Recenze Asus ProArt P16: nenápadný elegán s výkonem herního děla

Špičkový výkon zajišťuje procesor AMD Ryzen AI 9 HX 370 a grafická karta RTX 5070

Dominantou je fenomenální dotykový 4K OLED panel s precizními barvami

Testovaná konfigurace vychází na 97 490 Kč s DPH, což bude pro většinu zájemců zásadní překážka

Asus ProArt P16 s označením H7606WP je dalším představitelem prémiové řady notebooků pro digitální tvůrce, designéry či video editory. Kombinuje poměrně decentní matně černý hliníkový design, uvnitř však ukrývá dvanáctijádrový AMD Ryzen AI 9 HX 370 a grafickou kartu NVIDIA GeForce RTX 5070. Působivou výbavu završuje dotykový 4K OLED displej s precizním podáním barev. Tato kombinace špičkového hardwaru se samozřejmě promítá do ceny, která tento stroj řadí do nejvyšší ligy. Dokáže si Asus obhájit prémiovou cenovku?

Design a konstrukce

Asus ProArt P16 nabízí minimalistický design, který v zásadě ničím nevyčnívá a nedává tušit, jak výkonný hardware se ukrývá uvnitř. Žádné výstřední prvky se na notebooku nenacházejí, až na malé logo Asus ProArt v levém dolním rohu víka.

Šasi je kompletně hliníkové, což přidává na prémiovém dojmu. Povrch má být podle slov tchajwanské společnosti potažen speciální nano vrstvou, která by měla potlačovat odlesky a také chránit zařízení před šmouhami a otisky. Tuto funkci však plní jen napůl. Zatímco odlesky eliminuje poměrně dobře, méně potěšující je však náchylnost povrchu na ulpívání otisků prstů a šmouh. Na matné černé jsou poměrně zřetelné, naštěstí jejich odstranění je poměrně snadné například na rozdíl od nedávno recenzovaného herního Asus ROG Strix Scar 18, u nějž je údržba podstatně pracnější.

Notebook se pyšní také armádní certifikací odolnosti MIL-STD-810H. V rámci ní byl testován například při extrémních teplotách (od -25 do +71 °C) či vystaven hodinovým vibracím.

Svými rozměry 35,49 x 24,69 x 1,73 cm tento šestnáctipalcový laptop potěší. Hmotnost 1,85 kilogramu už tak lichotivá není. Celkově si Asus za konstrukci zaslouží jen chválu. Nejen, že vypadá prémiově a profesionálně, vše navíc velmi dobře lícuje, nic nevrže a neprohýbá se. Jako drobný nedostatek lze vnímat jen omezený úhel otevření víka, který činí přibližně 130 stupňů.

Klávesnice a touchpad

U šestnáctipalcového notebooku zaměřeného na produktivitu by člověk očekával plnohodnotnou klávesnici včetně numerického bloku, té jsme se zde však nedočkali. K dispozici je standardní Asus klávesnice, která se objevuje na mnoha modelech. To však není výtka, protože použitá klávesnice funguje výborně.

Potěší plnohodnotné klávesy s bílým podsvícením ve třech úrovních. Přímo na testovaném černém modelu není problém s čitelností. Psaní je pohodlné a klávesám není moc co vytknout. V levém horním rohu základny se nachází zapínací tlačítko, které mírně vyčnívá oproti klávesnici, což okamžitě evokuje integraci čtečky otisků prstů. Ta zde však překvapivě chybí. K dispozici je alespoň možnost pokročilého skenování obličeje.

Po otevření víka jako první upoutá pozornost rozměrný touchpad, který zabírá nemalé množství základny. Z počátku jsem se obával problémů s nechtěnými dotyky dlaní a případnou nutností se vyhýbat touchpadu při psaní, ale detekce funguje správně a neměl jsem během testování důvod například vypínat touchpad při psaní článků.

Používání samotného touchpadu je pak velmi příjemné. Prst po skleněném povrchu hladce klouže a integrovaná tlačítka mají optimálně nastavenou tuhost stisku. V levém horním rohu touchpadu se nachází tzv. Dial Pad, který má přinést zjednodušení ovládání nejen ve Windows, ale hlavně v programech jako je Photoshop či Premiere. Jeho praktické využití však považuji za sporné, především proto, že většinu funkcí lze provést rychleji pomocí zavedených klávesových zkratek

Dotykový 4K OLED

Displej je rozhodně jedna z hlavních předností modelu ProArt P16. Jde o dotykový OLED panel s vysokým rozlišením 3 840 × 2 400 pixelů, a tedy poměrem stran 16:10. Na jednu stranu je tu extrémně jemný panel s 4K rozlišením, ale je to vykoupeno pouze 60Hz obnovovací frekvencí. To je škoda zejména s ohledem na hraní her, jelikož výkonu má dostatek i ke komfortnímu hraní moderních her s vyššími FPS.

Druhá výtka míří k lesklému povrchu, který je sice díky tvrzenému sklu Gorilla Glass poměrně odolný, ale zároveň také dost náchylný na odrazy. Obzvlášť to je vidět nyní v letních měsících. Pro práci venku to není zrovna ideální. Maximální jas se zastavil na hodnotě 400 nitů, při přehrávání HDR obsahu se může jas vyšplhat až na 550 nitů.

Co je však téměř dokonalé, jsou barvy, zobrazení černé i kontrast. Rovnou z výroby je obrazovka kalibrována a potěší například pokrytím 100 % barevného prostoru DCI-P3. V současnosti se již není třeba tolik bát vypalování u OLED panelů, avšak pro klid v duši je k dispozici celá řada ochranných funkcí v aplikaci MyAsus.

IR kamera a reproduktory

Jak již bylo řečeno, čtečka otisků prstů chybí, ale o biometrické ověření nepřijdete. K dispozici je totiž infračervený senzor, který společně s webkamerou zajišťuje bezpečné odemykání notebooku. Po úvodním skenu obličeje, který zabere cca 15 sekund, je již samotné odemykání téměř okamžité, a to i ve zhoršených světelných podmínkách. Využívá se služba Windows Hello. Webkamera má navíc chytré funkce s umělou inteligencí, které se postarají například o čistší obraz s menším množstvím šumu.

Reproduktorů je celkem šest, o jejich vyladění se postaral Harman Kardon. Samozřejmostí je pak podpora Dolby Atmos. Kvalitou patří k tomu nejlepšímu, co jsem u notebooků slyšel. Jsou dostatečně hlasité, přitom neztrácí na kvalitě a zvuk je čistý i na maximální hlasitost. Zde rozhodně Asus nešetřil a výsledkem je skutečná audio špička trhu s přenosnými počítači.

Špičkový AMD Ryzen a NVIDIA RTX 5070

Na testování dorazila nejvybavenější varianta Asus ProArt P16, která se pyšní dvanáctijádrovým procesorem AMD Ryzen AI 9 HX370, který doplňuje rychlá DDR5 RAM o kapacitě 64 GB, grafická karta NVIDIA GeForce RTX 5070 a bohaté 4TB úložiště. Konkrétně jsou k dispozici dva 2TB SSD s tím, že systémový je rychlejší. Avšak i sekundární datový disk nabízí dostačující rychlosti čtení a zápisu.

Srdcem notebooku je AMD Ryzen AI 9 HX 370, který má čtyři výkonná a osm úsporných jader. V základu má frekvenci 2 GHz, takže je poměrně šetrný na baterii. V případě potřeby si však dokáže vyžádat až 75 W a poté se frekvence vyšplhá až na frekvenci 5,1 GHz. Výkonu má dostatek i na náročnější úkony, i když je dobré podotknout, že identický procesor byl již použit v modelu z minulého roku a na rozdíl od grafické karty se nedostalo na novější model.

Samotná grafická karta NVIDIA GeForce RTX 5070 má pouze 8 GB VRAM, což není zrovna moc nejen kvůli hraní her ve 4K, ale i třeba čím dál oblíbenějším lokálním AI modelům. O něco výkonnější 5070 Ti by notebooku slušela více, i právě kvůli 12 GB VRAM.

Benchmark Výsledek Geekbench 6 – Single Core 2 934 bodů Geekbench 6 – Multi Core 15 409 bodů Geekbench 6 – GPU OpenCL 127 407 bodů Cinebench 2024 – Single Core 117 bodů Cinebench 2024 – Multi Core 1 179 bodů PC Mark 10 7 976 bodů PC Mark 10 Extended 10 604 bodů 3DMark Time Spy 12 299 bodů 3DMark Time Spy Extreme 6 241 bodů 3DMark Steel Nomad 2 906 bodů CPU-Z – Single Core 797 bodů CPU-Z – Multi Core 9 229 bodů

Celkově tak Asus ProArt P16 nabízí dostatek výkonu pro prakticky jakoukoliv profesionální činnost i pro hraní moderních her. Zkoušel jsem Hitman Worlds of Assassination, kde jsem se s aktivním DLSS a vysokými detaily dostal při nativním rozlišení na cca 78 FPS. Black Myth Wukong běžel na velmi vysoké detaily, s aktivním DLSS a nativním rozlišení na zhruba 51 FPS a Monster Hunter Wilds na střední detaily s aktivním DLSS a nativním rozlišení cca 70 FPS.

Na druhou stranu v testované variantě se cena Asus zařízení blíží ke sto tisícům korun a za to si již můžete pořídit mnohem výkonnější herní notebooky, pokud by pro vás byl výkon na prvním místě. I když samozřejmě už ne s tak decentním designem a malými rozměry.

Pochvalu si zaslouží chlazení. Celokovové tělo efektivně odvádí teplo, takže se povrch šasi ani v zátěži nezahřívá na nepříjemné hodnoty. Hlavně je ale poměrně tiché, a i při delší zátěži ventilátory nevydávaly rušivý hluk připomínající vysavač.

Konektivita a systém

Od zařízení určeného profesionálům jsem očekával bohatou konektorovou výbavu, což Asus splnil. Na pravé straně je k dispozici kombinovaný audio konektor, jedno klasické USB-A, USB-C, HDMI a také bohužel proprietární nabíjecí konektor. Levá strana pak má jedno USB-C, jedno USB-A a také čtečku SD karet. Plusové body si Asus zaslouží za USB-C na obou stranách, navíc se dají využít také k nabíjení.

V oblasti bezdrátové konektivity není co vytknout. Na palubě najdete nejnovější Wi-Fi 7 a Bluetooth 5.4. Jako systém se využívá Windows 11 Pro, k němu si výrobce připravil několik aplikací. Klíčový je software MyAsus pro kompletní správu notebooku a za zmínku stojí i GlideX, který vám snadno promění tablet či telefon v další monitor.

Jelikož jde o zařízení pro kreativce, své místo dostalo také několik speciálních aplikací od společnosti Asus. StoryCube využívá AI k pohodlné správě fotek a videí. MuseTree pak poslouží k urychlení kreativních činností generováním nápadů a konceptů, opět s pomocí AI. ProArt Creator Hub je pak speciální nástroj určený pouze pro tuto řadu notebooků. Můžete si v něm ladit výkon zařízení, kalibrovat barvy displeje či třeba vytvářet speciální makra.

Výdrž a nabíjení

Využití akumulátoru s lehce nadprůměrnou kapacitou 90 Wh je potěšující a slibuje skvělé výsledky, realita je však bohužel poněkud jiná. V podstatě, jakmile do práce trochu zapojíte dedikovanou grafickou kartu, procenta baterie začnou ubývat alarmujícím tempem.

Ve výsledku jsem se dostával na výdrž kolem 4 hodin při klasické kancelářské práci a občasným zapojením grafické karty na cca 30 minut v rámci renderování či přehrávání 4K videa. U hraní her by to bylo výrazně horší. Pokud jsem však NVIDIA grafiku nevyužíval a zůstal pouze u integrovaného AMD grafického čipu, tak se výdrž pohybovala kolem pěti až šesti hodin. Ani to však nejsou nijak oslnivé hodnoty. Hlavním viníkem je energeticky náročný 4K displej.

Naměřená rychlost nabíjení 200W adaptérem Úroveň 30 % 50 % 80 % 100 % Čas 16 minut 27 minut 48 minut 95 minut

Naopak pochvalu si Asus zaslouží za rychlé nabíjení. I když, jak už bylo řečeno, je to vykoupeno proprietárním konektorem. K němu se připojuje 200W adaptér, který notebook z nuly na padesát procent nabije za necelou půl hodinu. K nabíjení samozřejmě můžete využít USB-C porty na obou stranách, i když je to samozřejmě pomalejší a není vhodné to kombinovat při delší zátěži se zapojením grafické karty, jelikož přes USB-C proteče maximálně 100 W, což není dostatek pro NVIDIA kartu. Pro klasickou kancelářskou práci a surfování na netu však poslouží nabíjení přes USB-C více než dobře.

Závěrečné hodnocení

Asus ProArt P16 je bezesporu prémiový a výkonný notebook, který cílí na úzkou skupinu profesionálních tvůrců. Mezi největší přednosti lze zařadit fenomenální 4K dotykový displej s dokonalým podáním barev a skvělou černou díky využití OLEDu. Výkonu má na rozdávání díky grafické kartě NVIDIA GeForce RTX 5070 a dvanáctijádrovému procesoru AMD Ryzen AI 9 HX 370. K tomu se dá navíc přidat povedené a tiché chlazení a špičkový zvuk.

Otázkou je, jestli to je dostatek důvodu k tomu utratit téměř 100 tisíc korun. Konkrétně testovaná varianta je tou nejlépe vybavenou a nabízí mimo jiné 64 GB RAM a 4TB úložiště. Za ni si Asus žádá 97 490 Kč s DPH. Verze s poloviční RAM a SSD pak vychází na 79 490 Kč s DPH, což stále není málo. Kromě 4K displeje je největší příplatek hlavně za decentní prémiový design, který je přesným opakem herních notebooků s RGB a excentrickým designem.

Vysokou cenu by bylo snazší obhájit, pokud by notebook nenabízel tolik kompromisů. Největší slabinou je podprůměrná výdrž baterie, kterou sráží právě ten nádherný 4K OLED panel. Ani ten však není bezchybný. Pouze 60Hz obnovovací frekvence je v dnešní době již málo, obzvlášť s přihlédnutím k ceně, a navíc lesklý povrch je poměrně náchylný na odlesky.

Ve finále mě napadají dva specifické druhy uživatelů, pro které by mohl být Asus ProArt P16 vhodný. Tou první jsou digitální tvůrci, pro které je absolutní prioritou špičková kvalita a barevná přesnost displeje. Zároveň ale potřebují vysoký výkon a decentní design, který na sebe zbytečně neupozorňuje jako herní notebook. Druhou skupinou jsou pak uživatelé, pro které je estetika na prvním místě a vnímají počítač spíše jako luxusní doplněk.

Asus ProArt P16 9 Design a konstrukce 9.6/10

















Hardwarová výbava 9.5/10

















Výdrž akumulátoru 7.8/10

















Konektivita 8.8/10

















Kvalita displeje 9.2/10

















Vstupní zařízení 9.0/10

















Klady špičkový 4K OLED displej

prémiový hliníkový design

výborný výkon

vynikající a tiché chlazení

perfektní reproduktory

bohatá konektivita

rychlé nabíjení Zápory vysoká cena

podprůměrná výdrž baterie

pouze 60Hz obnovovací frekvence displeje

lesklý displej je náchylný k odleskům

proprietární nabíjecí konektor Koupit Asus ProArt P16

Autor článku David Trlica Nadšenec do mobilních technologií a systému se zeleným robotem. Již několik let informuje čtenáře o novinkách a zajímavostech z různých koutů IT sféry.