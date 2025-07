Šest let smysluplných inovací a technologické vyspělosti. Samsung brzy napíše další kapitolu svých skládaček

Galaxy Flip a Fold jsou dnes nesmazatelně zapsané do historie Samsungu jako telefony, které přinesly svěží vítr do světa smartphonů řady Galaxy a současně uživatelům umožnily zkombinovat dva zdánlivě protichůdné požadavky– kapesní provedení a dostatečně velký displej.

Zatímco Flip v zavřeném stavu v kapse ani neucítíte, Fold je tablet převlečený do podoby běžného smartphonu. Oba modely se brzy můžou těšit na novou generaci, která opět vylepší klíčové parametry a zaměří se na aktuální trendy. Mezi ty patří především tenká a lehká zařízení, která jsou současně odolnější než jejich předchůdci.

Novinek u letošních skládacích telefonů od Samsungu bude samozřejmě víc. Můžeme očekávat daleko kreativnější dvojici zařízení s vysokým výkonem, v nichž bude hrát hlavní roli fotoaparát – nejen při samotném focení, ale jako součást intuitivního uživatelského rozhraní, která rozpoznává, co se kolem vás děje. Umělá inteligence se navíc přizpůsobí skládací konstrukci, takže můžeme vyhlížet ještě chytřejší zařízení, která budou očekávat a v mnohém předvídat naše další úmysly. Bez předchozích telefonů řady Galaxy Z by však nebylo na co navazovat.

Co přinesly skládačky Samsungu do světa smartphonů?

Především práci v polorozevřeném režimu Flex Mode či návrat oblíbené véčkové konstrukce, avšak v podobě smartphonů s funkcemi pro ty, kteří nechtějí jít s davem. U Foldů zase existuje unikátní kombinace vnitřního skládacího displeje a plnohodnotného vnějšího, tedy důraz na multitasking a produktivitu v terénu. Nadstavba One UI pak patří mezi ty nejlepší a nejvšestrannější, které lze mezi telefony najít.

Odvážné začátky

Bez první generace Galaxy Fold z roku 2019 by nevznikly žádné další skládací modely. Byla první ochutnávkou budoucnosti, kdy začneme po kapsách nosit skladné tablety. Jednalo se o ukázku technologické vyspělosti a rok později bylo jasné, že směrů, jak skládat telefony, může být ještě víc.

Těm, kterým vyhovují stávající rozměry displejů, přišly vhod kompaktní rozměry skládacího véčka Galaxy Z Flip. Dobře padlo do dlaně i do kapsy, navíc véčko efektivně využilo pant, který bylo možné zastavit v libovolné pozici a pracovat s véčkem například v polorozevřeném stavu nebo v režimu stojánku při focení selfie. Po několika měsících dostalo véčko i 5G variantu, čímž Samsung položil základ moderních skládacích telefonů.

Každá generace přinesla něco navíc

S každou další generací Flipu a Foldu myslel Samsung na postupné vylepšování svých dvou skládaček jak po designové stránce, tak po stránce využitelnosti, displejů, výkonu, baterie, multitaskingu nebo celkového uživatelského zážitku.

Galaxy Z Fold3 převzal pant, který se dá zastavit v libovolném místě, zvětšil baterii a mohl se pyšnit 120Hz displejem. Selfie kamerka se přesunula pod displej, navíc Samsung přidal i zvýšenou odolnost IPx8, která je u skládacích telefonů dodnes velkou raritou. Právě třetí generace ho zbavila nálepky telefonu pro geeky. Fold se totiž (a to doslova) víc otevřel zábavě a práci.

Galaxy Z Fold4 opět přidal na kapacitě baterie, zvětšil optický zoom na 3× a kromě vyššího výpočetního výkonu procesoru došlo i na kvalitnější fotoaparát k focení v horších světelných podmínkách. Galaxy Z Fold5 ubral na váze i rozměrech, a to i díky novému pantu. Zvýšil se jas obou použitých displejů a ještě víc se zlepšila odolnost skla chránícího vnější displej.

Galaxy Z Fold6 dál snížil hmotnost a zvýšil jas displejů a nepatrně i jejich úhlopříčku. Dostal také vyztužený rám z hliníku a poprvé se objevuje i zvýšená odolnost IP48, a to i díky nové generaci pantu. Oproti předchozí generaci byl hranatější, a víc tak připomínal klasické topmodely řady Galaxy S.

Důležitá vylepšení a smysluplné změny

Kvůli sjednocení názvu řad navázal na 5G verzi Flipu až model Galaxy Z Flip3. Zvětšil vnější informační displej, který bylo možné použít například jako hledáček při focení selfie. Dalším skvělým bonusem byla zvýšená odolnost IPx8, 120 Hz vnitřní displej nebo výkonnější a současně energeticky méně náročný čipset. Véčko se nebálo ani netradičních barev, nabízelo se v béžové, fialové nebo zelené, a to s bohatým stylovým příslušenstvím.

Galaxy Z Flip4 vylepšil focení za šera a zvýšil kapacitu své baterie, zmenšil se mu pant a navrch přibylo několik bonusů. Galaxy Z Flip5 výrazně zvětšil vnější displej, který spouštěl daleko víc aplikací než dřív. Opět se změnila konstrukce pantu a telefon se pyšnil i novým hlavním fotoaparátem. Galaxy Z Flip6 přinesl praktické změny. Zvýšil kapacitu baterie, zmenšil sklad v displeji, přidal zvýšenou odolnost IP48, vylepšil chlazení nebo vyměnil hlavní snímač za nový s rozlišením 50 megapixelů.

Zdá se vám, že posledních šest let se skládačky Flip a Fold hodně posunuly kupředu? Ano, a rozhodně nezastavujeme, protože Samsung s vylepšováním svých skládacích telefonů v žádném případě nekončí. Nová éra Galaxy se blíží – jste zvědaví, jakým směrem se posunou skládací telefony řady Galaxy v letošním roce? Premiéra novinek nás čeká už za několik dní a můžete ji sledovat v rámci živého vysílání Galaxy Unpacked ve středu 9. července od 16:00 na Samsung Newsroom Česká republika nebo na webu samsung.cz.

