iPhone 13 Pro má potíže s focením makra. Apple už problém řeší

Chytré telefony iPhone 13 Pro a iPhone 13 Pro Max se ihned po svém představení zařadily mezi to nejlepší, co můžete od kalifornského giganta Apple pořídit. Ačkoli jsou vylepšení v podobě ProMotion displeje, delší výdrže na baterii či lepších fotoaparátů spíše evolucí, než revolucí, stále se jedná o velmi špičkové stroje.

To nicméně neznamená, že jsou dokonalé. Jednou z nových funkcí je pořizování makro snímků, které má jednu nepříjemnou vlastnost – iPhone 13 Pro (Max) automaticky pro pořízení makro fotografie ze vzdálenosti zhruba 14 centimetrů přepne z hlavního fotoaparátu na širokoúhlý, aniž by měl uživatel možnost do toho jakkoli zasáhnout.

Na situaci upozornil novinář Raymond Wong ze serveru InputMag, který ve své recenzi iPhonu 13 Pro napsal: „Hledáček neustále přepíná mezi hlavním a širokoúhlým fotoaparátem při pokusu vyfotit makro snímek.“ Podle jeho názoru by se fotoaparáty neměly měnit ve chvíli, kdy komponujete snímek a rozhodně by se tak nemělo dít automaticky.

Apple se nejprve vyjádřil, že se nejedná o chybu, ale o vlastnost. Dle giganta z Cupertina je změna fotoaparátů úmyslná a má pomáhat uživatelům zachytit makro snímky s větším množstvím detailů. Vzhledem ke spoustě negativních ohlasů nicméně Apple svůj postoj přehodnotil a nabídne možnost vypnout automatické přepínání objektivů pro makro fotografii v podzimní aktualizaci iOS.

Apple nakonec uživatelům ustoupil

„V podzimní softwarové aktualizaci přibyde možnost vypnout automatické přepínání fotoaparátů při pořizování makro snímků a videí,“ stojí v prohlášení Applu.

Hardwarové parametry iPhone 13 Pro Systém: iOS 15 Rozměry: 146,7 x 71,5 x 7,7 mm , Hmotnost: 204 gramů Čipset: Apple A15 Bionic RAM: 6 GB , Interní paměť: 128/256/512/1024 GB , Pam. karta: Displej: OLED, 6,1", Super Retina, 1170 × 2532 px Hlavní fotoaparát: 12 Mpx, hlavní, f/1.5, 26mm, 1.9µm, dual pixel PDAF, OIS Druhý fotoaparát: 12 Mpx, teleobjektiv, f/2.8, 77mm, PDAF, OIS, 3x optický zoom Třetí fotoaparát: 12 Mpx, širokoúhlý, f/1.8, 120˚, PDAF , Přední kamera: 12 Mpx, f/2.2, 23mm + SL 3D (hloubkový/biometrický senzor), HDR, 4K video Bluetooth: 5.0 , Wi-Fi: 802.11 a/b/g/n/ac/ax , NFC: , GPS: , Konektor: Lightning Baterie: neuvedeno Li-Ion , Rychlé nabíjení: , Bezdrátové nabíjení: Cena: 28 990 Kč Kompletní specifikace

Nové iPhony lze v současné době předobjednat a spuštění prodeje je plánováno na 24. září, nicméně nad dostupností některých variant visí otazník – v případě nejpopulárnějších kombinací si na dodání počkáte i měsíc.