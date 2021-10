Recenze iPhone 13 Pro (Max): inovací je více, než si myslíte

Podzim každoročně patří Applu a uvedení nové generace iPhonů. Ty letošní mají číslovku 13, nicméně po jejich představení Apple sklidil poměrně velkou míru kritiky za údajné malé množství inovací. V diskuzích jsem často narážel na komentáře, že novinky raději měly dostat označení iPhone 12s, než iPhone 13. O to více jsem zbyl zvědavý, jaké dojmy ve mě telefon po téměř 2 týdnech používání zanechá.

iPhone 13 Pro (Max) láká na 120Hz displej, skvělé fotoaparáty a špičkovou výdrž

nově můžete fotit i natáčet makro a potěší i filmařský režim

zmenšil se výřez v displeji, ale narostla tloušťka i hmotnost

Pro potřeby recenze jsem měl k dispozici největší iPhone 13 Pro Max, který se od iPhone 13 Pro liší velikostí displeje (6,1 vs. 6,7″), vyšší kapacitou baterie (3095 mAh vs. 4352 mAh a většími rozměry a hmotností (204 vs. 240 gramů). Kompletní porovnání parametrů obou modelů si můžete prohlédnout v našem katalogu. Jinými slovy, letos se od sebe oba modely liší pouze velikostí a výdrží baterie, fotoaparáty a další výbavu mají zcela shodnou.

Kolega měl k dispozici také iPhone 13 Pro, nicméně vzhledem k podobnosti obou modelů na něj samostatnou recenzi dělat nebudeme, avšak v kapitole Baterie a výdrž najdete jak údaje z testování iPhone 13 Pro Max, tak i menšího iPhone 13 Pro. Podrobný test klasického iPhone 13, který nás mimochodem také překvapil velmi slušnou výdrží, naleznete zde.

Vyplatí se přechod z loňské generace?

Ve svém okolí mám poměrně velké množství lidí, kteří používají iPhone 12 Pro či Pro Max. A právě ti se mě nejčastěji ptali, zda se vyplatí upgrade na nejnovější řadu? Hodně vždy záleží na osobních preferencích – třináctková řada oproti loňské generaci nepřináší žádný velký skok. Design je prakticky stejný, tělo je však nepatrně tlustší, zmenšený notch také nikoho nevytrhne, stejně jako nová světlejší modrá varianta (která mi ale přijde mnohem hezčí, než loňská tmavá).

Rozdíly v kvalitě fotek a videa za denního světla prakticky nepoznáte. Rozhodně ne přímo na displeji iPhonu. Pokud se na ně budete dívat v počítači, všimnete si nepatrně lepšího prokreslení detailů, ale opět to není nic, kvůli čemu byste museli nutně pořizovat nový telefon. V šeru a ve tmě už jsou rozdíly mezi fotografiemi o něco výraznější – iPhone 13 Pro (Max) má díky lepší světelnosti lepší kresbu a menší množství šumu. To samé platí i pro video. 120Hz displej sice působí o poznání svižnější a živěji, ale ani to bych nepovažoval za pádný důvod k upgradu.

O něco se zlepšila i výdrž baterie (vždy záleží na používání, ale počítejte zhruba o 1 až 2 hodiny více) a i když se tím Apple nechlubil, zrychlilo se i nabíjení samotné. Jinými slovy, pokud nepatříte mezi ty, kteří každý rok nutně potřebují nový iPhone, s klidným svědomím s dvanáctkou vydržíte do příští generace. Pokud pro vás naopak peníze nejsou překážkou, pravděpodobně už „třináctku“ dávno máte doma.

Upgrade na iPhone 13 naopak daleko větší smysl dává majitelům iPhone 11 a starších. Tady už je inovační skok o poznání zajímavější. A jak jsem nakousl v úvodním odstavci – uživatelům loňské generace upgrade smysl úplně dávat nemusí, ale na ně ani Apple primárně necílí.

Obsah balení a design

Obsah balení je stejný jako u loňské generace. V malé krabičce tak najdete pouze telefon, USB-C => Lightning kabel, sponku pro vyjmutí slotu na nanoSIM, startovací příručku a obligátní samolepku s logem Applu. Ekologicky smýšlející gigant z Cupertina letos krabičku nezabalil do fólie, nicméně díky papírovým pojistkám, které je nutné strhnout, máte navíc kontrolu nad tím, jestli před vámi krabičku už někdo neotevřel. Mimochodem, ve Francii platí zákon, který výrobcům zakazuje prodávat telefony bez sluchátek. Apple tak sluchátka musel přibalovat už loni k iPhonům 12, nicméně letos celou situaci vyřešil poměrně originálním způsobem.

Také design se příliš nezměnil. Prakticky nikdo v mém okolí si během testování nevšiml, že velikost výřezu je o 20 % menší, naopak světle modrá barevná varianta se líbila. Zadní strana z keramického skla má u Pro modelů vždy matnou povrchovou úpravu, naopak rámečky z nerezové oceli jsou extrémně lesklé a neustále se na nich usazují otisky prstů.

A to dokonce do takové míry, že jsem při pořizování téměř každé fotografie do recenze musel rámečky čistit, aby na nich nezůstávaly stopy po otiscích. Nezapomnělo se ani na kompletní odolnost vůči vniknutí vody (30 minut v hloubce až 6 metrů) a prachu podle stupně krytí IP68.

Kvůli větším akumulátorům a úpravám v použitých materiálech se zvýšila hmotnost. Pár gramů navíc by nikdo neřešil, nicméně oproti loňské generaci je skok o něco výraznější – ze 189 na 204 gramů u Pro varianty, a z 228 na 240 u verze Pro Max. Věřte mi, že dlouhé telefonování s téměř čtvrtkilovým Maxem není nic příjemného a je nutné počítat s tím, že vás po delším držení bude bolet ruka. A příjemné to není ani při delším hraní her.

K ergonomii telefonu naopak nemám žádné výhrady – hrany jsou na dotek příjemné a neřežou do rukou, a dobře vyvážené je i těžiště. Jen škoda poměrně hodně vystouplého fotoaparátu, kvůli kterému se telefon při položení na stůl nepříjemně kývá. Apple sice uvádí tloušťku iPhonu 13 Pro (Max) 7,7 mm, nicméně modul z fotoaparáty přidává ještě další 3 milimetry. V nejtlustším místě tak iPhone má téměř 11 mm.

Zamrzí i absence USB-C konektoru, který by mi dával daleko větší smysl, než Applem neustále protlačovaný Lightning, nicméně začínám mít pocit, že se spíše než iPhonu s USB-C dočkáme varianty bez konektoru. S představením technologie MagSafe si dle mého Apple tak trochu začal připravovat půdo právě pro bezkonektorový iPhone.

Displej: 120Hz, ale stále bez Always-on

Kromě menšího výřezu v displeji je největší inovací podpora 120Hz obnovovací frekvence. To je něco, co telefony s Androidem umějí už téměř dva roky. Apple, podobně jako Samsung, přichází s adaptivní frekvencí, což v praxi znamená, že frekvence není pevně daná, ale systém ji reguluje v rozmezí 10 až 120 Hz podle toho, co s telefonem zrovna děláte. Při hraní her má 120 Hz smysl, naopak při čtení e-knihy nebo článků ve webovém prohlížeči postačí výrazně nižší frekvence.

Adaptivní obnovovací frekvence by měla šetřit baterii a prodloužit výdrž. Když jsem ji testoval u konkurenčního Galaxy Z Fold 3 a Galaxy Z Flip 3, prodloužení výdrže (oproti standardním 60 Hz) jsem si nevšiml, naopak. Samsung se přitom sám chlubí, že s adaptivní frekvenci dosáhnete lepších výsledků, ale zatím tomu tak není.

U iPhone je situace výrazně lepší. V nabídce Nastavení – Zpřístupnění – Pohyb – Omezit snímkovou frekvenci můžete tuto funkci vypnout a používat standardních 60 Hz. Já jsem výdrž testoval jak s adaptivní frekvencí, tak i se standardní a žádného výrazného rozdílu jsem si nevšiml.

Apple zvýšil i maximální úroveň jasu – ta je nyní 1000 nitů. V praxi jsem se čtením na venkovním sluníčku neměl žádný problém. Přijatelná je i hodnota minimální úrovně jasu, kterou oceníte při používání telefonu před spaním, i když na můj vkus by zobrazovač přece jen mohl „svítit“ ještě o něco méně.

Menší iPhone 13 Pro disponuje 6,1″ obrazovkou s rozlišením 1170 × 2532 px (460 ppi), což je dle mého názoru ideální velikost pro většinu uživatelů. Pokud ale chcete velký displej a překousnete obří rozměry, můžete sáhnout po mnou testovaném iPhone 13 Pro Max s 6,7palcovým panelem s rozlišením 1284 × 2778 px (458 ppi). Podání barev je špičkové, stejně jako pozorovací úhly – v tomto ohledu nelze nic vytknout.

Lepší ochranu zobrazovacího panelu zajišťuje sklo Ceramic Shield, které je o něco obtížnější je poškrábat; sice se podvolí při kontaktu s materiálem o Mohsově tvrdosti 6 a vyšší, škrábance jsou však méně viditelné než na konkurenčních tvrzených sklech. Je vlastně až s podivem, že na čočky fotoaparátů Apple používá „safírové“ sklo, které ve skutečnosti poskytuje stejnou odolnost, byť by ve skutečnosti měla být vyšší. Pokud vás zajímá, jak iPhone 13 Pro Max obstál v testu odolnosti, mrkněte se na tento článek.

Je škoda, že jsme se ani letos nedočkali integrace technologie Always-on pro zobrazování stavových informací a notifikací, přitom samotná technologie displeje (LTPO OLED) to umožňuje a u Apple Watch toho jablečný gigant využívá, na iPhone se ale stále zapomíná. Tak snad příští rok.

Hardware: v hlavní roli Apple A15

Srdcem iPhone 13 Pro (Max) je nový čipset Apple A15 Bionic, který disponuje šestijádrovým procesorem (dvěma výkonnými a čtyřmi efektivními jádry), rychlejším neurálním enginem a pětijádrovou grafikou. Celkový výkon čipsetu je mimochodem úctyhodných 15,8 TOPS. Podle Applu se jedná o nejrychlejší grafický čip mezi smartphony. Apple také „nafouknul“ úložiště, nově si můžete zakoupit variantu až s 1 TB paměti. Naopak 64GB iPhone z nabídky zcela zmizel a nahradila jej 128GB verze (konečně). Operační systém iOS má k dispozici 6 GB RAM a z úložiště si ukousne přibližně 16,7 GB prostoru.

Na letošních iPhonech je perfektně vidět, co všechno Apple dokáže postavit na jednom čipu a jak jej do maxima využít. A15 Bionic je vyrobený 5nm FinFET technologií a celkem má 15 miliard tranzistorů a proti loňské generaci je pochopitelně rychlejší úplně ve všem.

Hardwarové parametry iPhone 13 Pro Systém: iOS 15 Rozměry: 146,7 x 71,5 x 7,7 mm , Hmotnost: 204 gramů Čipset: Apple A15 Bionic RAM: 6 GB , Interní paměť: 128/256/512/1024 GB , Pam. karta: Displej: OLED, 6,1", Super Retina, 1170 × 2532 px Hlavní fotoaparát: 12 Mpx, hlavní, f/1.5, 26mm, 1.9µm, dual pixel PDAF, OIS Druhý fotoaparát: 12 Mpx, teleobjektiv, f/2.8, 77mm, PDAF, OIS, 3x optický zoom Třetí fotoaparát: 12 Mpx, širokoúhlý, f/1.8, 120˚, PDAF , Přední kamera: 12 Mpx, f/2.2, 23mm + SL 3D (hloubkový/biometrický senzor), HDR, 4K video Bluetooth: 5.0 , Wi-Fi: 802.11 a/b/g/n/ac/ax , NFC: , GPS: , Konektor: Lightning Baterie: 3095 mAh Li-Ion , Rychlé nabíjení: , Bezdrátové nabíjení: Cena: 28 990 Kč Kompletní specifikace

Stále větší prostor dostává Neural Engine, který se využívá pro strojové učení a umělou inteligenci. Díky vývoji vlastního čipsetu v kombinaci s vlastním operačním systémem iOS 15 získává Apple oproti ostatním mobilním výrobcům obrovskou výhodu, kterou postupně začíná zúročovat.

Hardwarové parametry iPhone 13 Pro Max Systém: iOS 15 Rozměry: 160,8 x 78,1 x 7,7 mm , Hmotnost: 240 gramů Čipset: Apple A15 Bionic RAM: 6 GB , Interní paměť: 128/256/512/1024 GB , Pam. karta: Displej: OLED, 6,7", Super Retina, 1284 × 2778 px Hlavní fotoaparát: 12 Mpx, hlavní, f/1.5, 26mm, 1.9µm, dual pixel PDAF, OIS Druhý fotoaparát: 12 Mpx, teleobjektiv, f/2.8, 77mm, PDAF, OIS, 3x optický zoom Třetí fotoaparát: 12 Mpx, širokoúhlý, f/1.8, 13mm, 120˚, PDAF , Přední kamera: 12 Mpx, f/2.2, 23mm + SL 3D (hloubkový/biometrický senzor), HDR, 4K video Bluetooth: 5.0 , Wi-Fi: 802.11 a/b/g/n/ac/ax , NFC: , GPS: , Konektor: Lightning Baterie: 4352 mAh Li-Ion , Rychlé nabíjení: , Bezdrátové nabíjení: Cena: 31 990 Kč Kompletní specifikace

Ať už jde o syrový výkon, GPU, optimalizace využití energie i strojové učení, ve všech těchto ohledech A15 Bionic jasně válcuje konkurenci. Zajímavé rovněž je, že Apple letos u hlavního čipu využívá dvě verze – iPhone 13 mini a iPhone 13 disponují variantou, která má u grafiky 4 jádra, zatímco iPhone 13 Pro (Max) má pětijádrovou GPU. I když budete iPhonu dávat zabrat (například hraním náročných 3D her), nemusíte se bát výraznějšího zahřívání.

iPhone 13 Pro (Max) si polepšil i po stránce bezdrátové konektivity, neboť jeho 5G modem podporuje větší množství pásem. Novinkou je také možnost využívat technologie dual SIM bez použití jediné fyzické SIM karty; do telefonu lze nahrát najednou hned dvě eSIM.

Bleskové Face ID

Technologie Face ID pro autentizaci uživatele funguje na výbornou.Pokud nepoužíváte Apple Watch a budete chtít s iPhonem platit v obchodě, kde je stále nutné používat roušku, připravte se na drobnou komplikaci – telefon vás totiž nerozpozná a vždy budete muset ručně zadat bezpečnostní kód, což není zrovna dvakrát pohodlné.

Pokud ale jste vlastníky Apple Watch, obejdete se bez zadání kódu – hodinky totiž poslouží jako další autentizační prvek. Tuhle nepříjemnost by dokázala vyřešit třeba čtečka otisků prstů (Touch ID), ale tahle technologie už se u iPhonů několik let „nenosí“.

Baterie a výdrž

iPhone 13 Pro disponuje 3 095 mAh akumulátorem, zatímco verze Pro Max nabízí 4 352 mAh baterii. Ve světě smartphonů s Androidem by to byly spíše průměrné hodnoty, u iPhonů jsou tyto kapacity zcela dostačující. Jak jsem psal v předchozí kapitole – Apple má díky vlastnímu vývoji čipsetu a systému iOS prostor pro pokročilé optimalizace, které u Androidu jednoduše nejsou realizovatelné.

I když Apple uvádí, že letošní iPhony podporují maximálně 20W dobíjení, u modelů pro došlo ke zrychlení, které je v případě modelu Pro Max až 27 W. Tuto hodnotu telefon nedrží po celou dobu nabíjecího cyklu, ale jen po dobu prvních zhruba 28 minut, respektive při dosažení 50 % kapacity, což je pravděpodobně kvůli tomu, aby nedocházelo k přehřívání akumulátoru, a také proto, aby se Apple mohl v marketingových materiálech chlubit, že se iPhone na polovinu kapacity baterie dobije právě za 30 minut.

I tak je ale nabíjení nového 13 Pro Max rychlejší než u staršího 12 Pro Max, který zvládal nabíjení výkonem 22 W. iPhone 13 Pro pak zvládá maximální nabíjecí výkon 23 W, ovšem jen po dobu prvních zhruba 30 minut. Vzhledem k tomu, že Apple už ke svým iPhonům nabíječky nepřibaluje, pro využití maximální nabíjecí rychlosti je potřeba přikoupit 30W USB-C adaptér od Applu, případně používat nabíječku dodávanou k MacBookům (30W) či jakoukoliv další alternativu od jiných výrobců.

Já jsem nabíjení iPhone 13 Pro Max 30W adaptérem od MacBooku Air také vyzkoušel, přičemž z 1 % „do plna“ se baterie nabila za zhruba 93 minut. Během prvních 30 minut Max dosáhl kapacity 48 %, po hodině jsem byl na 81 %. Nechybí ani bezdrátové nabíjení – v případě MagSafe nabíječky se dostanete na výkon 15 W, s klasickými Qi zdroji je to bohužel jen 7,5 W, což považuji za žalostně pomalé.

A teď to nejzajímavější – výdrž. V případě většího iPhone 13 Pro Max jsem se při normálním používání naprosto bez problémů dokázal dostat na 2 dny provozu. Adaptivní obnovovací frekvenci jsem měl po celou dobu zapnutou, stejně jako automatickou regulaci jasu. Během víkendu, kdy telefon používám méně, jsem s iPhonem 13 Pro Max vydržel 3 dny bez nabíječky. Ještě dodám, že desetidenní průměr zapnutého displeje mám lehce nad 4 hodinami. Při přehrávání videa s manuálně nastaveným jasem na polovinu jsem se dostal na 10 hodin a 56 minut. Celkově výdrž většího modelu řadím mezi nejlepší napříč aktuálními smartphony.

I menším iPhone 13 Pro nabídne zcela uspokojivou výdrž, která se bude pohybovat okolo hranice 35 – 40 hodin na jedno nabití. Pokud se uskromníte, bez potíží se dostanete i na dva dny provozu. Přes noc kapacita baterie klesne zhruba o 3 až 5 procent. V nabídce Nastavení – Baterie lze navíc aktivovat režim nízké spotřeby, který omezuje aktivitu na pozadí a vypíná některé systémové animace, což oceníte v případě, kdy máte baterii téměř vybitou a nemáte po ruce zdroj energie.

Chválím rovněž za funkci optimalizovaného nabíjení, které šetří baterii tím, že si iPhone zapamatuje, kdy ho nejčastěji nabíjíte a nenabije se na více, než 80 % kapacity ve chvílích, kdy ho nebudete potřebovat.

Fotoaparát a záznam videa

Jedním z největších lákadel letošních novinek jsou bezesporu fotoaparáty, které prošly výrazným vylepšením. Hlavní 12Mpx snímač byl zvětšen, díky čemuž dokáže zachytit až 2,2x více světla. Jeho světelnost je působivých f/1.5, ohnisková vzdálenost 26 mm. Objektiv se skládá ze sedmi optických členů a stabilizováný je přímo fotočip.

Širokoúhlý 12Mpx fotoaparát letos také dokáže zachytit více světla (f/1.8, ohnisková vzdálenost 13 mm), navíc konečně dostal autofocus a rovněž umí fungovat jako makro kamera (ostří už od 2 cm). Vyměněn byl i teleobjektiv, který je schopný až trojnásobného optického přiblížení (12 Mpx, f/2.8, 77 mm). Sestavu fotoaparátů doplňuje ještě LiDAR, který při focení snímá hloubku ostrosti. Skvělé také je, že režimů pro focení v noci či nahrávání slow-motion videa (Full HD, 240 fps) lze využívat u všech třech fotoaparátů.

iPhony se tradičně mohou pochlubit barevnou kalibrací jednotlivých objektivů, což v praxi znamená, že ať fotíte z širokáče nebo teleobjektivu, barvy by vždy měly být podobné. Stále to sice není dokonalé, ale oproti konkurenci je zde vidět rozdíl na první pohled. Mimochodem, i letošní fotoaparáty pocházejí z produkce Sony.

Fotí skvěle téměř ve všech podmínkách

Za dobrých světelných podmínek není příliš o čem diskutovat – tady je kvalita špičková, i když u scén s vysokým barevných kontrastem už budete narážet na omezenější dynamický rozsah, a stejně tak je někdy zbytečně agresivní HDR, což má za následek nepřirozeně vypadající fotografii. Občas zkrátka vylepšovací algoritmy trochu „ustřelí“, ale v drtivé většině případů jsou snímky opravdu povedené, s věrnými barvami i vyvážením bílé. Obstojně si iPhone 13 poradí i při focení v protisvětle a pochválit musím i bleskový autofocus na všech třech foťácích.

I v šeru a za horších světelných podmínek hlavní objektiv fotí velmi slušně. Při scéně s nedostatečným světlem se aktivuje Noční režim (lze jej vypnout), který během několika vteřin pořídí více snímků s různou expozicí, ze kterých následně složí výslednou fotografii. Při focení statických scén budete s výsledky spokojeni, u pohybujících objektů delší čas snímání příliš smysl nedává.

Tip: všechny testovací snímky v plném rozlišení si můžete prohlédnout/stáhnout zde

Objektiv s trojnásobným optickým přiblížením za dobrých světelných podmínek rovněž poskytuje ucházející výsledky. Překvapila mě míra ostrosti i malé množství šumu. I menší text je po přiblížení dobře čitelný. S ubývajícím světlem je nutné počítat s horší ostrostí a výraznějším šumem, při focení v noci lze sice využít Nočního módu, ale budete se muset spokojit s horší kresbou a častějším sléváním detailů.

Makro fotografie

Širokáč naopak doporučuji používat výhradně za dobrého světla, v šeru a noci nastupuje poměrně agresivní šum, který se sice software fotoaparátu snaží eliminovat, ale fyzika je fyzika. Díky autofocusu lze širokoúhlý objektiv využívat i pro focení makra, kdy zejména za dostatečně osvětlené scény dosáhnete velmi dobrých výsledků.

Tip: všechny testovací snímky v plném rozlišení si můžete prohlédnout/stáhnout zde

Když se k nějakému objektu přiblížíte blízko, fotoaparát na makro automaticky přepne. Mně samotnému to během testování nijak nevadilo, nicméně mohou nastat situace, kdy takové chování nebude žádoucí (informovali jsme zde). Apple už přislíbil, že v některé z budoucích aktualizací systému iOS přidá možnost vypnutí automatického přepínání na makro.

Další novinkou jsou fotografické styly, které lze aplikovat ještě před pořízením fotografie. Na rozdíl od běžných filtrů zachovávají přirozené podání snímku. Vy si pouze vyberete, zda chcete, aby měl snímek teplý či studený nádech, popřípadě aby vypadal živěji nebo kontrastněji. Barevné tóny i teplotu si můžete vyladit přesně podle sebe. Pokud má někdo radši saturovanější snímky či naopak méně barevné, může si pro své focení vytvořit předdefinovaný styl.

Záznam videa

Letošní iPhony umějí nahrávat video ve 4K rozlišení při 60 fps a konečně je možné při nahrávání přepínat mezi všemi třemi objektivy. Ve 4K lze točit i při 30 a 24 fps a stejné snímkovací frekvence nabízí i Full HD rozlišení. iPhone 13 Pro a 13 Pro Max jsou také prvními smartphony, které umějí natáčet video ve formátech ProRes (4K/30 fps) nebo Dolby Vision.

Pořízené záznamy je rovněž možné z iPhonu posílat přímo do Macu a zpracovávat v aplikaci Final Cut. Běžní uživatelé toto příliš neocení, ale pro pokročilejší tvůrce obsahu je to zajímavá funkce. Mimochodem, širokoúhlý objektiv lze využívat i pro záznam makro videa.

🎥 iPhone 13 Pro: Camera test (4K, 30 fps)

iPhony vždy patřily mezi absolutní špičku co se týče kvality záznamu videa i zvuku, proto asi nikoho nepřekvapí, že tomu ani letos není jinak. Záběry jsou perfektně stabilizované, ostré, plné detailů a s věrnými barvami. A i za horších světelných podmínek je výsledek nadprůměrný. Skvělá je rovněž kvalita nahrávaného audia.

🎥 iPhone 13 Pro: Camera test (Full HD, 30 fps)

Filmařský režim

Výrobci fotomobilů se v posledních letech pokouší o co nejpřirozenější bokeh efekt, tedy o to, aby byl focený objekt dokonale ostrý, zatímco pozadí za ním rozmazané. Bohužel optika smartphonů nedovolí tento efekt vykouzlit přirozenou cestou, takže si výrobci mobilů vypomáhají softwarem a umělou inteligencí, která objekt v popředí „ořeže“ a pozadí za ním rozmaže.

🎥 iPhone 13 Pro: Cinematic mode (Filmařský režim)

Dosud jsme se s tímto umělým bokeh efektem setkávali především u fotografií, nové iPhony jej ale umí nasadit i do videa. Navíc je v rámci postprodukce možné mezi natáčenými osobami či objekty dodatečně přeostřovat. Jedná se tak o obdobu klasického portrétového režimu, jen s tím rozdílem, že se vše aplikuje na video.

Jakmile do scény vstoupí nová osoba, kamera na ni automaticky zaostří, nutno dodat, že velmi rychle a plynule. Působivé je, že ostření lze dodatečně upravovat v rámci postprodukce, a dokonce lze do videí dodávat bokeh efekt. Filmařský režim lze využívat na všech třech fotoaparátech, ale je nutné počítat s maximálním rozlišením Full HD při 30 fps, což může být pro řadu tvůrců omezující.

Jak si můžete prohlédnout z přiložené videoukázky, kvalita zatím ve všech případech není úplně ideální a hodně záleží na zabírané scéně a světelných podmínkách. Stejně jako když na trh přišly první smartphony, které uměly fotit s rozmazaným pozadím, nebyly výsledky vždy úplně uspokojivé, a to samé platí i zde.

Věřím, že s dalšími softwarovými aktualizacemi se kvalita záznamu ve filmařském režimu ještě zlepší, ale zatím je nutné počítat s tím, že hlava osoby či jiného objektu nebude úplně správně detekována a často se pak rozostří (nebo naopak doostří) ty části v záběru, u kterých to není žádoucí. Zatímco za focení a záznam videa by letošní iPhony dostaly jasnou jedničku, v případě filmařského režimu bych zatím známkoval trojkou.

Závěrečné hodnocení

I když by se na první pohled mohlo zdát, že množství novinek a vylepšení není tak velké, jak se očekávalo, realita je o poznání příjemnější a i letošní iPhone 13 Pro (Max) má co nabídnout. Jak jsem nakousl v úvodu – důvod k upgradu si dokáží najít i majitelé loňské generace, nicméně mnohem větším lákadlem bude pro uživatele starší modelů, na které Apple primárně cílí.

Co mě na letošním iPhone 13 Pro (Max) bavilo nejvíce, je jednoznačně vylepšená sestava fotoaparátů, která vás nenechá ve štychu ani v horších světelných podmínkách, a o kvalitě videa nemluvě – lépe „točící“ smartphone na trhu nenajdete. Kladné body dávám i za 120Hz displej, skvěle hrající stereo reproduktory s certifikací Dolby Atmos, spolehlivé Face ID, nepatrně rychlejší drátové nabíjení a bezkonkurenční výdrž, na kterou vás dostane největší iPhone 13 Pro Max, nicméně i klasické „pročko“ v tomto směru podává nadprůměrné výsledky.

Hardwarová výbava je tradičně špičková a zahrnuje i lepší voděodolnost až do hloubky 6 metrů, i když tady se doporučuji mít na pozoru, jelikož Apple v záručních podmínkách vysloveně uvádí, že poškození tekutinou není kryté zárukou. Pokud se vám tedy do útrob telefonu dostane voda, při reklamaci neuspějete. Za mě stále platí, že bych se s žádným smartphonem nepotápěl a nefotil s ním třeba v bazénu pod vodou; stupeň krytí IPxx beru spíše jako takovou pojistku pro případ, že mi telefon někde spadne do vody nebo zmokne.

Chcete nový iPhone 13 nebo iPhone 13 Pro koupit co možná nejvýhodněji? Pokud u Mobil Pohotovosti upgradujete na nový iPhone, získáte za svůj stávající telefon nejlepší výkupní cenu. Novinku od Applu si také můžete snadno pořídit na splátky bez navýšení, kdy navíc nezaplatíte ani korunu.

Co mě naopak zklamalo, je poměrně výrazně vystupující modul s fotoaparáty, absence USB-C konektoru a stále poměrně velké rámečky okolo displeje. A zapomenout nesmím ani na lesklý rámeček, který funguje jako dokonalý magnet na otisky prstů.

Někomu může vadit absence 3,5mm audio konektoru, já to ale v době kvalitních bezdrátových sluchátek považuji za přežitek. Cena také není úplně lidová, ale drobnou útěchou může být, že oproti loňsku iPhone 13 Pro startuje o 1000 Kč levněji (na 28 990 Kč za 128 GB verzi). Větší iPhone 13 Pro Max pak pořídíte od 31 990 Kč.