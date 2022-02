Recenze Samsung Galaxy S22 Ultra: to nejlepší z obou světů

Galaxy S22 Ultra nabízí to nejlepší z řady Galaxy S22 a Galaxy Note, nechybí ani pero S Pen

Výbava je tradičně špičková, Samsung vylepšil fotoaparáty i celkovou výdrž

Cena startuje na 31 990 Kč, dostupné jsou tři paměťové a čtyři barevné varianty

Samsung měl vždy dvě vrcholné modelové řady – S a Note. Smartphony Note se pyšnily podporou dotykového pera S Pen, ale také větším displejem a odlišným designem. Loni jsme se nového přírůstku do této řady nedočkali. Náhradou měl být Galaxy S21 Ultra s podporou S Pen, ovšem bez možnosti uchovávat jej v těle smartphonu.

Letos se jihokorejský výrobce nadobro rozhodl sloučit řadu Note s modely S Ultra a vytvořil Samsung Galaxy S22 Ultra. Jde o největší a nejtěžší, ale zároveň nejvybavenější telefon z celé trojice modelů S22. Je ukázkou toho, co všechno jde do vlajkového smartphonu vměstnat. Existenci tohoto modelu ocení zejména milovníci zaniklé řady Galaxy Note, kteří bez dotykového pera nedají ani ránu.

Samsung Galaxy S22 Ultra se na českém trhu začne prodávat 25. února za doporučenou cenu 31 990 Kč s 8GB operační pamětí a 128GB úložištěm. Za verzi s 12GB RAM a 256GB úložným prostorem zájemci zaplatí 34 490 Kč, přičemž stejný model s 512 GB vyjde na 36 990 Kč včetně DPH. Ceny jsou tak o něco příznivější než minulý rok.

Jedná se o nejlepší smartphone na trhu, má vůbec nějaké nedostatky a dokáže zaujmout i jinými vlastnostmi než jen bohatou soustavou fotoaparátů nebo perem S Pen? A jaké další vlastnosti a funkce novinka nabízí? Vše vám prozradí naše podrobná recenze.

V prodejním balením opět pouze kabel

Obsah balení opět není příliš bohatý. Samsung kdysi býval u vlajkových modelů štědrý a do krabičky dával hodně příslušenství. Nicméně už od loňského roku nepřikládá nabíjecí adaptér, který si budete muset buď dokoupit, nebo použít nějaký ze šuplíku. Osobně to beru jako podstatné mínus, a to i přesto, že nějakou tu rychlejší nabíječku vlastním. Napájecí adaptér by měl být zkrátka základ.

Nepotěší tu ani absence sluchátek. Pokud si ovšem novinku předobjednáte do 24. února, získáte zdarma bezdrátová sluchátka Galaxy Buds Pro s ANC. V balení se tedy nachází pouze metr dlouhý kabel s USB-C koncovkami, spona pro vyjmutí slotu a sada příruček. Nově také není smartphone od výroby opatřen ochrannou fólií na displeji, kterou si popřípadě budete muset také dokoupit.

Vypadá jako Note

Už na první pohled je patrné, že Galaxy S22 Ultra svým designem navazuje na Galaxy Note 20 Ultra a z loňského modelu S21 Ultra si bere jen málo designových prvků. Tento krok je poměrně zvláštní, protože smartphony S22 a S22+ vypadají zcela odlišně. Klidně by se tak mohl jmenovat Note a nikomu by to nepřišlo divné.

V první řadě bych chtěl vyzdvihnout prvotřídní zpracování a prémiové materiály. S22 Ultra je zkrátka luxusní zařízení. Výrobce vsadil na osvědčenou kombinaci kovu a skla. Záda jsou kryta odolným sklem Gorilla Glass Victus+, což je zcela nové krycí sklo, na které má Samsung exkluzivitu. Je velice pevné a vydrží nějaké ty pády a ťuknutí, ovšem nevyhnete se mikroskopickým vlasovým škrábancům.

Díky matné úpravě není zadní strana magnetem na otisky prstů. Telefon také příliš neklouže a vypadá naprosto úchvatně. V naší konzervativní černé variantě sice tolik nevynikne, ale prvotřídně vypadá vínová verze Burgundy. Slušivá je také zelená a neurazí ani klasická bílá barva.

Tentokrát samostatné čočky

Na zadní straně se v levém horním rohu nachází pětice samostatně posazených čoček pro čtyři fotoaparáty a jeden laserový senzor. Mně osobně se líbí, že zde není žádný velký fotomodul. Záda vypadají decentněji a telefon nepřitahuje tolik pozornosti. Rozmístění fotoaparátů je mimochodem stejné jako u S21 Ultra, avšak ty byly „zabaleny“ do hliníkového obdélníku.

Všechny bohužel vystupují z těla, takže jejich kovová ohraničení jsou velkým magnetem na prach. Pokaždé, když jsem telefon vytáhl z kapsy, byly kolem čoček usazené těžko odstranitelné nečistoty. Samsung se zkrátka chtěl tímto prémiovým modelem designově odlišit od těch základních a díky odlišnému vzhledu od sebe novinky jasně rozpoznáte na první dobrou.

Fotoaparáty vystupují nad povrch asi 1,5 mm. Při položení na stůl se telefon nepříjemně kymácí, a to při dotýkání se pravé strany displeje. Psaní poznámek perem S Pen je v takovém případě velice obtížné, respektive otravné. Na obranu Samsungu je potřeba dodat, že za vystupující modul může periskopický fotoaparát a fakt, že bylo nutné všechny součástky nějak uspořádat.

Kvalitní zpracování

Pro řadu Note byly vždy typické ostré linie. Ostré rohy ještě více podtrhuje takřka plochá spodní a horní strana. Rám telefonu je vyroben z dosud nejpevnějšího „pancéřovaného“ hliníku Armor Aluminum, což zařízení přidává na pevnosti i prémiovém vzhledu. Někomu se „nový“ design líbí, někomu ne. Setkal jsem se s mnoha názory z obou táborů. Mně osobně se design líbí a je zcela určitě originální, byť pořád volá „Haló, já jsem Note“.

Vespod uprostřed se tradičně nachází USB-C port, avšak rošádu udělal hlavní reproduktor se slotem pro karty. Šachta pro S Pen se nachází vlevo. Už u Note 20 Ultra jsem kritizoval její umístění, protože drtivá většina uživatelů drží telefon při používání pera v levé ruce, čímž dochází k znesnadnění vytáhnutí tužky pravou rukou.

I když telefon chytnu výš, aby se dlaň neopírala o levý spodní roh, stejně musím telefon trochu naklonit, aby se mi z levé strany S Pen snáze vytahoval. Mikrofon je poměrně nešikovně umístěn hned vedle dírky pro vystrčení slotu pro karty. Snadno se může stát, že špendlík strčíte do jiné dírky.

Hardwarová ovládací tlačítka najdete na pravé straně, levý bok je zcela holý. 3,5mm audio jack byste hledali marně.

Velké rozměry, voděodolnost IP68

Rozměry činí 163,3 × 77,9 × 8,9 mm a udávaná hmotnost je 228 gramů. Oproti S21 Ultra je telefon nižší o necelé 2 mm, avšak širší o více než dva milimetry. Tloušťka vám může připadat velká, ale díky zaobleným zádům a displeji je pocitová hodnota menší. Každopádně počítejte s tím, že jde o rozměrné zařízení s vysokou hmotností.

Ergonomie zařízení je navzdory výše uvedenému překvapivě dobrá. Při velké snaze můžete velkou rukou a dlouhými prsty obsáhnout celý displej. Hmotnost je dobře rozložena – vyšší zátěž je dole v místě držení, takže telefon pěkně padne do ruky a nepřeklání se. Samozřejmě se nezapomnělo ani na kompletní odolnost vůči vodě a prachu s certifikací IP68 (hloubka 1,5 metru po dobu 30 minut platí i pro S Pen).

Perfektní displej se svítivostí až 1 750 nitů

Samsung Galaxy S22 Ultra zaujme špičkovým 6,8palcovým displejem, kolem kterého se rozprostírají velmi tenké rámečky. Ano, displej je opravdu obří, i když poslední Note měl ještě o desetinku palce více. Zabírá úctyhodných 90,2 % čelní plochy, což je lepší údaj než v případě S21 Ultra, byť Note měl rámečky přeci jen tenčí. Po stranách je mírně zakřivený a zůstává tak posledním modelem jihokorejského výrobce, který nemá zcela plochý displej.

Dynamic AMOLED 2X panel stejně jako záda kryje odolné sklo Gorilla Glass Victus+. Nabízí velmi jemné rozlišení Quad HD+ (3 088 × 1 440 pixelů, 500 ppi), má decentně zakulacené rohy a jeho poměr stran je atypických 19,3:9.

Displej disponuje sytými barvami, skvělými pozorovacími úhly a bezproblémovou čitelností na přímém světle. Maximální svítivost displeje dokonce mezigeneračně poskočila, a to na 1 750 nitů – jasnější displej v jiném telefonu nenajdete. Díky funkci Vision Booster uvidíte na displej obsah ještě lépe. Tento speciální algoritmus v reálném čase upravuje histogram zobrazovaného obsahu – zejména projasňuje tmavé části. Můžete si to představit jako takovou funkci HDR.

Je zde i novinka, která funguje opačně. Jmenuje se „Extra ztlumený“ a můžete si jí zapnout v horní liště rychlých přepínačů. Po její aktivaci dojde k dodatečnému snížení jasu, a to i ve chvíli, kdy máte jas nastavený na „minimum“. Opět jde o softwarovou vychytávku, kdy se veškerý obsah více utlumí.

Displej umí 120 Hz

Nechybí podpora adaptivní 120Hz obnovovací frekvence, která je dostupná i při Quad HD+ rozlišení. Adaptivní znamená, že se mění v závislosti na používání, a to od pouhého 1 Hz až po 120 Hz. Z vlastního testování mohu říct, že při víceméně statickém obraze (např. čtení článků) je frekvence nastavena na 24 Hz.

Při sledování videa jde převážně o 60, občas 30 Hz, při hraní her o 60 až 120 Hz. Always On displej běží na 60 Hz. V zásadě jsem se nikdy nedostal pod 24 Hz a při běžném používání jsem nejčastěji zaregistroval tři hodnoty: 24, 60 a 120 Hz.

Popravdě jsem očekával, že displej bude častěji volit nižší frekvenci pro úsporu energie. Například 96Hz frekvence probliká jen při odemykání displeje. Adaptivní frekvence mi při používání nijak nevadila – obraz byl při scrollování vždy perfektně plynulý. Dotyková vrstva se dokonce pyšní 240Hz frekvencí snímání.

Kvůli nižší energetické náročnosti se adaptivní obnovovací frekvence využívá ve výchozím stavu, stejně jako Full HD+ rozlišení. Osobně jsem QHD+ rozlišení párkrát během testování zapnul, ale po většinu času jsem měl nastavené Full HD+, což je podle mě zcela dostatečné.

Vaše oči uvítají i snížení emitace modrého záření, čemuž pomáhá speciální filtr, o jehož ladění se stará umělá inteligence.

Čtečka otisků prstů v displeji a odemykání obličejem

Pro autorizaci lze využít ultrazvukovou čtečku otisků prstů v displeji. Ta je vhodně umístěna v jeho dolní třetině, takže se na ní bez problémů trefíte. Odemykání je opravdu bleskurychlé. Stačí se displeje jen nepatrně a na chviličku dotknout a telefon je ihned odemknut.

Dalším klasickým způsobem, jak odemknout telefon, je rozpoznáním tváře. To funguje z hlediska pohodlnosti naprosto bezchybně, dokonce při jakémkoli natočení telefonu a i za horších světelných. Stačí dvakrát poklepat na zhasnutý displej nebo zvednout telefon ze stolu a je odemknuto. Je ovšem potřeba brát v potaz, že se nejedná o 3D skener, který je bezpečnější. Já výhradně využíval čtečku otisků, která je opravdu hodně rychlá.

Hardwarová výbava i konektivita na nejvyšší úrovni

Samsung Galaxy S22 Ultra pohání nový výkonný čipset Exynos 2200 vyráběný 4nm technologií. Tento čip disponuje celkem osmi procesorovými jádry (1× 2,8GHz Cortex-X2, 3× 2,50GHz Cortex-A710 a 4× 1,8GHz Cortex-A510) a RDNA2 grafikou od AMD jménem Xclipse 920. Novinka vypadá na papíře velmi dobře, dokonce možná lépe než vlajkový Snapdragon 8 Gen 1, se kterým se bude řada Galaxy S22 prodávat mimo Evropu.

Hardwarové parametry Samsung Galaxy S22 Ultra Konstrukce Rozměry: 163,3 × 77,9 × 8,9 mm, hmotnost: 227 g, zvýšená odolnost: IP68 Systém, procesor a paměť Operační systém: Android 12, čipset: Samsung Exynos 2200, GPU: AMD Xclipse 920, RAM: 8/12 GB RAM, interní paměť: 128/256/512 GB, pam. karta: Displej, konektivita a baterie 6,8", Dynamic AMOLED, rozlišení: Quad HD+, 1440 × 3200 px

5G: , NFC: , Bluetooth: 5.2, Wi-Fi: 802.11 a/b/g/n/ac/ax, GPS: , konektor: USB-C

Baterie: Li-Pol 5000 mAh, rychlé nabíjení: , bezdrátové nabíjení: Fotoaparáty Hlavní: 108 Mpx, f/1.8, 1/1.33", 0.8µm, PDAF, laserový AF, OIS, optická stabilizace: , druhý: 10 Mpx, teleobjektiv, f/4.9, 1/3.52", 1.12µm, dual pixel PDAF, OIS, 10× optický zoom, třetí: 10 Mpx, teleobjektiv, f/2.4, 1/3.52", 1.12µm, dual pixel PDAF, OIS, 3× optický zoom, čtvrtý: 12 Mpx, širokoúhlý, f/2.2, 120˚, 1/2.55", 1.4µm, dual pixel PDAF, selfie kamera: 40 Mpx, f/2.2, 26mm, 1/2.8", 0.7µm, PDAF, 4K video, auto-HDR Cena: 31 990 Kč Kompletní specifikace

Samsung slibuje ohromný výkon zejména ve hrách, a to díky nové grafice, u které uživatel ocení nativní podporu ray tracingu. Procesoru může být k ruce až 12 GB RAM, pro ukládání dat je maximem 512 GB interního úložiště. Rozšíření paměťovou kartou možné není – dvojice slotů pojme pouze dvě nanoSIM, přičemž podporován je i standard eSIM.

Výkon zařízení je špičkový, což dokazuje i výsledek v benchmarku AnTuTu (verze 9.3.0), kde námi testovaný model s 12 GB RAM nasbíral necelých 896 tisíc bodů. To ho řadí k tomu nejlepšímu na trhu.

Nijak zvlášť se nepřehřívá a hraní her je opravdový zážitek

Velice Samsung chválím za chlazení. Telefon se výrazněji nezahřívá ani při hraní a dalších náročných aktivitách. Teplota zařízení se při maximálním zatížení pohybovala do 34 °C a procesor ukazoval maximálně 55 °C, a to pouze krátkodobě při benchmarku. Celkově hodnotím zážitek z hraní, rychlost telefonu a výkon velmi pozitivně.

Po stránce bezdrátové konektivity zde není co vytknout: nechybí nový standard Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.2, 5G, NFC, GPS ani podpora UWB. Ještě bych mohl zmínit hlasitý reproduktor naladěný od AKG, který doplňuje sluchátkový repráček nad displejem. Oba podporují i technologii Dolby Atmos. Zvuk je čistý, ale zároveň výrazný a dostatečně hlasitý. U Galaxy S22 Ultra tak opět najdeme jedny z nejlepších reproduktorů napříč všemi telefony.

Dobrá výdrž a rychlé nabíjení

Uživatelsky nevyjímatelný akumulátor disponuje vysokou kapacitou 5 000 mAh (stejně jako u S21 Ultra a o značných 500 mAh více než u Note 20 Ultra). Smartphone podporuje USB Power Delivery 3.0 a lze ho dobíjet výkonem až 45 wattů (loňský model umožňoval maximálně 25W nabíjení).

25W adaptérem jsem Galaxy S22 Ultra drátově nabil na 100 % za 65 minut. Za 15 minut ho lze nabít na 30 %, za dalších 15 minut se dostanete na 59 % a za další čtvrthodinku jste na 85 %. Bezdrátově výkonem 15 wattů proběhne plné nabití za hodinu a 45 minut.

Nechybí ani reverzní dobíjení Wireless PowerShare výkonem 4,5 W, díky kterému přiložením k zádům telefonu nabijete chytré hodinky, bezdrátová sluchátka Galaxy Buds Pro, jiný smartphone nebo další zařízení podporující bezdrátové nabíjení Qi/PMA.

Až dvoudenní výdrž na jedno nabití

Výdrž baterie se oproti předchozí generaci příliš nezměnila. Ano, pokud budete mít zapnutou adaptivní frekvenci, Quad HD+ rozlišení i Always On displej a ve svých aktivitách se nebudete nijak omezovat, baterie vám vystačí na jeden pracovní den, někdy možná ani to ne.

Při mém běžném používání jsem měl u displeje aktivní automatický jas, režim Always On, adaptivní frekvenci a Full HD+ rozlišení. Neustále jsem měl zapnutou Wi-Fi, Bluetooth připojené k hodinkám či sluchátkům a aktivní mobilní data. Kromě brouzdání po internetu (zhruba 45 minut denně) jsem často také fotil a natáčel videa, občas si zahrál nějakou tu hru (cca na 30 minut), strávil několik desítek minut na sociálních sítích (v průměru hodinu a půl denně) a necelou hodinu věnoval sledování YouTube. Během týdenního testování, které je zcela dostatečné na určení výdrže baterie, mi pokaždé před spaním (po celém dni) smartphone ukazoval ještě zhruba 35 procent zbývající energie.

Při běžném používání se podle mne dá v pohodě dostat na 1,5denní výdrž, což je rozhodně dobré. A pokud si přepnete na standardní 60Hz frekvenci, výdrž tím ještě zhruba o 15 % prodloužíte. Musím také pochválit velmi dobře zvládnutou správu napájení, kde nechybí režim spánku pro málo využívané aplikace a adaptivní, střední nebo maximální úsporný režim.

Android 12 a skvělá nadstavba One UI 4.1

Operační systém Android 12 zde doplňuje nadstavba One UI 4.1. Tu můžete znát již z modelové řady Galaxy S21, respektive z jiných smartphonů výrobce. Systém je bleskurychlý a nabízí mnoho vylepšení.

Prostředí nemá cenu nijak zvlášť popisovat. Je přehledné a dle mého názoru se jedná o nejlepší nadstavbu pro Android. Samozřejmostí jsou funkce jako počítačový režim DeX (drátový i bezdrátový), snadné propojení s počítačem skrze Odkaz na Windows, Game Launcher s technologií Game Booster, Zóna AR, práce s více okny, Samsung Kids nebo asistentka Bixby.

Za zmínku stojí také léty prověřený boční panel. Jedná se o tenkou světlou linku (ve výchozím stavu na pravé straně), která je zabudována přímo do systému, a pokud ji vytáhnete, objeví se nabídka funkcí a zkratek.

Samsung slibuje vysoce nadstandardní softwarovou podporu, která zahrnuje 4 roky velkých aktualizací systému Android a 5 let bezpečnostních aktualizací.

Novinky v galerii

Jednou ze softwarových novinek je Mazání objektů (Object Eraser) z fotografií. To sice Samsung představil už u loňské generace, ale letos jsme se dočkali dalších vylepšení. Nástroj Mazání objektů je užitečný obzvláště ve chvílích, kdy pořídíte snímek s rušivým elementem – skoro jako mávnutím kouzelného proutku umí z fotografií odstranit nechtěné předměty či osoby. Jak si můžete prohlédnout z našich testovacích snímků, výsledky jsou více než ucházející.

Vždy samozřejmě záleží na složitosti scény – například snímek aut před Tančícím domem, který vidíte v galerii, už by byl velkým oříškem i pro člověka, co umí pracovat s Photoshopem. Ve většině případů ale budete s výsledky spokojeni.

Postup je takový, že stačí na objekt kliknout a on se sám vybere/ořízne. Poté už jen kliknete na Smazat a akce se provede. Tahem prstu, popřípadě pera, můžete objekty označovat vlastním obrysem.

Novinkou je mazání stínů a odrazů. Stiskem tlačítka nástroj automaticky zesvětlí tmavé oblasti fotografie, případně lze stíny zesvětlit ručně (opět stejným výběrem jako u objektů). Stejně tak lze vymazat odlesky.

Zesvětlení stínů se může hodit například při focení za ostrého světla, například když zapomenete aktivovat funkci HDR, ale i po její aktivaci. Nejlépe z těchto funkcí dle mých zkušeností funguje právě odstraňování stínů.

Čarujte jako s Galaxy Note

Jak již zaznělo, velkou novinkou Galaxy S22 Ultra je plná připravenost na přibalený stylus. S digitálním perem koketovala už minulá generace, avšak v jejím případě nešlo stylus nosit v těle zařízení, což popravdě nebylo moc praktické.

Pero S Pen umí vše, na co jsou majitelé telefonů řady Galaxy Note zvyklí. Nově má až o 70 procent nižší latenci, a to díky umělé inteligenci, která v reálném čase predikuje tahy. Při běžném používání si tak nemáte šanci všimnout nějakého zpoždění.

Hrot je trochu měkčí, za což velice chválím –elegantně klouže po displeji a nevydává žádný zvuk. Celkově se s tužtičkou píše velice příjemně. Lze s ní například zapisovat poznámky na zamykací obrazovku bezprostředně po vytažení pera z šachty.

Podporována jsou i známá bezdotyková gesta či možnost ovládat vybrané funkce na dálku, například spoušť fotoaparátu. Pero má údajně dosah 10 metrů od telefonu. Na baterii vydrží až 10 hodin a po zasunutí do smartphonu se bezdrátově plně nabije už za 7 minut.

Příjemnou funkcí je převod ručně psaného textu do elektronické podoby. To funguje skvěle i v češtině a nemusíte se ani moc snažit psát čitelně.

Fotoaparát patří ke špičce

Nové smartphony od Samsungu každoročně patří na úplný vrchol fotomobilů. Jinak tomu není ani v případě Galaxy S22 Ultra, který oproti svým bratříčkům Galaxy S22 vsází na zcela odlišnou soustavu fotoaparátů.

Přední selfie kamerka zaujme vysokým rozlišením 40 Mpx, světelností f/2.2, 80° zorným polem a prediktivním automatickým ostřením. Konfigurace zadních fotoaparátů je následující:

Hlavní 108Mpx snímač s optickou stabilizací, světelností objektivu f/1.8, velikostí čipu 1/1,33″, tj. velikostí pixelů 0,8 µm i laserovým automatickým ostřením a s ohniskovou vzdáleností 24 mm

Širokoúhlá kamera s rozlišením 12 Mpx, úhlem záběru 120° (ohnisková vzdálenost 13 mm), clonovým číslem f/2.2, fázovým ostřením s technologií dual pixel a velikostí čipu 1/2,55”

10Mpx teleobjektiv s 3× optickým přiblížením (ohnisko 70 mm), optickou stabilizací, světelností f/2.4, fázovým ostřením s technologií dual pixel a velikostí čipu 1/3,52”

10Mpx periskopický teleobjektiv s 10× optickým přiblížením (230 mm), optickou stabilizací, světelností objektivu f/4.9 i fázovým ostřením s technologií dual pixel a velikostí čipu 1/3,52”

Samsung se chlubí hlavním fotoaparátem s pixely o fyzické velikostí 2,4 mikronu, což platí pro snímání v 12Mpx rozlišení. Díky tomu zachytí více světla a obrazových dat i za zhoršeného osvětlení. Čočky navíc chrání ochranné sklo Super Clear Glass, které má bránit přezáření při natáčení v noci a v protisvětle.

Samsung také svůj fotoaparát obohatil o funkci Auto Framing, která automaticky rozpoznává lidi v záběru a dynamicky na ně ostří. Pro spoustu fotografických funkcí Samsung využívá umělé inteligence, například pro odhadování hloubky scény a rozmazávání pozadí za blízkými objekty.

Galaxy S22 Ultra navíc podporuje aplikaci Expert RAW, která umožňuje pokročilé nastavení fotoaparátu a ukládání dat do 16bitových RAW snímků s dodatečnou možností rozsáhlých úprav. Editovat fotografie lze skrze aplikaci Adobe Lightroom, kterou si pro smartphony Samsung můžete stáhnout přímo z Galaxy Store.

V hlavní roli 108Mpx fotoaparát

Hlavní fotoaparát podává výborné výsledky. Snímky mají přirozené podání barev a velice chválím dynamický rozsah. Fotky jsou ostré zejména ve středu snímku – při okrajích je znát menší neostrost, ztráta detailů a šum. Celkově ale mají vysokou úroveň detailů s nízkou mírou šumu.

Při focení na plných 108 Mpx (12 000 × 9 000 px) mají soubory velikost až 25 MB, což je mnohdy 5× více než běžné 12Mpx snímky. Maximální rozlišení má nespornou výhodu při přibližování nebo ořezávání, kdy vám fotografie poskytne mnohem více detailů. Přesto doporučuji výchozí rozlišení 12 Mpx, kdy jsou snímky také velmi detailní a excelují v nízké míře šumu.

Snímky blízkých předmětů jsou opět povedené, a to díky velkém čipu. Nechybí jim ostré detaily ani přirozeně rozostřené pozadí, ale je nutné fotit minimálně ze vzdálenosti 10 centimetrů, což není nijak málo.

Nová je funkce pro zlepšení zaostření, kdy se použije širokoúhlý fotoaparát pro zachycení ostrosti v celé scéně. Tato funkce se ale aktivuje sama a nemáte nad ní žádnou kontrolu, což beru jako mínus. Když se zkrátka k nějakému předmětu/objektu přiblížíte moc blízko, začne se pro fotografování používat širokoúhlý fotoaparát namísto hlavního a jak vám jistě došlo, dochází k výřezu ze „širokáče“.

Zde však softwarové hrátky při focení nekončí. Během fotografování hlavním snímačem se používá i „širokáč“. Když jsem na něm podržel prst, po chvíli se zatemnila obrazovka, a to i přes to, že jsem chtěl fotit hlavním fotoaparátem. Nikdy tak nemáte stoprocentní jistotu, jakým fotoaparátem fotíte, neboť se do hry zapojují i ostatní.

„Širokáč“ s autofokusem

Širokoúhlý snímač má autofokus, což se pozitivně projevuje na kvalitě snímků, ale pochopitelně nedosahuje kvalit toho hlavního. Po prvních pár dnech jsem si také zamiloval pořizování makro snímků. Ty můžete skrze „širokáč“ zhotovovat už ze vzdálenosti 1,5 centimetru.

Pochválit musím portrétní snímky a fotografie pořízené selfie kamerkou, které patří k naprosté špičce. Při pořizování fotografií s bokeh efektem je nutné stát dále od objektu, ale šikovné je, že můžete využít jak hlavní fotoaparát, tak trojnásobné optické přiblížení.

Schopnosti přiblížení: až 100× digitální zoom

Velkou pozornost si zaslouží 10Mpx periskopický fotoaparát s 10× optickým přiblížením. Ten má stejně jako 3× teleobjektiv menší čip než loňský model S21 Ultra. Opět lze digitálně dosáhnout až 100× přiblížení (funkce Space Zoom).

Stabilizace při focení na dlouhou vzdálenost je opravdu neuvěřitelná – i když se vám třese ruka, obraz na displeji je stále stabilní. Na snímky se ostatně můžete podívat sami. Pokud je vaším cílem objekt, který AI dokáže identifikovat, je výsledek překvapivě dobrý – zejména u budov či nápisů, kde jsou zřejmé hrany.

Samsung zapojuje do přibližování i hlavní snímač. Pokud navíc fotíte blízké objekty, například metr od vás, použije se pro 3× přiblížení hlavní snímač a pro 10× přiblížení teleobjektiv s 3× optickým přiblížením, na které se ještě aplikuje digitální přiblížení. To je nejspíš proto, aby telefon rychleji a přesněji zaostřil.

Schopnosti přiblížení jsou u tohoto smartphonu fascinující. Oba optické zoomy jsou špičkové a i digitální 30× přiblížení je použitelné. Kvůli horší světelnosti objektivu a menšímu čipu samozřejmě nejsou snímky za horších světelných podmínek tak kvalitní, ale pochválit musím za optickou stabilizaci obrazu.

Focení v noci a noční režim

Při focení v šeru, za zhoršených světelných podmínek v budově a ve tmě je kvalita snímků více než slušná. Díky 108Mpx fotoaparátu a pokročilé postprodukci si fotografie pořízené modelem Galaxy S22 Ultra zachovávají poměrně nízkou úroveň šumu a dobrou světlost.

Ke zlepšení snímků lze využít nočního režimu, který fotografovanou scénu vyfotí s delší expozicí a následně snímky softwarově vylepší. Zde vidím asi největší změnu a Samsung ji také propaguje pod pojmem Nightography. Díky výkonnému čipu a technologii Super Night Solution jsou noční snímky opravdu skvělé. Jejich zpracování navíc netrvá vůbec dlouho – pořídíte snímek, přejdete do galerie a tam už na vás čeká výsledek.

Tip: všechny testovací snímky v plném rozlišení si můžete všechny testovací snímky v plném rozlišení si můžete zobrazit/stáhnout zde

Výsledné noční fotografie jsou i bez nočního režimu velmi dobré. Tento režim scénu více prosvětlí a stabilizuje světelné zdroje. Chválím jej zejména při focení skrze „širokáč“ a teleobjektiv s 3× optickým přiblížením, kdy jeho použitím dosáhnete mnohem lepších výsledků. Naopak focení s 10× optickým přiblížením není za horších světelných podmínek vůbec dobré, což je vzhledem ke světelnosti a ohniskové vzdálenosti objektivu pochopitelné.

Perfektní záznam videa

Samsung Galaxy S22 Ultra umí zaznamenávat video až v rozlišení 8K při 24 snímcích. To je reálně 7 680 × 4 320 pixelů, tzn. že si jedna minuta záznamu ukousne z úložiště přibližně 600 MB. Podobně, jako tomu dříve bývalo u 4K, je pro 8K nyní nastaven limit délky záznamu na 5 minut.

Reálně 8K opět příliš nevyužijete, i když musím říct, že se záznam meziročně trochu zlepšil – je stabilnější a plynulejší. Z jednotlivých snímků 8K záznamu je rovněž možné vytvářet fotografie v 33Mpx rozlišení. Ty samozřejmě nedosahují takových kvalit, jako kdybyste danou scénu fotografovali, a to třeba i jen v 12Mpx rozlišení.

Naopak skvělý je záznam 4K videa při 60 fps. Velice chválím stabilizaci obrazu, která je opravdu hodně účinná – při natáčení jsem se vůbec nebál přesouvat z místa na místo. Záznam 4K@60fps je dostupný i pro „širokáč“, což je super. Akorát se při tomto nastavení nedá mezi fotoaparáty za běhu přepínat (to stále umí jen iPhone). Přepínání snímačů při nahrávání je dostupné u úrovní kvality 4K@30, 1080p@60 a 1080p@30.

Záznam 4K při 60 fps pro všechny fotoaparáty

Také přední selfie kamerka zvládne nahrávat 4K video při 60 fps. Mezi funkcemi nechybí automatické snímkování, které za horších světelných podmínek volí nižší počet snímků pro dosažení jasnějších videí s menším množstvím šumu. V praxi to znamená, že i když máte nastavený záznam 4K při 60 fps, tato funkce sníží framerate klidně i na 28 fps.

Pokud však stříháte videa v 60 fps, záznamy s rozdílným/nižším snímkováním mohou dělat neplechu, protože musí docházet k dopočítávání. Nechybí ani záznam super slow-motion videa nebo možnost nahrávat video s podporou HDR10+, popřípadě i ve formátu HEVC.

Samozřejmě nechybí ani super stabilizátor obrazu, pohled režiséra nebo režim videa s živým zaostřením, kdy se za snímanou postavou rozmaže či jinak upraví pozadí (na černobílé, porušené nebo silné kruhové rozostření).

Během záznamu je přítomna funkce přiblížení zvuku při zoomování. Pakliže dochází k přiblížení a zesílení zvuku, jste o tom během natáčení informování ikonkou na displeji. Ovšem tato funkce mě občas trochu rušila, protože nevhodně zesilovala zvuk z blízkého okolí, namísto aby zesílila ten z dálky. Za to může zřejmě to, že telefonu chybí třetí mikrofon na zádech.

Celkově je kvalita záznamu výborná. I v horších světelných podmínkách mě překvapila poměrně nízká úroveň šumu a efektivní stabilizace světelných zdrojů. Výtku mám jen k mikrofonům citlivějším na silný vítr.

Závěrečné hodnocení

Samsung Galaxy S22 Ultra je velmi vydařeným vlajkovým smartphonem. Bezesporu jde o jeden z nejlépe vybavených telefonů na trhu. Je ovšem pro každého? Pokud vás láká pero S Pen, budete jej milovat. Designem se však nemusí líbit úplně každému. Ačkoliv je S22 Ultra velké zařízení, díky minimálním rámečkům má výbornou ergonomii. A ani hmotnost 228 gramů není nejhorší. Dále musím pochválit kvalitní zpracování, odolné materiály a voděodolnost IP68. Zaujme také naprosto perfektní displej s obnovovací frekvencí 120 Hz a vysokým jasem, kterému nejde nic vytknout.

Velká baterie zaručuje slušnou výdrž a jistě potěší superrychlé 45W nabíjení. Jen zamrzí, že adaptér v balení nenajdete. Určitě využijte i bezdrátové nabíjení nebo funkci sdílení energie s jinými zařízeními. Nesmím opomenout velmi rychlou čtečku otisků prstů v displeji nebo pohodlné odemykání obličejem. Výborně hrají stereo reproduktory s podporou Dolby Atmos. Ano, ve výbavě sice chybí 3,5mm audio jack, ale to je holt trend dnešní doby. Zamrzet může i absence slotu na microSD karty.

Vystupující fotoaparát se dá skousnout, a to především vzhledem k jeho schopnostem, byť působí houpání při položení na stůl. Fotografie patří k absolutní špičce mezi smartphony a chyby se hledají těžko. Také hardwarové parametry zařízení jsou na nejvyšší úrovni a výkonu má S22 Ultra na rozdávání. Použitý operační systém Android 12 je bleskurychlý a nadstavba One UI 4.1 hodně povedená – pěkně vypadá a má plno funkcí navíc.

Asi největší smysl dává upgrade z Galaxy Note 20 Ultra a ze starších modelů Note. Oproti loňskému modelu a vlastně i všem ostatním smartphonům na trhu je tou nejzásadnější výhodou již zmíněná kompletní příprava na S Pen. Model Ultra je zkrátka nejvybavenější Samsung – oproti modelu S22+ nabízí 10× teleobjektiv, větší a nepatrně kvalitnější i úspornější displej, osobitý design, 108Mpx hlavní snímač a „širokáč“ s autofokusem.

Největší konkurencí je iPhone 13 Pro Max, Xiaomi Mi 12 Pro nebo OnePlus 10 Pro.

Samsung Galaxy S22 Ultra 9.5 DESIGN A ZPRACOVÁNÍ 9.4/10

















VÝKON A OPTIMALIZACE 9.8/10

















HARDWAROVÁ VÝBAVA 9.6/10

















VÝDRŽ BATERIE 8.8/10

















KVALITA FOTOGRAFIÍ A VIDEA 9.7/10

















Klady nejlepší displej na trhu: 1 750 nitů a 120Hz frekvence i při QHD+

design, tenké rámečky kolem displeje

skvělá kvalita fotografií a videa

blesková čtečka otisků prstů

špičková výbava, výkon, 5G a eSIM

skvěle optimalizovaný Android a One UI

stereo reproduktory s dobrým zvukem

plná podpora pera S Pen Zápory vysoká cena

chudý obsah balení

při 4K/60 fps nelze přepínat mezi fotoaparáty

větší rozměry a hmotnost

záda jsou trochu kluzká

vystupující fotoaparáty

absence 3,5mm audio jacku

