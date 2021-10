Recenze iPhone 13: skvělé fotoaparáty a konečně slušná výdrž

Před třemi týdny Apple na své tiskové konferenci nepředstavil pouze vrcholové iPhony 13 Pro a 13 Pro Max, ale také levnější modely iPhone 13 a 13 mini. Testovaný iPhone 13 přímo navazuje na loňský iPhone 12. Nové je rozmístění fotoaparátů a menší notch, jinak zůstal design nezměněn. Novinka je také nepatrně tlustší a těžší, za což může větší akumulátor.

Displeje se může pochlubit jasem až 800 nitů, avšak stále nabízí pouze 60Hz frekvenci. iPhone 13 potěší extrémním výkonem, bohatou výbavou a skvělými fotoaparáty. Ten hlavní má nově větší čip, který je navíc opticky stabilizovaný. Ovšem stále levnější iPhone postrádá teleobjektiv. Lákat může ale na filmařský režim a záznam ve 4K při 60 FPS v Dolby Vision.

iPhone 13 láká na špičkovou výbavu a lepší výdrž baterie

velkým lákadlem jsou fotoaparáty, displej a řada barevných variant

nepotěší chybějící teleobjektiv a osekaný obsah balení

Apple iPhone 13 je na českém trhu dostupný od 24. září v několika barevných provedení. Novinku zakoupíte se 128GB pamětí za 22 990 Kč, s 256GB za 25 990 Kč a s 512GB úložištěm za 32 190 Kč včetně DPH. Jak fotí a natáčí dvojice fotoaparátů a jaké jsou jeho další vlastnosti? To a mnohem víc vám prozradí naše podrobná recenze.

Videorecenze iPhone 13

Obsah balení: opět pouze kabel

V prodejní krabičce toho opět mnoho nenajdeme. Pokud jste majitelem staršího iPhonu či iPadu a máte doma více nabíječek s Lightningem, popřípadě MagSafem, asi vás absence adaptéru příliš trápit nebude.

I tak beru absenci adaptéru jako velké minus. I daleko levnější smartphony mnohdy mívají o poznání bohatší balení. Samozřejmě nechybí spona pro vyjmutí slotu, sada nezbytných návodů a obligátní Apple samolepka. To je ale vše.

Design: stejné jablko, jen s menším nakousnutím

Už na první pohled je patrné, že iPhone 13 vzhledově vychází z iPhone 12. Ovšem v jistých detailech se liší. Fotoaparáty mají jiné rozmístění – nově jsou v „batůžku“ na zádech umístěny diagonálně. Čočky jsou větší a více vystupují z těla. Fotomodul na zádech vystupuje nad povrch, proto se telefon při položení na stůl nepříjemně houpe.

Jiné je i rozmístění ovládacích prvků na levém boku a o více než dvě desetinky milimetru se zvýšila tloušťka. Rozměry iPhonu činí 146,7 x 71,5 x 7,65 mm. Díky tomu všemu nejsou kryty pro iPhone 12 kompatibilní s třináctkou. Hmotnost zařízení mezigeneračně vzrostla o 11 gramů, ale celkově iPhone 13 nepůsobí příliš těžce. A celková ergonomie je opět příkladná.

Šasi smartphonu opět tvoří hliníkový rám s matnou úpravou, což se mi velice líbí, a to dokonce více než lesklý ocelový rám u iPhonů 13 Pro. Boky jsou opět rovné, což se nemusí úplně každému líbit, ale naštěstí při úchopu nijak neřežou a telefon se tak v ruce drží příjemně.

Já sám nejsem příliš velkým fanouškem nového vzhledu. Během testování jsem se ptal na názor svého okolí a většina dotázaných tvrdila, že je to sice pěkný telefon, ale že se jim příliš nelíbí ty rovné boky. I když hrany nejsou vyloženě ostré, iPhone 11 (Pro) jistě poskytuje pohodlnější držení. Z mého pohledu je tedy (staro)nový design spíše na škodu.

Výborné zpracování, voděodolnost a paleta pestrých barev

Záda jsou krytá lesklým a poměrně kluzkým sklem, takže je nutné dbát zvýšené opatrnosti. Zadní strana se také ráda zamazává otisky. Novinka je dostupná v námi testované modré barvě, dále pak v temně inkoustové, hvězdě bílé, růžové a ve verzi Product red.

Zpracování je perfektní a doplním, že iPhone 13 splňuje odolnost vůči vodě a prachu (stupeň krytí IP68), což v tomto případě znamená, že v hloubce až 6 metrů vydrží až po dobu 30 minut. Pozor ale – Apple však v záručních podmínkách vysloveně uvádí, že poškození tekutinou není kryté zárukou. Pokud se vám tedy do iPhonu dostane voda, při reklamaci neuspějete.

Na kovových bocích vespodu se klasicky nachází výdech hlasitého reproduktoru, kterému dělá stereo doplněk telefonní sluchátko. Stereo reproduktory si zaslouží vypíchnout, protože se pyšní certifikací Dolby Atmos a hrají opravdu skvěle. Zvuk je dostatečně čistý, hlasitý a patrná je i výrazná basová linka. Co se mi moc nelíbí, že spodní strana už není symetrická a vlevo od Lightning konektoru se nachází méně dírek.

Ani v roce 2021 jsme se nezbavili Lightning konektoru. Nezbývá než doufat, že se dočkáme u iPhonu 14, i když si tím také nejsem příliš jistý. 3,5mm audio konektor zde nenajdete, ten už je nadobro pryč. Na pravém boku se nachází velké tlačítko Power, které je pohodlně dostupné. Na levé straně jsou tradičně umístěna tlačítka pro regulaci hlasitosti, přepínač pro hlasitý/tichý zvukový profil a slot pro nanoSIM kartu.

Face ID stále nefunguje v režimu naležato

V typickém výřezu se usídlila čelní kamerka (nově na levé straně) a modul s Face ID. Jeho rychlost a přesnost byla vylepšena a je tedy mírně lepší než u iPhonu 12. Odemykání pomocí obličeje je tedy pohodlné a funguje i při velmi špatných světelných podmínkách (při protisvětle a ve tmě). Nicméně v respirátoru vás iPhone nepozná.

Stále také trpí nepříjemnou vlastností, kdy proces autentizace je možný pouze v režimu na výšku. Po odemknutí je pak také nutné pro vstup do prostředí přejet prstem ze spodního okraje nahoru. Mě osobně tento mezikrok dosti vadí. Je otázkou, jestli Apple někdy použije poddisplejevou čtečku otisku prstů, já bych ji rozhodně uvítal. Čtečka by rozhodně pomohla v případech, kdy chcete telefonem zaplatit v obchodě a máte na obličeji roušku (a nepoužíváte Apple Watch) – v takovém případě budete odkázáni na zadání pinu, což není nic pohodlného.

Displej je skvělý, přesto mu něco schází

O zobrazování se opět stará 6,1palcový Super Retina XDR displej s rozlišením 2 532 x 1 170 pixelů (jemnost 460 ppi). OLED panel patří k tomu nejlepšímu, co mezi smartphony můžete nalézt. Jeho maximální jas nově vzrostl na 800 nitů (v HDR až 1 200 nitů) a nabízí perfektní zobrazení v jakýchkoliv podmínkách. Podpora HDR10 a Dolby Vision je zárukou dokonalého zážitku ze sledování filmů a videí. Ovšem také fotografie v galerii se zobrazují v HDR.

Zobrazovači tedy nemám absolutně co vytknout – rozlišení je jemné a barvy jsou prostě skvělé. Jen jeho obnovovací frekvence je stále jen 60 Hz. Vyšší obnovovací frekvenci umějí pouze modely 13 Pro. Stejně tak je škoda, že nové iPhony stále nedisponují funkcí Always On pro zobrazování informací o datu/čase a nových notifikacích. U konkurence s Androidem je to zcela běžná věc. Přitom Apple tohle umí, důkazem budiž Apple Watch, ale do iPhonů se jím s tím příliš jít nechce.

Pochválit si zaslouží i oleofobní vrstva, která velmi dobře odolává mastnotě z prstů, avšak díky tomu mi přijde, že prsty nekloužou po displeji tak hladce. iPhone 13 je také jedním z mála vlajkových smartphonů, jehož displej obsáhnete jednou rukou. Přítomná je i funkce TrueTone, která automaticky koriguje vyvážení bílé podle aktuálních světelných podmínek.

Odolné sklo Ceramic Shield

Ochranu zobrazovače zajišťuje krycí sklo Ceramic Shield, které má díky nanokeramickým krystalům až čtyřikrát větší odolnost při pádu. Nicméně jak se z několikadenního používání ukázalo, je náchylnější na poškrábání. Při poklepání na něj je slyšet poněkud plastový zvuk a uprostřed displeje zní dost dutě, což na mě nedělá příliš dobrý dojem z celkového zpracování.

Displej zabírá přes 86 % přední plochy, což není špatné, ale posun od zmiňovaného iPhonu X je minimální. Rámečky se prakticky nezmenšily a proti současné konkurenci vypadají trochu „humpolácky“, a výřez v displeji jakbysmet.

Špičková výbava a brutální výkon

Hardwarová výbava patří opět k tomu nejlepšímu, co můžete dostat. Srdcem iPhonu 13 je nový šestijádrový čipset Apple A15 Bionic (2x 3,22GHz Avalanche + 4x úspornější Blizzard), který Apple onálepkoval jako „nejvýkonnější mobilní procesor na světě“. Nutno podotknout, že není daleko od pravdy.

Průměrem třech benchmarků jsem v AnTuTu (verze 9) naměřil hodnotu 776 tisíc bodů. Geekbench 5.1 mi ukázka 4 650 bodů (multi-core). Díky 5nm procesu se opět můžeme radovat z mezigeneračního nárůstu výkonu, a naopak nižší spotřeby. Apple slibuje až o 50 procent vyšší výkon CPU (30 % GPU) oproti konkurenci.

Hardwarové parametry iPhone 13 Systém: iOS 15 Rozměry: 146,7 x 71,5 x 7,7 mm , Hmotnost: 174 gramů Čipset: Apple A15 Bionic RAM: 4 GB , Interní paměť: 128/256/512 GB , Pam. karta: Displej: OLED, 6,1", Super Retina, 1170 × 2532 px Hlavní fotoaparát: 12 Mpx, hlavní, f/1.6, 26mm, 1.7µm, dual pixel PDAF, OIS Druhý fotoaparát: 12 Mpx, širokoúhlý, f/2.4, 120˚, 13mm Třetí fotoaparát: , Přední kamera: 12 Mpx, f/2.2, 23mm + SL 3D (hloubkový/biometrický senzor), HDR, 4K video Bluetooth: 5.0 , Wi-Fi: 802.11 a/b/g/n/ac/ax , NFC: , GPS: , Konektor: Lightning Baterie: 3227 mAh Li-Ion , Rychlé nabíjení: , Bezdrátové nabíjení: Cena: 22 990 Kč Kompletní specifikace

Vylepšen byl i 16jádrový Neural Engine, který zvládne spočítat 15,8 bilionu operací za vteřinu. Operační paměť nabízí 4 GB. iPhone 13 má zkrátka výkonu na rozdávání. Může za to především fakt, že návrh procesoru je plně v režii Applu.

Vyšší paměťové verze a podpora až dvou eSIM

Připočtěte si ještě skvěle odladěný systém iOS 15 a dostanete pouze minimální prostor k jakýmkoli výtkám. Ve výbavě dále najdeme podporu 5G sítí, Bluetooth 5.0, Wi-Fi 6, NFC, GPS, UWB (Ultra Wideban), barometr, akcelerometr, gyroskop a digitální kompas.

Na výběr máte ze tří paměťových variant – 128, 256 nebo 512 GB. Chválím, že základní paměť je konečně použitelných 128 GB. Celkově se tak paměťové verze zdvojnásobily. Nemusí vás tedy tolik mrzet, že úložiště nelze rozšířit o paměťové karty. Naopak potěší podpora nanoSIM a až dvou eSIM.

Dobrá výdrž baterie

Uvnitř telefonu se nachází akumulátor s kapacitou 3 240 mAh, což je o značných 425 mAh více než u iPhonu 12. Apple tvrdí, že by výdrž měla být až o dvě hodiny delší v případě přehrávání videa, až o 4 hodiny u streamovaného videa a o značných 10 hodin delší při přehrávání hudby.

Na lepší výdrži se podepisuje nejen větší baterie, ale také úspornější čipset. A jaké je to v praxi? Při běžném používání mi iPhone zpravidla vydržel 1,5 dne na jedno nabití. S naprostým přehledem jsem vždy zvládl celý pracovní den, a ještě mi na konci zhruba 35 % kapacity zbylo, a to jsem telefon nijak nešetřil.

Občas mi smartphone vydržel i dva dny. Za tohle Apple velice chválím. Většina uživatelů nebude mít s výdrží nejmenší problémy. S 20W nabíjecím adaptérem nabijete baterii z nuly na 50 procent za 30 minut a do plna, pak za dalších 45 minut.

Smartphone rovněž podporuje bezdrátové nabíjení Qi s výkonem 7,5 W, což je ve srovnání s konkurencí dost málo. Pro rychlejší 15W bezdrátové nabíjení je nutné využít speciální nabíječku MagSafe. Reverzní nabíjení schází.

Hlavní fotoaparát fotí skvěle, schází teleobjektiv

Na zadní straně opět najdeme dvojici fotoaparátů. Zatímco širokoúhlá kamerka zůstala beze změn, hlavní snímač má větší čip, který je navíc opticky stabilizován.

iPhone 13 disponuje těmito fotoaparáty:

Hlavní s rozlišením 12 Mpx, světelností objektivu f/1.6, ohniskem 26mm, optickou stabilizací obrazu s posuvem snímače, fázovým ostřením s funkcí Dual Pixel a velikostí pixelů 1,7 µm.

12Mpx ultra-širokoúhlý snímač se 120° záběrem, světelností f/2.4 a 13mm ohniskem

Přední selfie kamerka dostala také 12Mpx rozlišení se světelností f/2.2. Apple na keynote představil i nové Smart HDR 4 a nové fotografické styly.

Fotíme za dobrých světelných podmínek

Popravdě fotoaparáty mě u nového iPhonu bavily úplně ze všeho nejvíc. Jsou totiž velice kvalitní a řadí se mezi naprostou špičku a zápory se u fotografií hledají jen těžko. Za dobrých světelných podmínek jsou výsledky jak jinak než špičkové. Fotografie mají přirozené barvy, jsou velmi ostré s velkým detailem.

Díky podpoře Smart HDR se nemusíte bát ani dynamičtějších scén s protisvětlem nebo se zataženou oblohou. Avšak mě osobně některé snímky přijdou až hodně vyumělkované (světlá místa příliš utlumená a stíny hodně prosvětlené) a obloha až příliš dramatická. Párkrát se mi taky stalo, že byla obloha naopak přepálená. Některé snímky mi občas připadaly mdlé bez větší kontrastu a saturace.

Velkou pochvalu dostávají i snímky blízkých předmětů (květin apod..), které mají perfektně zachycené detaily, výtečnou ostrost a přirozeně rozostřené pozadí. Díky velkému čipu je bokeh efekt opravdu velký, někdy až moc. Portrétní režim je perfektní. Nemusíte ho využít jen pro fotografování osob, ale lze použít i u jiných objektů.

Širokoúhlý snímač

Skvělé je, že barvy jsou věrohodné (a stejné) napříč oběma fotoaparáty. Barevná kalibrace je opravdu velmi dobrá a ze všech smartphonů na trhu snad nejlepší. Pouze při focení s iPhonem máte jistotu, že fotky z hlavního foťáku budou mít +- stejné barvy jako ty ze širokáče.

Širokoúhlý fotoaparát pořizuje vcelku pěkné fotografie, i když kvality hlavního fotoaparátu nedosahuje. Musím pochválit, že okraje širokoúhlých snímků nejsou příliš deformované a jsou většinou ostré. Za horších světelných podmínek jde kvalita snímků dolů. Taktéž nepotěší fixní ostření, díky kterému nelze fotit makro snímky – to zvládají pouze letošní modely Pro.

Maximální digitální zoom je zde pětinásobný a ten není příliš použitelný. Taktéž fotografický formát ProRAW a ProRes u videa nabízí pouze Pro modely.

Fotíme v noci a s nočním režimem

Za zhoršených světelných podmínek fotí hlavní fotoaparát také výborně, a to díky pokročilému nočnímu režimu. Mile mě překvapila přijatelná úroveň šumu. Snímání v nočním režimu trvá od jedné vteřiny do deseti sekund, záleží na okolních světelných podmínkách.

Noční režim lze samozřejmě vypnout, nebo nechat na automatice, která vyhodnotí, jak dlouho je dostatečné scénu snímat pro dosažení největší kvality. Vybrat můžete i maximálně dlouhé snímání, které zpravidla bývá o něco delší než při automatickém focení, ale nárůst kvality není znát.

Všechny testovací fotografie v plném rozlišení si můžete zobrazit/stáhnout zde

Aby při delším snímání nebyly fotografie rozmazané, přijde vhod optická stabilizace čipu u hlavního fotoaparátu. Doplním, že noční režim lze využít u všech snímačů, což je skvělé. Výsledky jsou velmi překvapující a mnohdy telefon dokáže přeměnit noc v den. Ostatně o kvalitě snímků se můžete přesvědčit sami.

Mistr v záznamu videa

iPhone 13 exceluje i při záznamu videa. To lze nahrávat až ve 4K rozlišení při 60 snímcích za vteřinu, případně lze sáhnout po slow-motion záznamu ve Full HD při 240 fps. Během záznamu se lze pohodlně přepínat mezi oběma objektivy (nejde u 4K/60fps).

🎥 iPhone 13: camera test (4K, 60 fps, HDR10, Dolby Vision)

Video je parádně ostré, příkladně stabilizované, má pěkné barvy, nevadí mu rychlé a plynulé přeostřování či rychlá změny scény. I zvukové podání je na dobré úrovni. Při testování mě zlobilo při natáčení ve 30 fps ostření na blízké a malé objekty. Jakmile jsem přepnul na 60 snímků, iPhone ostřil perfektně.

🎥 iPhone 13: camera test (4K, 30 fps)

U videa je nově je podporována technologie Dolby Vision HDR i v maximálním rozlišení 4K při 60 fps. Díky síle čipsetu Apple A15 Bionic je možné editovat videa přímo na telefonu, což je z hlediska datové náročnosti pořádný test použitého procesoru.

🎥 iPhone 13: Cinematic mode (Filmařský režim), Full HD, HDR10, Dolby Vision

Novinkou je filmařský režim. V tomto módu lze natáčet videa s výrazně větším bokeh efektem, kterého často dosahují profesionální kamery. Záznam je možný ve Full HD rozlišení a upravovat míru rozostření lze jak během natáčení, tak i v postprodukci. Výsledný softwarový efekt je celkem působivý, ale občas má video jisté mouchy v ostření.

Závěrečné hodnocení

I když iPhone 13 nepřišel s větší designovou obměnou, jedná se o špičkově zpracovaný telefon, který dokáže v mnohém zaujmout. Design je věc vkusu, ale dle mého názoru mohly být alespoň rámečky okolo displeje tenčí a výřez ještě menší. Displej je perfektní a vytknout mu lze pouze základní 60Hz obnovovací frekvenci a chybějící Always on.

Odemykání pomocí Face ID je rychlé, ale škoda, že nefunguje v režimu naležato. Výkon a výbava telefonu je naprosto špičková a prakticky nic mi nechybělo. Výdrž baterie mně mile překvapila, a i při náročném používání mi iPhone vydržel více než jeden den na jedno nabití.

Fotoaparát pořizuje skvělé fotografie a výtečná videa. Určitě přijde vhod i noční režim, ovšem škoda chybějícího optického zoomu. Cena iPhonu 13 začíná na částce 23 tisíc, což je nižší startovní cena než u iPhone 12. Meziroční update nedává příliš smysl, ale pokud vlastníte iPhone 11 nebo starší model, nabízí třináctka řadu lákadel pro koupi.