zvýšit šance na přežití displeje, i když tohle se v reálném použití hodnotí velice špatně. Ochrana proti škrábancům je obdobná jako u předchozích generací tvrzených skel Gorilla Glass. Těm vlasovým se časem nevyhnete a pokud by vám vadily, dá se to vyřešit dokoupením fólie nebo skla. Galaxy S22+ navíc nemá po stranách zahnutý displej, takže případná aplikace bude jednodušší.

Kvalitní reproduktory i voděodolné tělo

Splnění certifikace IP68 již dlouhé roky není u řady Galaxy S nic překvapivého. Absence 3,5mm audio jacku už bohužel není překvapivá. Spodní hrana nabízí USB-C port, hlasitý reproduktor a slot na dvě nanoSIM karty. Celkově v zařízení mohou být tři různé SIM karty – fyzickou dvojici doplňuje ještě eSIM.

Smartphone využívá hybridního systému reproduktorů: kromě spodního hlavního se využívá rovněž telefonní sluchátko. Výsledná kvalita a hlasitost zvuku potěší – zaslouženě patří k tomu nejlepšímu, co na trhu s mobily existuje. Když k tomu připočítáme ještě skvělý displej, je výsledný audiovizuální zážitek výborný.

Samotné zpracování je, jak ostatně bývá u Samsungu poslední roky zvykem, špičkové. Na vrzání, nedokonalé lícování nebo prohýbání zapomeňte.

Na závěr ještě zmíním tlačítka pro zapnutí zařízení a ovládání hlasitosti na pravém boku, která jsou oproti minulému roku blíže ke středu, čímž ulehčí ovládání lidem s menší rukou.

Špičkový 120Hz displej se skvělým jasem

Displeje jsou výstavní skříní řady Galaxy S a každý rok se očekává jen to nejlepší. Samsung Galaxy S22+ má oproti předchozím generacím mírně menší velikost displeje, konkrétně 6,6 palců. Vzhledem k tomu, že již není po stranách zahnutý, je výsledný poměr k půdorysu těla menší – Dynamic AMOLED 2x panel zabírá 88,3 procent přední strany. Mírně se změnil poměr stran, který má nově 19,5:9. Oproti verzi Ultra zde máme tradiční oblé rohy a „jen“ Full HD+ rozlišení, tedy 1 080 × 2 340 pixelů.

Hlavní vylepšení nastalo u maximálního možného jasu, který dosahuje na hodnoty až 1 750 nitů (základní verze S22 nabízí menší, ale stále nadprůměrnou hodnotu 1 300 nitů). Díky tomu používání telefonu na přímém slunečním světle nepředstavuje žádný problém. Totéž by mělo platit i v letních měsících, kdy je sluneční svit silnější.

Čitelnosti za náročných světelných podmínek navíc pomáhá nová funkce Vision Booster. Nedá se nikde v nastavení aktivovat či deaktivovat – vše funguje automaticky. Jedná se o speciální algoritmus, který využívá data ze senzorů a v reálném čase upravuje histogram obsahu. Jedna z funkcí by například měla projasňovat tmavé části při sledování na denním světle. V porovnání s Galaxy S21 FE jsem však nezpozoroval žádné výraznější rozdíly, které by naznačovaly, že Vision Booster funguje tak dobře, jak Samsung ukazuje v reklamě.

Na jedné technologie to však nestojí a displej není rozhodně špatný. Ba naopak – nabízí výborné pozorovací úhly i ve všech ohledech špičkové barevné podání.

Nechybí ani adaptivní obnovovací frekvence. Standardních 60 Hz se hodí v případě, že chcete vyšší výdrž baterie. Většina využije adaptivní obnovovací frekvenci s maximem 120 Hz. Během používání se pak budou opakovat v podstatě čtyři různé frekvence. Ta nejnižší, na kterou jsem narazil, činí 24 Hz. Objevuje se v případě statického obrazu, nebo při přehrávání videa s 24 fps. Při aktivním používání se ale displej ihned přepíná do 120 Hz pro nejvyšší možnou plynulost. Obecně adaptivní frekvence nejlépe funguje u videa. Při přehrávání videa ve 30 fps se nastaví frekvence 30 Hz, u 60 fps 60 Hz atd. U hraní to funguje podobně – pokud titul podporuje více jak 60 fps, ihned se to ve frekvenci displeje promítne. Jen škoda, že Always On vždy běží na 60 Hz. Vzhledem k úspoře energie by zde dávalo smysl 24 Hz.

Biometrika a zabezpečení

K dispozici jsou dva různé biometrické způsoby autentizace. Preferovaným způsobem je skenování otisků prstů pomocí ultrazvukové čtečky v displeji. Funguje perfektně, a to i v případě, že máte špinavý nebo mokrý prst. Rychlost odemknutí je špičková, navíc stačí jen lehce klepnout na displej. Oproti prvním generacím ultrazvukových čteček jde o značný pokrok.

Autentizaci lze provést také skenováním obličeje. Funguje to spolehlivě a pro leckoho i pohodlněji. Využívá se pro to ale pouze selfie kamera a ne 3D skener, jaký mají například iPhony. Proto to není tak bezpečné jako skenování prstu.

Hardwarová výbava: grafika od AMD

Roli čipsetu obstarává 4nm technologií vyrobený Exynos 2200. Uvnitř něj nalezneme 4 výkonná (1× 2,8 GHz Cortex-X2 a 3× 2,5 GHz Cortex-A710) a 4 úsporná procesorová jádra (4× 1,8 GHz Cortex-A510). To, co z čipsetu před samotným představením dělalo jednu z nejočekávanějších novinek, je však první generace grafického čipu Xclipse 920 od AMD. Ten funguje na architektuře RDNA 2, kterou využívá například Steam Deck, grafické karty Radeon řady 6000 nebo Xbox Series X.

Samsung věří, že díky této nové spolupráci dokáže smazat rozdíl mezi Exynosem a Snapdragonem, který se v posledních letech prohluboval. Shodou okolností ve Snapdragonu tepe grafický čip Adreno, který původně vyvinul tým právě ve společnosti AMD, načež jej v roce 2008 koupil Qualcomm.

Hardwarové parametry Samsung Galaxy S22+ Konstrukce Rozměry: 157,4 × 75,8 × 7,64 mm, hmotnost: 196 g, zvýšená odolnost: IP68 Systém, procesor a paměť Operační systém: Android 12, čipset: Samsung Exynos 2200, GPU: AMD Xclipse 920, RAM: 8 GB RAM, interní paměť: 128/256 GB, pam. karta: Displej, konektivita a baterie 6,6", Dynamic AMOLED, rozlišení: Full HD+, 1080 × 2340 px

5G: , NFC: , Bluetooth: 5.2, Wi-Fi: 802.11 a/b/g/n/ac/ax, GPS: , konektor: USB-C

Baterie: Li-Pol 4500 mAh, rychlé nabíjení: , bezdrátové nabíjení: Fotoaparáty Hlavní: 50 Mpx, f/1.8, 1/1.57", 1.0µm, Dual Pixel PDAF, OIS, druhý: 10 Mpx, teleobjektiv, f/2.4, 1/3.94", 1.0µm, PDAF, OIS, 3× optický zoom, třetí: 12 Mpx, širokoúhlý, f/2.2, 13mm, 120˚, 1/2.55" 1.4µm, selfie kamera: 10 Mpx, f/2.2, 26mm, 1/3.24", 1.22µm, Dual Pixel PDAF, 4K video, auto-HDR Cena: 26 990 Kč Kompletní specifikace

A jak tedy dopadla první generace grafiky Xclipse a čipset Exynos 2200 obecně? Výkon je takový, jaký byste očekávali od vlajkového modelu, tedy vysoký. V testu 3DMark Wild Life dosáhl na 7 269 bodů a v AnTuTu na 875 tisíc bodů. Dobrou zprávou je to, že i když se vlastně jedná o první generaci, nijak nezaostává za konkurenčním Snapdragonem 8 Gen 1.

Výraznější změny bohužel neproběhly ve směru zahřívání a throttlingu. Jednoduše řečeno si Exynos 2200 vede obdobně jako většina vlajkových modelů v posledních dvou letech. Výše zmíněný výkon udrží nanejvýš deset minut, poté začne postupné snižování výkonu. Testování probíhalo v aplikacích CPU Throttling a 3D Mark, v obou případech bylo zaznamenáno snížení výkonu o cca 40 procent. Jde bohužel o daň extrémně výkonných čipsetů a není to problém jen Exynosu, ale i třeba Snapdragonu 888 nebo novějšího Snapdragonu 8 Gen 1. Na druhou stranu musím podotknout, že se při reálném používání s těmito problémy setkáte hlavně při hraní náročných 3D her jako Genshin Impact, nebo třeba když na zařízení upravujete a následně renderujete delší video.

Služba GOS a omezení výkonu

V minulých týdnech vyšla na světlo světa „kauza GOS“. Samsung omezoval výkon u tisíců aplikací a her. Omezení se přitom netýkalo benchmarků. Reálný výkon zařízení tak byl odlišný od toho, co uživatelé naměřili v testech. Podle vyjádření korejské společnosti tato služba optimalizovala výkon procesoru a grafiky, aby se zabránilo zahřívání při dlouhodobém hraní. Jedno z omezení bylo například snížení rozlišení hry. Velice rychle navíc přišla opravná aktualizace, která umožňuje GOS omezit.

Na mnou testovaném zařízení přišla aktualizace zhruba v polovině března. Nastavení GOS je přitom poměrně výrazně schované. Najdete ho v aplikaci „Game Launcher“ – „Další“ – „Game Booster“ – „Labs“. Zde aktivujete funkci „Alternativní správa herního výkonu“. V popisku najdete informaci o experimentálním systému, který do jisté míry vylepší herní výkon, avšak na úkor přehřívání.

Navýšený výkon jsem zkoušel ve hře Genshin Impact nastavené na nejvyšší možné detaily. Nejprve s aktivní službou GOS, tedy tak, jak to Samsung doporučuje. Snímkovací frekvence byla v průměru 37 fps a teplota se zastavila na hodnotě 44 °C. Po vypnutí GOS se na první pohled kvalita hry nezměnila, až při statickém obrazu jde vidět mírně nižší rozlišení. Během akce to nejde rozeznat. Průměrná snímkovací frekvence byla navýšena až na cca 42 fps, což je rozhodně plus, nicméně teplota také narostla, a to až na 48 °C. Pak už se nehraje příliš pohodlně, obzvlášť s kovovým rámem, který velice dobře vede teplo. Osobně preferuji nastavení Samsungu, tedy s aktivní službou GOS a mírně nižším výkonem. Během akce horší kvalitu nepostřehnete a nárůst výkonu není tak významný. Každopádně potěší, že existuje možnost volby.

Přiznám se, že jsem nakonec od použitého Exynosu 2200 čekal trochu více, obzvlášť kvůli spojení s AMD. Na druhou stranu se jedná o první plod této spolupráce a s nějakými neduhy se muselo počítat, obzvlášť když ještě dva měsíce zpátky insideři hrozili tím, že bude Exynos 2200 katastrofa a Samsung uvažuje na evropském trhu o nasazení Snapdragonu. Ve výsledku funguje čipset dobře a Samsung s AMD ukázal potenciál do budoucna. Výkonu má během normálního používání na rozdávání, u her mírně zaostává za Snapdragonem 8 Gen 1. Ohledně throttlingu si vede stejně špatně jako ostatní čipsety určené vlajkovým lodím.

Baterie, nabíjení a výdrž

Kapacita baterie se bohužel mezigeneračně snížila o 300 mAh na výsledných 4 500 mAh. Nově nabízí rychlé 45W nabíjení, které jsme již v minulosti mohli vidět například u modelu Galaxy S20 Ultra, ale bylo zajímavé, že další modely už o 45W nabíjení přišly. Uběhly dva roky a Korejci konečně tento nabíjecí výkon vrátili zpět. Rozhodně ve mně hlodala zvědavost, jestli u Galaxy S22+ přijde nějaké zlepšení. K testování jsem využíval originální adaptéry Samsung a v nastavení telefonu byla aktivována funkce Superrychlé nabíjení.

Nabití baterie Čas (25 W) Čas (45 W) 30 % 13 minut 12 minut 50 % 22 minut 21 minut 80 % 36 minut 36 minut 100 % 52 minut 53 minut

Historie se bohužel opakuje a výkonnější 45W adaptér nabízí pouze mírně rychlejší nabíjení. Vyšší výkon využívá telefon do zhruba padesáti procent, poté už se rychlost nabíjení vyrovnává a ve finále je na tom dokonce 25W adaptér lépe. Obdobné výsledky jsem zaznamenal i v případě deaktivace Superrychlého nabíjení. Konkrétně s 45W adaptérem proběhlo kompletní nabití za 62 minut, zatímco s 25W adaptérem 60 minut. Bohužel se tato situace opakuje po dvou letech a 45W nabíjení představuje jen marketingový tahák.

Bezdrátově dobíjet lze samozřejmě také, a to maximálním výkonem 15 W. K dispozici jsem měl 9W nabíječku. Z 0 na 50 % se telefon nabil za 82 minut. Během prvních třiceti minut ukazovala baterie 20 procent. V případě nouze potěší reverzní nabíjení, které výkonem 4,5 W nabije chytré hodinky, sluchátka nebo v případě nouze i jiný telefon. Myslete akorát na to, aby nabíjené zařízení podporovalo standard Qi.

Výdrž baterie? Opět jednodenní

Snížení kapacity baterie bohužel nepomohlo výsledné výdrži. Se vším všudy se jedná o jednodenní telefon, který budete muset druhý den ráno nebo dopoledne nabíjet, aby vám vydržel do večera. Čipset Exynos 2200 z výdrže ukrojil během cca 20 minut hrání náročnější 3D hry (Fortnite, Call of Duty či Genshin Impact) zhruba 10 procent.

Během používání jsem se v nastavení neomezoval, ať už šlo o adaptivní frekvenci, vyšší jas, nebo funkci Always On. Nechával jsem zapnuté Bluetooth, Wi-Fi i mobilní data. Displej byl v průměru aktivní 3 až 4 hodiny denně, většinu z toho tvořilo brouzdání internetu, YouTube, Spotify či sociální sítě. Docela často jsem využíval fotoaparát. Na konci dne mi většinou zbývalo 15 až 20 procent baterie.

Na dva dny se teoreticky dá dostat, avšak budete muset omezit řadu oblíbených funkcí. Nechybí (na nastavění poměrně bohatý) úsporný režim, ve kterém se dá vypnout 5G konektivita, omezit rychlost procesoru, snížit jas apod.

Android 12, One UI 4.1 a příkladné propojení s Windows

Zařízení běží na Androidu 12 a nadstavbě One UI 4.1. Vzhled systému vychází z předchozích snah společnosti Samsung na poli smartphonů a vůbec se nepodobá novému designu, který Google představil v Androidu 12. Nechybí samozřejmě nové funkce včetně možnosti výběru barev podle tapety, nové widgety nebo vylepšení zabezpečení. Samsung DeX funguje stále dobře, i když žádné výraznější novinky v něm nejsou.

S používáním samotné nadstavby jsem neměl problém. Při prvním spuštění se nainstaluje několik dodatečných aplikací od Microsoftu a Googlu. Většina se naštěstí dá odinstalovat či alespoň deaktivovat.

S nástupem systému Windows 11 potěší neustálé vylepšování funkce Odkaz na Windows, která byla nedávno implementována přímo do nadstavby, tudíž není potřeba instalovat aplikaci jako na zařízeních jiných značek. Jedná se o kompletní propojení telefonu s počítačem, které funguje perfektně. V první řadě bylo propojení s PC dobré hlavně na čtení oznámení. Microsoft však na této funkci neustále pracuje a nyní se dá volat, posílat zprávy, zrcadlit aplikace i hry z mobilu nebo třeba využívat kopírování mezi zařízeními. Jen škoda, že podobné vychytávky Samsung nenabízí i pro konkurenční macOS.

Samotné aplikace Samsung obdržely několik vylepšení. Mezi ty nejzajímavější patří pravděpodobně možnost mazání objektů v aplikaci Galerie. Funguje to velice dobře na jednoduché objekty. Podobnou funkci nabízí například Google u svých Pixelů.

Aktualizace po dobu pěti let

Je zajímavé, že majitelé letošních vlajek od Samsungu získají delší softwarovou podporu než majitelé Pixelů. Letos v únoru bylo oznámeno, že vlajkové modely Samsungu obdrží čtyři velké aktualizace na nové verze systému Android a pět let bezpečnostních aktualizací. V tomto případě to tedy znamená Android 16 a bezpečnostní záplaty až do roku 2027. To žádný jiný výrobce telefonů s Androidem nenabízí.

Fotoaparát a záznam videa

V minulých letech jsme vídali výraznější vylepšení fotoaparátů pouze u verze Ultra. U současné řady se konečně dostalo i na dva levnější modely. Selfie kamera s 10 Mpx zůstala identická, a to včetně světelnosti f/2.2, záběru 80° a podpory automatického ostření. Fotoaparáty na zadní straně jsou následující:

50Mpx hlavní s ohniskovou vzdáleností 23 mm, optickou stabilizací, světelností f/1.8, velikostí čipu 1/1.57” (tj. velikostí pixelů 1.0µm) a fázovým „dual pixel“ ostřením

10Mpx s 3× optickým přiblížením, ohniskovou vzdáleností 70 mm, optickou stabilizací, světelností f/2.4, velikostí čipu 1/3.94” a fázovým ostřením

12Mpx širokoúhlý s úhlem záběru 120°, ohniskovou vzdáleností 13mm, clonovým číslem f/2.2 a velikostí čipu 1/2.55”

K dispozici máte celou řadu softwarových vylepšení a různých režimů od oblíbeného nočního přes super pomalé video až po pohled režiséra, ve kterém mobilní telefon zaznamenává videa ze všech čtyř fotoaparátů zároveň. Implicitně aktivovaný optimalizátor automaticky upravuje nastavení podle typu scény. Zapnout se dá další pomocník, který nabízí tipy přímo při focení. Pokud naopak preferujete manuální režim, tak si jej můžete aktivovat pro fotografie a videa zvlášť.

Co se týče videa, dá se využít až 8K rozlišení při 24 snímcích za sekundu. Trošku zklamáním je možnost přepínání mezi jednotlivými fotoaparáty, při které se musí snížit kvalita nahrávaného videa na 4K rozlišení a 30 fps – při 60 fps už to bohužel není možné. Jinak se toho mezigeneračně u videa příliš nezměnilo. Tomu se ale více budu věnovat později.

V hlavní roli 50 megapixelů

Nový 50Mpx hlavní fotoaparát rozhodně nezklamal a za denního světla se bez problémů vyrovná ostatním fotomobilům v obdobné cenové kategorii. Fotografie jsou detailní, barvy velmi dobré a dynamický rozsah výborný. Jen velmi těžko se jim dá něco vytknout. Příjemným překvapením jsou fotografie za horších světelných podmínek, kdy mají minimální šum, dostatek detailů a velice dobrý dynamický rozsah.

Noční režim se automaticky nabízí ve vhodnou příležitost, ale dá se aktivovat rovněž manuálně. Při fotografování z ruky jsem zaznamenal, že se v tomto režimu oproti starším telefonům Samsung snížila doba expozice. Nyní už se jednalo většinou jen o dvě sekundy, párkrát i o čtyři.

Druhému fotoaparátů nechybí teleobjektiv s 3× optickým přiblížením, což je vítaná změna oproti minulému roku, kdy se využívalo pouze hybridního zoomu. V základu za dobrých světelných podmínek pořizuje perfektní fotografie, které jsou ostré a zachovávají plno detailů. Použitelné jsou ještě snímky s 10× hybridním přiblížením, nicméně maximální 30× digitální zoom tvoří spíše „olejomalby“, kde se ve velkém využívá strojové učení a AI na dopočítání. V případě, že chcete pořizovat snímky s velkým přiblížením, nabízí se mnohem lepší volba v podobě Galaxy S22 Ultra.

Focení teleobjektivem v noci přináší ve většině případů stále dobře použitelné výsledky, i když šum už poměrně představuje problém a zhoršující světelné podmínky napomáhají oněm „olejomalbám“.

Tip: všechny testovací snímky v plném rozlišení všechny testovací snímky v plném rozlišení naleznete zde

Poslední širokoúhlý fotoaparát se oproti Galaxy S21+ nezměnil. To znamená, že chybí automatické ostření, takže se dá v podstatě zapomenout na makro snímky. Samotná kvalita fotek je dobrá, pokud tedy fotíte za dobrého světla. V opačném případě jde kvalita výrazně dolů. „Širokáč“ zkrátka na focení v horším světle není.

Video až v 8K rozlišení

Jak už padlo výše, video lze pořizovat až v 8K rozlišení, což se ale v praxi příliš nedá využít. Jde tedy spíše o marketingové lákadlo. Jak jsem se při finalizaci této recenze sám přesvědčil, jen najít software, který by dokázal spojit více 8K videí dohromady a vyexportovat výsledek, není zrovna jednoduché. Přímo v mobilu se dá editovat pouze jedno 8K video, které navíc nesmí být příliš dlouhé.

Omezení délky nahrávání v 8K rozlišení je u Galaxy S22+ pryč. Samsung po uplynutí pěti minut pouze upozorní na možné problémy s přehříváním. Každopádně k žádnému problémů nedošlo ani po patnácti minutách testování. Spíše tak začnete mít nedostatek volného místa v telefonu. Obecně je však mnohem lepší využívat nahrávání videa ve 4K rozlišení, třeba právě kvůli jednodušší editaci rovnou v zařízení, mnohem lepší stabilizaci nebo vyššímu počtu snímků za sekundu.

Samsung Galaxy S22+: camera test (4K, 60 fps)

Při využití 4K a 60 fps dostanete výborný záznam, a to i díky dobře fungující optické stabilizaci. K dispozici máte dokonce i super stabilizaci, pro kterou už se ale musíte přepnout do Full HD rozlišení. Ještě vyšší hodnocení by si S22+ u videa vysloužil, kdyby během záznamu umožnil při 4K rozlišení a 60 fps přepínat mezi jednotlivými fotoaparáty. Pro tuto možnost bohužel musíte snímkovací frekvenci snížit na 30 fps.

Samsung Galaxy S22+: camera test (8K, 24 fps)

Samsung Galaxy S22+ umí také super pomalé video, při HD rozlišení až 960 fps. Změny oproti předchozím rokům jsem ale nezaznamenal. Přeci jen už nejde pro výrobce o prioritu – funkce ustoupila do pozadí a není momentálně vylepšována.

Závěrečné hodnocení

Samsung Galaxy S22+ je sázka na jistotu. Korejský gigant neriskuje a spíše se soustředí na to, aby telefon jako celek perfektně fungoval, než aby se u něj pouštěl do nějakých výraznějších inovací. Obdobným stylem funguje Apple dlouhé roky a jak můžeme vidět z prodejů iPhonů, tahle strategie velmi dobře funguje. Osobně ani do budoucna neočekávám u řady Galaxy S žádnou revoluci. Od té má totiž Samsung ohebné telefony, ze kterých se stávají ta skutečná prémiová zařízení s „wow funkcemi“.

Pochvala Samsungu náleží za příkladné zpracování a jeden z nejlepších displejů na trhu, který doplňují velmi kvalitní reproduktory. Softwarová podpora je v porovnání s ostatními Android smartphony ukázková a fotoaparáty odvedou svou práci přesně tak, jak od vlajkového modelu očekáváte.

Na výraznější problémy jsem během testování nenarazil. Ano, baterie podává spíše průměrné výsledky, staronové 45W nabíjení nabízí minimální zlepšení a čipset Exynos 2200 se při vyšším zatížení poměrně dost zahřívá. Podobně bychom mohli kritizovat absenci slotu na microSD kartu nebo 3,5mm audio jack. Stejně je na tom ale většina vlajkových modelů.

Objektivně si tak můžeme postesknout snad jen nad ekologickým chudým balením, ve kterém nejsou sluchátka ani napájecí adaptér a nově není na displeji přímo z výroby ani aplikovaná fólie. Dle mého se však nejedná o velký problém, kvůli kterému bych koupi tohoto zařízení někomu rozmlouval.