Levnější než levný. Apple vrátí do hry základní MacBook, nabídne výkon jako iPhone

Podle zdrojů analytika Kua pracuje Apple na novém, levnějším MacBooku

Měl by se jmenovat prostě „MacBook“ a nabídnout úspornější čipset z iPhonů

Apple se dlouhodobě snaží nabízet základní MacBook Air s vlastně velmi zajímavým poměrem ceny a výbavy. Nová generace má každý rok nejmodernější čip Apple Silicon, nově i 16 GB RAM, ale cena je pod úrovní 30 tisíc korun. Ve snaze nalákat nové – či méně náročné – zákazníky se ale Apple možná pokusí nabídnout ještě levnější MacBook.

Apple chystá nový MacBook

Analytik Ming-Chi Kuo tvrdí, že americký výrobce chce dorovnat ztrátu prodejů, kterou zaznamenal od covidové pandemie. Prodeje počítačů Mac tehdy dosahovaly cca 25 milionů kusů za rok, letošní prognóza hovoří přinejlepším o 20 milionech prodaných kusů. Spásou by mohl být zcela nová řada laptopu MacBook.

Mělo by se jednat o 13″ zařízení s hliníkovým šasi, jako jsme u MacBooků zvyklí. Zásadní změnou bude, že hlavní výpočetní jednotkou bude procesor Apple A18 Pro, který se nachází v současné generaci iPhonů 16 Pro a Pro Max. Kuo to vyloženě nespecifikuje, pokud ale levnější MacBook dorazí na konci letošního roku, respektive na začátku roku 2026, je pravděpodobnější, že bude disponovat spíše novou generací „iPhonového čipsetu“, tedy A19 Pro na stejné 3nm architektuře.

Základní laptop pro nenáročné

Tento více méně nový koncept přenosného počítače by se mohl jmenovat čistě „MacBook“. Obecně situace kolem něj připomíná filosofii Applu u iPadu: kromě vrcholného iPadu Pro a iPadu Air (oba s čipy Apple Silicon) nabízí i základní iPad s čipy Apple A. Tento iPad začíná s cenou na 10 tisíc korunách, zatímco iPad Air vyjde na 15–16 tisíc.

Čistě teoreticky by tak nový základní MacBook mohl stát třeba 23–26 tisíc korun v základní variantě s čipem A18/19 Pro a 8 GB RAM. To už jsme ale na tenkém ledě spekulací. Nicméně Kuo předpovídá, že v případě úspěchu by tento počítač mohl zaručit 5–7 milionů kusů v prodejích. Představení by mohlo proběhnout zkraje roku 2026, po boku tradiční premiéry MacBooků Air.

